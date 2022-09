Koniec wakacji to czas przygotowań do roku szkolnego, a dla niektórych także okres, w którym rozpoczyna się poszukiwanie laptopa. Dodajmy, że komputer dla ucznia nie musi być nudny, więc warto rozważyć zakup gamingowego laptopa marki Asus z kartą graficzną NVIDIA GeForce.

Czy laptop gamingowy nadaje się do nauki?

Odpowiedź jest tylko jedna – oczywiście, że TAK. Już śpieszymy z wyjaśnieniem. Gamingowe cechy, takie jak dedykowana karta graficzna, czy ekran z odświeżaniem do 165 czy nawet 300 Hz nie są niezbędne do tego, by laptop nadawał się do nauki, ale naszym zdaniem warto zainwestować w tego typu sprzęt, jeśli budżet na to pozwala i lubicie sobie czasami pograć w gry.

Najprościej rzecz ujmując, gamingowy laptop można wykorzystać do nauki. Tego typu komputery to bardzo wydajne urządzenia, które bez problemu poradzą sobie z zadaniami, które stawiają przed nimi uczniowie czy studenci. Ze względu na wspomnianą już wysoką wydajność, gamingowe laptopy często wykorzystywane są do pracy związanej z edycją grafiki oraz wideo. Sprawdzą się zatem także jako przenośne komputery dla studentów, którzy potrzebują czegoś więcej niż lekkiego ultrabooka do notatek.

Jak już wspomniano, laptop dla ucznia lub po prostu laptop do nauki, bez względu na wiek użytkownika, nie musi być nudny. Szukając nowego komputera przenośnego warto spojrzeć na modele, które oferuje firma Asus. My wybraliśmy dla Was trzy propozycje, na które zdecydowanie warto zwrócić uwagę. To modele serii:

Każdy z proponowanych przez nas modeli wyposażony jest w kartę graficzną NVIDIA GeForce, która czyni z nich prawdziwe gamingowe potwory.

Od góry: Asus TUF GAMING A15, ASUS TUF DASH F15, ROG STRIX G

Najnowsze modele kart graficznych serii RTX wykorzystują architekturę NVIDIA Ampere, dzięki której wrażenia z rozgrywki zapierają dech w piersiach. Rdzenie o nazwie RT odpowiedzialne są za działanie funkcji ray tracing, której zadaniem jest zapewnienie jak najbardziej realistycznych animacji poprzez generowanie trójwymiarowych scen z animacją efektów świetlnych oraz cieni.

Architektura Ampere to także rdzenie Tensor, których zadaniem jest wykorzystanie technologii uczenia maszynowego w celu poprawy jakości obrazu. DLSS, czyli Deep Learning Super Sampling to rozwiązanie, dzięki któremu w grach generowana jest większa liczba klatek na sekundę. Wpływa to pozytywnie na poprawę płynności rozgrywki przy minimalnej, niewidocznej niemal utracie jakości obrazu.

Warto też zwrócić uwagę na technologię NVIDIA Reflex. Głównym zadaniem tego rozwiązania jest minimalizacja opóźnień systemowych (tak zwana latencja), między innymi poprzez wyższą częstotliwość generowania klatek, dzięki czemu osiągnąć można lepsze wyniki w rozgrywkach sieciowych. To zatem istotne rozwiązanie dla tych, którym zależy między innymi na precyzyjnym celowaniu w grach typu Counter-Strike czy Call of Duty.

ROG STRIX G

Pierwsza propozycja to laptop serii ROG Strix G. Model G513RM wyposażony jest w kartę graficzną GeForce RTX 3050, która czyni go gamingowym sprzętem z prawdziwego zdarzenia. Warto dodać, że RTX'y wyposażone są w przełączniku MUX, który umożliwia wyłączenie zintegrowanej z płytą główną karty graficznej i przejęcie wszystkich zadań przez niezwykle wydajne podzespoły NVIDIA. GeForce 3050 RTX umożliwia uruchomienie nowszych tytułów gier ze średnimi detalami i aktywnym DLSS. Zagrać można między innymi w Fortnite, GTA 5 czy Valorant.

Trudno nie wspomnieć jeszcze o procesorze, pamięci RAM i pamięci masowej. Proponowany model wyposażony jest w wysokonapięciowy procesor AMD Ryzen 7 6800H, 8 GB pamięci typu DDR5 o częstotliwości taktowania 4800 MHz oraz szybki dysk SSD o pojemności 512 GB.

To co dla graczy niezwykle istotne to także parametry ekranu oraz klawiatura. Wyświetlacz wykonany w technologii IPS może pracować w rozdzielczości FHD z częstotliwością odświeżania do 144 Hz. Czas reakcji to 3 ms. Klawiatura wykorzystuje technologię Overstroke, dzięki której czas aktywacji przycisków jest bardzo krótki, a same klawisze są bardziej responsywne. Na uwagę zasługuje także touchpad z funkcją klawiatury numerycznej, co z pewnością przyda się w biurze.

Kolejną istotną rzeczą jest chłodzenie. Obudowy gamingowych laptopów są zdecydowanie mniejsze od swoich stacjonarnych odpowiedników, dlatego producenci stają na głowie by opracować jak najbardziej wydajne systemy, które okiełznają drzemiącą w tych maszynach moc. W laptopach ROG STRIX G zastosowano system chłodzenia wykorzystujący wentylatory ARC FLOW oraz ciekły metal.

Warto wspomnieć o wsparciu dla technologii dźwięku przestrzennego Dolby Atmos oraz jakości obrazu Dolby Vision, które zapewniają niezapomniane wrażenia z rozgrywki.

Całość dopełnia charakterystyczny gamingowy design. Obudowa ma nowoczesny wygląd i dostępna jest w trzech kolorach: Eclipse Gray, Volt Green oraz Electro Punk. Pierwszy jest stonowany i z pewnością spodoba się tym, którzy potrzebują eleganckiego sprzętu. Zielone oraz różowe detale nadają bardziej sportowego charakteru i pozwalają wyróżnić się z tłumu.

Wisienką na torcie jest oświetlenie RGB z obsługą Aura Sync, dzięki czemu zsynchronizować można efekty świetlne z podłączonymi do tych laptopów urządzeniami peryferyjnymi.

Na koniec warto wspomnieć kilka słów na temat baterii o pojemności 90 Wh. Według producenta zapewnia ona do 12 godzin odtwarzania wideo. Co ważne, laptop obsługuje szybkie ładowanie przez port USB-C, która pozwala naładować baterię do 50% w około pół godziny.

Sprawdź, gdzie kupić laptopy ROG STRIX G.

TUF DASH F15

W odróżnieniu od wyżej opisanego komputera, laptop TUF DASH F15 wyposażony jest w procesor marki Intel, a konkretnie w kartę GeForce RTX 3060 z przełącznikiem MUX, 10-rdzeniowy Core i7-12650H, a także 8 GB pamięci RAM typu DDR5 i szybki dysk SSD.

Ta karta pozwoli na uruchomienie większości nowszych gier. Spokojnie poradzi sobie na przykład z Call of Duty: Warzone czy Apex Legend przy najwyższych detalach, nawet bez DLSS. Bez problemu poradzi sobie także z grami e-sportowymi. W popularnym Counter-Strike: Global Offensive, liczba klatek na sekundę osiąga wartość około 300.

Podobnie jak w przypadku ROG STRIX G, te laptopy także posiadają matryce klasy IPS z odświeżaniem do 144 Hz przy rozdzielczości Full HD.

Co ważne, laptopy serii TUF DASH F15 mają niezwykle smukłą obudowę, której grubość wynosi niecałe 2 centymetry. Górna pokrywa wykonana jest z aluminium, co nadaje tym komputerom elegancji, dzięki czemu świetnie wpasują się także w biurowe czy uczelniane klimaty. Dostępne są dwa warianty kolorystyczne - Off Black i Moonlight White. W pracy czy na uczelni przyda się także klawiatura z desktopowym układem oraz duży i precyzyjny gładzik oraz technologia szybkiego ładowania.

Z konstrukcją obudowy nierozerwalnie związany jest system chłodzenia. W tym przypadku zastosowano nowe, 84-łopatkowe wentylatory połączone z czterema otworami wyjściowymi. Całość wspomagana jest przez 5 rurek cieplnych.

Warto także dodać, że obudowy tych komputerów spełniają wymagania standardu MIL-STD-810H. Aby uzyskać taki certyfikat sprzęt musi pozytywnie przejść szereg testów, związanych między innymi z pracą w ekstremalnie niskich i wysokich temperaturach, upadki z dużej wysokości oraz zanurzenia. Nie należy więc martwić się o to, że uszkodzimy naszego laptopa podczas jego transportu.

Sprawdź, gdzie kupić laptopy Asus TUF DASH F15 2022.

TUF GAMING A15

Laptopy TUF GAMING A15 to typowo gamingowe urządzenia, a mimo to w tegorocznych modelach udało się nieco zmniejszyć rozmiary obudowy, jednocześnie zwiększając powierzchnię touchpada aż o 26%. Obudowa także spełnia wymagania standardu MIL-STD-810H i dostępna jest w dwóch wariantach – stonowanym Mecha Gray i nieco bardziej odważnym Jaeger Gray.

Wysoką wydajność graficzną zapewniają w tych laptopach zapewniają karty marki NVIDIA. W tym przypadku zastosowano model GeForce RTX 3050 ze wspomnianym już wyżej przełącznikiem MUX. Laptop wyposażony jest także w procesor AMD Ryzen 7 6800H i 8 GB pamięci RAM DDR5 4800 MHz.

Podobnie jak w opisanych wyżej modelach, jest wygodna klawiatura i precyzyjny gładzik oraz szybkie ładowanie przez USB-C.

Za każdym razem wspominamy o systemie chłodzenia, ale to bardzo ważny aspekt. Nawet najlepsze podzespoły, które nie będą odpowiednio chłodzone nie zapewnią wystarczającej wydajności. Należy bowiem pamiętać o tak zwanym thermal throttlingu, czyli procesie, który zabezpiecza poszczególne elementy komputera przed przegrzaniem, poprzez spowolnienie ich działania. W przypadku niewydajnego systemu chłodzenia, moc komputera zostaje zatem obniżona po to, by nie doprowadzić do jego przegrzania.

W laptopach TUF GAMING 15 zastosowano dwa 84-łopatkowe wentylatory, pięć rurek cieplnych. Całość dopełnia sprytna konstrukcja obudowy o zmiennej grubości, dzięki czemu powstają różnice ciśnienia, które wypychają ciepłe powietrze z jej wnętrza.

Sprawdź, gdzie kupić laptopy Asus TUF GAMING A15 2022.

Laptopy gamingowe ASUS – czy warto kupić?

Podsumowując, opisane wyżej komputery z gamingowych serii laptopów marki ASUS to nowoczesne urządzenia, które spełnią wymagania nawet najbardziej wymagających graczy.

To tegoroczne modele, w których wykorzystano najnowsze podzespoły, zapewniające wysoką wydajność, w tym karty graficzne GeForce RTX. Komputery posiadają także wysokiej jakości matryce oraz systemy audio. Na najwyższym poziomie stoją też wszystkie inne aspekty, więc mamy pewność, że wybrany przez nas model spełni nasze oczekiwania i będzie nam służyć przez kilka lat.

Artykuł powstał we współpracy z firmą ASUS.