Jeśli zastanawiasz się jaki telefon Xiaomi kupić, to dobrze trafiłeś. W tym zestawieniu prezentujemy najciekawsze i najlepsze telefony Xiaomi w różnych cenach. Znajdziesz tutaj zarówno tanie telefony, jak i te nieco droższe. Wszystkie są jednak godne polecenia.

Xiaomi lepsze. W Polsce ta opinia ma się świetnie

Telefony Xiaomi cieszą się w Polsce ogromną popularnością. Nie jest to przesadzone stwierdzenie, w ostatnim czasie producentowi udało się wdrapać na fotel lidera naszego rynku, zdobywając ponad 30% udziałów w ogólnej sprzedaży. To właśnie smartfonów Xiaomi i Redmi kupujemy teraz najwięcej.

Przypadek? Absolutnie nie, chiński producent tworzy urządzenia coraz lepsze i szczerze godne polecenia. Tym bardziej, że wciąż oferuje je w cenach niższych od większości konkurentów. A przepłacać nie lubi chyba nikt.

Jaki telefon Xiaomi wybrać? Oto polecane modele

Wybierając telefon Xiaomi warto pamiętać, że producent ma w swojej ofercie urządzenia z autorskim interfejsem MIUI. Próbował też stawiać na telefony z czystym Androidem bez nakładki, ale sukces Xiaomi Mi A3 (i poprzedników) najwyraźniej okazał się niezbyt imponujący, bo na premierę kolejnych modeli z tej linii wciąż się nie zanosi. MIUI przynosi dużo opcji konfiguracyjnych i dość charakterystyczny design. Co równie ważne, większość smartfonów Xiaomi pozytywnie wyróżnia się bardzo istotnym elementem, a mianowicie bateriami.

Wprawdzie mówimy o marce najbardziej znanej ze swoich tanich telefonów, które pozwoliły wypłynąć na szersze wody, ale teraz ma do zaoferowania zdecydowanie więcej. Od tanich telefonów za mniej niż 500 zł poprzez modele ze średniej półki aż po flagowe konstrukcje dla najbardziej wymagających. Każdy znajdzie coś dla siebie. Takie modele jak Xiaomi Mi 10T czy Xiaomi Mi 10T Pro pokazują dobitnie, że smartfony flagowe mogą być tańsze od tego co proponuje konkurencja. Są bardzo szybkie, wydajne, nowoczesne, dobrze wykonane, mają dobre aparaty z nagrywaniem filmów 8K i 4K 60 kl/s, duże wyświetlacze i wiele innych zalet.

Sprawdźmy zatem, co kupić. Telefony Xiaomi ranking to zestawienie, w którym znajdziesz pięć ciekawych propozycji w różnych cenach.

Xiaomi telefony, które warto kupić

Redmi 9C









4,2/5 Ocena benchmark.pl Xiaomi od dawna uchodzi za króla budżetowych telefonów. Obecnie osobom z bardzo ograniczonym budżetem proponowany jest przede wszystkim Redmi 9C. Wystarczy, o ile nie masz większych wymagań, a po prostu potrzebujesz taniego smartfona do komunikacji, sprawdzania poczty czy sporadycznego wykonania prostego zdjęcia. Ekran jest spory, przy rozdzielczości HD+ zapewnia akceptowalną w tej cenie jakość obrazu. Redmi 9C ma też dużą baterię 5000 mAh i podwójny slot na karty SIM, dzięki któremu umożliwia korzystanie z dwóch numerów telefonicznych. Podstawowy Redmi 9C ma 2 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Nieco gorzej wygląda dostępność wariantu 3 GB + 64 GB, ale jest oferowany w wybranych sklepach i warto wziąć go pod uwagę. Kosztuje niewiele więcej (około 50 złotych), a zapewnia odczuwalnie wyższy komfort pracy. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x720 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G35

Pamięć masowa 32 GB

Aparat (tył) 13 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 2 GB

Waga 196 g Pokaż specyfikację

Redmi Note 8 Pro









4,5/5 Ocena benchmark.pl Redmi Note 8 Pro nie należy do największych nowości, ale to wciąż świetny smartfon do 1000 zł. Ma akumulator, który wystarcza na dwa dni typowego działania, procesor, który nadaje się nawet do sporej części gier i sporo pamięci RAM, dzięki której telefon zachowuje więcej otwartych aplikacji w tle. Programy otwierają się szybciej i działają sprawniej. Jest też duży wyświetlacz Full HD+ na którym filmy i gry prezentują się atrakcyjnie. Bardzo ważną zaletą w tej cenie jest obecność łączności NFC, pozwalającej płacić telefonem w sklepach. Aparat główny ma 64 Mpx i nagrywa filmy 4K 30 kl/s. Jest też obiektyw ultraszerokokątny oraz makro. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Mediatek Helio G90T

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 199 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Xiaomi Mi Note 10 Lite









4,7/5 Ocena benchmark.pl Po zauważalnych obniżkach cen Xiaomi Mi Note 10 Lite może pochwalić się teraz rewelacyjną relacją ceny do możliwości. To bardzo uniwersalny smartfon, który dla wielu użytkowników powinien być w pełni wystarczający pod każdym lub prawie każdym względem. Ma wyświetlacz AMOLED Full HD+ dobrze sprawdzający się podczas oglądania filmów, zintegrowano z nim również czytnik linii papilarnych. Wydajność też jest dobra, procesor Qualcomm Snapdragon 730G i 6 GB RAM to zestaw wystarczający nie tylko do obsługi podstawowych aplikacji, ale też wspomnianych filmów, a także gier. Możesz liczyć tu także na bardzo solidne aparaty fotograficzne i odpowiednie zaplecze komunikacyjne. Najlepsze na sam koniec. Bateria o pojemności 5260 mAh zapewnia tu świetne osiągi, w naszych testach Xiaomi Mi Note 10 Lite pracował przez 2, nawet 3 dni na jednym ładowaniu. A to jest szybkie, bo w zestawie ze smartfonem znajduje się ładowarka o mocy 30W. W tej cenie naprawdę trudno oczekiwać więcej. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730G

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 64 + 2 + 5 + 8 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 204 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Xiaomi Mi 10 Lite 5G









4,4/5 Ocena benchmark.pl Xiaomi Mi 10 Lite 5G to jeden z przystępniejszych cenowo smartfonów mogących obsługiwać sieci 5G. Powoli, ale jednak staje się to dla niektórych użytkowników istotne. Absolutnie nie jest to jednak pierwszy i ostatni argument przemawiający na korzyść tego modelu. Mamy tutaj bowiem do czynienia z ekranem Full HD+ wykonanym w technologii AMOLED, co przekłada się na ładniejsze kolory i lepszy kontrast prezentowanego obrazu. Wydajność też wypada dobrze, Xiaomi Mi 10 Lite 5G nadaje się nie tylko do prostych zadań. Poradzi sobie z większą liczbą aplikacji, multimediami i wieloma grami. Ma też NFC do płatności zbliżeniowych i parowania akcesoriów i całkiem solidną baterię 4160 mAh z ładowaniem 20W. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 765G

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 192 g Pokaż specyfikację

Xiaomi Mi 10T Pro









4,5/5 Ocena benchmark.pl Xiaomi Mi 10T Pro to najnowszy Xiaomi, a jednocześnie już smartfon dla bardziej wymagającego użytkownika. Cenowo wypada korzystniej niż większość flagowych modeli, ale z wieloma z nich stara się skutecznie konkurować. Największe atuty to tu bez wątpienia wysoka wydajność zapewniana przez procesor Qualcomm Snapdragon 865 i 8 GB RAM, szybka pamięć wewnętrzna UFS 3.1, a także wyświetlacz o wysokiej częstotliwości odświeżania 144 Hz. Takie połączenie sprawia, że to obecnie najlepszy Xiaomi do gier, ale doskonale radzi sobie też z wszystkimi innymi zadaniami, jakie można stawiać przez smartfonem. Możesz liczyć tu również na baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33W, dobry aparat fotograficzny ze stabilizacją optyczną i komplet modułów łączności bezprzewodowej w nowoczesnych standardach, w tym Wi-Fi 6. Xiaomi Mi 10T Pro obsługuje też sieci 5G. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 108 + 13 + 5 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 218 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Najlepszy telefon Xiaomi naszym zdaniem

W naszej opinii obecnie najlepszy, a w zasadzie najbardziej opłacalny jest Xiaomi Mi Note 10 Lite. Łączy bowiem naprawdę dobre podzespoły i szybkie działanie z ceną lepszą niż w przypadku konkurencyjnych propozycji o podobnych możliwościach. To dobry smartfon niemal pod każdym względem. Z pewnością zadowoli większość nabywców.

Zobacz również: