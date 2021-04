Co powinien mieć dobry telefon klasy średniej? Czy zwracasz uwagę na wyświetlacz, wygląd, aparat, baterię, szybkie działanie? A może coś jeszcze? Niedawno testowałem realme 8 Pro, który jest jednym z lepszych telefonów klasy średniej. Oto dlaczego.

realme 8 Pro to świetny model klasy średniej. Oto dlaczego

Moja opinia na temat realme 8 Pro, którą opublikowałem w dniu jego premiery była pozytywna nie bez powodu. Po kilku tygodniach spędzonych z nim uważam, że jest to jeden z najlepszych telefonów do 1500 zł, czyli w bardzo popularnej kategorii cenowej w Polsce.

Przez ponad 10 lat testowania telefonów na benchmark.pl nie miałem jeszcze w rękach telefonu w stu procentach idealnego. Każdy ma mniejsze lub większe wady, ale realme 8 Pro zdecydowanie zalicza się do tych, którym niewiele brakuje do perfekcji. Ma sporo mocnych stron i po prostu przyjemnie korzysta się z niego na co dzień.

Ale… dlaczego realme 8 Pro faktycznie jest wart zainteresowania w tej cenie? Jakie cechy powinien mieć dobry telefon klasy średniej?

Każdy telefon, niezależnie od ceny powinien dawać nam dokładnie to, czego potrzebujemy na co dzień. Jedni oczekują wszystkich nowinek, a innym wystarczają podstawowe udogodnienia.. Ja uważam, że warto podejść do sprawy realistycznie i zwrócić uwagę na te cechy, które wykorzystujemy najczęściej.

Dlatego postanowiłem wyróżnić pięć cech realme 8 Pro, które faktycznie mają przełożenie na komfort i stanowią zaletę w tej klasie cenowej.

Wyświetlacz AMOLED

Mówi się, że rozmiar ma znaczenie, ale ważniejsza jest jakość. W przypadku smartfonów obie te kwestie są bardzo istotne. Statystyki sprzedaży są nieubłagane: większość z Was kupuje telefony z dużymi wyświetlaczami. Jednocześnie z roku na rok coraz więcej osób wybiera wyświetlacze AMOLED. Dotyczy to również telefonów za mniej niż 1500 zł.

Powód jest prosty: AMOLED ma wyższy kontrast, bardziej atrakcyjne, nasycone kolory, dobre kąty widzenia i jednocześnie zużywa bardzo mało energii, gdy używamy ciemnego motywu w systemie i aplikacjach. Pozwala też korzystać z funkcji ekranu zawsze włączonego (AOD), czyli wyświetlania powiadomień, daty, godziny i poziomu naładowania baterii nawet, gdy telefon jest zablokowany.

Można więc przyjąć, że dobry, nowoczesny smartfon klasy średniej musi mieć wyświetlacz AMOLED i w przypadku realme 8 Pro dokładnie tak jest.

Jego panel o przekątnej 6,4 cala idealnie nadaje się do oglądania filmów na YouTube, Netflix i w mediach społecznościowych oraz do fotografowania (podgląd kadru a aparatu jest duży, nasycony, ostry, jasny i wyraźny nawet w słoneczny dzień.

AMOLED w realme 8 Pro wyświetla też informacje nawet po zablokowaniu i nie zużywa przy tym zbyt wiele energii, bo nie wymaga podświetlania LED (sam generuje światło w każdym pikselu oddzielnie).

Ponadto 6,4 cala to wciąż jest na tyle rozsądna przekątna, że w połączeniu z cienkimi ramkami i smukłą obudową (8,1 mm) realme 8 Pro bardzo wygodnie leży w dłoni, a jego obsługa jest komfortowa.

Czy odświeżanie 60 Hz wystarcza? Ujmę to tak: cenię wyświetlacze 90 lub 120 Hz, ale większość osób, które pytają mnie o poradę jaki telefon kupić, w ogóle nie zwraca uwagi na odświeżanie. W zasadzie wszyscy pytają o baterię, wielkość ekranu, ciężar, szybkość działania, aparat, ale niemal nikt nie pyta ile herców ma wyświetlacz.

Dla mnie jest to prosty sygnał: 60 Hz Wam wystarcza. Dlatego nie uważam, by w 2021 roku telefon za około 1500 zł z 60-hercowym wyświetlaczem był za słaby. Wręcz przeciwnie - jeśli jest to jasny AMOLED FHD+, z dobrą jakością obrazu, to mniejsze odświeżanie można wybaczyć. Wystarcza ono do przyjemnego oglądania filmów, przeglądania Internetu, korzystania z aplikacji, a nawet grania.

Duża bateria i bardzo szybkie ładowanie

Telefony klasy średniej przyzwyczaiły nas do tego, że mają duże baterie i jednocześnie dość energooszczędne, ale nowoczesne procesory. Jest to jedna z przyczyn, dla których średnia półka cieszy się tak dużą popularnością. Po prostu telefony za około 1500 zł optymalnie łączą duże możliwości, z dobrym czasem pracy.

A gdyby do tego dołożyć jeszcze bardzo szybkie ładowanie, to… Dostajemy realme 8 Pro. Ma on akumulator 4500 mAh, który zapewnia standardowo około 1,5 dnia działania, a przy mniejszym obciążeniu nawet około 2 dni.

W dodatku standardowo wyposażony jest w bardzo mocną ładowarkę 65 W z technologią Super Dart. Realnie może przyjąć 50 W, co przekłada się na ładowanie od 0 do 100% w około 45 minut. Jeśli nigdy nie ładujecie telefonu od zera, tylko podłączacie go, gdy ma jeszcze mniej więcej kilkanaście procent w zapasie, to naładujecie go do pełna w około pół godziny.

Jest to nie tylko bardzo dobry wynik, ale wręcz przewyższający większość konkurencyjnych smartfonów w tej klasie cenowej.

Dobre aparaty i nagrywanie wideo 4K

Wiele osób wymaga, aby smartfony klasy średniej miały też dobre aparaty. Jestem przekonany, że nabywcy realme 8 Pro będą bardzo zadowoleni, bo jest to jeden z najlepszych telefonów w swojej cenie.

Nadaje się idealnie do robienia zdjęć nie tylko na wakacjach i wyjazdach (kiedyś ta kwarantanna minie), ale również w domach oraz w scenerii nocnej. Ma bowiem świetnie działającą technologię polepszania obrazu AI, tryb nocny oraz dobrej jakości optykę.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



zoom 3x



zoom 5x

Aparat podstawowy z tyłu ma duży sensor Samsung ISOCELL HM2, o rozdzielczości aż 108 Mpx. Tak potężna liczba przydaje się do wykonywania zoomu hybrydowego 3x lub 5x. W tym telefonie ma to sens. Przede wszystkim zoom 3x jest w pełni użyteczny i przydaje się często.

W trybie automatycznym aparat 108 Mpx pomniejsza zdjęcia dziewięciokrotnie, do 16 Mpx. Dzięki temu zmniejsza się widoczność szumu, polepsza się ostrość zdjęć, a pliki zajmują mniej miejsca w pamięci telefonu (5 zamiast 50 MB). Ponadto pomniejszone zdjęcia lepiej wyglądają w trybie nocnym.

Zaletą, której część konkurentów nie oferuje, jest możliwość robienia zdjęć w bezstratnym formacie DNG (RAW). Ich jakość jest o wiele lepsza, niż zdjęć w trybie automatycznym, ale trzeba poświęcić chwilę na ich wywołanie (np. w programie Adobe Lightroom, dostępnym również w wersji mobilnej).



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



zoom 3x



zoom 5x

Do tego dochodzi jeszcze przydatny aparat ultraszerokokątny, też wspomagany przez AI. Nadaje się do robienia zdjęć krajobrazu, architektury i dużej grupy osób, jeśli nie zmieściłyby się w kadrze standardowego aparatu.

Nowy realme 8 Pro może też być z powodzeniem wykorzystywany do robienia zdjęć selfie na media społecznościowe.



aparat przedni

W klasie średniej oczekiwana jest też możliwość nagrywania wideo 4K. Rzecz jasna realme 8 Pro ma taką opcję w aparacie tylnym (z przodu nagrywa w Full HD).

Więcej zdjęć i filmów z realme 8 Pro znajdziecie w recenzji tego telefonu na benchmark.pl. Warto tam zajrzeć.

Słowem: realme 8 Pro ma bardzo dobre aparaty z tyłu i z przodu. Wypada nie tylko ponadprzeciętnie w swojej klasie cenowej, ale wręcz jest jednym z liderów. To po prostu dobry telefon do zdjęć.

Szybkie działanie i dobra funkcjonalność

Klasyczne wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, miejsce na dwie karty SIM i oddzielny slot na kartę pamięci microSD, plecki ochronne w komplecie - to rzeczy, które wciąż liczą się dla bardzo wielu osób, szczególnie w tańszych telefonach.

Jasne, że wiele osób już przesiadło się na prawdziwie bezprzewodowe słuchawki TWS, ale zwykłe przewodowe wciąż są (i będą) używane, bo są tanie i dobre. Ponadto nowoczesny model telefonu powinien mieć NFC, które służy do szybkiego płacenia w sklepach telefonem, tak jak kartą płatniczą. Przydatny będzie również Bluetooth 5.1 (nie tylko do słuchawek bezprzewodowych).

Czy to są wygórowane oczekiwania wobec smartfonu za około 1500 zł? Zdecydowane nie. Powinniśmy traktować je jako normę, a jeśli jakiś model tych cech nie ma, to można to uznać za wadę w danej cenie.

To jednak nie wszystko co realme 8 Pro oferuje. Liczy się też funkcjonalność i jakość oprogramowania. Tutaj dostajemy Androida 11 z nowym realme UI 2.0, garść przydatnych funkcji w systemie oraz bardzo dobrą optymalizację - więcej o tym przeczytacie w mojej recenzji realme 8 Pro.

Telefon całkiem efektywnie korzysta z procesora Snapdragon 720G oraz pamięci RAM o pojemności 8 GB. Przeglądanie Internetu, korzystanie z social mediów, słuchanie muzyki, oglądanie filmów, edycja zdjęć - wszystko to działa dość szybko i bezproblemowo. Komfort obsługi jest bardzo dobry. Na realme 8 Pro można nawet przyjemnie grać w gry, choć raczej w te prostsze.

W skrócie: omawiany telefon ma wszystko co istotne zarówno w obudowie, jak i w systemie. Realny komfort korzystania z niego na co dzień jest wysoki i o to właśnie chodzi. Taki powinien być każdy telefon klasy średniej. Funkcjonalny, szybki i przyjemny w obsłudze.

Atrakcyjny wygląd

Kwestię estetyki pozostawiam na koniec, choć dla wielu z nas jest ona bardzo ważna. W praktyce każdy ma inny gust i nie ma w tym nic złego. Moim zdaniem realme 8 Pro wygląda nowocześnie i świeżo, szczególnie z tyłu. Obudowa przepięknie odbija światło, przynajmniej w wersji niebieskiej, którą testowałem. Ma matową “mrożoną” powierzchnię z błyszczącym mottem marki DARE TO LEAP.

Nawet wyspa z aparatami tylnymi jest ciekawie wykończona - częściowo przezroczysta, z obiektywami aparatów umieszczonymi oddzielnie, każdy pod swoim szkłem.

Smartfon wyróżnia się bardzo pozytywnie na tle większości konkurentów. Obudowa jest plastikowa, ale po pierwsze bardziej odporna na upadki niż szkło, po drugie nie widać na niej drobnych zarysowań (bo jest matowa), a po trzecie jest smukła (8,1 mm), dość lekka i poręczna.

Nie każdy telefon w tej cenie wygląda tak dobrze i robi tak pozytywne wrażenie dotykowe.

Dobry telefon klasy średniej - realme 8 Pro

Nowoczesny smartfon za mniej niż 1500 zł powinien być wygodny, bezproblemowy i uniwersalny. Z jasnym wyświetlaczem AMOLED, atrakcyjną obudową, dużą baterią, bardzo szybkim ładowaniem, dobrymi aparatami, sprawnie działającym Androidem 11 i garścią przydatnych funkcji. Powinien mieć też NFC, dual SIM z oddzielnym slotem microSD, wyjście słuchawkowe mini jack i miło by było, gdyby w komplecie miał plecki ochronne.

Nie wszystkie telefony klasy średniej spełniają te wymagania, ale realme 8 Pro nie ma z tym problemu. Za około 1199 - 1299 zł w zależności od wersji jest to po prostu godny polecenia, bardzo opłacalny w zakupie telefon.

Dajcie znać w komentarzach co o nim sądzicie, a tymczasem życzę Wam udanego dnia!

