Przedstawiamy najciekawsze laptopy konwertowalne z dotykowym ekranem typu 2w1, które cieszą się coraz większą popularnością wśród użytkowników. Znalazły się tutaj zarówno wydajne modele do wymagających zadań, jak i tanie laptopy do biura i pracy w podróży.

Laptop konwertowalny z dotykowym ekranem

Nie zawsze komputer stacjonarny spełni wszystkie nasze wymagania. Wiele osób woli laptopy, które można zabrać ze sobą i pracować w biurze, domu, pociągu, samolocie i w zasadzie gdziekolwiek jest to wymagane. Dobry, lekki laptop zapewnia swobodę, a przy tym pisze się na nim znacznie bardziej komfortowo, niż na klasycznym tablecie. Co prawda tablety i nowoczesne smartfony są bardziej poręczne i lżejsze od laptopa, ale laptop konwertowalny oferuje zdecydowanie większy komfort pracy.

Jaki laptop 2w1 z dotykowym ekranem wybrać:

Czy istnieje złoty środek? No właśnie - czy da się połączyć wygodę pisania, duży wyświetlacz, wydajność i funkcjonalność klasycznego laptopa, z ekranem dotykowym znanym z dobrego tabletu? Okazuje się, że tak. W odpowiedzi na oczekiwania użytkowników powstały laptopy z dotykowym ekranem, wśród których znajdziemy wiele tak zwanych laptopów konwertowalnych.

Nowością na rynky są laptopy konwertowalne ze składanym ekranem, takie jak ThinkPad X1 Fold. Ich cena jest jak na razie bardzo wysoka, ale chętni mogą już stać się szczęśliwymi posiadaczami takiego sprzętu.

Co to jest laptop konwertowalny? Laptop konwertowalny to uniwersalny i lekki laptop z dotykowym wyświetlaczem, który można odchylić do tyłu w taki sposób, że można go obsługiwać tak jak tablet. W dodatku część modeli ma całkowicie odłączany wyświetlacz, co należy traktować jako dużą zaletę, bo jeśli w danej chwili nie chcemy korzystać z klawiatury, to nie musimy jej dźwigać. Bez problemu możemy ją odłączyć i zostawić w torbie na laptopa lub na biurku.

Okej, wiemy już, że laptop konwertowalny, to połączenie klasycznej, fizycznej klawiatury z wyświetlaczem dotykowym, podobnym jak w tablecie. Jednak w praktyce rzeczą, która najbardziej odróżnia laptopy konwertowalne od tabletów i smartfonów jest system. Nie mają one bowiem mobilnego systemu, takiego jak Android czy iOS, lecz pełnoprawny system Windows, na którym możemy zainstalować i uruchomić te same programy, co na komputerze stacjonarnym.

To ogromna zaleta wpływająca na użyteczność tego sprzętu. Laptop z dotykowym ekranem i Windowsem 10 jest znacznie bardziej zaawansowany, funkcjonalny i uniwersalny od jakiegokolwiek sprzętu mobilnego. Naturalnie najlepsze smartfony lub tablety będą znacznie bardziej poręczne i lżejsze, ale klasyczna praca biurowa jest na nich bardziej uciążliwa.

Lenovo Ideapad Flex 5-14ARE - tani laptop konwertowalny Ocena benchmark.pl









4,5/5 Konwertowalny laptop z dotykowym ekranem wcale nie musi być drogi, czego najlepszym przykładem jest właśnie Lenovo Ideapad Flex 5-14ARE. Wyposażony w 14-calowy ekran, procesor Ryzen 5 4500U, 8 GB i SSD NVMe 256 GB sprawdzi się we wszystkich podstawowych zastosowaniach. Nie wiem jak wy, ale ja czuję się przekonany. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 4500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 6

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1600 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

HP ENVY x360 Convert 15-ed1026nw - aluminiowy z Intel Tiger Lake Ocena benchmark.pl









4,5/5 Aluminiowa obudowa i Intel Core 11-tej generacji na pokładzie. Ten model Core i5 wyposażony jest w układ graficzny Iris Xe, wprawdzie w nie topowej, ale bardzo mocnej wersji z 80 jednostkami wykonawczymi. Cena idzie widocznie w górę, ale możemy liczyć na ekran typu IPS, SSD o większej pojemności, czy głośniki Bang & Olufsen. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1920 g

Złącza czytnik kart pamięci, audio mini-jack, 2x USB 3.0, 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.1 typ C

HP ENVY x360 Convert 15-ee0010nw - w opcji z AMD Ryzen Ocena benchmark.pl









4,5/5 HP ENVY x360 Convert po raz drugi, ale tym razem w wersji z procesorem AMD Ryzen 7 4700U. Nie jest to najnowsza seria procesorów AMD, ale trzeba przyznać, że wciąż sprawuje się świetnie. Ta konkretna wersja sprzedawana jest w zestawie z 16 GB pamięci RAM. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 7 4700U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 7

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2000 g

Złącza czytnik kart pamięci, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.1 typ C

HP Spectre x360 14-ea0069nw - niewielki, ale mocarny Ocena benchmark.pl









4,5/5 HP Spectre x360 oferuje ekran o przekątnej 13,5 cala, więc mamy do czynienia z niewielką konstrukcją, ale wewnątrz czekają na nas same cuda. Laptop został wyposażony w procesor Core i7 11-tej generacji z najmocniejszą wersją grafiki Intel Iris Xe, ekran IPS o rozdzielczości 3000 x 2000 z powłoką ochronną Gorilla Glass, czy 16 GB RAM i SSD o pojemności 1 TB. Konkretny sprzęt. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-1165G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 13,5 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 1920 g

Złącza czytnik kart pamięci, kamerka internetowa, 1x USB 3.0, 2x Thunderbolt 4

Lenovo ThinkPad X1 Fold - ze składanym ekranem Ocena benchmark.pl









4,5/5 Smartfony ze składanymi ekranami już na dobre zadomowiły się na rynku, ale wśród laptopów to wciąż nowość. ThinkPad X1 Fold oferuje ekran OLED, łączność 5G czy wirtualną bądź fizyczną klawiaturę. Zastosowano tu hybrydowy procesor Intel Core i5 L16G7, który może nie będzie królem wydajności, ale spragnieni technicznych nowinek z pewnością będą usatysfakcjonowani. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-L16G7

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 999 g

Złącza 2x USB 3.1 typ C

Najlepszy laptop z dotykowym ekranem

Wśród tańszych konstrukcji nic nie przebije Lenovo Ideapad Flex 5-14ARE. Jeśli szukasz laptopa konwertowalnego z procesorem Intela 11-tej generacji, to ciekawą opcją jest HP ENVY x360 Convert.

Mogą Cię również zainteresować: