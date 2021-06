Telewizor 65 cali zmieści się w większości pokoi, a zapewni świetne wrażenia podczas seansów z filmami i serialami, meczami czy grami. Podpowiadamy jaki telewizor 65 cali warto kupić w 2021 roku, a wybór jest niemały.

Telewizor 65 cali, czyli… idealny?

Stawiamy na coraz większe ekrany. Choć kiedyś wydawał się olbrzymem, telewizor 65 cali jest dziś już właściwie standardem. Dzięki smukłym konstrukcjom nie zajmuje też tyle miejsca, co w przeszłości, więc jest się w stanie dobrze wkomponować w przestrzeń. Warto postawić na większy wyświetlacz, aby zapewnić sobie namiastkę kina w swoich czterech ścianach. Oczywiście kluczowe jest to, by wybrać właściwy model. I właśnie dlatego stworzyliśmy ten ranking…

Jaki telewizor 65 cali kupić? Ranking TV 65 cali 2021:

Samsung UE65TU8502 – LCD / 60 Hz – niedrogi telewizor 65 cali do domu

LG 65NANO863NA – LCD / 120 Hz – telewizor 65 cali z panelem 120 Hz

TCL 65C815 – LCD (QLED) / 120 Hz – dobry telewizor QLED 65 cali

LG OLED65CX3LA – OLED / 120 Hz – 65-calowy telewizor OLED

Panasonic TX-65HZ1500E – OLED / 120 Hz – najlepszy telewizor 65 cali

Każdy telewizor w naszym zestawieniu oferuje rozdzielczość 4K, obsługuje HDR i oddaje do dyspozycji użytkowników system Smart TV, choć oczywiście nie w każdym przypadku oznacza to taką samą funkcjonalność. Poza wieńczącym ranking modelem Panasonica wszystkie jednak pozwalają korzystać z najpopularniejszych serwisów VOD.

Jeśli chodzi o panele, to wybraliśmy dwa telewizory OLED i trzy telewizory LCD, przy czym jeden z nich (propozycja marki TCL) ma dodatkowo warstwę kropek kwantowych, więc w jego przypadku mówimy o technologii QLED. Oprócz Samsunga (w którym widzimy świetną opcję dla oszczędnych i mniej wymagających) telewizory w rankingu dysponują panelami klasy 120 Hz, dzięki czemu oferują wysoką płynność. Ma to znaczenie przede wszystkim w sporcie i w grach. Nie przedłużając już…

Oto nasz ranking telewizorów 65 cali

Samsung UE65TU8502 – niedrogi telewizor 65 cali do domu Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeżeli telewizor ma być po prostu duży, to postaw na Samsung UE65TU8502. Kosztuje niewiele jak na 65-calowca i choć wodotrysków tu nie uświadczysz, to też nie brakuje mu żadnej z podstawowych funkcji. Ma przyzwoity procesor, dzięki któremu kolory prezentują się jak należy, a treści w niższej rozdzielczości niż 4K są skutecznie do niej skalowane. Ma również podświetlenie Dual LED, dopasowujące temperaturę barwy podświetlenia do wyświetlanych materiałów. Ma też wreszcie usprawnienia dla graczy, ma Smart TV i ma komplet tunerów telewizyjnych. W relacji ceny do oferowanych możliwości wypada lepiej niż dobrze. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 2x USB, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

LG 65NANO863NA – telewizor 65 cali z panelem 120 Hz Ocena benchmark.pl









4,6/5 LG 65NANO863NA kosztuje nieco więcej, ale też stoi o poziom wyżej. Jego niezaprzeczalnym atutem jest panel klasy 120 Hz zapewniający płynność, jaką na pewno docenisz jako kibic lub gracz. W tym ostatnim przypadku nie bez znaczenia będzie też niski input lag oraz porty HDMI 2.1 z obsługą VRR, a więc dynamicznie dostosowujące odświeżanie do liczby klatek na sekundę. Technologia NanoCell gwarantuje żywe kolory, Nano Black poprawia kontrast, a HDR i Tryb Filmowca pozwalają także nacieszyć oczy podczas seansów filmowych i serialowych. Oczywiście nie brakuje też intuicyjnego, a zarazem funkcjonalnego Smarta. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 3x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

TCL 65C815 – dobry telewizor QLED 65 cali Ocena benchmark.pl









4,4/5 Co powiesz na 65-calowy telewizor ze 120-hercowym panelem, a na dodatek z warstwą kropek kwantowych? Tak właśnie pokrótce prezentuje się TCL 65C815. Ten producent coraz śmielej poczyna sobie na rynku, a konstrukcjami takimi jak ten telewizor QLED 4K udowadnia, że w rosnącej popularności nie ma przypadku. Urządzenie oferuje niezły kontrast, naturalne kolory i nienaganną płynność. Dzięki temu sprawdza się podczas oglądania meczów, jak i w graniu (szczególnie, że niski input lag jest jego kolejną cechą charakterystyczną). Do tego otrzymujemy sprawnie działający system Android TV i niczego sobie głośniki Onkyo. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 2x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Zobacz recenzję

LG OLED65CX3LA – 65-calowy telewizor OLED Ocena benchmark.pl









4,6/5 Interesuje cię 65-calowy telewizor OLED? LG OLED65CX to coś właśnie dla ciebie. To telewizor, który robi użytek ze sztucznej inteligencji, żeby każda klatka obrazu wyglądała tak dobrze jak to możliwe, a obsługa była dziecinnie prosta – z tym sprzętem możesz nawet swobodnie porozmawiać. Ma porty HDMI 2.1, więc obsługuje VRR, ALLM i eARC, co docenią gracze. Kibice zaś ucieszą się na wieść o 120-hercowym panelu, upłynnianiu OLED Motion Pro i sportowych powiadomieniach. Z kolei dla kinomaniaków producent postarał się o Dolby Atmos, Dolby Vision IQ i Tryb Filmowca – filmy więc brzmią i wyglądają dokładnie tak, jak życzyliby sobie tego twórcy. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu OLED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 3x USB, audio mini-jack, CI+

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2

Panasonic TX-65HZ1500E – najlepszy telewizor 65 cali Ocena benchmark.pl









4,7/5 Jeśli budżet nie gra roli, to wybierz telewizor Panasonic TX-65HZ1500E. Nie będziesz żałować. To konkretny OLED TV z wyższej półki cenowej, potrafiący zrobić niemałe wrażenie zarówno obrazem, jak i dźwiękiem. Panel oferuje głęboką czerń, wysoki kontrast i żywe, a zarazem wiernie odwzorowane kolory. Efekty HDR też mogą się podobać (szczególnie że jasność sięga 1000 nitów), a w dodatku obraz jest optymalizowany pod kątem warunków oświetleniowych w pomieszczeniu. Właściwie przy wszystkich typach treści ten model wypada nieprzeciętnie. Jedynym mankamentem jest ograniczony Smart TV. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 64,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu OLED

Technologia 3D brak

Złącza RJ-45, ethernet LAN, antenowe, audio mini-jack, A/V, 2x USB 2.0, 4x USB 2.0, 1x USB 3.0, S/PDIF

Tuner TV DVB-C, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Zobacz recenzję

Jaki TV 65 cali wybrać +, czyli 10 modeli z wyróżnieniem

Jeżeli żadna z powyższych propozycji nie przypadła ci do gustu, to mamy dla ciebie coś jeszcze. To 10 modeli, które nie zmieściły się w ścisłym rankingu, ale również są zdecydowanie warte zakupu: