Co zyskasz jeśli dopłacić około 200 zł? Jak się okazuje całkiem sporo. Po pierwsze Redmi Note 11S ma znacznie lepszy wyświetlacz, wykonany w technologii AMOLED, która zapewnia idealną czerń, wysoki kontrast i bardziej nasycone kolory. To bardzo dobry wyświetlacz do filmów, gier i podglądu zdjęć. Po drugie Redmi Note 11S ma lepszy aparat główny z tyłu. Jego rozdzielczość to aż 108 Mpx. Rzecz jasna w trybie automatycznym zdjęcia są zmniejszane, bo zajmowałyby zbyt dużo miejsca w pamięci, ale dzięki temu widać na nich mniej szumu, przy zachowaniu bardzo dobrej ostrości. Lepszy jest też aparat przedni (16 vs 5 Mpx). Telefon ma akumulator 5000 mAh, ale dysponuje mocniejszą ładowarką od POCO M5 (33 W vs 18 W). Ma również głośniki stereo i więcej pamięci RAM, więc lepiej nadaje się do zaawansowanych aplikacji i działa szybciej, gdy otwartych jest wiele kart w przeglądarce internetowej. Co ciekawe sam procesor jest odrobinę słabszy niż w POCO M5, jednak różnica na co dzień nie jest wyraźnie zauważalna. Wciąż wystarcza on do większości podstawowych zadań. Można do niego podłączyć słuchawki przewodowe przez mini jack 3,5 mm albo bezprzewodowe przez Bluetooth. Telefon dysponuje łącznością NFC do płatności w sklepach. Warto jednak zaznaczyć, że za niecałe 1000 zł zazwyczaj można kupić wersję z pamięcią 64 GB. Bardziej polecany jest trochę droższy wariant 128 GB.

Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 108 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 179 g