Wybór laptopa do gier wcale nie jest takim prostym zadaniem. Przygotowaliśmy zestawienie 10 najlepszych modeli z różnych segmentów cenowych, które powinny spełnić oczekiwania graczy i entuzjastów.

Laptop do gier może być dobrą alternatywą dla komputera stacjonarnego. Takie urządzenia oferują coraz lepszą wydajność, więc pozwolą na komfortowe granie w nowsze tytuły, a w przypadku lepszych modeli, także sprawne wykonywanie wymagających zastosowań związanych z kreatywną pracą (np. edycję zdjęć, montowanie filmów czy modelowanie 3D). Ponadto można je wziąć ze sobą w podróż, dzięki czemu nie jesteśmy „przywiązani” do jednego stanowiska pracy.

Jeśli zastanawiasz się nad kupnem takiego komputera, sprawdź nasze zestawienie uwzględniające laptopy gamingowe - ranking obejmuje zarówno tańsze modele do okazjonalnego grania, jak i potężne konfiguracje do gier i pracy, które dorównują osiągami najwydajniejszym komputerom stacjonarnym. W najnowszym zestawieniu uwzględniliśmy nowsze konstrukcje, które oferują lepsze parametry i są dostępne w bardziej atrakcyjnych cenach.

Laptop gamingowy - ranking 2022:

Jaki laptop gamingowy będzie najlepszym wyborem?

Na co zwracać uwagę przy wyborze dobrego laptopa do gier? Producenci prześcigają się w tworzeniu coraz efektowniejszych konstrukcji, charakteryzujących się futurystycznym designem i widowiskowym podświetleniem RGB LED, ale przede wszystkim warto przyjrzeć się specyfikacji.

Jednym z kluczowych elementów jest ekran. Nowoczesne laptopy do gier oferują dobrej jakości matryce IPS o rozdzielczości 1080p lub 1440p, które wyróżniają się wysoką częstotliwością odświeżania – 120 Hz, 144 Hz, 240 Hz lub nawet 360 Hz (w lepszych zapewniono wsparcie dla G-Sync lub FreeSync). Ma to istotne znaczenie, bo szybsza matryca zapewnia lepszy komfort rozgrywki, zwłaszcza w dynamicznych grach akcji i sieciowych strzelankach. W przypadku laptopa wykorzystywanego do kreatywnej pracy, istotna będzie też jakość panelu i jego odwzorowanie barw.

Kluczowym elementem specyfikacji są także podzespoły, takie jak procesor, pamięć RAM i karta graficzna (to właśnie one decydują jaką wydajność oferuje laptop i jak sobie poradzi z grami). Nie chodzi jednak o same podzespoły, ale też o zastosowane chłodzenie, jego kulturę pracy i limity mocy. W przypadku źle zaprojektowanej konstrukcji, laptop będzie działać "na pół gwizdka" i/lub generować duży hałas.

Jaki procesor do laptopa? Jeśli wybieracie nowy model, warto zdecydować się już na konstrukcje z nowszymi procesorami AMD Ryzen z serii 5000H lub 6000H oraz Intel Core 11. (11xxxH) i 12. (12xxxH) generacji, które oferują lepsze osiągi względem starszych serii. Do tego co najmniej 16 GB pamięci RAM (obowiązkowo w szybszym trybie dwukanałowym), a w przypadku laptopów do pracy dobrym pomysłem będzie wybór konfiguracji wyposażonych w 32 GB pamięci operacyjnej. W nowszych laptopach producenci powoli zaczynają stosować nowe, szybsze moduły DDR5.

Osobnym (i chyba najważniejszym!) tematem jest karta graficzna. Na rynku dominują konstrukcje wyposażone w układy GeForce RTX 3000, które pozwalają korzystać z technologii Ray Tracing i DLSS. Producent podzielił ofertę na różne segmenty – począwszy od podstawowych modeli RTX 3050 i RTX 3050 Ti, przez wydajnego RTX 3060, a na topowych GeForce RTX 3070/Ti i RTX 3080/Ti skończywszy. Należy jednak zauważyć, że karty występują w różnych konfiguracjach limitów mocy (TGP), co dodatkowo różnicuje ich osiągi, więc nie zawsze dany model będzie oferować taką samą wydajność. Sporadycznie można również spotkać modele ze starszymi, słabszymi układami GeForce GTX 1600 (bez wsparcia dla Ray Tracingu i DLSS) lub konkurencyjnymi kartami Radeon RX 6000 (to dobre modele, ale po włączeniu ray tracingu wypadają gorzej od GeForce’ów).

Ważnym elementem specyfikacji jest też łączność – zarówno ta przewodowa, jak i bezprzewodowa. Dodatkowe porty USB, czytnik kart pamięci, wyjścia wideo do podłączenia zewnętrznego monitora czy szybkie karty sieciowe 2.5G LAN lub Wi-Fi 6E dla niektórych użytkowników też mogą mieć istotne znaczenie i decydować o wyborze tego lub innego modelu. Z kolei wbudowana bateria będzie decydować o możliwościach pracy w podróży. Wprawdzie po gamingowych modelach nie powinniśmy oczekiwać długiego czasu pracy bez podłączania do gniazdka, ale lepsze konfiguracje potrafią wytrzymać kilka godzin przy mniejszym obciążeniu.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 - tani laptop gamingowy do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Lenovo IdeaPad Gaming 3 to tani laptop do gier – za około 3000 złotych otrzymujemy sprzęt, który pozwoli na granie w mniej wymagające tytuły na średnich ustawieniach. Producent zastosował 15,6-calowy ekran IPS o odświeżaniu 120 Hz, a "pod maską" znalazł się 6-rdzeniowy/12-wątkowy procesor AMD Ryzen 5 5600H, 16 GB pamięci DDR4-3200 (niestety pracującej w trybie jednokanałowym) oraz karta graficzna GeForce GTX 1650. Na dane przewidziano szybki dysk SSD PCIe o pojemności 512 GB. Laptop jest sprzedawany bez systemu operacyjnego, więc trzeba go zakupić we własnym zakresie. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 5600H

Karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1650

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2250 g

Złącza RJ-45, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.1 typ C, combo jack (wejście/wyjście audio)

HP Pavilion Gaming 15 - laptop gamingowy do 4000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli dysponujecie trochę większą ilością gotówki, warto dopłacić do modelu HP Pavilion Gaming 15 - to ciekawa propozycja z niższej półki, która zaoferuje wyraźnie lepsze osiągi. Producent zastosował ekran IPS Full HD o szybkim odświeżaniu 144 Hz oraz podświetlaną klawiaturę. Za odpowiednie osiągi odpowiada połączenie procesora Ryzen 5 5600H, 16 GB pamięci DDR4 RAM (niestety działającej w trybie dwukanałowym) i karty graficznej GeForce RTX 3050. HP Pavilion Gaming 15 pozwoli zatem na granie na średnich ustawieniach, także z ray tracingiem i DLSS. Co istotne, laptop jest sprzedawany razem z systemem Windows 11, więc można z niego korzystać zaraz po zakupie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 5600H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3050

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1980 g

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.1 typ C

ASUS TUF Gaming F15 - laptop gamingowy do 5000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 ASUS TUF Gaming F15 wyróżnia się ciekawym designem, który na pewno wpadnie w oko graczom. Za niecałe 5000 złotych otrzymujemy sprzęt, który pozwoli na granie w 1080p z ray tracingiem i DLSS. Szczególnie warto zwrócić uwagę na szybką matrycę IPS Full HD 144 Hz. Nie bez znaczenia jest też specyfikacja - konfiguracja została wyposażona w procesor Intel Core i5-11400H (6 rdzeni/12 wątków), 16 GB dwukanałowej pamięci DDR4-3200 oraz kartę graficzną GeForce RTX 3050 Ti. Konfiguracja jest sprzedawana z dyskiem SSD NVMe o pojemności 512 GB, na którym fabrycznie zainstalowano system Windows 11. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-11400H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3050 Ti

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2300 g

Złącza RJ-45, kamerka internetowa, 3x USB 3.0, 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.1 typ C, combo jack (wejście/wyjście audio)

MSI Katana GF76 - dobry laptop gamingowy 17 cali Ocena benchmark.pl









4,5/5 MSI Katana GF76 to 17-calowy laptop, który zalicza się do jednych z najbardziej opłacalnych modeli ze średniej półki. W smukłej obudowie udało się zmieścić szybką matrycę IPS Full HD 144 Hz, a także mocne podzespoły - procesor Intel Core i7-11800H (8 rdzeni/16 wątków), 16 GB pamięci DDR4-3200 oraz kartę graficzną GeForce RTX 3060 (wersja z limitem mocy 85 W). Na dane przewidziano nośnik SSD NVMe. Gracze docenią też świetną klawiaturę SteelSeries, system audio Nahimic 3 oraz efektowne podświetlenie RGB LED. Konfiguracja jest sprzedawana bez system operacyjnego, więc trzeba go załatwić we własnym zakresie. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-11800H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3060

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza 1x USB, 2x USB 3.2 typu A gen 1, 1x USB 3.2 typu C gen 2

Lenovo Legion 5 15 - dobry laptop do gier za 6000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Lenovo Legion 5 to zdecydowanie najlepszy laptop gamingowy za około 6000 złotych. Uwagę zwraca ekran o przekątnej 15,6-cala z szybką matrycą IPS Full HD o odświeżaniu 120 Hz. Ponadto w stonowanej obudowie udało się zmieścić naprawdę mocne podzespoły – procesor Intel Core i7-11800H, 16 GB pamięci RAM DDR4-3200, a do tego wydajną wersję karty graficznej GeForce RTX 3060 (z limitem mocy 130 W). Nie bez znaczenia jest też to, że Legion 5 jest sprzedawany z dyskiem SSD NVMe 512 GB z zainstalowanym legalnym systemem Windows 11. To idealny sprzęt do grania w rozdzielczości Full HD, także w nowsze tytuły z RT i DLSS. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-11800H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3060

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2400 g

Złącza RJ-45, kamerka internetowa, 4x USB 3.1, 2x Thunderbolt 4, 1x HDMI 2.1, combo jack (wejście/wyjście audio)

HP Omen 16 - laptop gamingowy do 7000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jedyny laptop do gier w naszym zestawieniu, w którym zastosowano podzespoły AMD – HP Omen 16 pozwoli na komfortowe granie w nowsze tytuły w rozdzielczości Full HD (przy czym niekoniecznie z ray tracingiem). Na uwagę zasługuje dobrej jakości, 16-calowy ekran IPS Full HD o szybkim odświeżaniu 144 Hz, porządny układ dźwiękowy oraz mocna bateria. Konfiguracja wyróżnia się także smukłą obudową, w której udało się zmieścić całkiem wydajne podzespoły - procesor AMD Ryzen 7 5800H (8 rdzeni/16 wątków), 16 GB pamięci RAM i kartę graficzną RX 6600M. Konfiguracja z dyskiem SSD NVMe 1 TB i systemem Windows 11 kosztuje około 6000 złotych, ale często można znaleźć ją w promocji. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 7 5800H

Karta graficzna AMD Radeon Vega 8, AMD Radeon RX 6600M

Wyświetlacz (przekątna) 16.1 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 2310 g

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, audio mini-jack, kamerka internetowa, 3x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C, 1x HDMI 2.1

ASUS ROG Strix G15 - laptop gamingowy do 8000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Nowa wersja ASUS ROG Strix G15 to porządny sprzęt, który nie tylko świetnie wygląda, ale też oferuje bardzo dobre możliwości dla graczy i profesjonalistów. Konstrukcja została wyposażona w 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1440p - to szybki panel o odświeżaniu 165 Hz i czasie reakcji 3 ms. Co więcej, producent zastosował też mocne podzespoły: procesor AMD Ryzen 7 6800H (8 rdzeni/16 wątków), 16 GB nowoczesnej pamięci DDR5 RAM i do tego wydajną wersje karty graficznej GeForce RTX 3060 (wersja 140 W). Jest też szybki dysk SSD NVMe o pojemności 1 TB z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 11. Laptop można kupić za niecałe 8000 złotych, ale czasami pojawia się w ciekawych promocjach. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 7 6800H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3060, AMD Radeon 680M

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 2100 g

Złącza audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x HDMI 2.0, 2x USB-C 3.2 gen 2

Lenovo Legion 5 17 - 17-calowy laptop do gier i nie tylko Ocena benchmark.pl









4,5/5 Lenovo Legion 5, ale tym razem w 17-calowej wersji z mocniejszą specyfikacją – to idealny sprzęt nie tylko do grania w najnowsze tytuły, ale też do kreatywnej pracy w wymagających programach. „Pod maską” znalazł się procesor AMD Ryzen 7 5800H, 32 GB pamięci DDR4-3200 oraz dysk SSD PCIe z systemem Windows 10 (z możliwością bezpłatnej aktualizacji do Windows 11). Konfiguracja wyróżnia się jednak kartą graficzną – to model GeForce RTX 3070 z limitem mocy 130 W, który zaoferuje naprawdę bardzo dobre osiągi. Mocna karta idealnie sprawdzi się z szybką matrycą IPS Full HD 144 Hz. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 7 5800H

Karta graficzna AMD Radeon Vega 8, Nvidia GeForce RTX 3070

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2980 g

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, kamerka internetowa, 4x USB 3.0, 2x USB 3.1 typ C, 1x HDMI 2.1, combo jack (wejście/wyjście audio)

MSI Vector GP76 - laptop do gier za 10 000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 MSI Vector GP76 to propozycja z górnej półki, która na pewno nie zawiedzie graczy. W efektownej obudowie zamontowano świetny, 17,3-calowy ekran IPS Full HD o odświeżaniu 360 Hz (!), który powinien zadowolić fanów dynamicznych gier akcji. Nie zapomniano też o mocnych podzespołach – konfiguracja obejmuje nowoczesny procesor Intel Core i7-12700H (14 rdzeni/20 wątków), 16 GB pamięci DDR4 RAM i kartę graficzną GeForce RTX 3070 Ti (TGP 150 W). Do tego szybki dysk SSD PCIe 4.0 512 GB z systemem Windows 11. No i ten nowoczesny design z podświetleniem RGB LED... Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-12700H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3070 Ti

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 2900 g

Złącza mini DisplayPort, RJ-45, audio mini-jack, kamerka internetowa, 3x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C, 1x HDMI 2.1

ASUS ROG Strix SCAR 15 - najlepszy laptop do gier do 15 000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 ASUS ROG Strix SCAR 15 to już absolutnie topowa propozycja, która powinna spełnić oczekiwania graczy nieuznających kompromistów (aczkolwiek sprzęt świetnie nada się także jako narzędzie do pracy). Laptop zalicza się do 15-calowych konstrukcji, ale na pewno nie można mu odmówić świetnej specyfikacji. Producent zastosował tutaj bardzo dobrą, szybką matrycę IPS 1440p o odświeżaniu 240 Hz, podświetlaną klawiaturę oraz nowoczesny zestaw portów. Co więcej, użytkownicy mogą liczyć na topowe podzespoły - procesor Intel Core i9-12900H (14 rdzeni/20 wątków), 32 GB nowej pamięci DDR5 i do tego najwydajniejszą kartę graficzną GeForce RTX 3080 Ti (TGP 150 W). Laptop jest sprzedawany z dyskiem SSD PCIe 1 TB i systemem Windows 11. Cena tego "cacka" to już prawie 15 tysięcy złotych. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) Intel Core i9-12900H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 32 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 2300 g

Najlepszy laptop gamingowy to...

Wszystko zależy od Waszych oczekiwań i dostępnego budżetu. Jeśli szukacie podstawowego modelu i nie chcecie wydawać ogromnych pieniędzy, świetnie sprawdzi się tutaj HP Pavilion Gaming 15, który nieźle wygląda, oferuje całkiem przyzwoite możliwości, a przy tym nie kosztuje majątku.

Wymagający gracze powinni zwrócić uwagę na najnowsze konstrukcje, jak na przykład MSI Vector GP76 – to sprzęt wyposażony w świetny ekran, bardzo wydajne podzespoły, a przy tym charakteryzujący się dobrą kulturą pracy. Należy jednak pamiętać, że tego typu konstrukcje kosztują około 10 tysięcy złotych, więc w zasadzie zainteresują najbardziej majętnych klientów.