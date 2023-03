MSI G274QPF-QD to nowa propozycja MSI, celująca w średni segment monitorów dla graczy. Optymalne połączenie rozdzielczości 1440p z odświeżaniem 170 Hz w tym przypadku dodatkowo kusi powłoką kropek kwantowych – sprawdzamy, czy do tego modelu dopłacić.

ocena redakcji:









4,1/5

Artykuł powstał we współpracy z firmą Komputronik SA

Najnowsze karty graficzne, zwłaszcza te z obsługą DLSS 3, jak RTX 4070 Ti, nie mają obecnie problemu, aby spożytkować ponad 100 FPS w rozdzielczości 2560x1440 px – nawet w tak wymagających tytułach, jak Hogwarts Legacy. Nic zatem dziwnego, że coraz chętniej wybieramy monitor z tego właśnie segmentu – QHD z wysokim odświeżaniem. Jedną z takich propozycji od niedawna jest nowy monitor MSI G274QPF-QD i jeżeli zastanawiacie się nad jego zakupem, to zapraszamy do zapoznania się z naszą recenzją poniżej.

MSI G274QPF-QD oferuje stonowany, ale nadal gamingowy wygląd

Monitor otrzymujemy w niepozornym kartonie, pozbawionym kolorowych nadruków (co może uchodzić za ruch przyjazny środowisku). W środku poza monitorem czeka na nas jego zasilacz (z przyzwoicie długim kablem – 1,2 m od monitora do zasilacza i kolejne 1,5 m z zasilacza do kontaktu) oraz przewody DisplayPort i HDMI (oba o długości 1,2 m). Podstawa składa się z dwóch elementów, które można połączyć bez użycia narzędzi, ale już gotową nóżkę trzeba przykręcić na dwie śruby do panelu.



Nasza sztuka po wizycie w innej redakcji dotarła już bez kabla HDMI :(

Sama podstawa wykończona jest w całości z czarnego matowego plastiku. Kształtem przypomina prostokąt o wymiarach 20x24 cm (choć w rzeczywistości jest sześciobokiem). Jest też przy tym względnie płaska i ogólnie stanowi miłą odmianę od niezbyt praktycznych podstawek w kształcie litery „Y”.



Ładnie, zgrabie i ergonomicznie - to lubimy!

W połączeniu z resztą nogi (również obudowanej plastikiem, ale w tym przypadku przypominającym szczotkowany metal) oferuje zaskakująco szeroki zakres regulacji. Do dyspozycji mamy:

regulację wysokości (od 4 do 17 cm nad poziomem blatu);

regulację pochylenia (w zakresie od -5° do 20°);

możliwość obrotu na boki (w zakresie 45° w każdą stronę);

możliwość obrotu do pionu (pivot w obie strony).

W nodze również wykonano otwór, który ma pełnić funkcję prowadzenia przewodów w estetyczny sposób z monitora pod biurko. Naturalnie panel można też przytwierdzić do niefabrycznego ramienia – pod warunkiem, że wspiera standard VESA 75x75 (nieco zatem mniejszy od bardziej typowego 100x100), jako że otwory montażowe są schowane w miejscu montażu fabrycznej nogi.



Logo MSI zostało dosyć dyskretnie naniesione - bardziej w oczy rzucają się błyszczące wstawki plastiku.

Obudowa samego panelu została wykonana z tego samego plastiku, co podstawa, a spasowanie elementów stoi na wysokim poziomie. Nie jest wyjątkowo krzykliwa, ale nadal widać, że jest to monitor dla gracza. Względem najbliższego odpowiednika z oferty MSI – MEG Optix G274 – zabrakło tu dekoracyjnego podświetlenia RGB, ale trudno uznać to za wadę. Od frontu panel wygląda bardzo nowocześnie, głównie za sprawą ledwie zauważalnej ramki na bokach i szczycie obudowy.



Wizualny brak obramowania z trzech stron znacznie poprawia wizualną stronę monitora.

W praktyce te odchudzone ramki zostały ukryte pod powłoką matrycy i jej aktywną część do faktycznego krańca panelu dzieli około 8 mm. Typowo dla paneli IPS matryca jest płaska i oferuje wyśmienite kąty, pod którymi obraz nadal wygląda bardzo dobrze. Antyrefleksyjna powłoka również dobrze radzi sobie z refleksami światła.



Ta funkcja przyda się, jeżeli monitor MSI planujemy dokupić jako dodatkowy panel dla naszego stanowiska.

MSI G274QPF-QD posiada USB-C, ale bez rozbudowanej funkcjonalności

Pod względem dostępnych złączy MSI postawiło na dobrze wyglądające w specyfikacji USB-C, jednocześnie zupełnie nie dostrzegając problemu ze zbyt niskim standardem złączy HDMI. Co więcej, owe USB nie oferuje pełni swoich możliwości, jakie możemy uświadczyć na konkurencyjnych monitorach. Ogólnie na tylnym panelu znajdziemy:

2x HDMI 2.0b

1x DisplayPort 1.4a

1x USB-C z DisplayPort 1.4a (PD 15 W)

1x złącze słuchawkowe

Dobrze widzicie – USB-C pełni zasadniczo tylko funkcję podpięcia sygnału wideo. Monitor nie posiada wbudowanego huba USB, a ładowanie z mocą 15 W starczy co najwyżej do podtrzymania zasilania tabletu. W tej cenie bez problemu można nabyć monitor nie tylko zdolny faktycznie ładować laptopa w czasie pracy, ale również wyposażony w przełącznik KVE (przełączanie huba USB pomiędzy dwoma komputerami).



Widać, że miejsce na hub USB by się znalazło, ale jednak cięcia kosztów zrobiły swoje...

Jeszcze gorzej wygląda kwestia obu złączy HDMI, które w standardzie 2.0 obsługują tylko 144 Hz odświeżania i to przy obciętej głębi barw do 8 bit (i bez HDR). Pełnię możliwości panelu zobaczymy tylko przez złącze DisplayPort (i USB-C).

Gamingowe OSD w monitorze MSI G274QPF-QD sprawdza się całkiem dobrze

Jednym z bardziej widocznych gamingowych akcentów opisywanego monitora jest czerwony joystick odpowiedzialny za sterowanie OSD. Samo OSD również ma szatę graficzną z czerwonymi akcentami (i logo ze smokiem). Pod względem dostępnych opcji MSI G274QPF-QD wypada ponadprzeciętnie. Producent przygotował 5 profili obrazu dedykowanego grom, 4 dodatkowe profile do pracy oraz 3 profile ograniczające przestrzeń barw do konkretnego gamutu (sRGB/DCI-P3/Adobe RGB). Samo OSD jest oczywiście w pełni po polsku.



Joystic to jedyne słuszne rozwiązanie do sterowania OSD - oferuje szybki dostęp do czterech skrótowych opcji oraz łatwe manewrowanie po OSD.

W OSD możemy również aktywować tryb MPRT (podświetlenie stroboskopowe), ale okazuje się, że w przeciwieństwie do droższych modeli z oferty MSI, w tym przypadku nie jest to MPRT-Sync, co oznacza, że nie można z niego korzystać równocześnie z adaptacyjnym odświeżaniem. Regulować możemy również intensywność Overdrive, a dla bardzo ambitnych graczy przygotowano dwie dodatkowe pomoce – celownik (z regulacją kształtu, koloru i pozycji) oraz odliczanie czasu (do 4 zapisanych czasów z regulacją w zakresie 00:01-99:99 minut).



A czy Twój monitor posiada "Premium Kolory"? ;)

Monitor obsługuje również tryb Picture in Picture oraz Picture by Picture, jednak ich aktywowanie wyklucza używanie nie tylko adaptacyjnego odświeżania, ale również blokuje dostęp do podbitego na 170 Hz odświeżania – tak się bowiem składa, że reklamowane 170 Hz osiągane jest tylko w tym specjalnym trybie „DP OverClocking” – bez jego aktywowania monitor zgłasza się jako 165-hercowy.



MSI pomyślało też o użytkownikach, którzy używają komputera nie tylko do grania .

Specyfikacja testowanego monitora MSI G274QPF-QD

Przekątna: 27" Proporcje: 16:9 Rozdzielczość: 2560 x 1440 px Czas reakcji: 1 ms (MPRT) Maksymalne odświeżanie: 170 Hz (OC) Obsługiwane kolory: 8 bit + FRC (1,07 mld) Jasność: 300 cd/m2 (typowo) Podświetlenie: krawędziowe Kontrast: 1000:1 (typowy) Typ matrycy: Rapid IPS + Quantum Dots (matowa) Regulacja ułożenia: pochylenie -5°/+20°;

obrót -45°/+45°;

pivot w obie strony;

wysokość 13 cm Głośniki: nie Porty: 2x HDMI 2.0b;

1x DisplayPort 1.4;

1x USB-C (DP 1.2);

1x wyjście na słuchawki (miniJack 3,5 mm) Synchronizacja: G-SYNC Compatible HDR: tak (HDR400) Inne funkcje: Low Blue Light;

dynamiczny kontrast;

Celownik, odliczanie, licznik Hz;

PiP/PbP;

USB-C PD 15 W;

FlickerFree (poza trybem MPRT);

Kensington Lock Zakrzywienie matrycy: brak Kąty widzenia: 178/178 Podświetlenie RGB: brak Waga: 6,05 kg z podstawką;

4.2 kg bez podstawki Wymiary

(szerokość x wysokość x głębokość): 614 x 197 x 402 mm z podstawką;

614 x 70 x 363 mm bez podstawki Standard VESA: tak, 75x75 W zestawie dodatkowo: 1x przewód DisplayPort;

1x przewód HDMI;

zewnętrzny zasilacz Kolor: czarny Pobór energii: typowo 26 W;

maksymalnie 30 W;

w uśpieniu <0,5 W;

Klasa 2021 G Gwarancja: 3 lata Cena w dniu testu: 1999 zł



Nieczęsto spotyka się powłokę kropek kwantowych w monitorach dla graczy - zwłaszcza w tym segmencie cenowym.

Test jakości obrazu monitora MSI G274QPF-QD

Pomiary matrycy przeprowadziliśmy z użyciem kolorymetru X-Rite i1display Pro. Monitor został odpowiednio wygrzany przed pomiarami, a podpięty był z pomocą przewodu DisplayPort. Wszystkie testy wykonano przy 10-bitowej głębi kolorów (panel jest 8-bitowy z obsługą FRC) w SDR, w natywnej rozdzielczości i przy odświeżaniu 165 Hz. Pomiary rozpoczęliśmy od gotowych profili obrazu.

Predefiniowane tryby wyświetlania (gry)

Pomiar\Profil

ustawienie jasności: Domyślne

70% Premium Color

70% FPS

90% RTS

80% RPG

70% Wyścigi

90% Jasność maksymalna: 270 cd/m2 276 cd/m2 379 cd/m2 332 cd/m2 272cd/m2 356 cd/m2 Luminacja czerni: 0.28 0,30 cd/m2 2,57 cd/m2 0,35 cd/m2 0,34 cd/m2 0.63 cd/m2 Kontrast: 945:1 921:1 148:1 946:1 805:1 562:1 Gamma: 2.15 2.10 1.71 1.97 2.10 1.85 Punkt bieli: 6350 K 6700 K 6900 K 6970 K 6700 K 6950 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 3.20 / 9.37 5.60 / 15.9 6.38 / 10.3 3.81 / 9.64 2.82 / 9.39 5.21 / 9.65 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 2.76 / 9.16 3.27 / 9.62 5.97 / 9.30 4.38 / 9.90 3.81 / 9.64 4.38 / 9.90

Pomiar\Profil

ustawienie jasności: SRGB

70% DCI-P3

70% ARGB

70% Biuro

60% Film

100% Eco

50% Jasność maksymalna: 270 cd/m2 274 cd/m2 274 cd/m2 240 cd/m2 417 cd/m2 192 cd/m2 Luminacja czerni: 0,29 cd/m2 0,30 cd/m2 0,30 cd/m2 0,20 cd/m2 2.77 cd/m2 0.20 cd/m2 Kontrast: 931:1 917:1 917:1 920:1 151:1 939:1 Gamma: 2.12 2.10 2.10 1.67 1.74 2.13 Punkt bieli: 6400 K 6550 K 6550 K 6800 K 6700 K 6500 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 1.55 / 9.26 3.00 / 9.21 3.05 / 9.19 6.85 / 12.6 6.14 / 9.85 3.25 / 9.56 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 2.25 / 9.29 2.59 / 8.95 2.66 / 8.94 6.01 / 11.3 5.77 / 8.96 6.14 / 9.85

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to całkiem niezła fabryczna kalibracja (mimo iż samo MSI nie sugeruje, aby monitor w ogóle był kalibrowany fabrycznie). Znacznie powyżej specyfikacji wypada maksymalna jasność, ale za to rozczarowuje kontrast na poziomie 900:1 (10% poniżej tego, co obiecuje producent). Profile różnią się znacznie, co ogólnie jest pożądanym zjawiskiem i dobrze spełniają swoją rolę.



Od lewej kolejno wizualizacja pokrycia sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB - kliknij, aby powiększyć.

Imponująco wypada natomiast pokrycie popularnych gamutów kolorów. Monitor jest w stanie wygenerować barwy wykraczające nawet poza DCI-P3 (choć jego samego nie pokrywa idealnie w całości – brakuje reprezentacji niektórych odcieni czerwieni). To realnie poziom kolorów dostępny zwykle w znacznie droższych, najczęściej OLEDowych panelach. Po dodatkowej kalibracji kolorymetrem można całkiem sporo z tego modelu wykrzesać, choć nawet wtedy nie wszystko jest idealnie odwzorowane.



Weryfikacja odwzorowania wybranych gamutów w dedykowanych im fabrycznych profilach obrazu - od lewej sRGB oraz DCI-P3.

Tak duży gamut kolorów sprawdza się wyśmienicie w grach z obsługą HDR oraz oczywiście w pracy kreatywnej, ale może nieco przesycać obraz w codziennych zastosowaniach (w przeglądarce internetowej), ale również w typowych grach e-sportowych, które raczej też posługują się gamutem sRGB. Aby temu zapobiec, MSI przygotowało 3 profile, które sztucznie limitują szerokość gamutu do kolejno sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB (przy czym tego ostatniego MSI G274QPF-QD nie pokrywa nawet w 90%).



Raporty z badania odwzorowania kolorów po kalibracji i profilowaniu - od lewej kolejno względem sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB.

Podświetlenie MSI G274QPF-QD pozostawia wiele do życzenia

MSI w specyfikacji podaje, że monitor G274QPF-QD jest zgodny z HDR400 – oznacza to w zasadzie tylko tyle, że jest zdolny wyświetlić 400 nit jasności (co potwierdziliśmy wyżej) oraz potrafi dekodować sygnał HDR (to również się zgadza). Nie uświadczymy tu jednak żadnego sprzętowego rozwiązania, które faktycznie pozwoliłoby uzyskać efekty kojarzone z hasłem HDR. Podświetlenie jest krawędziowe i nie posiada żadnego mechanizmu wygaszania strefowego.



Raporty z weryfikacji delta E równomierności podświetlenia.

Dostępna jest opcja kontrastu dynamicznego, który przyciemnia lub rozjaśnia podświetlenie w zależności od tego, co dominuje na danej scenie, ale nijak się to ma do faktycznego HDR. Taki stan rzeczy nie jest zaskoczeniem, jako że nie ma na rynku monitorów w tej cenie, zdolnych faktycznie obsłużyć poprawnie HDR, niemniej uważamy za istotne, aby jak zwykle ten fakt zaznaczyć.

Raporty z weryfikacji delta C równomierności podświetlenia.

Podświetlenie jest dodatkowo wyjątkowo mało równomierne – nawet jak na panel dla graczy. Nie potrzeba aparatury pomiarowej, aby na jednolitej planszy zauważyć zupełnie inne odcienie danej barwy w zależności od fragmentu matrycy, na który skierujemy spojrzenie. To, co również mało przypadło nam do gustu, to minimalna jasność na poziomie ponad 80 nit – to może się okazać zbyt wysoką wartością dla bardziej wrażliwych użytkowników, pracujących w środku nocy z tekstem (jak autor tej recenzji).



Nasz egemplarz wykazywał minimalne wyciekanie podświetlenia przy prawej krawędzi - to jednak jest cecha specyficzna dla konkretnego egzemplarza.

MSI G274QPF-QD to przyzwoicie szybki panel dla graczy

To, co w przypadku monitora dla gracza jest najważniejsze, to oczywiście szybkość panelu. MSI G274QPF-QD charakteryzuje się natywnie raczej przeciętnym czasem reakcji (średnio 9,8 ms), ale w domyślnym trybie overdrive „Szybki” wypada już całkiem przekonująco. Ponad 80% transformacji mieści się w oknie czasu, jaki daje 170 Hz odświeżania, oferując średnio reakcję GTG na poziomie 4,55 ms.

Pomiar czasu reakcji GTG (wznoszenie/opadanie)

2560x1440, 170 Hz, VRR off, mniej = lepiej

Overdrive normalny 0%

9,9 ms Overdrive szybki 13%

4,6 ms Overdrive najszybszy 53%

3,1 ms Legenda: średni błąd (over/undershot) GTG

średni czas reakcji piksela GTG

Najszybszy z trybów wywołuje już okrutny powidok (prawie 70% transformacji kończy się wyraźnym powidokiem, który często przekracza 100% przesterowania!) i w naszym odczuciu nie nadaje się do używania. Nie jest to wielka strata, jako że obniża czas reakcji tylko o około 1,5 ms względem trybu „Szybki”. Warto jednak zaznaczyć, że takie wyniki dotyczą odświeżania z zakresu 120-170 Hz. Jeżeli korzystając z adaptacyjnego odświeżania zmusimy monitor do zwolnienia w okolice 100 Hz lub niżej, to również w trybie „Fast” pojawi się istotny powidok. Nie mamy tu zatem jednak dobrego w każdej sytuacji ustawienia.

Pomiar czasu reakcji MPRT

MPRT OFF 3,8 ms

415 nit MPRT ON 1,2 ms

255 nit Legenda: średni czas reakcji piksela MPRT

jasność (więcej = lepiej)

Tryb MPRT poprzez wygaszanie podświetlenia pomiędzy wygenerowanymi klatkami oferuje poprawę ostrości obrazu w ruchu, ale wiąże się to z zablokowaniem overdrive w najszybszej opcji, czyniąc ten tryb również mało użytecznym, zwłaszcza że poza powidokiem dochodzi jeszcze problem z duplikacją obrazu w ruchu. Niemniej testy potwierdzają, że monitor w tym trybie oferuje 1 ms czasu reakcji MPRT, kosztem około 40% maksymalnej jasności.



Tryb "Szybki" (powyżej na zdjęciu) daje całkiem wyraźny obraz w ruchu, ale powidok i tak jest dostrzegalny.

MSI G274QPF-QD może pochwalić się oficjalnym trybem G-SYNC Compatible

Od strony synchronizacji MSI zadbało o uzyskanie oficjalnego certyfikatu od NVIDII (G-SYNC Compatible), co oznacza, że nie musimy się obawiać problemu z synchronizacją zbyt niskiego lub zbyt wysokiego FPS. Naturalnie na kartach AMD monitor zadziała z podstawowym VESA Adaptive VSync.

Pobór energii MSI G274QPF-QD wypada zgodnie z oczekiwaniami

Pod względem zużycia prądu 27-calowy panel MSI po naszych testach wpasowuje się dokładnie w środek stawki i przy okazji potwierdza dane ze specyfikacji producenta. Podczas normalnego użytkowania pobór nie przekracza 25 W, ale jeżeli podkręcimy jasność do maksymalnej wartości, to zużycie wzrośnie w okolice 30 W.

Czy MSI G274QPF-QD to dobry monitor?

Sporo wody w Wiśle upłynęło, od kiedy mieliśmy okazję testować poprzedni monitor ze stajni MSI. Opisywany dziś MSI G274QPF-QD oferuje dosyć dobrze zbalansowany zestaw cech typowo gamingowego monitora, przy czym w przynajmniej jednej kwestii mocno się wyróżnia. A jeżeli uwzględnić cenę (w dobrych sklepach, w których MSI G274QPF-QD jest już dostępny), to w sumie mamy dwie mniej typowe cechy.



Bardzo ergonomiczna podstawa to duża zaleta MSI G274QPF-QD.

Cenę tę ma uzasadniać użycie powłoki kropek kwantowych, które faktycznie pozwalają MSI G274QPF-QD konkurować ze znacznie droższymi modelami na polu barwności obrazu. Niby fajnie, ale czy tego oczekują gracze w tym segmencie? W sumie jeżeli tak, to faktycznie ten właśnie monitor jest dosyć wyjątkową propozycją. Dobrze może się sprawdzić w rękach osób, które na co dzień muszą pracować z szerokim gamutem kolorów (i mają narzędzia do kalibracji obrazu!), a wieczorami chcą sobie odpalić ulubione gry na szybkim monitorze.

Niewiele monitorów w tej cenie oferuje tak barwny obraz, co MSI G274QPF-QD

W przypadku e-sportu monitor MSI G27QPF-QD również spisuje się bardzo dobrze. Jak najbardziej można z powodzeniem ogrywać na nim CS:GO lub innego Fortnite’a, choć naturalnie w tych grach nie docenimi przewagi jaką daję pod względem jakości obrazu zastosowana nw nim matryca z powłoką kropek kwatnowych (za którą mimo wszystko nieco w tym modelu dopłacamy). Nieco może rozczarował nas kontrast i równomierność podświetlenia, ale to norma w panelach IPS z tego segmentu.



Jeżeli zależy nam na dosyć stonowanym wyglądzie, to właśnie taki otrzymamy wybierając MSI G274QPF-QD.

Testowany model ostatecznie oceniamy dobrze. Znajdą się zastosowania, w których będzie wyśmienitą propozycją i z pewnością wyróżnia się na tle konkurencji oferowanymi kolorami. Owszem, wiąże się to z pewną dopłatą do owej wyższej jakości, ale jeżeli cenicie sobie soczystość kolorów w wysokobudżetowych grach i filmach, albo zwyczajnie poza grami potrzebujecie takich parametrów do pracy, to stanowczo warto sięgnąć głębiej do portfela. Zwłaszcza że w pozostałych kwestiach nieszczególnie mamy się do czego mocno przyczepić - dopiero monitory o blisko dwa razy wyższej cenie będą wolne od opisanych wyżej kompromisów.

Opinia o MSI G274QPF-QD Plusy zdolność wyświetlania barw nawet spoza gamutu DCI-P3,

całkiem niezła fabryczna kalibracja (jak na monitor dla graczy),

bardzo dobra ergonomia monitora (duży zakres regulacji),

170 Hz odświeżania w rozdzielczości 1440p,

certyfikat G-SYNC Compatible,

rozbudowane o funkcje dla graczy OSD,

nowoczesna stylistyka i solidne wykonanie. Minusy kontrast poniżej 1000:1,

nierównomierne podświetlenie,

brak huba USB (mimo złącza USB-C),

PowerDelivery tylko 15 W,

wysoki powidok w najszybszym trybie overdrive,

tryb MPRT bez synchronizacji odświeżania.

Nasza ocena MSI G274QPF-QD w średnim segmencie monitorów dla graczy: 82% 4.1/5

Artykuł powstał we współpracy z firmą Komputronik SA