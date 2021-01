Test komputera Optimus E-Sport GB460T-CR5. Nie możesz dostać w sklepie karty GeForce RTX 3060 Ti? Może po prostu kup gotowy komputer gamingowy z tą kartą?

Wielu z nas bezskutecznie próbuje kupić nowe karty NVIDIA Ampere w przyzwoitych cenach. Sklepowe półki albo świecą pustkami, albo też oferują towar po zawyżonych cenach. Co najgorsze - nic nie wskazuje na to, by sytuacja ta miała się szybko poprawić.

Paradoksalnie chyba szybciej kupimy... gotowy komputer z kartą GeForce RTX serii 3xxx, niż samą kartę. Może więc skorzystać z takiej możliwości? Patrząc na ceny podzespołów, starszy komputer prawdopodobnie uda nam się odsprzedać po atrakcyjnej cenie.

Przed wami komputer gamingowy Optimus E-Sport GB460T-CR5 - wyposażony w kartę NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti oraz procesor Intel Core i7 (Comet Lake). Niewielki i zgrabny oferuje dobrą wydajność do gier w rozdzielczości Full HD, czyli 1920 x 1080 i (W)QHD czyli 2560 x 1440.

Optimus E-Sport GB460T-CR5 - dobry komputer gamingowy z kartą graficzną GeForce RTX 3060 Ti

Optimus E-Sport GB460T-CR5 - cena

Cena modelu Optimus E-Sport GB460T-CR5 wynosi 6799 złotych złotych. Dużo to czy mało? Dokładną specyfikację tego komputera znajdziecie poniżej.

Komputer gamingowy Optimus - specyfikacja

Nazwa Optimus E-Sport GB460T-CR5 Procesor Intel Core i7-10700F (8 rdzeni/16 wątków) Płyta główna Gigabyte B460 AORUS PRO AC (wersja z Wi-Fi ac Wave2) Pamięć RAM Corsair RGB PRO 2933 MHz (2 x 8 GB) Karta graficzna Gigabyte RTX 3060 Ti Eagle OC Cooler CPU be quiet! Pure Rock Slim Nośnik SSD Corsair SSD 480 GB MP510 PCIe Nośnik HDD Seagate Barracuda 2 TB Zasilacz be quiet! System Power 9 500W Obudowa Corsair Carbide SPEC-DELTA RGB black System Windows 10 Home Dodatkowo ESET Security na 6 miesięcy

Rzut okiem na specyfikację ujawnia, że nie jest to topowa konstrukcja, ale mimo wszystko wydajna. Producent zadbał nie tylko o odpowiedni dobór podzespołów, ale również ich jakość. Zarówno płyta, jak i karta graficzna karta GeForce RTX 3060 Ti jest ze stajni Gigabyte.

Za zasilanie całości i chłodzenie procesora Intel Core i7 10700F dbają z kolei podzespoły firmy be quiet! - a konkretnie zasilacz System Power 9 oraz cooler Pure Rock Slim.

16 GB pamięci RAM taktowanej 3000 MHz zapewnia rozsądne minimum dla gracza - przydałoby się więcej, ale oczywiście więcej niż 2933 MHz (w przypadku procesorów Core i9 i Core i7) na tej płycie głównej nie wyciągniemy. Kompromisy widać również w przypadku dysków, bowiem otrzymujemy szybkiego SSD PCIe o pojemności 480 GB (z zainstalowanym systemem Windows 10), a za magazyn danych służyć nam będzie klasyczny HDD o pojemności 2 TB.

Oczywiście głównym bohaterem jest tu testowana na naszych łamach Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC. Przypomnijmy, że karta ta potrafi prześcignąć GeForce RTX 2080 Super i (w teorii) powinna być znacznie tańsza, ale jaka jest sytuacja w sklepach wszyscy dobrze wiemy.

Na przednim panelu obudowy wyprowadzono dwa porty USB 3.0, natomiast na tylnym panelu znajdziemy jeszcze łączony port PS2, cztery porty USB 3.2 Gen1 (niebieskie), dwa porty USB 2.0 (czarne), dwa porty USB 3.2 Gen2 (czerwony i typu C) oraz całkowicie w tym przypadku zbędne (bo procesor pozbawiony jest iGPU) wyjścia obrazu zintegrowanej grafiki.

Bardzo dobrze, że producent wybrał płytę wyposażoną w standardzie w Wi-Fi (Intel 802.11ac Wave2 2T2R WIFI & BT 5), a tradycjonaliści mogą oczywiście podłączyć komputer do internetu za pomocą kabla (Intel 2.5 GbE LAN).

Wszystko to zmieszczono w niewielkiej, acz funkcjonalnej obudowie Corsair Carbide SPEC-DELTA z przeszklonym bocznym panelem. Również przedni panel jest przeszklony, dzięki czemu możemy podziwiać nie tylko podświetlone wnętrze (między innymi RAM czy kartę graficzną), ale i podświetlone wentylatory z przodu.

Po premierowych testach znamy już możliwości RTX 3060 Ti - która generalnie jest bardzo ciekawą kartą graficzną. Sprawdźmy jednak możliwości tego zestawu także w innych grach - których wcześniej nie objęła nasza procedura testowa.

Optimus E-Sport GB460T-CR5 - testy wydajnościowe

Horizon: Zero Dawn - ustawienia najwyższe

[kl./s] 1920 x 1080 i 2560 x 1440

1920 x 1080 112

81 2560 x 1440 93

66 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon: Zero Dawn - ustawienia wysokie

[kl./s] 1920 x 1080 i 2560 x 1440

1920 x 1080 121

87 2560 x 1440 98

68 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

DiRT 5 - ustawienia ultra wysokie

[kl./s] 1920 x 1080 i 2560 x 1440

1920 x 1080 106

75 2560 x 1440 81

64 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

DiRT 5 - ustawienia wysokie

[kl./s] 1920 x 1080 i 2560 x 1440

1920 x 1080 125

86 2560 x 1440 101

73 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra

[kl./s] 1920 x 1080 i 2560 x 1440

1920 x 1080 83

69 2560 x 1440 63

51 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Watch Dogs: Legion - ustawienia bardzo wysokie

[kl./s] 1920 x 1080 i 2560 x 1440

1920 x 1080 108

85 2560 x 1440 82

66 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Model 3060 Ti należy do rodziny RTX, czyli jest wyposażony zarówno w rdzenie RT odpowiedzialne za ray-tracing, jak i Tensor, które pozwalają włączyć do akcji technologię DLSS.

W przypadku karty z 8 GB pamięci VRAM trzeba się nieco pobawić ustawieniami. Jako, że już ustawienia Ultra BEZ ray-tracingu wykorzystują prawie całą dostępną pamięć graficzną, należy zejść do ustawień bardzo wysokich i dopiero wtedy włączyć ray-tracing.

Watch Dogs: Legion - ustawienia bardzo wysokie + ray-tracing wysoki

[kl./s] 2560 x 1440

DLSS zbalansowany 76

63 DLSS jakość 68

56 bez DLSS 45

39 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Bez włączonej technologii DLSS do 60 klatek na sekundę nieco nam brakuje, ale wystarczy uruchomić poziom Jakość (Quality), który zgodnie z nazwą najmniej obniża jakość obrazu, by cieszyć się ponad 60 klatkami na sekundę w rozdzielczości QHD.

Komputer Optimus z RTX 3060 Ti - czy warto kupić?

Krótka wycieczka po popularnych polskich sklepach ujawniła, że cena 6799 złotych za taką konfigurację nie jest wygórowana. Komputery z kartą RTX 3060 Ti można znaleźć taniej jedynie w konfiguracji ze słabszymi procesorami Core i5. Jeśli więc jesteś zwolennikiem procesorów Intela w tej cenie prawdopodobnie nie znajdziesz nic lepszego. Jeśli chodzi o AMD to w nieco wyższych cenach (ale bez systemu operacyjnego) znaleźliśmy modele z tą kartą oparte na procesorach Ryzen 5 5600X, co jest naszym zdaniem jeszcze ciekawszą propozycją - nawet nie tyle ze względu na możliwości procesora, co ewentualnej rozbudowy i ulepszania komputera.

W przypadku testowanego Optimusa producent skorzystał tu z tańszej płyty głównej opartej na chipsecie B460, co zapewne pozwoliło nieco obniżyć cenę zestawu, ale równocześnie blokuje to możliwości podkręcania mnożnikiem i stosowania szybszych (od 2933 MHz) pamięci RAM. Można tu oczywiście zainstalować wydajniejsze modele procesora z rodziny Comet Lake, ale oczywiście modeli K podkręcić tu się nie da.

Oczywiście - jeśli chciałbyś złożyć taki zestaw samemu prawdopodobnie wyniosło by cię to nieco mniej - pod warunkiem, że upolowałbyś GeForce RTX 3060 Ti w miarę normalnej cenie, co obecnie wcale nie jest takie proste.

Nasza ocena Optimus E-Sport GB460T-CR5 jest wysoka - to dobrze skonstruowana maszyna dla graczy, która pozwoli na komfortową rozgrywkę w rozdzielczości 2560 x 1400 przy najwyższych detalach, a w pewnych sytuacjach (mniej wymagające gry, bądź lekkie obniżenie detali w bardziej wymagających produkcjach) nawet w rozdzielczości 4K UHD. Karta graficzna nie należy do najwydajniejszych modeli, ale dzięki rdzeniom Tensor i technologii DLLS można również się cieszyć grami wykorzystującymi ray-tracing.

Komputer Optimus E-Sport GB460T-CR5 posiada 3-letnią gwarancję door-to-door, a jego inne konfiguracje dostępne są w sieciach RTVeuroAGD, NEONET oraz MEDIA EXPERT.

Optimus E-Sport GB460T-CR5 - ocena

niewielki komputer gamingowy o dobrych możliwościach

zgrabna obudowa z bocznym panelem z hartowanego szkła

fabrycznie podkręcona karta GeForce RTX 3060 Ti

procesor Intel Core i7 10700F (8C/16T)

16 GB pamięci RAM 2933 MHz

SSD PCIe 480 GB + HDD 2 TB

Wi-Fi ac Wave 2 + BT 5.0 w standardzie

sterowanie podświetleniem LED

system Windows 10 w zestawie - komputer gotowy do uruchomienia po wyjęciu z pudełka

płyta główna nie umożliwia podkręcania mnożnikiem, ani zastosowania szybszej pamięci RAM

