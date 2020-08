Telewizor 65 cali zmieści się w większości pokoi, a zapewni świetne wrażenia podczas seansów z filmami i serialami, meczami czy grami. Alternatywą dla niego może być telewizor 60 cali, ale tu wybór jest znacznie mniejszy. Podpowiadamy jaki TV 60-65 cali warto kupić w 2020 roku.

Czy – a właściwie: dlaczego – warto kupić telewizor 65 cali? Cóż, zacznijmy od początku. Nie da się ukryć, że po pewnym czasie wiele osób żałuje zakupu telewizora. O co zazwyczaj mają do siebie żal? Często o to, że kupili telewizor zbyt mały, a mogli przecież kupić większy. W końcu taki większy telewizor to lepszy efekt wizualny i wygodniejsze oglądanie.

W związku z tym, choć segment 55 cali jest bardzo mocny, prezentujemy dziś modele o większej przekątnej. Zastanawiasz się, jaki telewizor 60 cali lub 65 cali wybrać? Zerknij więc na poniższą listę.

Jaki telewizor 65 cali (lub 60 cali) z panelem 4K kupić? Ranking TV 65 cali w 2020 roku:

LG 60UM7100 – 60 cali / LCD / 60 Hz – aktualnie to po prostu najlepszy telewizor 60 cali

Xiaomi Mi TV 4S 65 – 65 cali / LCD / 60 Hz – dobry, a tani telewizor 65 cali z platformą Android TV

Samsung QE65Q60R – 65 cali / LCD / 120 Hz – świetny telewizor Samsung 65 cali z panelem QLED

Philips 65OLED754/12 – 65 cali / OLED / 120 Hz – 65-calowy telewizor OLED z systemem Ambilight

LG OLED65CX – 65 cali / OLED / 120 Hz – najbardziej opłacalny telewizor OLED ze sztuczną inteligencją

Zanim przejdziemy dalej, kilka istotnych informacji: wszystkie telewizory w tym rankingu oferują rozdzielczość 4K (3840 x 2160 pikseli), obsługują HDR i oddają do dyspozycji użytkowników systemy Smart TV. Jeśli chodzi o panele, to trzy pierwsze modele reprezentują kategorię LCD (przy czym Samsung QE65Q60RAT to telewizor QLED, a więc z warstwą kropek kwantowych), a dwa ostatnie to urządzenia z panelami OLED.

Zastanawiasz się, jaki TV 60 cali wybrać? A może chcesz się dowiedzieć, jaki TV 65 cali będzie najlepszy? Poniżej przedstawiamy pięć modeli i tłumaczymy, dlaczego postawienie właśnie na któryś z nich to dobry ruch.

Oto najlepszy telewizor 60 cali:

LG 60UM7100 – aktualnie to po prostu najlepszy telewizor 60 cali









4,6/5 Ocena benchmark.pl Zestawienie otwiera reprezentant już niemal wymarłego gatunku telewizorów o przekątnej 60 cali. Jeśli właśnie w taki format celujesz, to LG 60UM7100 może okazać się dla ciebie idealny. Choć jest mniejszy, to tak jak pozostałe modele w tym rankingu, oferuje rozdzielczość 4K i obsługuje HDR (konkretnie HDR10 i HLG). Niczego mu też nie brakuje pod względem łączności: do twojej dyspozycji oddaje 3 gniazda HDMI i 2 złącza USB oraz technologię Bluetooth 5.0 i Wi-Fi 5. Z kolei system webOS w najnowszej wersji świetnie wygląda, płynnie działa, jest dziecinnie prosty w obsłudze i pozwala skorzystać z wszystkich popularnych serwisów z wideo na życzenie: od Netflix po YouTube. Właściwie jedynym minusem może być panel klasy 60 Hz, ale w tej kategorii cenowej to standard. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 60 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 2x USB 2.0, 3 x HDMI 2.0, Y/Pb/Pr, CI+

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

Oto najlepsze telewizory 65 cali:

Xiaomi Mi TV 4S 65 – dobry, a tani telewizor 65 cali z platformą Android TV









4,6/5 Ocena benchmark.pl Nasz ranking telewizorów 65 cali otwiera Xiaomi Mi TV 4S 65. Choć ta marka może nie kojarzyć się akurat z telewizorami, to model ten nie przez przypadek cieszy się dużą popularnością na całym świecie. Chińczycy ponownie udowodnili nim, że potrafią robić świetne, a przy tym wcale-nie-takie-drogie urządzenia z najrozmaitszych kategorii. Sprzęt, o którym mówimy, oferuje rozdzielczość 4K i obsługuje HDR10+ (choć nie spodziewaj się spektakularnych efektów, bo jasność to tylko 400 nitów). Pomimo 60-hercowego panelu za to potrafi zapewnić naprawdę płynny obraz. Ma też przyzwoite głośniki, a system Android TV to gwarancja nie tylko wygodnej obsługi i ciekawych funkcji, ale też dostępu do aplikacji takich jak YouTube czy Netflix. Krótko mówiąc: ogląda się przyjemnie i jest co oglądać. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 3x USB, audio mini-jack, S/PDIF, CI+

Tuner TV DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

Samsung QE65Q60R – świetny telewizor Samsung 65 cali z panelem QLED









4,6/5 Ocena benchmark.pl Przechodzimy na wyższy poziom, którego znakiem rozpoznawczym jest skrót QLED. Kryjąca się pod nim technologia kropek kwantowych zapewnia żywe i naturalne kolory na 65-calowym ekranie telewizora Samsung QE65Q60R. Możesz też liczyć na niezłe efekty HDR-u i nienaganną płynność, jako że sercem urządzenia jest 120-hercowy panel VA. Komplet podstawowych gniazd i tunerów TV oraz jeden z najlepszych systemów Smart TV na rynku daje ci dostęp do najróżniejszych źródeł treści, a gdy ich rozdzielczość jest zbyt niska, to w ruch idzie Inteligentne Skalowanie do 4K. To też dobry telewizor do gier – za sprawą niskiego input lagu i dynamicznego korektora czerni. Dopełnieniem całości jest obszerny pakiet funkcji ułatwiających obsługę i poprawiających komfort użytkowania. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 2x USB, CI+

Tuner TV DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

Philips 65OLED754/12 – 65-calowy telewizor OLED z systemem Ambilight









4,6/5 Ocena benchmark.pl Czas na modele z panelami OLED, które są nie do pokonania, zapewniając niezwykle głęboką czerń, niemal nieskończony kontrast, bardzo szerokie kąty widzenia i bogatą kolorystykę. Philips 65OLED754/12 dorzuca do tego wszystkiego trójstronny system Ambilight, dzięki któremu festiwal kolorów rozgrywa się nie tylko na ekranie, ale też na ścianie, która znajduje się za nim. To jednak nie wszystko, co ma do zaoferowania ten telewizor. Dzięki obsłudze Dolby Vision i Dolby Atmos potrafi przemienić pokój w salę kinową, a Android na jego pokładzie uwalnia cię od wszelkich wątpliwości, czy aby na pewno jest to Smart TV. Głośniki 2.1 o mocy 40 watów są już właściwie tylko wisienką na torcie. Szalenie smakowitym torcie. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu OLED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 2x USB, audio mini-jack, CI+

Tuner TV DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

LG OLED65CX – najbardziej opłacalny telewizor OLED ze sztuczną inteligencją









4,6/5 Ocena benchmark.pl Interesuje cię 65-calowy telewizor OLED wyższej klasy, ale mimo wszystko chcesz się zmieścić w czterocyfrowym budżecie? LG OLED65CX to coś właśnie dla ciebie. To telewizor, który robi użytek ze sztucznej inteligencji, żeby każda klatka obrazu wyglądała tak dobrze jak to możliwe, a obsługa była dziecinnie prosta – z tym sprzętem możesz nawet swobodnie porozmawiać, a on cię zrozumie. Ma porty HDMI 2.1, więc obsługuje VRR, ALLM i eARC, co docenią gracze. Kibice zaś ucieszą się na wieść o 120-hercowym panelu, upłynnianiu OLED Motion Pro i sportowych powiadomieniach. Z kolei dla kinomaniaków producent postarał się o Dolby Atmos, Dolby Vision IQ i Filmmaker Mode, dzięki którym filmy brzmią i wyglądają dokładnie tak, jak życzyliby sobie tego ich twórcy. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu OLED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 3x USB, audio mini-jack, CI+

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

Oczywiście wybór telewizorów w formacie 65 cali jest znacznie szerszy. Warto zwrócić uwagę choćby na modele Philips z serii PUS7xxx, które też oferują system Ambilight i platformę Smart TV, ale mają wyświetlacze LCD. Są też ciekawe telewizory LG z rodziny NanoCell – także czerpiące korzyści ze sztucznej inteligencji. Warto również rzucić okiem na pozostałe modele Samsunga, na których tle wyróżnia się Q800T z wyświetlaczem o rozdzielczości 8K. Wreszcie, kilka ciekawostek w dobrych cenach ma w swojej ofercie TCL – z C815 na czele.

