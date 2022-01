Myślisz, że telewizor 65 cali będzie dla ciebie idealny? W porządku – sprawdź więc, które modele szczególnie zasługują dziś na zakup. Wybraliśmy pięć aktualnych modeli, pozytywnie wyróżniających się na rynku.

Telewizor 65 cali – jaki i dla kogo będzie idealny?

Telewizor z wyświetlaczem o przekątnej 65 cali jeszcze do niedawna wydawał się olbrzymem. Dziś coraz częściej właśnie z takimi urządzeniami wychodzimy poza mury elektromarketów. Dzięki smukłym konstrukcjom nie zajmują tyle miejsca, co w przeszłości, więc są się w stanie dobrze wkomponować w przestrzeń. A warto postawić na taki większy wyświetlacz, aby zapewnić sobie namiastkę kina w swoich czterech ścianach. Ważne jednak, żeby mieć na to dość miejsca (za duży ekran to równie złe rozwiązanie, co za mały). Jeśli wiesz, że chcesz i możesz, to sprawdź, jaki model warto kupić na początku 2022 roku…

Jaki telewizor 65 cali? Ranking 2022:

LG 65NANO86 – dobry telewizor 65 cali 120 Hz

Philips 65PUS8506 – telewizor 65 cali z Ambilight

TCL 65C825 – telewizor QLED z miniLED 65 cali

LG OLED65B1 – optymalny telewizor OLED 65 cali

Samsung QE65QN91A – świetny telewizor QLED 65 cali

Każdy telewizor w naszym zestawieniu oferuje rozdzielczość 4K, obsługuje HDR i oddaje do dyspozycji użytkowników system Smart TV, choć oczywiście nie w każdym przypadku oznacza to taką samą funkcjonalność. Każdy ma również przynajmniej kilka portów USB i HDMI oraz komplet tunerów telewizyjnych (gotowych też na odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w 2022 roku – w standardzie DVB-T2/HEVC).

Jeśli chodzi o panele, to wybraliśmy jeden telewizor OLED i cztery telewizory LCD, przy czym w dwóch przypadkach mówimy o technologii QLED/miniLED. Prawie wszystkie telewizory w rankingu dysponują panelami klasy 120 Hz, dzięki czemu oferują wysoką płynność. Ma to znaczenie przede wszystkim w sporcie i w grach. No dobrze, czas na zestawienie.

Jaki tani TV 65 cali? Może Samsung UE65AU8002

Zanim ranking TV 65 cali, jedno wyróżnienie. Jeśli szukasz możliwie taniego, a równocześnie dobrego telewizora, to może przypaść ci do gustu Samsung UE65AU8002, który kupisz już za około 3000-3500 złotych. To dobry model klasy podstawowej o przyzwoitej jakości obrazu i dźwięku oraz z systemem Smart TV zapewniającym dostęp do różnych źródeł treści. Tymczasem przejdźmy do rzeczy…

LG 65NANO86 – dobry telewizor 65 cali 120 Hz Ocena benchmark.pl









4,6/5 Dlaczego wyżej wymieniony Samsung otrzymał jedynie wyróżnienie? Ano dlatego, że wystarczy dołożyć kilka stówek, by kupić telewizor z odświeżaniem 100/120 Hz. Nasze zestawienie otwiera właśnie jedno z najtańszych takich urządzeń, mianowicie LG 65NANO86. Telewizor wykorzystuje technologię NanoCell, sprawiającą, że kolory są czyste i żywe, a zarazem wiernie odwzorowane. W połączeniu z HDR-em stanowi to gwarancję przyjemnych dla oczu seansów filmowych i serialowych. Mało tego – Dolby Vision IQ dba o to, by ten obraz zawsze wyglądał jak należy, niezależnie od oświetlenia w pokoju. Z kolei wspomniana wcześniej wysoka płynność ruchu jest istotna dla kibiców i graczy. Z myślą o tych ostatnich LG zadbało też o porty HDMI 2.1 z obsługą VRR i ALLM. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Częstotliwość odświeżania 120 Hz

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 3x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

Philips 65PUS8506 – telewizor 65 cali z Ambilight Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeśli niekoniecznie zależy ci na odświeżaniu 120 Hz, ale za to marzysz o systemie Ambilight, to powinna ci się spodobać nasza kolejna propozycja. Jest nią Philips 65PUS8506, rzucający na ścianę za sobą kolorową poświatę z góry i po bokach ekranu. Najważniejsze, że równie dużo co za nim, dzieje się na samym ekranie. Rozdzielczość 4K, HDR we wszystkich popularnych formatach i procesor P5 Perfect Picture zapewniają ucztę dla oczu. System Android TV z kolei pozwala oglądać filmy i seriale z popularnych usług VOD, a do tego gwarantuje intuicyjną i bezproblemową obsługę. Przyzwoicie urządzenie wypada również w sferze audio – krótko mówiąc: to bardzo dobry telewizor w równie dobrej cenie. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Częstotliwość odświeżania 50/60 Hz

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 2x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

TCL 65C825 – telewizor QLED z miniLED 65 cali Ocena benchmark.pl









4,6/5 To połączenie naprawdę zdaje egzamin. TCL 65C825 stanowi miks podświetlenia miniLED oraz technologii QLED, dzięki czemu oferuje niezły kontrast i świetne kolory. Jasność na poziomie 1200 nitów pozwala cieszyć się doskonałymi efektami HDR, a technologia Dolby Vision IQ czuwa nad tym, by obraz na bieżąco dostosowywał się do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu. Dobre nagłośnienie w postaci systemu 2.1 marki Onkyo i funkcjonalny Android TV to kolejne atuty tego sprzętu, który nie przez przypadek opuścił nasz warsztat testowy z odznaczeniami „Dobry produkt”, „Super jakość” i „Super opłacalność”. Niski input lag czyni z niego w dodatku dobry TV do gier. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Częstotliwość odświeżania 120 Hz

Złącza słuchawkowe, ethernet LAN, 4x HDMI, 1x USB, antenowe, CI

Tuner TV DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki system 2.1 (40W) Zobacz recenzję

LG OLED65B1 – optymalny telewizor OLED 65 cali Ocena benchmark.pl









4,6/5 Nie ma się co oszukiwać – pod względem kontrastu i głębi czerni telewizory OLED są nie do przebicia. Szukasz właśnie takiego urządzenia? Jeśli nie chcesz wydawać zbyt dużych pieniędzy, to koniecznie zerknij na LG OLED65B1. To najtańszy obecnie 65-calowy telewizor OLED z odświeżaniem 100/120 Hz, a praktycznie niczego względem konkurentów mu nie brakuje. Jakość obrazu jest znakomita i to niezależnie od tego, co się ogląda – mogą to być filmy, sport, programy przyrodnicze czy też gry. W każdym zastosowaniu sprawdza się bez zarzutu, a system webOS sprawia, że tych zastosowań może mieć naprawdę niemało. Wisienką na torcie są niezłe, 40-watowe głośniki w układzie 2.2. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) OLED

Częstotliwość odświeżania 120 Hz

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 3x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W + 2x 10W (niskotonowe)

Samsung QE65QN91A – świetny telewizor QLED 65 cali Ocena benchmark.pl









4,9/5 Po testach byliśmy nim zachwyceni. Samsung QE65QN91A z rodziny Neo QLED to telewizor wysokiej klasy. Sam wygląda świetnie, a obraz na jego ekranie… jeszcze lepiej. Podświetlenie miniLED zapewnia wysoki kontrast oraz jasność dochodzącą nawet do 2000 nitów w trybie HDR. Kropki kwantowe odpowiadają zaś za żywe i wiernie odtworzone kolory. To godny rywal dla telewizorów OLED, a zarazem wyśmienity wybór dla graczy, którzy docenią ultrakrótki czas reakcji i opóźnienia na poziomie gamingowego monitora. Samsungowy system Smart TV pozwala uruchomić praktycznie każdą popularną aplikację VOD, a do tego oferuje MultiScreen i funkcję zdalnego pulpitu. To pełnoprawne centrum domowej rozrywki… i nie tylko. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Częstotliwość odświeżania 120 Hz

Złącza ethernet LAN, 3x USB, CI, 3 x HDMI 2.0, 1x HDMI 2.1 Zobacz recenzję

Kilka wyróżnień na koniec…

W TOP 5 oczywiście nie da się zmieścić wszystkich wartych uwagi modeli, ale nie chcieliśmy cię zarzucać ich dziesiątkami. Jeśli jednak nie udało ci się znaleźć sprzętu dla siebie, to na koniec mamy jeszcze garść wyróżnień. Na wzmiankę zasługuje na przykład Panasonic TX-65JZ2000E, a więc aktualny flagowiec w ofercie producenta z Osaki. Kosztuje mniej więcej dwa razy tyle, co jedyny OLED w naszym rankingu, ale ta cena naprawdę znajduje uzasadnienie w jakości dźwięku i obrazu.

Skoro jesteśmy już przy OLED-ach, to warto też wyróżnić wyższe serie LG: C1 i G1, jak również modele z oferty Philipsa, wyposażone w Android TV i Ambilight: (tańszy) Philips 65OLED706/12 i (droższy) Philips 65OLED856/12. Wśród LCD-ków interesujące są również 120-hercowe modele Sony dla graczy, takie jak Sony KD-65X85J oraz kwintesencja dobrze rozumianej prostoty: TCL 65P815. Na drugim brzegu jest z kolei Samsung QE65QN800AT – jeden z najtańszych telewizorów o rozdzielczości 8K.