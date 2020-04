Popularność Microsoft Edge powoli, ale systematycznie rośnie. Producent postanowił najwyraźniej nieco temu procesowi pomóc i zaczął mocniej reklamować swoją przeglądarkę.

Reklamy Microsoft Edge w systemie Windows 10 i Outlook.com

Niektórzy mogą od razu podkreślić, iż reklamy Microsoft Edge w systemie Windows 10 nie są czymś nowym i będą mieli rację. Nie tak dawno sporo mówiono o niewielkim banerze w Menu Start. Nie był to wyjątek, a być może jeden z przykładów działania na szerszą skalę.

W ostatnich dniach zaczyna pojawiać się bowiem coraz więcej reklam Microsoft Edge z silnikiem Chromium. Tym razem są one mniej dyskretne i wyświetlają się u większej liczby użytkowników np. w wyszukiwarce systemu Windows 10. Także w Polsce, gdzie możemy przeczytać, że to właśnie Microsoft Edge z silnikiem Chromium jest w stanie zapewnić „wszystko co najlepsze w sieci Web”.

To jednak nie koniec. Microsoft zaczyna wykorzystywać również swoje usługi. Niektórzy z użytkowników programu Outlook zauważają banery zachęcające do pobrania Microsoft Edge, dostrzeżono już kilka wariantów.

Póki co potwierdzono, że pojawiają się one u korzystających z Google Chrome. Wygląda jednocześnie na to, że z ich oglądania zwolnienie są abonenci Microsoft 365.

Microsoft poczuł się pewniej, Microsoft Edge cały czas idzie w górę

Oceny takiego działania producenta będą różne. Bardziej wyrozumiali mogą pokusić się o stwierdzenie, iż ma on do tego prawo, ale nie zabraknie też głosów krytyki. Można tu jednak zaznaczyć, że Microsoft nie jest jedyny, tylko w kontekście przeglądarek można przypomnieć sobie sytuacje, kiedy to np. Google zachęcało do porzucenia właśnie Microsoft Edge na rzecz Google Chrome.

Być może Microsoft poczuł się pewniej, ponieważ notowania Microsoft Edge systematycznie idą w górę. Do tego stopnia, że ostatnio miało miejsce spore wydarzenie. Microsoft Edge to obecnie druga najpopularniejsza przeglądarka na świecie, udało się przebić notowania osiągane przez Firefox.

Źródło: własne, windowslatest

Warto zobaczyć również: