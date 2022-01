Redmi Note 10S to najbardziej opłacalny telefon Xiaomi do 1000 zł. Warto go wybrać dlatego, że świetnie nadaje się do mediów społecznościowych, oglądania filmów i słuchania muzyki na telefonie. Ma duży, dobry wyświetlacz AMOLED, z głęboką czernią, wysokim kontrastem i nasyconymi kolorami, a do tego dwa głośniki stereo oraz klasyczne wyjście mini jack 3,5 mm na słuchawki przewodowe (z bardzo dobrą jakością dźwięku jak na tę klasę smartfonów). Redmi Note 10S działa szybko, ma dość wydajny procesor i bardzo przydatne 6 GB RAM, zapewniające sprawniejszą obsługę wielu aplikacji i zakładek w przeglądarce internetowej. Robi też dobre zdjęcia i nagrywa filmy 4K oraz ma NFC do płatności telefonem w sklepach. To telefon Xiaomi wart zakupu.

Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 6,43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G95

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 64 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 179 g