Jeśli zastanawiasz się jaki telefon Xiaomi kupić w 2021 roku, to dobrze trafiłeś. W tym zestawieniu prezentujemy najciekawsze i najlepsze telefony Xiaomi w różnych cenach od 400 do 4000 zł.

Nowe telefony Xiaomi warte zakupu

Telefony Xiaomi, a także należące do tej firmy marki Redmi i POCO cieszą się w Polsce ogromną popularnością. Przypadek? Absolutnie nie, chiński producent tworzy urządzenia coraz lepsze i szczerze godne polecenia. Tym bardziej, że wciąż oferuje je w cenach niższych od większości konkurentów. A przepłacać nie lubi chyba nikt.

Jaki Xiaomi warto kupić? Oto polecane modele

Każdy z powyższych modeli jest dobry w swojej cenie, ale rzecz jasna różnią się one wydajnością, jakością i możliwościami. Jeśli masz podstawowe oczekiwania, a na telefonie przeglądasz głównie strony internetowe, sprawdzasz maila, dzwonisz i piszesz wiadomości, to wystarczy Ci model za 400 - 500 zł. Natomiast większości osób rekomenduje kupno telefonu za około 1000 - 1500 zł, bo w tej klasie cenowej można już oczekiwać niemal wszystkiego. Szybkiego działania, dobrych aparatów, dużego wyświetlacza AMOLED, pojemnej pamięci i lepszej jakości.

Wybierając telefon Xiaomi warto pamiętać, że producent ma w swojej ofercie urządzenia z autorskim interfejsem MIUI. Próbował też stawiać na telefony z czystym Androidem bez nakładki, ale sukces Xiaomi Mi A3 (i poprzedników) najwyraźniej okazał się niezbyt imponujący, bo na premierę kolejnych modeli z tej linii wciąż się nie zanosi. MIUI przynosi dużo opcji konfiguracyjnych i dość charakterystyczny design. Co równie ważne, większość smartfonów Xiaomi pozytywnie wyróżnia się bardzo istotnym elementem, a mianowicie bateriami.

Wprawdzie mówimy o marce najbardziej znanej ze swoich tanich telefonów, które pozwoliły wypłynąć na szersze wody, ale teraz ma do zaoferowania zdecydowanie więcej. Od telefonów tanich, poprzez modele ze średniej półki aż po flagowe konstrukcje dla najbardziej wymagających. Każdy znajdzie coś dla siebie. Takie modele jak Xiaomi Mi 10T czy Xiaomi Mi 10T Pro pokazują dobitnie, że smartfony flagowe mogą być tańsze od tego co proponuje konkurencja. Są bardzo szybkie, wydajne, nowoczesne, dobrze wykonane, mają dobre aparaty z nagrywaniem filmów 8K i 4K 60 kl/s, duże wyświetlacze i wiele innych zalet.

Sprawdźmy zatem, co kupić. Telefony Xiaomi ranking to zestawienie, w którym znajdziesz pięć ciekawych propozycji w różnych cenach.

Najlepsze telefony Xiaomi

Redmi 9C - tani Xiaomi do 500 zł









4,2/5 Ocena benchmark.pl Tanie telefony Xiaomi cieszą się dobrymi opiniami, bo za niewielką cenę oferują lepszą specyfikację i większe możliwości od większości innych konkurentów. Redmi 9C kosztuje 400-450 zł w zależności od pamięci. Ja zdecydowanie polecam wersję z 3 GB RAM, bo zapewnia zauważalnie lepszy komfort obsługi, a jest droższa tylko o około 50 zł. Co ważne, Redmi 9C ma łączność zbliżeniową NFC, więc można tym telefonem płacić w sklepach tak jak zwykłą kartą. Smartfon wyposażony jest w dużą baterię, wystarczającą na 2, a nawet ponad 2 dni działania. Można go szybko odblokować za pomocą czytnika linii papilarnych i ma wystarczająco dobre aparaty. Zupełnie poważnie - Redmi 9C to najlepszy nowy Xiaomi za mniej niż 500 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x720 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G35

Pamięć masowa 32 GB

Aparat (tył) 13 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 2 GB

Waga 196 g Pokaż specyfikację

POCO X3 NFC - najlepszy nowy Xiaomi do 1100 zł









4,9/5 Ocena benchmark.pl POCO X3 to fenomenalny telefon za niewiele ponad 1000 zł. W zasadzie można przyjąć, że w pierwszej połowie 2021 roku jest to najszybszy i najwydajniejszy tani smartfon. Ma bowiem znakomity procesor Snapdragon 860, pamięć UFS 3.1, która najczęściej spotykana jest w telefonach z wyższej półki oraz wyświetlacz 120 Hz. Ponadto POCO X3 Pro w najlepszej wersji ma aż 8 GB RAM i 256 GB pamięci dla aplikacji i plików, a kosztuje przy tym mniej niż 1300 zł. Robi niezłe zdjęcia, nagrywa filmy 4K z dobrą stabilizacją, ma NFC, dużą baterię i Androida 11. POCO X3 Pro to najlepszy telefon spod znaku Xiaomi, dla większości z nas. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 215 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Redmi Note 10 Pro - najlepszy Redmi do 1300 zł









4,6/5 Ocena benchmark.pl Drugim najlepszym telefonem Xiaomi do 1300 zł jest Redmi Note 10 Pro. Ma wyświetlacz AMOLED 120 Hz oraz lepszy aparat tylny, w porównaniu do POCO X3 Pro. Jednak wyposażony jest w słabszy procesor, wolniejszą pamięć i nie jest dostępny w wersji 256 GB. Do gier i zaawansowanych aplikacji lepszy jest POCO, a do filmów i zdjęć wygrywa Redmi Note 10 Pro. Ten model również ma NFC i dużą baterię na 2 dni działania. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 732G

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 108 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 193 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Xiaomi Mi 10T 5G - szybki telefon Xiaomi do 1800 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Szybki, wydajny Xiaomi za mniej niż 1800 zł? Tutaj jedną z ciekawszych propozycji jest Mi 10T 5G, który wyposażony jest w znakomity procesor Snapdragon 865 oraz wyświetlacz z superszybkim odświeżaniem 144 Hz. Owszem, nie jest to AMOLED lecz IPS LCD, ale jakość obrazu jest dobra, a płynność wprost imponująca. Telefon bez problemu radzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi grami i programami. Jak sama nazwa wskazuje ma też nowoczesną łączność komórkową 5G, więc jest wystarczy na kilka lat używania. Ma również całkiem dobre aparaty i nagrywa filmy 8K z tyłu. To Dobry nowy Xiaomi za mniej niż 2000 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 13 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 216 g Pokaż specyfikację

Xiaomi Mi 11 5G - najlepszy Xiaomi wart zakupu









4,7/5 Ocena benchmark.pl A jeśli chcesz mieć prawdziwego flagowca od Xiaomi, to wybierz model Mi 11. Nawet w standardowej wersji jest to model z najwyższej półki, zapewniający fenomenalną szybkość działania, bardzo wysoką wydajność, świetną jakość obrazu, dźwięku oraz zdjęć. Procesor Snapdragon 888 to elita w świecie mobilnym - jest doskonały do wszystkich typowych zastosowań, łącznie z grami. Mi 11 ma też duży, jasny i bardzo dobry wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości 1440 x 3440 px, dość dobrą baterię i bardzo szybkie ładowanie przewodowe 55 W oraz bezprzewodowe 50 W. Xiaomi Mi 11 należy do czołówki telefonów w 2021 roku. Szkoda tylko, że nie ma klasycznego wyjścia słuchawkowego mini jack i slotu na kartę pamięci microSD. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3200x1440 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 108 + 13 + 5 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 196 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Najlepszy telefon Xiaomi. Opinia

Dla większości z nas najlepszym telefonem Xiaomi jest POCO X3 Pro. Kosztuje niewiele ponad 1000 zł, a zapewnia bardzo szybkie działanie, wysoką wydajnosć w grach, wyświetlacz 120 Hz, długi czas pracy na baterii, ładną obudowę i całkiem niezłe aparaty.

A jeśli nie POCO X3 Pro, to optymalnym telefonem z AMOLEDem jest Redmi Note 10 Pro. Oba są w stu procentach warte zakupu i spełnia większość oczekiwań.

