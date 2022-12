Można kupić skarpety, można sweter, można perfumy lub dezodorant… To w końcu sprawdzone świąteczne prezenty! Co jednak, kiedy chcemy zaszaleć? Wtedy wybieramy laptopa, np. jeden ze sprawdzonych modeli marki ASUS.

Jakie laptopy jednego z liderów na rynku warto rozważać poszukując świątecznego prezentu? Wybraliśmy kilka modeli, które razem stanowią dość różnorodne grono świetnych, czasem specjalistycznych, a czasem uniwersalnych modeli marki ASUS, które z pełną świadomością można polecić na święta. W naszym prezentowniku mamy zarówno laptopy gamingowe, jak i sprzęt do pracy. Szukając inspiracji na idealnego laptopa pod choinkę, obok poniższego zestawienia nie można przejść obojętnie!

ASUS TUF Dash F15 - nieco stonowany laptop dla gracza

Nasze zestawienie otwiera solidna pozycja dla graczy, laptop ASUS TUF Dash F15. Potężny sprzęt, który rozkocha w sobie miłośników gier wszelkiej maści. To super solidny laptop spełniający wymogi standardu MIL-STD-810H, w którym znajdziemy ekran Full HD z odświeżaniem na poziomie 144 Hz z Adaptive Sync. Matryca ma przekątną 15,6 cala i wykonana jest w technologii IPS, co gwarantuje przyjemne dla oka kolory i kąty widzenia.

ASUS TUF Dash F15 śmiga na 10-rdzeniowym procesorze Intel Core i7 12-generacji, fabrycznie ma 16 GB pamięci RAM DDR5 z możliwością rozbudowy do 32 giga oraz szybki dysk SSD M2. NVMe o pojemności 1 TB. Skoro to laptop dla graczy, to i karta graficzna musi tu być niezgorsza, prawda? No i jest! A jakże, jest! W F15 znajdziemy RTX-a 3060 od Nvidii z 6 gigabajtami pamięci i taktowaniem na poziomie 1452 MHz.

Mocno gamingowy laptop marki ASUS obsługuje Wi-Fi 6, ma super wygodną, taką do grania, podświetlaną klawiaturę, Bluetooth 5.2 i waży 2 kilogramy. Co ciekawe, grubość obudowy nie przekracza 20 milimetrów. Sprzęt dla graczy, który może być nawet całkiem mobilny? Dokładnie tak!

Sprawdź prezentowe propozycje marki ASUS na wideo z benchmarkowym Gwiazdorem!

ASUS Zenbook 14 - super mobilny laptop do pracy

Skoro gamingowe laptopy mamy za sobą, to czas na coś bardziej do pracy, bardziej na uczelnię, a nawet tak na co dzień. I tu na pierwszy ogień ASUS Zenbook 14 - super mobilny, super przyjemny laptop, który występuje z dwoma rodzajami ekranów. Tańszy wariant wyposażono w matrycę IPS o rozdzielczości Full HD - ładny, przyjemny dla oka panel. Magia zaczyna się jednak wraz z wariantem, który wyświetla obraz na olśniewającym ekranie OLED o proporcjach 16:10, rozdzielczości 2880 na 1800 pikseli i odświeżaniu równym 90 Hz. Matryca generuje zachwycające kolory, emituje do 70% mniej szkodliwego niebieskiego światła niż klasyczne ekrany, a do tego w piku osiąga jasność aż 600 nitów. I tu rada z mojej strony - jeśli będziecie wyszukiwali Zenbooka 14, to postarajcie się jakoś dołożyć te parę złotych do modelu z matrycą IPS i kupcie wersję z OLED-em - warto!

Matryca to jednak nie wszystko, czym wyróżnia się Zenbook 14. Mamy tu bardzo wygodną klawiaturę, świetny touchpad z aktywowanym panelem numerycznym, zwartą i solidną konstrukcję, szybkie dyski SSD o pojemności 512 GB lub 1 TB, 16 GB pamięci RAM, a całość śmiga na procesorze Intel Core i5 12-generacji. Zenbook 14 to doskonała propozycja dla tych poszukujących mobilnego laptopa do pracy czy na uczelnię, który długo potrafi pracować na baterii - cały dzień pracy z dala od gniazdka nie jest problemem. Dodam tak na koniec, że to sprzęt, który ciągle jest na mojej prywatnej liście mobilnych laptopów z Windowsem, które chcę przytulić na stałe - lekki, świetnie wykonany i wydajny laptop.

ASUS Vivobook 15 OLED - laptop dla każdego z ekranem OLED

Co dalej na naszej liście? Dalej znowu laptop z ekranem typu OLED, trochę mniej mobilny, trochę tańszy, trochę lepszy na co dzień, taki w punkt dla kogoś, kto szuka laptopa do domu, z którym czasem gdzieś sobie pojedzie. Matryca w tym modelu ma przekątną 15,6 cala, rozdzielczość Full HD, cudowne kolory i kontrasty - to wszak panel OLED i proporcje 16:9 - świetne do konsumpcji multimediów.

Komputer wyposażono w procesor Intel Core i5 11-generacji, który wspiera zintegrowana karta graficzna Intel Iris Xe, 8 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB. Cieszy również wygodna klawiatura, do której ASUS zdążył już swoich użytkowników przyzwyczaić (w laptopach tej marki nie zdarzają się oszczędności - panel klawiatury zawsze jest taki „postarany”!), oraz mnogość portów, od klasycznego USB typu A (3 sztuki) po USB-C, HDMI i gniazdo kart microSD.

Vivobook 15 OLED to doskonały laptop dla każdego. Dla każdego, kto poszukuje mobilnego komputera do konsumpcji treści, pracy biurowej, takiego typowego codziennego użytku, gdzie trochę się pracuje, a trochę odpoczywa, oddając się rozrywce wszelakiej.

Topowy laptop do pracy, czyli ASUS Vivobook 16X OLED

Ostatnia pozycja w naszym prezentowniku to ASUS Vivobook 16X OLED - sprzęt w pewnym sensie pozbawiony kompromisów, cudowny laptop do pracy, super wydajny, ładny, dość lekki nawet, z genialnym ekranem, świetną klawiaturą i touchpadem. To prezentowa propozycja na bogato, jakby jutra miało nie być - coś z czego ucieszy się nawet wujek, który w życiu komputera nie używał. Poważnie!

Vivobook 16X OLED śmiga na procesorze Intel Core i7 11-generacji lub i5 również 11 generacji, wewnątrz ma kartę graficzną GeForce RTX 3050, więc pograć też tu można, 16 GB pamięci RAM, dysk SSD o pojemności 512 GB lub 1 TB i wydajną baterię o pojemności 96 Watogodzin. Do tego wiadomo, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, świetne głośniki i mnogość portów.

To, co jednak wyróżnia ten laptop w szczególności, co pokazuje on konkurencji, mówiąc - ej, zobaczcie, to dlatego jestem tak dobrym wyborem na prezent pod choinkę - to ekran. 16-calowa matryca OLED to bajeczny panel! Jasność na poziomie 550 nitów robi wrażenie, kolory są absolutne, a proporcje 16:10 doskonałe do pracy i konsumpcji treści. Doskonały laptop, który zasługuje na wysoką pozycję w liście do świętego mikołaja czy innego tam gwiazdora.

Wesołych świąt i radość z wymarzonych prezentów!

Bez względu na to, którą propozycję od marki ASUS wybierzecie, osoby obdarowane tymi komputerami będą zadowolone - jako samozwańczy benchmarkowy Gwiazdor biorę za to pełną odpowiedzialność. Wesołości zatem, zdrowych i spokojnych, relaksu, odpoczynku, czasu na gry i książki, a w sumie to nawet i Szczodrych Godów!

Artykuł powstał przy współpracy z firmą ASUS.