Wśród tanich smartfonów Xiaomi warto przykładać większą uwagę do modeli POCO. Oferują one bardzo dobre połączenie specyfikacji, jakości i ceny. Idealnym przykładem jest POCO M5, wyposażony w duży wyświetlacz 6,6 cala z podwyższoną częstotliwością odświeżania 90 Hz. Dzięki temu przewijanie stron i dokumentów, wyświetlanie animacji, a nawet gier jest płynniejsze i mniej męczy oczy. Wyświetlacz wykonany jest w klasycznej technologii IPS LCD, a nie AMOLED, jednak dzięki rozdzielczości Full HD+ i dobrej jakości obrazu korzysta się z niego przyjemnie. Ważną zaletą jest duży akumulator 5000 mAh wystarczający na 1,5 do 2 dni działania. Pozytywnie ocenić można aparat główny z tyłu, który ma 50 Mpx i robi dobrej jakości zdjęcia jak na telefon z tej półki cenowej. Nagrywa też filmy Full HD. POCO M5 ma łączność NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, a także nadajnik podczerwieni do funkcji uniwersalnego pilota TV, klimatyzacji itp. W tej klasie cenowej nawet procesor Mediatek Helio G99 należy ocenić pozytywnie. Wystarcza nawet do prostych gier. POCO M5 występuje w kilku kolorach i ma ciekawą, nowoczesną obudowę oraz szybki czytnik linii papilarnych. Za ok. 900 zł można kupić obecnie wersję z pamięcią 128 GB. To dobry, tani smartfon Xiaomi.

Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,58 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2408x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G99

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 201 g