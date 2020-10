Przedstawiamy najciekawsze laptopy konwertowalne z dotykowym ekranem typu 2w1, które cieszą się coraz większą popularnością wśród użytkowników. Znalazły się tutaj zarówno wydajne modele do wymagających zadań, jak i tanie laptopy do biura i pracy w podróży.

Laptop konwertowalny z dotykowym ekranem

Nie zawsze komputer stacjonarny spełni wszystkie nasze wymagania. Wiele osób woli laptopy, które można zabrać ze sobą i pracować w biurze, domu, pociągu, samolocie i w zasadzie gdziekolwiek jest to wymagane. Dobry, lekki laptop zapewnia swobodę, a przy tym pisze się na nim znacznie bardziej komfortowo, niż na klasycznym tablecie. Co prawda tablety i nowoczesne smartfony są bardziej poręczne i lżejsze od laptopa, ale...

Jaki laptop 2w1 z dotykowym ekranem wybrać:

Czy istnieje złoty środek? No właśnie - czy da się połączyć wygodę pisania, duży wyświetlacz, wydajność i funkcjonalność klasycznego laptopa, z ekranem dotykowym znanym z dobrego tabletu? Okazuje się, że tak. W odpowiedzi na oczekiwania użytkowników powstały laptopy z dotykowym ekranem, wśród których znajdziemy wiele tak zwanych laptopów konwertowalnych.

Co to jest laptop konwertowalny? Laptop konwertowalny to uniwersalny i lekki laptop z dotykowym wyświetlaczem, który można odchylić do tyłu w taki sposób, że można go obsługiwać tak jak tablet. W dodatku część modeli ma całkowicie odłączany wyświetlacz, co należy traktować jako dużą zaletę, bo jeśli w danej chwili nie chcemy korzystać z klawiatury, to nie musimy jej dźwigać. Bez problemu możemy ją odłączyć i zostawić w torbie na laptopa lub na biurku.

Okej, wiemy już, że laptop konwertowalny, to połączenie klasycznej, fizycznej klawiatury z wyświetlaczem dotykowym, podobnym jak w tablecie. Jednak w praktyce rzeczą, która najbardziej odróżnia laptopy konwertowalne od tabletów i smartfonów jest system. Nie mają one bowiem mobilnego systemu, takiego jak Android czy iOS, lecz pełnoprawny system Windows, na którym możemy zainstalować i uruchomić te same programy, co na komputerze stacjonarnym.

To ogromna zaleta wpływająca na użyteczność tego sprzętu. Laptop z dotykowym ekranem i Windowsem 10 jest znacznie bardziej zaawansowany, funkcjonalny i uniwersalny od jakiegokolwiek sprzętu mobilnego. Naturalnie najlepsze smartfony lub tablety będą znacznie bardziej poręczne i lżejsze, ale klasyczna praca biurowa jest na nich bardziej uciążliwa.

Microsoft Surface Go (64 GB)









4,5/5 Ocena benchmark.pl To świetna propozycja dla osób, które cenią sobie przede wszystkim niewielkie rozmiary i wagę (522 gramy). Jego największym minusem jest to, że klawiaturę Surface Go Type Cover, myszkę Surface, czy pióro Surface Pen należy dokupić oddzielnie - więc można dyskutować, czy jest to tablet z dodatkową klawiaturą, czy też faktycznie laptop konwertowalny. Jego wyposażenie pozwala na dość podstawowe zastosowania. W sprzedaży dostępna jest również wydajniejsza wersja z dyskiem 128 GB. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10, Windows 10 S

Procesor główny (nazwa) Intel Pentium Gold 4415Y

Karta graficzna Intel HD 615

Wyświetlacz (przekątna) 10 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Dysk twardy 64 GB eMMC

Waga 522 g

Złącza słuchawkowe, czytnik kart pamięci, USB typu C

ASUS VivoBook Flip 14 TP412FA-EC492T









4,5/5 Ocena benchmark.pl Ponownie ASUS VivoBook Flip 14, ale tym razem w wersji z procesorem Intel 10-tej generacji, a konkretnie Intel Core i3-10110U (jak wskazuje nazwa - nie jest 10-nanometrowy model Ice Lake, ale 14-nanometrowy model Comet Lake). Oprócz tego możemy liczyć na 8 GB RAM oraz SSD NVMe o pojemności 256 GB. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 S

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-10110U

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1500 g

Złącza czytnik linii papilarnych, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 3.0, 2x USB 3.0, USB typu C

Acer Spin 3 (NX.GZREP.001)









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli pod względem mocy obliczeniowej zadowoli nas ósma seria procesorów Intela, to Acer Spin 3 (NX.GZREP.001) został wyposażony w procesor Core i5 8250U wraz z zintegrowaną grafiką Intel UHD 620. Jest tu również 8 GB pamięci RAM oraz nośnik SSD M.2 o pojemności 256 GB. Dotykowy ekran IPS ma przekątną 14 cali. Producent chwali się nawet 12-godzinnym czasem pracy na baterii. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-8250U

Karta graficzna Intel UHD 620

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Złącza 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0

Lenovo Ideapad C340-14API (81N6004XPB)









4,5/5 Ocena benchmark.pl Lenovo Ideapad C340-14API to 14-calowy laptop konwertowalny, który po prawdzie został wyposażony w procesor Ryzen poprzedniej generacji, ale na jego możliwości również nie ma co narzekać. Dodatkowo możemy liczyć na technologię szybkiego ładowania, 8 GB pamięci RAM oraz SSD o pojemności 256 GB. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 3500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 8

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1650 g

Złącza czytnik kart pamięci, czytnik linii papilarnych, 1x HDMI, audio mini-jack, 2x USB 3.0, USB typu C

Lenovo Ideapad Flex 5-14ARE (81X20087PB)









4,5/5 Ocena benchmark.pl Ponownie nowy Ryzen, 8 GB RAM, SSD PCIe 512 GB i atrakcyjna cena. Tym razem mówimy o laptopie Lenovo Ideapad Flex 5, który oferuje zarówno tryb tabletu (odpinany ekran), prezentacji, jak i namiotu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 4500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 6

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1600 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, USB typu C

ASUS VivoBook Flip 14 TM420IA-EC026T









4,5/5 Ocena benchmark.pl ASUS VivoBook Flip 14 TM420IA-EC026T to gratka dla tych, którzy polują na niedrogie laptopy konwertowalne z nowymi procesorami AMD. W tym przypadku otrzymamy AMD Ryzen 5 4500U, 8 GB pamięci DDR4 3200 MHz i szybki dysk SSD PCIe o pojemności 512 GB. Dzięki panelowi NanoEdge 14-calowy ekran wmontowano w obudowę typową dla 13-calowych laptopów. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 4500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 6

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1500 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, USB typu C

Lenovo YOGA Slim 7-14IIL (82A10064PB)









4,5/5 Ocena benchmark.pl Lenovo YOGA Slim 7 to elegancki i nowoczesny laptop konwertowalny. Wewnątrz znalazło się miejsce dla procesora Intel Core i5-1035G4 z grafiką Iris Graphics (Ice Lake - litografia 10-nm), jak i 8 GB szybkiej (3733 MHz) pamięci RAM i równie szybkiego SSD NVMe o pojemności 256 GB. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1035G4

Karta graficzna Intel Iris Plus

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1500 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.1 typ C, 2x USB 3.1

Dell Inspiron 14 5400-6667









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli chcemy stać się posiadaczem laptopa z procesorem Intel 10-tej generacji, to Dell Inspiron 14 5400 kryje w środku model Core i5 1035G1, ale warto zwrócić uwagę, że zintegrowana grafika to wciąż model UHD, a nie znacznie szybszy Iris Plus. Ten konkretny model charakteryzuje się szybkim SSD NVMe o pojemności 512 GB oraz 8 GB pamięci RAM. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1035G1

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1650 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, USB typu C

HP Spectre x360 13-aw0025nw (155H4EA)









4,5/5 Ocena benchmark.pl HP Spectre x360 13 imponuje przede wszystkim ekranem AMOLED o rozdzielczości 4K UHD, czyli 3840 x 2160 px oraz wytrzymałym szkłem Gorilla Glass. Jest tu również Thunderbolt 3, 16 GB RAM i dobry procesor Intel Core i7-1065G7 z równie dobrą zintegrowaną grafiką Intel Iris Plus. To bardzo ciekawy konwertowalny laptop klasy premium. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-1065G7

Karta graficzna Intel Iris Plus

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1300 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x USB 3.0, 2x Thunderbolt 3

Microsoft Surface Pro 7 (VAT-00018)









4,5/5 Ocena benchmark.pl Surface Pro 7 to rewelacyjnie niska waga (ekran ma przekątną tylko 12,3 cala), ciekawe podzespoły - i niestety wysoka cena. Dostaniemy za to kompletny system o wysokiej jakości wyposażony w 16 GB pamięci RAM o SSD o pojemności 512 GB. Sercem laptopa jest procesor Intel Core i7-1065G7 z grafiką Iris. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-1065G7

Karta graficzna Intel Iris Plus

Wyświetlacz (przekątna) 12,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 775 g

Złącza czytnik kart pamięci, mini DisplayPort, USB typu C

Najlepszy laptop z dotykowym ekranem

Zdecydowanie bardzo ciekawą propozycją jest ASUS VivoBook Flip 14 TM420IA-EC026T oraz Lenovo Ideapad Flex 5-14ARE (81X20087PB) - oba laptopy mogą się pochwalić procesorem AMD Ryzen 5 4500U, 8 GB pamięci RAM oraz SSD 512 GB. Oprócz dobrego wyposażenia, również ich cena jest bardzo atrakcyjna.

