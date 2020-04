Jeśli zastanawiasz się jaki telefon Xiaomi kupić, to dobrze trafiłeś. W tym zestawieniu prezentujemy najciekawsze i najlepsze telefony Xiaomi w różnych cenach. Znajdziesz tutaj zarówno telefony tanie, jak i nieco droższe. Wszystkie jednak są bardzo godne polecenia.

Telefony Xiaomi cieszą się w Polsce ogromną popularnością. To dobrze, bo z roku na rok ten producent tworzy urządzenia coraz lepsze, bardziej konkurencyjne i szczerze godne polecenia. A najlepsze jest to, że oferuje je w cenach niższych od bardziej markowych konkurentów.

Jaki telefon Xiaomi wybrać? Oto polecane modele:

Wybierając telefon Xiaomi warto pamiętać przede wszystkim o tym, że producent ma w swojej ofercie zarówno modele z autorskim interfejsem MIUI, jak i telefony z czystym Androidem bez nakładki. Oba typy są bardzo dobre, choć skierowane do nieco innych użytkowników.

Osoby, które lubią mnogość opcji konfiguracyjnych i czują potrzebę konfigurowania telefonu w każdym detalu, powinny wybrać któryś z klasycznych modeli z nakładką MIUI. Nie trzeba się martwić o to, że smartfon zacznie szybko zwalniać, bo interfejs Xiaomi MIUI jest jednym z najlepiej zoptymalizowanych i działa szybciej od wielu konkurencyjnych rozwiązań. Dobrym przykładem takiego telefonu jest Redmi Note 7 - niedrogi, nowoczesny i dość szybki. Nawet Redmi 8A, czyli tani telefon za mniej niż 500 zł też daje radę i używa się go przyjemnie.

Jeśli jednak wybierzecie Xiaomi z czystym Androidem, to też zyskacie istotne bonusy. Po pierwsze telefony te są częścią programu Android One, więc będą otrzymywały duże aktualizacje przez przynajmniej dwa lata od premiery, a mniejsze łatki bezpieczeństwa przez trzy lata. Po drugie czysty Android działa szybko przez długi czas i zajmuje mniej miejsca w pamięci. Na topowych smartfonach flagowych nie rzuca się to w oczy, ale na modelach klasy średniej różnica jest odczuwalna. Brak nakładki sprawia, że mamy więcej miejsca w pamięci masowej, lepiej zagospodarowaną pamięć RAM i mniej obciążony procesor. Dobrym przykładem tego modelu jest Mi A3 - świetny telefon Xiaomi za mniej niż 800 zł.

Xiaomi najbardziej znane jest ze swoich tanich telefonów, ale producent ma też ciekawe propozycje z górnej półki. Takie modele jak Xiaomi Mi 9T Pro oraz Mi 9 pokazują dobitnie, że smartfony flagowe mogą być tańsze od tego co proponuje konkurencja. Są bardzo szybkie, wydajne, nowoczesne, ładne, dobrze wykonane, mają dobre aparaty z nagrywaniem filmów 4K 60 kl/s, duże wyświetlacze i wiele innych zalet. Natomiast topowy Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro to już szczyt możliwości tego producenta w roku 2020. Absolutnie fenomenalny smartfon, choć już znacznie droższy (na równi z Samsungiem i Huawei).

Sprawdźmy zatem jaki telefon Xiaomi wybrać i kupić. W tym zestawieniu znajdziecie pięć propozycji głównych w różnych cenach oraz kilka propozycji dodatkowych na kolejnej stronie, na które też warto zwrócić uwagę.

Jaki telefon Xiaomi kupić?

Redmi 8A - dobry i tani telefon Xiaomi









4,5/5 Ocena benchmark.pl Redmi 8A to dobra propozycja dla osób, które nie mają wielkich wymagań, lecz po prostu potrzebują dobrego i taniego smartfona. Tutaj dostajemy duży i jasny ekran, na którym obraz jest wyraźny i dość ostry (HD+). Drugą i chyba największą zaletą jest długi czas pracy na baterii - 2, a nawet 3 dni typowej obsługi jest możliwe do osiągnięcia. Telefon robi też całkiem dobre zdjecia z tyłu i z przodu oraz nagrywa filmy Full HD. Ma również miejsce dla dwóch numerów telefonicznych (dual SIM z hybrydowym miejscem dla karty pamięci microSD), możliwość podłączenia klasycznych słuchawek przewodowych (mini jack 3,5 mm) oraz oczywiście bezprzewodowych (Bluetooth). Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,2 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1520x720 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 439

Pamięć masowa 32 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Pamięć RAM 2 GB Pokaż produkt

Redmi Note 8 Pro









4,5/5 Ocena benchmark.pl Redmi Note 8 Pro to naszym zdaniem niemal idealny smartfon za około 1000 zł. Ma akumulator, który wystarcza na dwa dni typowego działania, procesor, który nadaje się do gier i dużo pamięci RAM, dzięki której telefon zachowuje więcej otwartych aplikacji w tle. Programy otwierają się szybciej i działają sprawniej. Jest też duży wyświetlacz FHD+ na którym filmy i gry prezentują się atrakcyjnie. Bardzo ważną zaletą w tej cenie jest obecność łączności NFC, pozwalającej płacić telefonem w sklepach. Aparat główny ma aż 64 Mpx i nagrywa filmy 4K 30 kl/s. Jest też obiektyw ultraszerokokątny oraz macro. Redmi Note 8 Pro to świetny smartfon, bardzo godny polecenia. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Mediatek Helio G90T

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Xiaomi Mi 9T









5/5 Ocena benchmark.pl Xiaomi Mi 9T naszym zdaniem jest najbardziej optymalnym smartfonem, dla osób, które szukają czegoś nowoczesnego i szybkiego za mniej niż 1500 zł. Ten smartfon jest tak dobry, że zagraża nawet droższym modelom Mi 9T Pro i Mi 9. Ma duży jasny wyświetlacz AMOLED HDR, idealny do filmów. Multimedia i gry nie stanowią większego wyzwania dla bardzo nowoczesnego procesora Snapdragon 730 i aż 6 GB RAMu. Jest też NFC do płatności w sklepach i wyjście słuchawkowe 3,5 mm z bardzo dobrym wzmacniaczem. Telefon radzi sobie znakomicie zarówno z małymi, jak i dużymi słuchawkami. Radzimy wybrać wersję z pamięcią 128 GB, bo wysokiej jakości zdjęcia 48 Mpx oraz filmy 4K trochę ważą, a smartfon nie ma miejsca dla karty microSD. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 + 13 + 8 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Xiaomi Mi Note 10









4,5/5 Ocena benchmark.pl Mi Note 10 ma kilka bardzo istotnych zalet. Po pierwsze bardzo dużą baterię 5260 mAh, która wystarcza na 2-3 dni. Po drugie duży i bardzo dobry wyświetlacz AMOLED, który jest jasny, ma nasycone kolory i bardzo wysoki kontrast. Po trzecie, ma kilka dobrych aparatów, zarówno szerokokątnych, jak i z zoomem. potrafi też nagrywać filmy 4K. Czwartą zaletą jest to, że Mi Note 10 działa szybko, ma dużo pamięci o nadaje się do filmów i gier. Za około 2000 zł jest to bardzo dobry telefon Xiaomi. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 108 + 20 + 12 + 5 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt

Xiaomi Mi 10 Pro









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jeśli masz bardzo wysokie wymagania, potrzebujesz najnowszych technologii, najwyższej wydajności i najlepszych aparatów, to wybierz Xiaomi Mi 10 Pro. Dostajesz potężny procesor Snapdragon 865 - najlepszy do gier i zaawansowanych programów. Do tego wielki wyświetlacz AMOLED ok. 6,7 cala 90 Hz, z HDR10+ i jasnością aż 1200 nit. Mnóstwo pamięci: 8-12 GB RAM + 256-512 GB masowej, dobry czas pracy na baterii, szybkie ładowanie (w tym bezprzewodowe), kilka znakomitych aparatów, nagrywanie filmów 8K w 30 kl/s i oczywiście najnowszą komunikację bezprzewodową - w tym Wi-Fi 6. Xiaomi Mi 10 Pro (a nawet standardowa wersja), to smartfon z najwyższej ligi, który jest bardzo godny polecenia. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 108 Mpx + 20 Mpx + 12 Mpx + 8 Mpx

Pamięć RAM 8 GB Pokaż produkt

Najlepszy telefon Xiaomi naszym zdaniem:

W naszej opinii obecnie najlepszy, a w zasadzie najbardziej opłacalny wciąż jest Xiaomi Mi 9T. Łączy bowiem atrakcyjny wygląd, nowoczesne komponenty i szybkie działanie z relatywnie niską ceną. To świetny smartfon niemal pod każdym względem. Z pewnością zadowoli większosć nabywców.

