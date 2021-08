Laptopy do gier to coraz prężniej rozwijający się segment rynku. Zastanawiasz się jaki laptop do grania kupić? Zobacz nasze zestawienie polecanych laptopów gamingowych - ceny laptopów z kartą GTX 1650 już powyżej 3000 zł!

Jaki laptop do gier? Jeśli zastanawiasz się nad kupnem takiego komputera, sprawdź nasze zestawienie TOP 10 najciekawszych modeli aktualnie dostępnych w polskich sklepach. Znalazły się tutaj zarówno modele ze średniej półki jak i laptopy do gier imponujące nie tylko wydajnością, ale i ceną. W najnowszym zestawieniu wymieniliśmy większość modeli, w tym na takie z nowymi układami GeForce RTX serii 3xxx.

Wśród laptopów gamingowych królują modele wyposażone w dedykowane karty NVIDIA GeForce. Na rynku pojawiły się już modele z nowymi kartami Radeon, ale wciąż jest ich niewiele - można za to liczyć na wiele świetnych laptopów gamingowych z nowymi procesorami AMD Ryzen.

Polecane laptopy gamingowe:

Dobry i tani laptop gamingowy?

Brzmi to jak żart, bowiem ceny typowo gamingowych laptopów wyposażonych w mocne układy graficzne zdecydowanie nie należą do najniższych. Czy można kupić laptop w cenie do 3000 zł z przeznaczeniem do gier? Jeśli założymy, że laptop dla gracza powinien być wyposażony co najmniej w nowoczesną kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650 to... jest to możliwe, ale musimy rozejrzeć się za promocjami - najtańszy gamingowy laptop z GTX 1650 w naszym zestawieniu kosztuje około 3200 złotych.

Karta graficzna w laptopie do gier

Jaki układ graficzny w laptopie wybrać? W tej chwili w laptopach królują układy GeForce oparte na architekturze Ampere, ale wciąż można się spotkać z modelami opartymi na układach Turing. Mowa tu o układach GTX 16xx (pozbawionych technologii ray-tracingu i DLSS) oraz RTX 2xxx (wyposażonych w technologię ray-tracingu i DLSS). Zastanawiasz się jak dużo pamięci RAM potrzebuje laptop? W podlinkowanej publikacji znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.

Użytkownicy którzy patrzą przede wszystkim na wydajność, a mniej na cenę, z pewnością zainteresują się naprawdę wydajnymi konstrukcjami wyposażonymi w karty klasy RTX 3070, a nawet RTX 3080. Kwoty jakie należy wyłożyć za najwydajniejsze laptopy do grania potrafią być naprawdę olbrzymie, ale potrafią one oferować również takie dodatki jak 144-hercowe matryce, czy obsługę technologii supersynchronizacji NVIDIA G-Sync.

Aby zestawienie było bardziej przejrzyste, uszeregowaliśmy poszczególne modele według cen - chociaż nie zawsze tańszy laptop będzie wydajniejszy! Mowa tu konkretnie o laptopach wyposażonych w RTX 2060, które przecież potrafią być nieco wydajniejsze nawet od modeli RTX 3050 Ti. Oto nasz ranking laptopów gamingowych:

Laptop gamingowy do 3000 zł

Tani laptop do gier? Tylko jeśli kupisz go w dobrej promocji. Naszym zdaniem, laptopy do 3000 złotych nie można nazwać mianem gamingowych, chociaż oczywiście można na nich grać. W tej cenie możemy liczyć zwykle na zintegrowaną grafiką AMD Radeon (procesory Ryzen poprzedniej generacji, bądź mniej wydajne modele serii 4xxx) badź zintegrowaną grafikę Intel Iris Xe, które nadają się do grania tylko w mniej wymagające gry, bądź po poważnym obniżeniu jakości grafiki.

Laptop gamingowy do 4000 zł

Lenovo Ideapad 3-15ARH Gaming - 15,6' FHD Ocena benchmark.pl









4,5/5 Lenovo Ideapad 3 Gaming to najtańszy laptop gamingowy w naszym zestawieniu. Cudów nie należy się spodziewać, ale jest układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1650 oraz procesor AMD Ryze 5 4600H. Na deser otrzymujemy matrycę IPS, podświetlaną klawiaturę oraz technologię szybkiego ładowania. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 4600H

Karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1650

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2200 g

Złącza RJ-45, audio mini-jack, 2x USB 3.0, 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.1 typ C

Laptop gamingowy do 5000 zł

DELL Inspiron 15 G3 3500-4169 - 15,6' FHD 120 Hz Ocena benchmark.pl









4/5 Sięgając do kieszeni nieco głębiej możemy stać się właścicielami laptopa Dell Inspiron 15 G3 3500, który oferuje już układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1650 w wersji Ti, a nawet matrycę o odświeżaniu 120 Hz. W środku znajdziemy również procesor Intel Core i5 10-tej generacji. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-10300H

Karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1650 Ti

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2390 g

Złącza 1x USB, 1x USB 3.1 typ C, 2x USB 3.1

Dell Inspiron G15 5515-0886 - 15,6' FHD 120 Hz Ocena benchmark.pl









4,5/5 Dell Inspiron G15 Ryzen Edition to przedstawiciel nowszych laptopów wyposażonych w słabsze wersje kart RTX serii 3xxx. Oprócz GeForce RTX 3050 znajdziecie tu 120-hercową matrycę, 16 GB RAM oraz znakomity procesor AMD Ryzen 5 5600H. Ciekawy model dla graczy, którzy nie potrzebują karty o dużej mocy. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 5600H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3050

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2810 g

Złącza RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 3x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

Acer Nitro 5 - 15,6' FHD 144 Hz Ocena benchmark.pl









4,5/5 Na pierwszy rzut oka ten laptop nie prezentuje się zbyt zachęcająco, bo jest wyposażony w najsłabszy model GeForce RTX pierwszej generacji. Jeśli jednak będziecie pamiętać o tym, że potrafi być on minimalnie szybszy od RTX 3050 Ti, a laptop ma dodatkowo 144-hercową matrycę, to.. zerknijcie jeszcze raz na cenę. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-10300H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 2060

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2300 g

Złącza RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C, 1x USB 3.1

Laptopy gamingowe do 6000 zł

ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QE-HZ050T - 14' FHD 144 Hz Ocena benchmark.pl









4,5/5 Mały, ale wariat! ASUS ROG Zephyrus G14 charakteryzuje się świetnym wyposażeniem, 14-calową matrycą IPS 144 Hz, mocnym procesorem Ryzen 7 5800HS oraz nowszym układem GeForce RTX 3050 Ti ze średniego segmentu. Jest tu również 16 GB RAM oraz szybki SSD NVMe o pojemności 512 GB. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 7 5800HS

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3050 Ti

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1700 g

Złącza audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x HDMI 2.0, 2x USB 3.1 typ C

Lenovo Legion 5-15ACH - 15,6' FHD 120 Hz Ocena benchmark.pl









4,5/5 Po prawdzie zabrakło tu systemu operacyjnego, ale cała reszta wygląda smakowicie! Lenovo Legion 5-15ACH w tej wersji oferuje już naprawdę przyzwoitą grafikę GeForce RTX 3060 oraz mocny procesor Ryzen Cezanne. Do plusów należy zaliczyć także matrycę IPS o odświeżaniu 120 Hz. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 7 5800H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3060

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2400 g

Złącza RJ-45, audio mini-jack, 4x USB 3.0, 1x HDMI 2.0, 2x USB 3.1 typ C

ASUS TUF Gaming A15 FA506QM-HN016T - 15,6' FHD 144 Hz Ocena benchmark.pl









4,5/5 Laptopy serii ASUS TUF to z pewnością jedna z ciekaszych marek na rynku. Ten model oferuje podobną konfigurację jak poprzednik, ale mamy tu i system operacyjny i lepszą matrycę IPS o odświeżaniu 144 Hz. Taka konfiguracja to optymalny wybór dla gracza, który szuka dobrego sprzętu, ale nie chce przepłacać. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 7 5800H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3060

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2300 g

Złącza 1x USB 3.2 typu C gen 2, 3x USB 3.2 typu A gen 1

Najlepsze laptopy gamingowe

Gigabyte Aorus 15G - 15,6' FHD 240 Hz Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeszcze nie topowy... ale prawie! Bardzo wydajna grafika NVIDIA GeForce RTX 370, matryca IPS Full HD o odświeżaniu 240 Hz, czy 32 GB pamięci RAM piechotą nie chodzą. Wymagający gracze na pewno będą zadowoleni. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-10870H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3070

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 32 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2000 g

Złącza czytnik kart pamięci, mini DisplayPort, RJ-45, audio mini-jack, kamerka internetowa, 3x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C, 1x HDMI 2.1

MSI GP76 Leopard 11UH-667PL - 17,3' QHD 165 Hz Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ten laptop wyróżnia się nie tylko bardzo wydajnym układem graficznym GeForce RTX 3080, jak i procesorem Intel Core i7 11-tej generacji, ale również matrycą IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 oraz odświeżaniu 165 Hz. Bez wątpliwości to maszyna dla prawdziwych mobilnych graczy. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-11800H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3080

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 2900 g

Złącza RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 3x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

ASUS ROG Strix SCAR 17 G733QS-HG001T - 17,3' FHD 300 Hz Ocena benchmark.pl









4,7/5 Widząc nazwę ASUS ROG Strix SCAR wiemy, że żarty się skończyły. Topowa cena, 17-calowy ekran o odświeżaniu 300 Hz i mocarna grafika NVIDIA GeForce RTX 3080. Warto zauważyć, że laptop w tej konfiguracji oferuje SSD o pojemności 1 TB. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 7 5800H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3080

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 2700 g

Złącza 1x DisplayPort, 1x USB 3.2 typu C gen 2, 3x USB 3.2 typu A gen 1

Na jakiego gamingowego laptopa warto się zdecydować?

Wśród gamingowych laptopów do 5000 złotych wyróżnia się Dell Inspiron G15 5515-0886 z RTX 3050 oraz Ryzen 5 5600H, ale warto zwrócić również uwagę na bardzo dobrą cenę i możliwości modelu wyposażonego w nieco starsze, ale wciąż wydajne podzespoły czyli Acer Nitro z RTX 2060. Za optymalny wybór uznajemy ASUS TUF Gaming A15 FA506QM-HN016T z GeForce RTX 3060 oraz procesorem Ryzen 7 5800H. Wśród najwydajniejszych laptopów wskazalibyśmy MSI GP76 Leopard 11UH-667PL ze względu na ekran 2560 x 1440 z odświeżaniem 165 Hz.

Mogą Cię również zainteresować: