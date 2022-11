Jaki telewizor 65 cali wybrać, by nie żałować? Oto odpowiedź, której szukasz. Przed tobą ranking najlepszych telewizorów 65 cali, w którym znajdziesz modele z różnych półek cenowych, dostosowane do osób o różnych potrzebach i preferencjach.

Jaki telewizor 65 cali kupić? Jakie w ogóle są opcje?

Coraz więcej Polaków chce cieszyć się kinowymi wrażeniami w domu, a telewizor 65 cali świetnie się wywiązuje z takiego zadania. Jeśli ty też rozglądasz się za urządzeniem o takiej właśnie przekątnej, to wierzę, że w tym rankingu znajdziesz idealny model dla siebie. Oprócz siedmiu moim zdaniem najlepszych telewizorów na rynku polecam też alternatywne rozwiązania. Podpowiadam przy okazji, na co zwracać uwagę podczas wybierania TV i przybliżam kluczowe kwestie związane z tymi urządzeniami. Zastanawiasz się, jaki telewizor 65 cali wybrać? Oto odpowiedź.

Jaki TV? Ranking telewizorów 65 cali (2022):

Ile trzeba wydać na dobry telewizor 65 cali?

Przykry fakt jest taki, że zakup telewizora 65 cali wiąże się z niemałym wydatkiem. Ceny podstawowych modeli w tym rozmiarze rozpoczynają się od około 3000-3500 złotych. Nawet wówczas możesz jednak liczyć na funkcjonalny system Smart TV, rozdzielczość 4K i komplet podstawowych gniazd przyłączeniowych. Oczekując czegoś więcej, musisz jednak przygotować większy budżet.

Najtańsze telewizory QLED w rozmiarze 65 cali kosztują ok. 4000 złotych, a podstawowe modele OLED są niemal dwa razy droższe. Jeśli natomiast liczysz na odświeżanie 120 Hz musisz nastawić się na wydatek rzędu minimum 5000 złotych. Oczywiście w naszym rankingu znajdziesz modele reprezentujące te różne kategorie: zarówno technologiczne, jak i cenowe. Zanim jednak przejdziemy do omówienia konkretnych urządzeń, odpowiedzmy sobie na kilka istotnych pytań.

Jakie wymiary ma telewizor 65 cali?

65 cali to około 165 centymetrów. Biorąc pod uwagę fakt, że współczesne telewizory mają proporcje 16:9, szybko można obliczyć, że ekran TV o takiej przekątnej ma około 144 cm szerokości i około 81 cm wysokości. To jednak oczywiście tylko sam wyświetlacz, a nas bardziej interesuje pełen wymiar TV 65 cali: wraz z obudową. To się zmienia, ponieważ producenci skutecznie dążą do coraz smuklejszych konstrukcji, dzięki czemu telewizor o takiej samej przekątnej w 2022 roku jest dużo mniejszy niż – dajmy na to – jego pięcioletni odpowiednik.

Ogólnie rzecz biorąc typowe wymiary telewizora 65 cali z oferty na rok 2022 to:

ok. 145 x 88 x 30 cm (szer. x wys. x gł.) – z podstawą

(szer. x wys. x gł.) – z podstawą ok. 145 x 83,5 x 5 cm (szer. x wys. gł.) – bez podstawy

Wymiary mogą różnić się w zależności od stosowanych technologii. Ogólnie jednak w większości przypadków szerokość mieści się w zakresie 144 – 145,5 cm, wysokość: 86,5 – 91 cm, a głębokość: 25 – 34 cm. Bez podstawy natomiast wysokość wynosi od 82,5 do 84 cm, a głębokość: od 2,5 do 10 cm.



(foto: Samsung)

Istotnym elementem specyfikacji może również okazać się waga, szczególnie gdy chce się powiesić telewizor na ścianie. Wyjaśnijmy więc, że typowy 65-calowiec w 2022 roku bez podstawy waży najczęściej ok. 20 – 24 kg, a z podstawą jest o 2 – 3 kg cięższy.

Czy ten rozmiar będzie odpowiedni? Jaka odległość od telewizora 65 cali jest dobra?

Rozmiar telewizora to jedna z kluczowych kwestii, dlatego też tak się o niej rozpisuję. Dzięki powyższym wskazówkom wiesz już, czy masz odpowiednio dużo miejsca na ścianie lub przed nią, ale czy odległość od kanapy do TV w twoim pokoju sprzyja postawieniu (lub powieszeniu) w nim właśnie 65-calowego urządzenia?

Istnieją wzory, pozwalające obliczyć, jaka odległość od TV jest optymalna. Na każdy cal ekranu powinien przypadać dystans ok. 3-4 cm (w przypadku Full HD), ok. 2 cm (w przypadku 4K) i ok. 1-1,5 cm (w przypadku 8K), a zatem:

odpowiednia odległość od TV 65 cali Full HD to ok. 2,3 m

odpowiednia odległość od TV 65 cali 4K to ok. 1,3 m

odpowiednia odległość od TV 65 cali 8K to ok. 0,8 m

Jeśli wygląda na to, że potrzebujesz czegoś mniejszego, to sprawdź polecane telewizory 55 cali. A skoro już wspomnieliśmy o rozdzielczościach, to…

Jaką rozdzielczość powinien mieć telewizor 65 cali w 2022 roku?

Telewizory Full HD odchodzą już do przeszłości, a w rozmiarze takim jak 65 cali właściwie w ogóle już nie powstają. Aktualnym standardem jest rozdzielczość 4K. I bardzo dobrze, ponieważ z typowej odległości, z jakiej ogląda się dziś TV, na 65-calowym wyświetlaczu niemożliwe jest wówczas dostrzeżenie pojedynczych pikseli (jest ich wszak 4 razy więcej niż w przypadku Full HD).



(foto: Philips)

Powoli na rynku pojawiają się także telewizory 8K. Ich zakup wiąże się ze zdecydowanie większym wydatkiem (najtańsze modele kosztują ok. 8-9 tysięcy złotych), w związku z czym ich opłacalność jest dyskusyjna. Szczególnie że treści w takiej rozdzielczości jest póki co jak na lekarstwo.

LCD, QLED czy OLED – jaką matrycę wybrać przy 65 calach?

Obok przekątnej i rozdzielczości kluczowym aspektem telewizora jest typ matrycy. Aktualnie mamy do wyboru dwie technologie: LCD oraz OLED. Te pierwsze przeważnie cechują się wyższą jasnością i dłuższą żywotnością, a do tego zdecydowanie niższą ceną. OLED-y za to oferują nieskończony kontrast i bardzo głęboką czerń, dzięki czemu bardzo dobrze spisują się podczas oglądania filmów czy grania w gry.

Coraz popularniejsze są także telewizory QLED, dlaczego więc nie wspomniałem o nich w poprzednim akapicie? Ponieważ tak naprawdę są to telewizory LCD, tyle tylko że z dodatkiem warstwy kropek kwantowych. Dzięki nim są w stanie zaoferować znacznie żywsze i lepiej odwzorowane kolory, ale podstawowe plusy i minusy są z oczywistych względów takie same jak w przypadku innych modeli LCD.

Istotny w przypadku telewizorów LCD jest również zastosowany typ podświetlenia. W tańszych modelach najczęściej jest to podświetlenie krawędziowe (Edge LED), a w droższych możemy spotkać podświetlenie bezpośrednie (Direct LED), które w połączeniu z lokalnym ściemnianiem przekłada się na wyższy kontrast, ponieważ możliwe jest na przykład zwiększenie jasności w jednej części ekranu bez wpływu na inną. Szczególnie warto postawić na podświetlenie Mini LED, oferujące jeszcze bardziej precyzyjne działanie.



(foto: TCL)

Na co jeszcze zwracać uwagę przy wyborze telewizora?

Pozostałe cechy, które należy brać pod uwagę przy wyborze idealnego dla siebie telewizora, w dużej mierze zależą od tego, do czego zamierzamy wykorzystywać nasze urządzenie. I tak na przykład…

Gracze powinni zwrócić szczególną uwagę na to, by telewizor oferował odświeżanie 120 Hz (a nie tylko 60 Hz, jak w tańszych modelach), ponieważ umożliwia to wyświetlanie większej liczby klatek na sekundę, a przez to zyskujemy więc płynniejsze animacje. Z tego samego powodu dobrze, gdy urządzenie ma porty HDMI 2.1 i obsługuje VRR (czyli dynamicznie dostosowywaną częstotliwość odświeżania). Obsługa FreeSync i G-Sync także jest w cenie, a niezwykle ważny jest też niski input lag (najlepiej w okolicach 10 ms) – informuje nas o czasie reakcji.



(foto: LG)

Kibice sportowi także docenią odświeżanie 120 Hz, ale dla nich istotne będą również dodatkowe funkcje Smart TV, takie jak kibicowskie alerty czy możliwość dzielenia ekranu (aby uzyskiwać interesujące informacje bez konieczności wyłączania transmisji). Nie bez znaczenia są także żywe kolory, pozwalające podziwiać barwy na światowych stadionach.

Miłośnicy filmów i seriali powinni natomiast zwrócić szczególną uwagę na maksymalną jasność (im wyższa, tym bardziej przekonujące efekty HDR), kontrast i żywe kolory. Dobrym rozwiązaniem będzie więc telewizor QLED lub OLED. Zwróć też uwagę na wykorzystany system Smart TV, by na pewno miał w swoim katalogu twoje ulubione aplikacje streamingowe.

Czy telewizor 65 cali potrzebuje dodatkowych głośników?

Trudno o jednoznaczną odpowiedź na takie pytanie, ponieważ różne modele oferują różne systemy audio. W tańszych urządzeniach standardem są głośniki stereo o mocy 2x10 W, co jest w porządku, jeśli tylko oglądamy telewizję, ale już podczas filmowych seansów, sportowych wydarzeń czy koncertów często okazuje się niewystarczające. Dlatego też w takim przypadku zaleca się dokupienie soundbara lub innego zestawu kina domowego.

Droższe telewizory oferują jednak konkretne systemy głośnikowe, które mogą okazać się w zupełności wystarczające. W topowych modelach zdarzają się nawet wielokanałowe systemy z obsługą dźwięku przestrzennego.



(foto: Samsung)

Czas przejść do rzeczy…

Oto najlepsze telewizory 65 cali na rynku

Jeśli chcesz wydać możliwie mało pieniędzy i postawić w domu przyzwoity telewizor w rozmiarze 65 cali, to… nie masz wielkiego wyboru. Podpowiem ci jednak, że mając do wydania mniej niż 4000 złotych postawiłbym na TCL 65C635. Ostatecznie to całkiem niezły sprzęt, któremu nie brakuje żadnej z podstawowych funkcji. Nie uświadczysz tu naturalnie żadnych wodotrysków, ale przecież nie każdy ich potrzebuje. Masz za to 2 porty USB, 3 gniazda HDMI, Wi-Fi i system Google TV – to wszystko razem zapewnia dostęp do niekończących się pokładów rozrywki. Tymczasem przejdźmy do samego rankingu. Otwiera go…

Samsung QE65Q67B – dobry a tani telewizor 65 cali Ocena benchmark.pl









4,6/5 Kosztujący około 4000 złotych telewizor Samsung QE65Q67B to jeden z najlepszych 65-calowców na niskiej półce cenowej. Jest wyposażony w przyzwoity wyświetlacz 4K wzbogacony o warstwę kropek kwantowych (tak, to QLED!) zapewniających żywe kolory oraz podświetlenie Dual LED i Quantum HDR, co razem przekłada się na całkiem wysoki kontrast. Urządzenie oferuje komplet tunerów DVB – bez problemu odbierzesz więc telewizję naziemną, kablówkę czy satelitę, a samsungowy system Smart TV w najnowszej wersji stanowi gwarancję wygodnej obsługi i dostępu do wszystkich popularnych aplikacji: od YouTube’a po serwisy, takie jak Netflix, Disney+ czy HBO Max. Głośniki stereo o mocy 20 W nie robią szału, ale w podstawowych zadaniach sprawdzają się bez zarzutu. W razie czego możesz podłączyć soundbar – dzięki technologii Q-Symphony wbudowane głośniki i grajbelka mogą grać równocześnie. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) QLED

Częstotliwość odświeżania 50/60 Hz

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 2x USB, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

LG 65QNED81 – niedrogi telewizor 65 cali 120 Hz Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeżeli masz mocno ograniczony budżet, ale warunkiem koniecznym jest odświeżanie 120 Hz, to LG 65QNED81 wydaje się telewizorem stworzonym właśnie dla ciebie. Pomimo niewysokiej ceny jest to bardzo dobry sprzęt dla kibica czy też gracza. Szczególnie tego drugiego, za sprawą niskiego input lagu, obsługi FreeSync Premium czy też funkcji VRR, która dostosowuje częstotliwość odświeżania do liczby klatek na sekundę w grze. Wyświetlacz jest dużym atutem tego modelu: producent z Korei Południowej połączył w nim technologie NanoCell i Quantum Dot, osiągając w ten sposób bardzo żywe, a zarazem naturalne kolory. Świetny system Smart TV, szerokie opcje łączności i komplet tunerów TV to kolejne plusy. Minusem zaś ponownie są (relatywnie) słabe głośniki – mamy tu do czynienia z 20-watowym systemem stereo. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) LCD

Częstotliwość odświeżania 120 Hz

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 2x USB, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

Okolice 5 – 6 tysięcy złotych to półka, na której panuje dość ostra rywalizacja. Jeśli powyższy model LG nie przypadł ci do gustu, rozważ wybór któregoś z alternatywnych urządzeń. Pozytywnie wyróżniają się: Samsung QE65Q80BAT (z 60-watowym systemem audio), Philips 65PUS8857/12 (z 3-stronnym systemem Ambilight) oraz Sony KD-65X85K (z systemem Android i wbudowanym Chromecastem).

TCL 65C835 – dobry telewizor 65 cali z MiniLED i Google TV Ocena benchmark.pl









4,6/5 Średnia półka w przypadku telewizorów 65-calowych rozpoczyna się na poziomie 7 tysięcy złotych. Jednym z najbardziej intrygujących modeli w okolicach tej dolnej granicy jest TCL 65C835. Urządzenie jest wyposażone w panel LCD typu QLED, ale to już widzieliśmy u tańszej konkurencji. To, czego nie widzieliśmy, to podświetlenie Mini LED zapewniające zdecydowanie wyższy kontrast – w szczególności w połączeniu z lokalnym ściemnianiem. Na tym jednak wciąż nie koniec, bo jedna z najciekawszych informacji jest taka, że jest to telewizor 144 Hz – tak wysoka częstotliwość odświeżania to prawdziwy rarytas. Oprócz tego model ten ma do zaoferowania graczom funkcję VRR i wyjątkowo niski input lag (schodzący nawet poniżej 10 ms). Nie zabrakło też przekonującego HDR-u, wszystkich kluczowych gniazd i świetnego systemu Google TV. Wisienką na torcie są zaś głośniki 2.1 o łącznej mocy 60 W. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) QLED

Częstotliwość odświeżania 144 Hz

Złącza Euro Scart, ethernet LAN, 4x HDMI, 1x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki system 2.1 (60W)

Philips 65OLED707 – dobry telewizor OLED 65 cali Ocena benchmark.pl









4,6/5 Czas wreszcie na pierwszy 65-calowy telewizor OLED w naszym zestawieniu. Jednym z najtańszych, lecz jak najbardziej godnych polecenia modeli opartych na tej technologii, jest Philips 65OLED707/12. Pod tą nazwą kryje się sprzęt z bardzo dobrym wyświetlaczem i systemem Ambilight, który wypuszcza wielobarwną grę świateł także poza ekran – na ścianę za nim. Zapewnia to niezwykle ekscytujące seanse – zarówno podczas oglądania filmów, kibicowania, jak i grania. Z myślą o graczach producent zadbał ponadto o funkcje VRR, G-Sync i FreeSync, a także niski input lag. Telewizorowi nie brakuje żadnej z podstawowych opcji łączności, a system Android TV zapewnia intuicyjny interfejs i szeroki katalog aplikacji VOD. Równie dobrze, co obraz i funkcjonalność, wypada dźwięk, a to za sprawą 70-watowego systemu stereo z dodatkowym głośnikiem niskotonowym. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) OLED

Częstotliwość odświeżania 120 Hz

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 3x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki system 2.1 (70W)

LG OLED65C2 – optymalny telewizor 65 cali OLED Ocena benchmark.pl









4,6/5 Celując w technologię OLED, ale oczekując jeszcze wyższej jakości, trudno nie zatrzymać wzroku na modelu LG OLED65C2. „Optymalny” model z tegorocznej oferty południowokoreańskiego producenta jest w stanie zaoferować żywsze kolory i bardziej przekonujące efekty HDR za sprawą jaśniejszego panelu (OLED evo). Prawdziwie kinowe wrażenia gwarantują ponadto technologie Dolby Atmos i Dolby Vision IQ (ta druga nie tylko rozszerza zakres tonalny, ale też dostosowuje obraz do warunków oświetleniowych w pokoju). Model ten wyśmienicie sprawdza się praktycznie w każdym zastosowaniu: od filmów, przez gry, po sport, dzięki czemu zbiera miażdżąco pozytywne recenzje. Minusów trzeba tu właściwie szukać na siłę (i znaleźć można brak systemu zarządzania przewodami czy też głośniki 2.2 o mocy 40 W, które i tak jednak radzą sobie wyśmienicie). Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) OLED

Częstotliwość odświeżania 120 Hz

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 3x USB, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W + 2x 10W (niskotonowe)

LG OLED C2 to rewelacyjny telewizor, ale ma też swoją konkurencję. Bardzo dobrym wyborem będzie także Sony XR-65A84K (jeśli zależy ci na google’owskim systemie Smart TV) albo Philips 65OLED807 (gdy chcesz mieć też system Ambilight). A jeśli szukasz równie świetnego telewizora, ale wolisz technologię LCD niż OLED, to rzuć okiem na…

Samsung QE65QN95B – świetny telewizor QLED 65 cali Ocena benchmark.pl









4,8/5 Poddaliśmy go szczegółowym testom, po których… nie mogliśmy się go nachwalić. Samsung QE65QN95B to bez wątpienia jeden z najlepszych telewizorów, jakie możesz dziś kupić. Reprezentuje rodzinę Neo QLED, co oznacza, że łączy technologię kropek kwantowych z podświetleniem Mini LED – słowem: oferuje świetne kolory i wysoki kontrast. Dorzuca do tego jeszcze (nieosiągalną dla OLED-ów) jasność na poziomie 2000 nitów, więc efekty HDR potrafią być zdumiewające. Na listę plusów wpisaliśmy też szybki i bogaty w aplikacje system Smart TV, dobrą specyfikację dla graczy, nowoczesny design i skuteczną walkę z refleksami (co umożliwia jego instalację w teoretycznie niesprzyjającym miejscu). Największym minusem jest zaś niewątpliwie cena – wyjątkowo wysoka jak na telewizor LCD. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) Mini LED

Częstotliwość odświeżania 100 Hz

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 3x USB, CI Zobacz recenzję

Sony XR-65A95K – prawdziwa perełka z wysokiej półki Ocena benchmark.pl









4,6/5 Budżet nie gra roli? W takim wypadku nie zastanawiaj się i postaw na Sony XR-65A95K. Flagowy telewizor Japończyków na rok 2022 to pierwszy na rynku model z panelem QD-OLED (to rozwijana przez firmę Samsung technologia paneli OLED z warstwą kropek kwantowych, zwiększającą intensywność kolorów i poziom jasności). Dodajmy do tego ultragłęboką czerń i niemal nieskończony kontrast, a otrzymamy prawdziwą perełkę dla miłośników filmów i seriali, ale też sportu. Pierwszorzędna jakość obrazu to najważniejsza, ale nie jedyna zaleta tego urządzenia. Szeroka gama złączy i system Google TV czynią z niego naprawdę funkcjonalną bestię, a 2.2-kanałowy system głośników o mocy 60 W nie wymaga stosowania dodatkowego nagłośnienia. Słowem: to telewizor kompletny. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) QD-OLED

Częstotliwość odświeżania 120 Hz

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 2x USB, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki system 2.2 (60W)

Naturalną alternatywą dla modelu powyżej jest Samsung QE65QN95B wyposażony w takim sam panel (lepiej od Sony sprawdza się w grach, gorzej w filmach). Przy nieograniczonym budżecie możesz też rozważyć zakup flagowych telewizorów OLED innych producentów, a więc LG OLED65G2 oraz Philips 65OLED937/12. Wreszcie, jeśli masz do wydania ponad 20 tysięcy złotych i interesuje cię rozdzielczość 8K, to najlepszym wyborem będzie Samsung QE65QN900B. I tym akcentem zamykamy ranking telewizorów 65 cali. Wierzę, że udało ci się znaleźć w nim sprzęt dla siebie, a jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, to śmiało zadaj je w sekcji komentarzy.