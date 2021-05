To właśnie dziś Intel prezentuje swoje mobilne procesory, czyli Tiger Lake H, a ASUS swoje nowe gamingowe laptopy wyposażone w te CPU. Te maszyny są naprawdę warte grzechu!

ASUS przedstawia wydajne laptopy gamingowe z nowymi procesorami Intel Tiger Lake H

Modele Zephyrus będą wyposażone w matryce QHD 165 Hz i 4K UHD 120 Hz

W przypadku kart graficznych możemy liczyć nawet na modele RTX 3070 i RTX 3080

Mobilne procesory Intel Tiger Lake to chyba najbardziej udane modele w aktualnej ofercie Intela. Do tej pory mieliśmy do czynienia z modelami energooszczędnymi, a dziś debiutują wydajne modele Tiger Lake H przeznaczone dla najwydajniejszych laptopów. Firma ASUS przy tej okazji nie omieszkała zaprezentować modele dla graczy, które napędzane są właśnie tymi procesorami!

ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603) - nowy Core i7 i GeForce RTX 3070

Zaczniemy od nieco mniej wydajnego modelu, który jednak nie ma się czego wstydzić - bowiem laptopy z tej serii będą mogły być wyposażone nawet Core i7 Tiger Lake H (jak to w gamingowych laptopach ASUSa bywa, zamiast pasty termoprzewodzącej zastosowano tu ciekły metal) oraz GeForce RTX 3070.

To pierwszy na świecie laptop gamingowy wyposażony w matrycę QHD o odświeżaniu 165 Hz oraz czasie reakcji 3 ms. Godny uwagi jest fakt zastosowania ekranu o proporcjach 16:10. Dlaczego taka matryca znalazła się w gamingowym laptopie? Po pierwsze dlatego by w pełni wykorzystać miejsce na ekran (który zajmuje 94% miejsca na obudowie), ale również dlatego, że wedle badań gamingowe laptopy wcale nie są wykorzystywane wyłącznie do giercowania, ale również do pracy.

ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603) - pozostała specyfikacja techniczna

Model ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603) Ekran 16" WQHD 165Hz DCIP-3 100% Procesor i karta graficzna (do) Core i7 Tiger Lake H i NVIDIA GeForce RTX 3070 Pamięć RAM DDR4 3200 MHz (do 48 GB) Nośnik SSD M.2 NVMe PCIE Gen 4 2TB (wsparcie RAID0) Wymiary i waga 355 x 243,5 x 19,9mm / 1,9 kg Bateria 90 Wh Porty 2 x USB C (jeden ze wsparciem TB, oba ze wsparciem DP 1.4 i PD 3.0)

2 x USB 3.2 Gen2

1 x MicroSD (312MB/s)

1 x Kensington Lock

1 x HDMI 2.0b

1 x RJ45 (LAN)

1 x 3.5mm Audio Jack

Znalazło się tu również miejsce dla baterii o pojemności 90 Wh oraz Thunderbolt 4 z funkcją Power Delivery (ładowanie przez USB typu C). Z innych ciekawostek warto wymienić kamerkę internetową wykorzystującą aż dwie technologie redukcji szumów (2DNR oraz 3DNR), jak i sześć głośników z certyfikatem Dolby Atmos.

ASUS Zephyrus S17 (GX703) - mocarz z Core i9 i GeForce RTX 3080

A to już propozycja dla najbardziej wymagających laptopowych graczy (jego ujęcie od przodu możecie podziwiać na samej górze). Zephyrus S17 może kryć w swoim wnętrzu nawet topowy procesor Intel Core i9 1190H oraz GeForce RTX 3080 (z dynamicznym boostem podnoszącym TGP do 140 watów). Jak widać taki laptop wcale nie musi być nieforemnym wielkim klocem, ale zgrabną konstrukcją (wymiary i wagę możecie sprawdzić w tabeli poniżej).

17-calowy ekran będzie występować w dwóch wariantach - WQHD 165 Hz z NVIDIA G-Sync, lub 4K UHD 120 Hz z Adaptive Sync (ze wsparciem Dolby Vision).

ASUS Zephyrus S17 (GX703) - pozostała specyfikacja techniczna

Model ASUS Zephyrus S17 (GX703) Ekran 17" WQHD 165Hz z G-Sync lub 4K 120 Hz z Adaptive Sync Procesor i karta graficzna Intel Core i9 Tiger Lake H i NVIDIA GeForce RTX 3080 Pamięć RAM DDR4 3200 MHz (do 48 GB) Nośnik SSD do trzech SSD M.2 w konfiguracji HyperDrive Ultimate Wymiary i waga 394(W) x 264(D) x 199(H) mm / 2,6 kg Bateria 90 Wh Porty 2 x USB C (jeden ze wsparciem TB, oba ze wsparciem DP 1.4 i PD 3.0)

3 x USB 3.2 Gen2

1 x czytnik kart SD

1 x HDMI 2.0b

1 x RJ45 (LAN)

1 x 3.5mm Audio Jack

Podobnie jak w poprzednim modelu zastosowano tu sześć głośników Dolby Atmos oraz chłodzenie z wykorzystaniem ciekłego metalu, ale po otwarciu klawiatura dodatkowo unosi się co pozwala na jeszcze wydajniejsze chłodzenie podzespołów. Sama klawiatura jest optyczno-mechaniczna i dodatkowo podświetlana RGB.

To nie koniec niespodzianek ze stajni ASUSa - możecie spodziewać się jeszcze bardziej zaskakujących konfiguracji, ale na oficjalną prezentację musicie jeszcze trochę zaczekać... a warto!

Przeczytaj także: