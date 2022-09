Chcesz zamienić zwykły telewizor w Smart TV? Przystawka do telewizora to najtańszy i najprostszy, a zarazem najskuteczniejszy sposób. Masz do wyboru urządzenia typu box oraz stick – w tym rankingu znajdziesz najlepsze propozycje z obu tych kategorii.

Jeśli twój telewizor nie radzi sobie ze współczesnymi aplikacjami, to dobra przystawka Smart TV przyjdzie ci z pomocą. Już za około 200 złotych otworzy twój telewizor na serwisy streamingowe, takie jak Netflix, HBO Max, Disney+ czy Amazon Prime Video, a także pozwoli ci skorzystać z YouTube’a. Takie urządzenie sprawi, że zniknie ograniczenie do (ubogiej) oferty telewizji, a otworem staną drzwi do niewyczerpywalnych źródeł rozrywki. Oto nasz ranking przystawek Smart TV.

Jaka przystawka Smart TV do telewizora? Ranking 2022:

Smart TV box czy stick – czym to się różni?

Box to „skrzyneczka” – podobna do dekodera. Stick (zwany też „dongle”) z kolei przypomina wyglądem pendrive’a. Różnią się konstrukcją: stick jest subtelniejszy, ale często nie pozwala na zbliżenie telewizora do ściany (jest tak, gdy porty w TV są skierowane w tył, a nie w bok). Z kolei ich działanie jest takie samo: zapewniają dostęp do funkcji Smart TV na (prawie) każdym telewizorze.

Właśnie – czy każdy telewizor można tak unowocześnić? Nie, nie każdy, ale prawie każdy telewizor w naszych domach jest faktycznie na to podatny. Wymóg jest właściwie tylko jeden: nasze urządzenie musi mieć co najmniej jedno wolne wejście HDMI.

Zamiana zwykłego telewizora w Smart TV. Co zyskasz po podłączeniu przystawki?

Zakup przystawki wiąże się najczęściej z niewielkim kosztem, szczególnie gdy porówna się go do wymiany telewizora na nowy (zapłacisz kilka stówek, nie kilka tysięcy). Prawda jest jednak taka, że choć ceny mają podobne, to funkcjonalność przystawek jest różna i można ją podzielić na cztery kategorie – niektóre modele mają coś do zaoferowania w każdej z nich, inne tylko w wybranych. Są nimi mianowicie:

możliwość przesyłania treści z telefonu lub komputera na duży ekran telewizora,

możliwość odtwarzania materiałów zapisanych w pamięci urządzenia,

możliwość korzystania z serwisów VOD i aplikacji Smart TV na telewizorze,

możliwość intuicyjnego (w tym: głosowego) sterowania telewizorem.

Przy wyborze przystawki Smart TV dla siebie zwróć uwagę na jej funkcjonalność, ale nie tylko to ma znaczenie. Jeśli nie masz szybkiego Wi-Fi w domu, to upewnij się, że urządzenie można podłączyć do Internetu za pomocą przewodu Ethernet. Dobrze też, gdy przystawka ma port USB lub slot na kartę pamięci, dzięki czemu dostarczysz filmy i seriale. Obsługiwana rozdzielczość jest kolejną istotną cechą (jeśli masz telewizor 4K, to dobrze, gdy przystawka też oferuje 4K). Zwróć też uwagę na obsługę HDR.

Oto najlepsze przystawki Smart TV na rynku

Amazon Fire TV Stick – po prostu dobra przystawka Smart TV Ocena benchmark.pl









4,6/5 Wystarczą jakieś dwie stówki, by wzbogacić swój telewizor – nawet kilkuletni – o pełen pakiet aplikacji Smart TV, takich jak Netflix, Amazon Prime Video, YouTube czy Player. Tyle właśnie kosztuje Amazon Fire TV Stick, od niedawna obsługujący także język polski. W przeciwieństwie do pozostałych w tym zestawieniu modeli, nie jest oparty na Androidzie, lecz autorskim systemie Fire OS. Cechuje się prostym i intuicyjnym interfejsem, dzięki czemu użytkowanie to czysta przyjemność. Minus jest taki, że maksymalna rozdzielczość to Full HD, ale jeśli takie samo ograniczenie ma twój telewizor, to sprawdzi się doskonale. Najważniejsze cechy: Obsługiwane formaty wideo AVC/H.264

Formaty audio WAV, FLAC, OGG, WMA, ACC, AC3

Wymiary 86 x 30 x 13 mm

Pojemność pamięci 8192 MB

Google Chromecast 3.0 – prosta przystawka do telewizora Ocena benchmark.pl









4,6/5 W sumie najtańszym i najprostszym sposobem, by rozszerzyć multimedialne możliwości telewizora, jest jednak Google Chromecast 3.0. Dzięki tej przystawce możesz bez problemu wyświetlać na dużym ekranie materiały wideo ze smartfona z Androidem, iPhone’a, tabletu czy nawet laptopa. Ten sprzęt jest wówczas nie tylko źródłem treści, ale też pilotem. W ten sposób możesz na przykład odpalić Netfliksa czy YouTube’a i – co najlepsze – równocześnie możesz standardowo korzystać ze swojego urządzenia. Dużym plusem jest też przemyślana konstrukcja – z jednej strony nie jest to skrzynka, dla której trzeba by szukać miejsca na stoliku, z drugiej – nie jest to gadżet w stylu „przerośniętego pendrive’a”, blokującego dostęp do innych portów w telewizorze albo uniemożliwiającego przysunięcie go bliżej ściany. Najważniejsze cechy: Obsługiwane formaty wideo MP4

Formaty audio MP3, WAV

Wymiary 52 x 13,8 x 51,9 mm

Google Chromecast 4.0 – optymalna przystawka do telewizora Ocena benchmark.pl









4,6/5 Nowy Google Chromecast 4.0 to poważny krok naprzód względem „Trójki” – można wręcz powiedzieć, że jest urządzeniem innej kategorii. Nie mówimy tu już o gadżecie pozwalającym tylko na przesyłanie treści ze smartfona, lecz o samowystarczalnej przystawce, potrafiącej zamienić zwykły telewizor w Smart TV. Oferuje platformę Google TV z przejrzystym interfejsem, opierającym się na rekomendacjach. Dzięki temu zawsze masz coś do obejrzenia w ramach tej lub innej usługi VOD. Możliwości są więc bardzo szerokie, a obsługa – dziecinnie prosta. Ułatwia ją jeszcze dołączony do zestawu pilot. W dodatku możesz liczyć na świetną jakość obrazu: rozdzielczość 4K, 60 klatek na sekundę i HDR, a za bezproblemową łączność bezprzewodową odpowiadają moduły Wi-Fi 5 i Bluetooth. Najważniejsze cechy: Wymiary 162 x 61 x 12.5 mm

Xiaomi Mi TV Stick – dobra i tania przystawka Smart TV Ocena benchmark.pl









4,6/5 Urządzenie niezależne od smartfona możesz jednak kupić także za zdecydowanie mniejsze pieniądze. I to nie byle jakie urządzenie, bo Xiaomi Mi TV Stick radzi sobie w akcji naprawdę dobrze. Jest to mianowicie przystawka z systemem Android TV, oferującym dostęp do wszystkich kluczowych serwisów, takich jak YouTube, Netflix czy HBO Max. Równocześnie ma wbudowanego Chromecasta, umożliwiając tym samym odtwarzanie treści z urządzenia mobilnego lub komputera na dużym ekranie. Musisz liczyć się z nieco niższą wydajnością, rozdzielczością Full HD (zamiast 4K) oraz mniej ergonomiczną konstrukcją, ale z powierzanych mu zadań Mi TV Stick wywiązuje się bez zarzutu. Przy ograniczonym budżecie jest to bardzo dobry wybór. Najważniejsze cechy: Wymiary 92.4 x 30.2 x 15.2 mm

Xiaomi Mi TV Stick 4K – przystawka Android TV w dobrej cenie Ocena benchmark.pl









4,6/5 Chiński producent ma też coś dla ciebie, jeśli koniecznie zależy ci na ultrawysokiej rozdzielczości. W takim przypadku sprawdź Xiaomi Mi TV Stick 4K. Ta przystawka jest oczywiście nieco droższa, ale dopłacasz nie tylko do wyższej jakości wideo. Możesz także liczyć na szybsze działanie systemu Android TV i łączność Bluetooth na wyższym poziomie, jak również na obsługę dźwięku przestrzennego w systemie Dolby Atmos. Krótko mówiąc: to kawał dobrej przystawki Smart TV za wcale nie takie duże pieniądze. Najważniejsze cechy: Obsługiwane formaty wideo AVC/H.264

Formaty audio MP3, FLAC, ACC

Wymiary 106 x 29 x 15 mm

Pojemność pamięci 8192 MB

Xiaomi Mi Box S – przystawka Android TV box jako alternatywa Ocena benchmark.pl









4,6/5 Oprócz „sticka” Xiaomi ma też „box”. Szczególnie warty uwagi jest Mi Box S – odtwarzacz multimedialny z Androidem i pakietem rozwiązań od Google na pokładzie. Ma wbudowanego Chromecasta, więc umożliwia łatwe i szybkie przesyłanie obrazu wideo na duży ekran. Ma też Asystenta Google, zapewniając ci wygodną obsługę za pomocą głosu. Wreszcie, oddaje także dostęp do sklepu Google Play, pozwalając ci na korzystanie z najrozmaitszych aplikacji VOD i nie tylko (możliwości są niemal nieograniczone). Źródła rozrywki są tu więc trudne do wyczerpania, a jakby tego było mało to możesz też liczyć na wysoką jakość obrazu – do 4K/60fps z HDR. Szybka łączność przewodowa i bezprzewodowa to kolejne atuty na liście. To na dobrą sprawę siostra modelu powyżej, tyle tylko że w innej formie. Najważniejsze cechy: Obsługiwane formaty wideo AVI, MKV, MPEG-4, AVC/H.264, TS, VC-1

Formaty audio MP3, FLAC, OGG

Wymiary 101 x 19.5 x 101 mm

Pojemność pamięci 8192 MB

Apple TV 4K 32GB 2nd gen – dobra przystawka Smart TV box Ocena benchmark.pl









4,6/5 Owszem, kosztuje sporo, ale to naprawdę dobry sprzęt. Duży magazyn danych – 32 GB – jest jednym z istotnych atutów przystawki Apple TV 4K (będącej również pełnoprawnym odtwarzaczem multimedialnym). Ważniejsze jest jednak to, że jak na sprzęt tego producenta przystało, tu po prostu wszystko działa i to działa jak należy. Ten box ma na pokładzie system tvOS cechujący się szybkim działaniem i intuicyjnym interfejsem – daje dostęp do kluczowych usług, takich jak Netflix, Amazon Prime Video, YouTube czy wreszcie Apple tv+ z bogatą kolekcją filmów i seriali na wyłączność. Rozdzielczość 4K i HDR w formacie Dolby Vision sprawiają, że można nacieszyć oczy podczas seansu w salonie, a szybki procesor i 4 GB RAM-u pozwalają zapomnieć o jakichkolwiek problemach z wydajnością. Najważniejsze cechy: Wymiary 35 x 98 x 98 mm

Pojemność pamięci 32768 MB

BONUS: Nvidia Shield TV – przystawka Smart TV dla graczy

Ciekawą alternatywą dla wieńczącej ranking, wypasionej przystawki Apple TV 4K, może być Nvidia Shield TV. Jest to bardzo dobra opcja, jeśli szukasz przystawki smart TV, która pozwoli ci też pograć na telewizorze bez konieczności podłączania konsoli. Oddaje mianowicie dostęp do chmurowej usługi GeForce NOW z ponad 1000 gier w katalogu. Niestety z jej dostępnością bywa różnie – szczególnie w przypadku tych lepiej wyposażonych wariantów.

Czy warto kupić przystawkę Smart TV, a jeśli tak, to którą?

Jeżeli twój telewizor ma już najlepsze lata za sobą albo też nigdy nie miał do zaoferowania tyle, na ile liczysz, to zdecydowanie warto. Zakup przystawki jest zdecydowanie tańszy niż zakup nowego telewizora i jeśli tylko nie masz zastrzeżeń do jakości obrazu – nawet się nie zastanawiaj.

Nie licz jednak na jednogłośną odpowiedź w przypadku pytania: „którą wybrać?”. Gdyby to było takie proste, to zamiast siedmiu (czy nawet ośmiu, gdyby doliczyć Shielda) po prostu podalibyśmy jedną. Wszystko zależy od tego, czego oczekujesz.