Box lub stick – to dwa sposoby na to, by zamienić zwykły telewizor w Smart TV. Jak to konkretnie działa, co można w ten sposób uzyskać, ile to kosztuje i czy da się tak unowocześnić każdy telewizor? Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w tym poradniku.

Smart TV box lub stick – sposób na zamianę zwykłego telewizora w Smart TV

Twój telewizor nie potrafi uruchamiać aplikacji, takich jak YouTube, Netflix czy Amazon Prime Video i jesteś ograniczony do tego, co oferuje telewizja? A może nie radzi sobie z odtwarzaniem filmów i seriali zapisanych na zewnętrznych nośnikach? Wreszcie – może zdążył się już zestarzeć i jego obsługa nie należy do najprzyjemniejszych? W każdym przypadku jest jeszcze dla niego nadzieja – przystawka Smart TV typu box lub stick.

Box to „skrzyneczka” – podobna do dekodera. Stick (zwany też „dongle”) z kolei przypomina wyglądem pendrive’a. Różnią się konstrukcją: stick jest subtelniejszy, ale często nie pozwala na zbliżenie telewizora do ściany, z kolei ich działanie jest takie samo: zapewniają dostęp do funkcji Smart TV na (prawie) każdym telewizorze. Właśnie – czy każdy telewizor można tak unowocześnić? Nie, nie każdy, ale prawie każdy telewizor w naszych domach jest faktycznie na to podatny. Wymóg jest właściwie tylko jeden: nasze urządzenie musi mieć co najmniej jedno wolne wejście HDMI.

Jaka przystawka Smart TV? Ranking 2020:

Co zyskuje telewizor, gdy podłączysz do niego przystawkę Smart TV?

Jak widzisz, polecamy aż pięć różnych urządzeń. Oprócz propozycji od Apple gadżety kosztują około 150-300 złotych, co jest niewielkim kosztem, gdy porówna się go do wymiany telewizora na nowy. Prawda jest jednak taka, że choć ceny mają podobne, to funkcjonalność przystawek jest różna i można ją podzielić na cztery kategorie – niektóre modele mają coś do zaoferowania w każdej z nich, inne tylko w wybranych. Są nimi mianowicie:

możliwość przesyłania treści z telefonu lub komputera na duży ekran telewizora,

możliwość odtwarzania materiałów zapisanych w pamięci urządzenia,

możliwość korzystania z serwisów VOD i aplikacji Smart TV na telewizorze,

możliwość intuicyjnego (w tym: głosowego) sterowania telewizorem.

Przy wyborze przystawki dla siebie zwróć uwagę na jej funkcjonalność, ale nie tylko to ma znaczenie. Jeśli nie masz szybkiego Wi-Fi w domu, to upewnij się, że urządzenie można podłączyć do Internetu za pomocą przewodu Ethernet. Dobrze też, gdy przystawka ma port USB lub slot na kartę pamięci, dzięki czemu dostarczysz filmy i seriale. Obsługiwana rozdzielczość jest kolejną istotną cechą (jeśli masz telewizor 4K, to dobrze, gdy przystawka też oferuje 4K).

Jaka jest najlepsza przystawka Smart TV? Oto polecane modele

Google Chromecast 3.0 – Smart TV napędzane smartfonem









4,6/5 Ocena benchmark.pl Google Chromecast 3.0 jest w sumie najprostszym sposobem, by rozszerzyć multimedialne możliwości telewizora. Dzięki tej przystawce możesz bez problemu wyświetlać na dużym ekranie materiały wideo ze smartfona z Androidem, iPhone’a, tabletu czy nawet laptopa. Ten sprzęt jest wówczas nie tylko źródłem treści, ale też pilotem. W ten sposób możesz na przykład odpalić Netfliksa czy YouTube’a i – co najlepsze – równocześnie możesz standardowo korzystać ze swojego urządzenia. Dużym plusem jest też przemyślana konstrukcja – z jednej strony nie jest to skrzynka, dla której trzeba by szukać miejsca na stoliku, z drugiej – nie jest to gadżet w stylu „przerośniętego pendrive’a”, blokującego dostęp do innych portów w telewizorze albo uniemożliwiającego przysunięcie go bliżej ściany. Najważniejsze cechy: Obsługiwane formaty wideo MP4

Formaty audio MP3, WAV

Wymiary 52 x 13,8 x 51,9 mm Pokaż specyfikację

Amazon Fire TV Stick 4K – przystawka Smart TV wielkości pendrive’a









4,6/5 Ocena benchmark.pl Nie rozumie po polsku, ale nawet pomimo tego Amazon Fire TV Stick 4K jest jedną z najlepszych przystawek Smart TV, jakie możesz obecnie kupić – szczególnie gdy interesuje cię forma „à la pendrive”. To dobrze wyposażony sprzęt, umożliwiający strumieniowe przesyłanie materiałów wideo w rozdzielczości 4K – na duży ekran telewizora. Możesz też liczyć na płynność 60fps, HDR w formatach Dolby Atmos i HDR10+ oraz dźwięk przestrzenny zgodny ze standardem Dolby Atmos. Przystawka sprawia, że otworem stają przed tobą aplikacje VOD, takie jak YouTube, Netflix czy Amazon Prime Video, a także serwisy muzyczne pokroju Spotify. Najważniejsze cechy: Obsługiwane formaty wideo MPEG-4

Formaty audio MP3, WAV, FLAC, OGG, WMA, AC3

Wymiary 108 x 30 x 14 mm

Pojemność pamięci 8192 MB Pokaż specyfikację

Xiaomi Mi Box S – funkcjonalny odtwarzacz multimedialny z Androidem









4,6/5 Ocena benchmark.pl Firma Xiaomi stara się być numerem jeden w kolejnych sektorach technologicznego rynku i na poletku przystawek Smart TV zdołała już sobie wywalczyć mocną pozycję. Jednym z urządzeń, które jej ją gwarantują, jest Mi Box S – odtwarzacz multimedialny z Androidem i pakietem rozwiązań od Google na pokładzie. Ma wbudowanego Chromecasta, więc umożliwia łatwe i szybkie przesyłanie wideo na duży ekran. Ma Asystenta Google, zapewniając ci wygodną obsługę za pomocą głosu. Oddaje też wreszcie dostęp do sklepu Google Play, pozwalając ci na korzystanie z najrozmaitszych aplikacji VOD i nie tylko. Źródła rozrywki są tu więc trudne do wyczerpania, a jakby tego było mało to możesz też liczyć na wysoką jakość obrazu – do 4K/60fps z HDR. Szybka łączność przewodowa i bezprzewodowa to kolejne atuty. Najważniejsze cechy: Obsługiwane formaty wideo AVI, MKV, MPEG-4, AVC/H.264, TS, VC-1

Formaty audio MP3, FLAC, OGG

Wymiary 101 x 19.5 x 101 mm

Pojemność pamięci 8192 MB Pokaż specyfikację

Savio Smart TV Box Gold – skrzyneczka, która zrobi ci Smart TV









4,6/5 Ocena benchmark.pl Savio Smart TV Box Gold to ciekawa alternatywa dla modelu powyżej. Również wykorzystuje Androida i również dysponuje podzespołami, pozwalającymi ci liczyć na wysoką jakość obrazu. Do tego otrzymujesz dwa razy więcej miejsca na pliki: 16 GB oraz – niezmiennie – dostęp do wszystkich kluczowych serwisów VOD oraz aplikacji innego typu. Nie bez znaczenia jest również to, że przystawka obsługuje dwuzakresowe Wi-Fi i Bluetootha, a do tego ma przyzwoity zestaw portów: HDMI, USB, A/V, S/PDIF oraz Ethernet LAN. To godny polecenia model – zarówno dla posiadaczy nowszych, jak i starszych telewizorów. Najważniejsze cechy: Obsługiwane formaty wideo AVI, MKV, MPEG-4, TS, MOV, VOB, ASF, FLV, WMV

Formaty audio MP3, WAV, FLAC, OGG, WMA, AC3, APE

Pojemność pamięci 16384 MB Pokaż specyfikację

Apple TV 4K 32GB – Smart TV level „Apple” (jakościowy i cenowy)









4,6/5 Ocena benchmark.pl Widzisz tę nazwę i już wiesz, że cena nie będzie niska, ale nie będzie też taka jakość. Apple TV 4K 32GB to absolutna czołówka, jeśli chodzi o przystawki Smart TV czy też odtwarzacze multimedialne. Ma w środku wszystko, co najlepsze, dzięki czemu jest w stanie zaoferować wysokiej jakości obraz – o rozdzielczości 4K i z HDR-em – jak również wydajne działanie gier i aplikacji. Pozwala oglądać materiały wideo z iTunes oraz najpopularniejszych serwisów VOD, zapewniając ci dostęp do pełnoprawnego Smart TV. Na kilka słów zasługuje również pilot Apple TV Remote – z 6 dużymi przyciskami oraz panelem dotykowym, co znacząco ułatwia korzystanie z przystawki na co dzień. Najważniejsze cechy: Obsługiwane formaty wideo MPEG-4, AVC/H.264, MP4, MOV

Formaty audio MP3, WAV, FLAC, AC3, EAC3

Wymiary 98 x 35 x 98 mm

Pojemność pamięci 34360 MB Pokaż specyfikację

Czy warto kupić przystawkę Smart TV, a jeśli tak, to którą?

Jeżeli twój telewizor ma już najlepsze lata za sobą albo też nigdy nie miał do zaoferowania tyle, na ile liczysz, to zdecydowanie warto. Zakup przystawki jest zdecydowanie tańszy niż zakup nowego telewizora i jeśli tylko nie masz zastrzeżeń do jakości obrazu – nawet się nie zastanawiaj.

Nie licz jednak na jednogłośną odpowiedź w przypadku pytania: „którą wybrać?”. Gdyby to było takie proste, to zamiast pięciu po prostu podalibyśmy jedną. Wszystko zależy od tego, czego oczekujesz. Jedyne, co możemy jeszcze podkreślić, to że jeśli zależy ci tylko na możliwości strumieniowego przesyłania treści z telefonu czy laptopa na duży ekran, to Chromecast od Google będzie wystarczający. W innym razie – wybierz coś potężniejszego.