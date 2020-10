Laptopy do gier to coraz prężniej rozwijający się segment rynku. Zastanawiasz się jaki laptop do grania kupić? Zobacz nasze zestawienie polecanych laptopów gamingowych - ceny laptopów z kartą GTX 1650 już poniżej 4000 zł!

Jaki laptop do gier? Jeśli zastanawiasz się nad kupnem takiego komputera, sprawdź nasze zestawienie TOP 10 najciekawszych modeli aktualnie dostępnych w polskich sklepach. Znalazły się tutaj zarówno modele ze średniej półki jak i laptopy do gier imponujące nie tylko wydajnością, ale i ceną. W najnowszym zestawieniu wymieniliśmy większość modeli, w tym na takie z nowymi układami GeForce RTX w wersji Super.

Kiedy można spodziewać się laptopów z kartami graficznymi GeForce 3xxx? Ich prezentację planuje się dopiero na początku 2021 roku.

Polecane laptopy gamingowe:

Dobry i tani laptop gamingowy?

Dobry i tani laptop do gier? Brzmi to jak żart, bowiem ceny typowo gamingowych laptopów wyposażonych w mocne układy graficzne zdecydowanie nie należą do najniższych. Czy można kupić laptop w cenie do 3000 zł z przeznaczeniem do gier? Jeśli założymy, że laptop dla gracza powinien być wyposażony co najmniej w nowoczesną kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650 to... jest to możliwe, ale musimy rozejrzeć się za promocjami - najtańszy gamingowy laptop z GTX 1650 w naszym zestawieniu kosztuje około 3800 złotych. Zakup modeli ze starszymi kartami graficznymi Pascal (np. GTX 1050) uważamy dziś za nieopłacalny.

Karta graficzna w laptopie do gier

Jaki układ graficzny w laptopie wybrać? W tej chwili w laptopach królują układy GeForce oparte na architekturze Turing. Mowa tu o układach GTX 16xx (pozbawionych technologii ray-tracingu i DLSS) oraz RTX (wyposażonych w technologię ray-tracingu i DLSS). Zastanawiasz się jak dużo pamięci RAM potrzebuje laptop? W podlinkowanej publikacji znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.

Użytkownicy którzy patrzą przede wszystkim na wydajność, a mniej na cenę, z pewnością zainteresują się naprawdę wydajnymi konstrukcjami wyposażonymi w karty klasy RTX 2070 (Super), a nawet RTX 2080 (Super). Kwoty jakie należy wyłożyć za najwydajniejsze laptopy do grania potrafią być naprawdę olbrzymie, ale potrafią one oferować również takie dodatki jak 144-hercowe matryce, czy obsługę technologii supersynchronizacji NVIDIA G-Sync.

Aby zestawienie było bardziej przejrzyste, uszeregowaliśmy poszczególne modele według zainstalowanej karty graficznej - od GeForce GTX 1650 zaczynając, a kończąc na RTX 2080 Super.

Laptopy gamingowe do 3000 zł

Laptop gamingowy do 3000 złotych? Tylko jeśli go kupisz w dobre promocji. Naszym zdaniem, laptopy do 3000 złotych nie można nazwać mianem gamingowych, chociaż oczywiście można na nich grać. W tej cenie możemy liczyć co najwyżej na zintegrowaną grafiką AMD Radeon (procesory Ryzen poprzedniej generacji, bądź mniej wydajne modele serii 4xxx) badź zintegrowaną grafikę Intel UHD, która nadaje się do grania tylko w mało wymagające bądź starsze gry (przyzwoitą wydajność w przypadku Intela zapewnia dopiero grafika Iris). Laptop do gier za 3000 złotych nie istnieje, ale to nie znaczy, że na takim sprzęcie nie można próbować grać.

Laptopy gamingowe do 4000 zł

Acer Nitro 5 - GeForce GTX 1650









4,5/5 Ocena benchmark.pl Nowsza wersja Acer Nitro 5 może jest nieco droższa, ale za to może się pochwalić znacznie wydajniejszym układem graficznym GTX 1650 oraz oczywiście procesorem nowszej generacji. Naszym zdaniem zdecydowanie warto za to dopłacić. GTX 1650 umożliwi ci już rozgrywkę w takie gry jak Doom Eternal, ale na nieco obniżonych detalach. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-9300H

Karta graficzna Intel UHD Graphics 630, Nvidia GeForce GTX 1650

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, USB typu C Pokaż specyfikację

Dream Machines G1650Ti - GeForce GTX 1650 Ti









4,5/5 Ocena benchmark.pl Ten model Dream Machines jest nieco droższy, ale oferuje za to układ graficzny GeForce GTX 1650 w wersji Ti. Dodajcie do tego procesor 10-tej generacji, SSD o pojemności 1 TB oraz ekran WVA, a otrzymacie naprawdę ciekawą konstrukcję. Uwaga - w tej wersji laptop sprzedawany jest bez systemu operacyjnego. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-10300H

Karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1650 Ti

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 2200 g

Złącza słuchawkowe, mikrofonowe, czytnik kart pamięci, mini DisplayPort, RJ-45, 1x HDMI, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C Pokaż specyfikację

Laptopy gamingowe do 5000 zł

MSI GL75 Leopard - 17 cali i GTX 1650 Ti









4,5/5 Ocena benchmark.pl MSI GL75 Leopard to z kolei dobra opcja dla graczy, którzy szukają niedrogiego laptopa gamingowego z większym ekranem 17,3 cala oraz odświeżaniem 120 Hz. Konfiguracja oparta na procesorze Core i5 10300H oraz GeForce GTX 1650 Ti zaspokoje podstawowe potrzeby gracza. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-10300H

Karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1650 Ti

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 2500 g

Złącza słuchawkowe, mikrofonowe, czytnik kart pamięci, mini DisplayPort, RJ-45, 1x HDMI, kamerka internetowa, 3x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C Pokaż specyfikację

ASUS TUF Gaming FX505DV - RTX 2060









4,5/5 Ocena benchmark.pl Umówmy się, że procesory AMD Ryzen serii 4xxx są widocznie lepsze od tych serii 3xxx, ale na 3xxx również nie ma co narzekać. Jeśli do takiego procesora dodamy jeszcze GeForce RTX 2060 i atrakcyjną cenę to... grzechem byłoby nie skorzystać z takiej okazji. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 7 3750H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 2060

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2200 g

Złącza RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 Pokaż specyfikację

Lenovo Legion Y540-15IRH - Core i7 i GTX 1650 Ti









4,5/5 Ocena benchmark.pl Lenovo Legion Y540-15IRH to solidny procesor Intel Core i7-9750HF, układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 1650 Ti oraz SSD o pojemności 1 TB. Równocześnie jak na laptop gamingowy charakteryzuje się dość kompaktowymi rozmiarami. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-9750HF

Karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1660 Ti

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 2300 g

Złącza mini DisplayPort, RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 3x USB 3.0, USB typu C Pokaż specyfikację

Lenovo Legion Y540-17IRH - GeForce GTX 1660 Ti









4,5/5 Ocena benchmark.pl Lenovo Legion Y540-17IRH to większy, 17-calowy laptop do gier, który został wyposażony w mocniejszą kartę NVIDIA GeForce RTX 1660 Ti. Ciekawa propozycja dla tych, którzy poszukują gamingowego laptopa z większym ekranem. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-9750HF

Karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1660 Ti

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 2840 g

Złącza mini DisplayPort, RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 3x USB 3.0, USB typu C Pokaż specyfikację

Wydajne laptopy do gier do 6000 zł

ASUS TUF Gaming A15 FA506IV - nowy Ryzen i RTX 2060









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli szukasz laptopa gamingowego opartego na nowych procesorach AMD Ryzen, to koniecznie zerknij na ten model. Oprócz świetnego procesora Ryzen 7 4800H na pokładzie znalazł się układ graficzny RTX 2060 oraz ekran o odświeżaniu 144 Hz. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 7 4800H

Karta graficzna AMD Radeon Vega 8, Nvidia GeForce RTX 2060

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2300 g

Złącza RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 2.0, USB typu C Pokaż specyfikację

Najlepsze laptopy gamingowe

ASUS ROG Strix G15 - RTX 2070 Super









4,5/5 Ocena benchmark.pl Przechodzimy do zawodników wagi wyższej - ten model ASUS ROG STRIX oferuje procesor Intel Core i7-107050H oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2070 w ulepszonej wersji Super. Dodajcie do tego ekran 240 Hz, a otrzymacie konkretną maszynę dla prawdziwego gracza! Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-10750H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 2400 g

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 3x USB 3.0, USB typu C Pokaż specyfikację

MSI GE66 Raider - RTX 2080 Super









4,5/5 Ocena benchmark.pl MSI GE66 Raider łączy w sobie wszystko co najwydajniejsze - potężny procesor Intel Core i9-10980HK oraz kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER w wersji Max-Q. Oprócz tego jest tu panel 240 Hz, podświetlana klawiatura i generalnie wszystko, o czym zamarzy sobie gracz. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i9-10980HK

Karta graficzna Intel UHD Graphics 630, Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Złącza mini DisplayPort, RJ-45, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 3.0, 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.1 typ C, 2x USB 3.1, USB typu C Pokaż specyfikację

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 - dwa ekrany i RTX 2080 Super









4,5/5 Ocena benchmark.pl Trudno wyobrazić sobie większy wypas - super wydajny procesor z super wydajną kartą graficzną, a do tego jeszcze dwa ekrany, z czego główny z obsługą NVIDIA G-Sync. Ta maszyna sprawdzi się w każdym zastosowaniu, ale cena potrafi zerwać kapcie z nóg. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i9-10980HK

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 32 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 2270 g

Złącza słuchawkowe, mikrofonowe, RJ-45, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1, USB typu C, 1x Thunderbolt 3 Pokaż specyfikację

Na jakiego gamingowego laptopa warto się zdecydować?

Wśród gamingowych laptopów do 4000 złotych wyróżnia się Dream Machines G1650Ti-15PL52. Jeśli mamy większy budżet warto zainteresować się ASUS TUF Gaming A15 FA506IV z nowym Ryzenem 4800H i GeForce RTX 2060. Jeśli szukasz czegoś o naprawdę dużej wydajności, a masz do zainwestowania większą kwotę, to ASUS ROG STRIX z kartą graficzną GeForce RTX 2070 Super wydaje się być rozsądną propozycją - cena nie przekracza 10 tysięcy złotych, a równocześnie możliwości są bardzo wysokie.

Mogą Cię również zainteresować: