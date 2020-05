Motorola Moto G8 Power Lite to tani smartfon z dobrą baterią. Na pierwszy rzut oka ma dziwną nazwę, ale przy bliższym poznaniu okazuje się, że została ona dobrana całkiem trafnie. Poznajcie wszystkie mocne i słabe strony tej propozycji.

Na wstępie wypada zacząć od małych wyjaśnień. Chociaż rodzina Moto G jest na naszym rynku dobrze znana i ma wielu sympatyków, w przypadku najnowszej serii Moto G8 producent mocno namieszał. Jeszcze w zeszłym roku zaprezentował Moto G8 Plus, a w ostatnich tygodniach także Moto G8 Power oraz Moto G8. Tak też prezentuje się hierarchia tych modeli, a na końcu wylądowała najnowsza Moto G8 Power Lite.

Motorola Moto G8 Power Lite - recenzja

I wylądowała w miejscu, w którym trzeba liczyć się z silną konkurencją, czyli w gronie telefonów do 1000 złotych. Kosztuje dokładnie 799 złotych, gdybyście byli zainteresowani zakupem to znajdziecie ją w ofercie wybranych operatorów (Play oraz Orange). Pytanie, czy warto po tę propozycję sięgnąć? I skąd tak niecodzienna nazwa?

Moto G8 Power Lite to tańsza, ale solidnie wykonana konstrukcja

Moto G8 Power Lite to smartfon naprawdę duży i dość ciężki. Wyświetlacz ma tutaj 6,5 cala, a dodatkowo otoczony jest odchudzonymi, ale bez wątpienia nie najsmuklejszymi ramkami. Wymiary całej konstrukcji wynoszą 164,94 x 75,76 x 9,2 mm, a waga około 200 g. Obsługa jedna dłonią? Dla większości osób będzie to bardzo trudne, dla niektórych zapewne niewykonalne.

Z racji ceny zaskoczeniem nie jest wykorzystanie przez producenta tworzywa sztucznego. Wykonana z niego obudowa sprawia dobre wrażenie, jest należycie spasowana i cechuje się delikatnym matowym wykończeniem, dzięki czemu odciski palców nie są mocno widoczne.

Testowany model to kolor Royal Blue, gdzie jak widać mamy do czynienia z efektem gradientu. Producent deklaruje również, że zastosował tu hydrofobową powłokę. Niestety, mimo sporej grubości, obiektywy głównego aparatu zauważalnie wystają poza płaszczyznę obudowy. Dobrze jednak, że w zestawie znajduje się silikonowe etui.

Czytnik linii papilarnych na tylnej ściance to dla fanów tego producenta i rodziny Moto G nic nowego. Tak samo jak fakt, że działa bardzo dobrze i szybko. Niektórym może nie spodobać się za to, że umieszczony został tam również głośnik. To niezbyt często spotykane obecnie rozwiązanie. Trzeba mu oddać, że dysonuje sporą mocą, natomiast jakość dźwięku wypada ocenić mianem charakterystycznej dla tego przedziału cenowego.

Jeśli chodzi o fizyczne przyciski (zasilania i regulacji głośności) to znalazły się na prawej krawędzi, tacka na karty SIM i microSD (tak, są trzy niezależne miejsca) wylądowała z kolei na lewej krawędzi. Moto G8 Power Lite wyposażona jest też w dwa złącza - microUSB i słuchawkowe mini-jack.

Co dokładnie otrzymujemy na froncie?

Typ wyświetlacza: IPS LCD

Wielkość: 6.5 cala

Rozdzielczość: 720 x 1600 px

Proporcje: 20:9

HDR: nie

Dobry wyświetlacz w telefonie to element pożądany przez wielu użytkowników. Przy jego ocenie trzeba mieć na uwadze segment cenowy, Moto G8 Power Lite wypada tutaj poprawnie. Producent zdecydował się na panel IPS LCD o wspomnianej już przekątnej 6.5 cala, a jednocześnie na rozdzielczość HD+ (720 x 1600 pikseli). Szczegółowość jest zadowalająca, aczkolwiek nie da się ukryć, że spora część konkurentów oferowanych w podobnej cenie może pochwalić się ekranami Full HD+.

Dobrze wypadają kąty widzenia oraz reprodukcja kolorów. Przydałaby się natomiast nieco wyższa jasność maksymalna, korzystanie ze smartfona w silnym słońcu byłoby bardziej komfortowe. W ustawieniach próżno szukać ponadpodstawowych opcji. Na szczęście (bo niekiedy w tańszych smartfonach zdarzają się niemiłe wyjątki) tych podstawowych nie brakuje. Chodzi przede wszystkim o automatyczną regulację jasności oraz tryb nocny.

Bateria to największy atut Moto G8 Power Lite

Czas pracy: do 3 dni

SOT: typowo 8-9 godzin, maksymalnie 13 godzin

Pojemność akumulatora: 5000 mAh

Ładowarka w zestawie: 10 W

Bezprzewodowe ładowanie: nie

Producent deklaruje, że zastosowana tutaj bateria o pojemności 5000 mAh jest w stanie zapewnić nawet 3 dni pracy na jednym ładowaniu. Z tego rodzaju zapewnieniami bywa różnie, w tym przypadku okazują się pokrywać z codziennością. Bardzo ważny jest jednak SOT, czyli czas włączonego wyświetlacza. Osiągane tutaj 9 godzin to dobry wynik.

Trudno jest sprawić, aby Moto G8 Plus brakło energii na cały dzień. Oczywiście nie jest to niemożliwe, ale w większości przypadków nawet intensywniej korzystając z urządzenia bateria daje sobie radę przez całą dobę. SOT jest wtedy jeszcze lepszy, potrafi oscylować w granicach 12 godzin. Na plus zapisać trzeba również niemal niezauważalne spadki podczas bezczynności, po nocy nie trzeba zastanawiać się, gdzie uciekło kilka procent baterii.

Gorzej jest jednak w kwestii ładowania. Producent postawił tutaj na złącze microUSB i ładowarkę 10W. Uzupełnienie energii od 0 do 100% zajmuje niemal 3 godziny. Sytuacja jest o tyle dobra, że w przypadku naprawdę długich czasów pracy można dość łatwo zadbać o to, aby podłączać ładowarkę w „wolnych chwilach”.

Niemal czysty Android, ale w nie najnowszej wersji

Moto G8 Power Lite, podobnie jak inne smartfony tego producenta, pracuje pod kontrolą systemu Android, któremu blisko do czystej wersji. Dla wielu osób brak rozbudowanej nakładki i dodatkowych (często zbędnych aplikacji) stanowi sporą zaletę.

Niestety w tym przypadku mowa o systemie w wersji 9.0. Trudno nie zaliczyć tego do minusów, skoro od kilku miesięcy dostępny jest Android 10, a lada chwila Google zaprezentuje Android 11.

Samych dodatków jest tutaj na tyle niewiele, że zabrakło nawet aplikacji Moto. To też niezrozumiałe, jest lubianym akcentem w modelach Moto G, zawiera kilka praktycznych funkcji w tym rozbudowane opcje związane z obsługą smartfona gestami. O tyle dobrze, że producent całkowicie z tego nie zrezygnował i w ustawieniach da się odszukać kilka opcji.

Specyfikacja Moto G8 Power Lite nie porywa, chociaż pamięci nie brakuje

Wersja systemu: Android 9.0

CPU: MediaTek Helio P35, 12 nm, 8 rdzeni: 4x 1.8 GHz + 4x 2.3 GHz

GPU: PowerVR GE8320

pamięć RAM: 4 GB

pamięć masowa: 64 GB

karta microSD: tak

Inne: dual SIM, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

Moto G8 Power Lite bazuje na ośmiordzeniowym procesorze MediaTek Helio P35. Trudno określać go mianem wydajnej jednostki, co najlepiej pokazują zresztą benchmarki. Nieprzypadkowo ląduje on zresztą w tańszych smartfonach. Na plus zapisać wypada tutaj jednak 4 GB pamięci RAM. Dodając do tego lekki system, podczas realizacji prostych zadań Moto G8 Power Lite działa płynnie. Niedostatki wydajności da się zauważyć podczas wzięcia w obroty kilku bardziej wymagających aplikacji, z pewnością nie można polecić tego smartfona zapalonym graczom.

Z 64 GB pamięci wewnętrznej na starcie dla systemu zarezerwowane jest nieco ponad 13 GB. Daje to i tak sporo przestrzeni na dane, dodatkowo można skorzystać tutaj z karty pamięci microSD. Jednocześnie nie uniemożliwia to korzystania z funkcji dual SIM, producent zadbał bowiem o trzy niezależne sloty.

1.4 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 26 kl/s GFXBench Manhattan 16 JetStream 24 3DMark (Sling Shot) 741 AnTuTu 8 104436 5.6 Parametry telefonu Taktowanie CPU 2300 MHz Pamięć RAM 4096 MB Przekątna ekranu 6.5 cale/cali Rozdzielczość w pionie 1600 px Waga 200 g 6.9 Bateria Bateria - internet 1295 min. Bateria - filmy 1056 min. 6.7 Ocena subiektywna Jakość filmów 3.5 Jakość zdjęć 3.7 Jakość wykonania 4.5

Porównanie wydajności i parametrów Moto G8 Power Lite możecie znaleźć w naszym rankingu smartfonów.

Aparat

aparat tylny: 16 Mpix; przysłona f/2.0, PDAF

16 Mpix; przysłona f/2.0, PDAF aparat tylny: makro 2 Mpix; przysłona f/2.4

makro 2 Mpix; przysłona f/2.4 aparat tylny: sensor głębi 2 Mpix; przysłona f/2.4

sensor głębi 2 Mpix; przysłona f/2.4 aparat przedni: 8 Mpix, przysłona f/2.0

8 Mpix, przysłona f/2.0 filmy: Full HD w 30 fps

Full HD w 30 fps stabilizacja optyczna : nie

: nie lampa LED: tak (z tyłu)

Ile razy słyszeliście, że liczba obiektywów nie przesądza o możliwościach fotograficznych smartfona? Tę bardzo prawdziwą zasadę przypomina również Moto G8 Power Lite. Mamy tutaj do czynienia z trzema oczkami, ale sympatyzujący z mobilną fotografią szybko dostrzegą, że nie jest to imponująca konfiguracja. Poza obiektywem głównym 16 Mpix z przysłoną f/2.0 producent zaimplementował obiektyw makro oraz czujnik głębi.

W praktyce Moto G8 Power Lite wpisuje się w to, z czym mamy do czynienia w większości tanich smartfonów. W przypadku bardzo dobrych warunków świetlnych, w słoneczny dzień można pokusić się o zdjęcia jak najbardziej zadowalającej jakości. Ta mocno spada jednak wraz z pogarszającymi się warunkami, a zdjęcia noce są po prostu słabe.

W ustawieniach próżno szukać dodatkowych opcji, tak naprawdę ich lista sprowadza się do HDR i opcji Panorama. Także w kwestii wideo Moto G8 Power Lite nie jest szczególnie zaawansowana, maksymalna jakość, w jakiej można tutaj rejestrować filmy to Full HD przy 30 klatkach na sekundę. Bez stabilizacji.

Czy warto kupić Moto G8 Power Lite?

Dość łatwo można wytypować główny target tego modelu. Są to osoby, które szukają przystępnego cenowo smartfona z dobrą baterią. W ten opis Moto G8 Power Lite wpasowuje się bardzo dokładnie. Nie kosztuje wiele i jest w stanie pracować na jednym ładowaniu nawet kilka dni. To niewątpliwa zaleta.

Jest ich tu zresztą nieco więcej. Jak na tę cenę nie można narzekać na zasoby pamięci, akceptowalnie wypada również wyświetlacz, wielu osobom przyda się niezależny dual SIM i spodoba nieobciążony system.

Niestety, nawet w niższym przedziale cenowym nie wypada usprawiedliwiać producentów implementujących nieaktualne oprogramowanie. Tym bardziej, że w świecie Androida temat aktualizacji wypada, delikatnie to ujmując, kiepsko. Dodając kilka innych wskazanych tu słabych stron atrakcyjność Moto G8 Power Lite nieco blednie. Smartfon ma baterię Power i sporo elementów Lite, każdy musi indywidualnie to zważyć, uwzględniając swoje potrzeby.

Jakie alternatywy brać pod uwagę? Aby nie szukać daleko i nie odchodzić od tego producenta, za 849 złotych można kupić Moto G8. Ta ma wprawdzie nieco mniejszą baterię (4000 mAh), ale jednocześnie nowszy system (Android 10), wydajniejszy procesor (Qualcomm Snapdragon 665) i lepszy aparat główny (z obiektywem szerokokątnym 8 Mpix zamiast czujnika głębi), którym rejestruje wideo w 4K. Poza tym także USB-C i Bluetooth w wersji 5.0. Tylko 50 złotych różnicy w cenie, a znacząco bardziej kusząca specyfikacja. Propozycje z różnych przedziałów cenowych możecie znaleźć w naszym zestawieniu prezentującym polecane smartfony z dużą baterią.

Plusy i minusy Moto G8 Power Lite

bardzo dobre czasy pracy na baterii

wystarczająca ilość pamięci (4 GB + 64 GB)

zadowalająca jakość ekranu

wbudowane gniazdo słuchawkowe mini-jack

dość dobre zdjęcia za dnia

sprawnie działający czytnik linii papilarnych

dual SIM + miejsce na kartę pamięci microSD

system Android bez zbędnych dodatków...



..., ale w wersji 9.0

brak NFC

jednozakresowe Wi-Fi b/g/n

złącze microUSB, wolne ładowanie baterii

słabe zdjęcia w słabym oświetleniu i nocne

brak opcji odblokowywania twarzą

76% 3,8/5