Na przykładzie MSI Optix MAG274QRF-QD sprawdzamy, co (oprócz wielokolorowych LED) oferuje monitor przeznaczony przede wszystkim dla graczy.

Czy Optix MAG274QRF-QD to naprawdę gamingowy monitor?

Jeszcze kilka lat wstecz określenie sprzętu jako “gamingowy” nie funkcjonowało na tak szeroką skalę, jak obserwujemy to obecnie. Gaming jako taki rozwija się w zastraszającym tempie - to oczywiste, a gracze są świadomi tego, czego potrzebują i jakie specyfikacje rzeczywiście są w stanie umieścić dane urządzenie w grupie tych przeznaczonych do gier.

Niestety, rynek często wykorzystuje niewiedzę użytkowników oferując sprzęt, który tylko z nazwy nadaje się do konkretnego przeznaczenia. Czy tak samo jest w przypadku monitora dla graczy MSI? Przyglądając się 27-calowemu modelowi Optix MAG274QRF-QD - sprawdzimy czy jest tak gamingowy, jak twierdzi producent?

Kropki kwantowe Quantum Dot

Monitor Optix MAG274QRF-QD wykorzystuje technologię Quantum Dot. Przyznacie, że to określenie dla wielu użytkowników może brzmieć przynajmniej dziwnie. Czym tak właściwie są te kropki kwantowe? W skrócie - to mikroskopijnej wielkości cząsteczki (często można spotkać się z określeniem “nanokryształy”), które konwertują źródłowe światło na takie, które na wyjściu będzie dużo bardziej precyzyjne. W efekcie pozwala to na uzyskanie dużego nasycenia kolorów.

Barwy uzyskane dzięki wykorzystaniu tej technologii są zgodne z kinowym standardem o oznaczeniu DCI-P3.

Perfekcyjna kolorystyka i szeroka gama kolorów - między innymi tymi słowami producent opisuje Optixa.

No dobra, a jaką to ma rozdzielczość i odświeżanie?

Gracze, wybierając monitor, który przez najbliższe miesiące będzie wyświetlał ich poczynania we wszelkich grach zwykle kładą największy nacisk na rozdzielczość i częstotliwość odświeżania. Nic w tym dziwnego - to jedne z ważniejszych parametrów, które może ocenić nawet laik wchodzący w świat e-sportu i zastanawiający się, jaki monitor do gier wybrać.

W przypadku omawianego Optixa MAG274QRF-QD obie te cechy są bardziej niż zadowalające. Wysoka rozdzielczość WQHD (2560 x 1440) gwarantuje, że nawet najmniejszy szczegół podczas rozgrywki nie zostanie niezauważony.

Z kolei częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz pozwala natychmiast zareagować na to, co dzieje się w grze. Jeśli monitor będzie wykorzystywany do pracy z konsolą - można nawet uznać, że te 165 Hz to za dużo. Najnowsze generacje konsol PlayStation 5 i Xbox Series X|S pozwalają przesłać obraz w maksymalnie 120 Hz. Ale nie ma co narzekać - lepiej za dużo, niż za mało, prawda?

Panel Rapid IPS (o proporcjach 16:9) zastosowany w tym modelu charakteryzuje się minimalnym czasem reakcji GTG wynoszącym tylko 1 ms. W przypadku “biurowych” zastosowań nie będzie to bardzo istotna cecha specyfikacji. Niska wartość opóźnienia będzie odczuwalna dla graczy podczas wyświetlania dynamicznych i kontrastowych scen. Efekt rozmycia w takich sytuacjach będzie praktycznie niezauważalny.

Brak “rozrywania ekranu” i zacięć

Monitor MSI Optix MAG274QRF-QD jest w pełni kompatybilny z technologią NVIDIA G-Sync, której poświęciliśmy osobny, wyczerpujący artykuł.

Jej zastosowanie pozwala zniwelować występowanie niepożądanego zjawiska określanego mianem tearingu, czyli “rozrywania ekranu”. Problem ten wynika z braku wystarczającej synchronizacji między generowaniem obrazu, a wyświetlaniem go na ekranu.

Wykorzystanie NVIDIA G-Sync jest elementem definicji gamingowych monitorów. Zero migotania, zacięć, czy wspomnianego rozdzierania ekranu - gracze naprawdę to docenią.

HDR Ready i Night Vision

Jasność wynosząca 300 nitów oznacza, że Optix MAG274QRF-QD nie posiada certyfikatu HDR. Użytkownicy muszą zadowolić się technologią HDR Ready, która mimo wszystko i tak poprawia jakość wyświetlanego obrazu poprzez regulowanie kontrastu i cieni. Ma to zapewniać bardziej realistyczny wygląd w porównaniu z monitorami, którym brak HDR.

Jeśli już o cieniach mowa - monitor gamingowy MSI oferuje system nazwany Night Vision. Ma on swoje zastosowanie w scenach lub elementach scen, które są ciemne. Każdy obszar, który dla gracza może być problematyczny w odbiorze zostanie rozjaśniony. Nieważne, czy będzie to cały wyświetlany w danym momencie obraz, czy tylko jego fragment - widoczność z włączonym Night Vision będzie usprawniać rozgrywkę w świecie pełnym ciemności i mroku.

Aplikacja Gaming OSD

Dedykowana aplikacja pozwala na konfigurację w sposób przystępny dla każdego. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi z opisami każdej możliwej do samodzielnej konfiguracji funkcjonalności gracz może stworzyć własny zestaw ustawień wyświetlania w zależności od gry. Oczywiście - każdy z nich można zapisać na liście i wybierać między różnymi, kiedy zajdzie taka konieczność. Żeby było jeszcze szybciej - do zmiany trybu można użyć klawiszy skrótu.

Aplikacja MSI Gaming OSD

“Bebechy” zadowalające, a jak na zewnątrz?

Oczywiście pierwsze, o czym należy wspomnieć to podświetlenie monitora. Wielokolorowe LED wpisały się już chyba na dobre w kulturę gamingu. Trudno w tym momencie znaleźć urządzenie, które mimo przeznaczenia do e-sportu nie posiada żadnego świecącego elementu.

W Optix MAG274QRF-QD również znalazło się miejsce na pasek LED. Trzeba jednak przyznać, że nie jest on bardzo “nachalny” i nie świeci z mocą tysiąca gwiazd. MSI Mystic Light (bo tak nazwano system podświetlenia) jest w tym przypadku drobnym dodatkiem, którego światło jest miękkie i rozproszone. Będzie zatem tworzyć małą poświatę z tyłu urządzenia. Jej kolor można zdefiniować z poziomu smartfona lub aplikacji Mystic Light.

Oprócz wybrania jednego wyświetlanego koloru - można uruchomić przenoszenie kolorów z obecnie uruchomionej gry. Natomiast w czasie przerwy od grania monitor może podświetlać się w rytm odtwarzanej muzyki.

Jednak nie samymi “światełkami” gracz żyje. W kwestii tego, co znajdziemy na zewnątrz monitora na uwagę zasługuje wbudowane złącze USB Type-C, które może zasilić podłączone do niego urządzenie (do 15W).

Optix MAG274QRF-QD pozwala na regulację pochylenia w zakresie od -5° do 20°, wysokości od 0 do 100 mm, przekręcenia od -75° do 75° oraz rotacji od -90° do 90°. Kombinacji jest zatem wiele. Oprócz tego, że pozwala to na dostosowanie ułożenia nawet dla najbardziej wymagających graczy - takie regulacje oznaczają, że monitor w szybki sposób można ustawić w pionie, co może przydać się w pracy (rozwiązanie np. dla programistów).

Gracze, którym marzy się stworzenie stanowiska z kilkoma monitorami będą zadowoleni z bezramkowej obudowy. Nie oznacza to oczywiście, że ramki nie ma. Jest, ale na tyle wąska, że przy ułożeniu kilku urządzeń obok siebie - nie będzie ona istotnie wpływać na jakość odbioru obrazu.

Specyfikacja MSI Optix MAG274QRF-QD

MSI Optix MAG274QRF-QD Przekątna ekranu 27" Rozdzielczość ekranu 2560 x 1440 (WQHD) Częstotliwość odświeżania 165 Hz Czas reakcji 1 ms GTG Rodzaj matrycy LED, Rapid IPS Jasność 300 nitów Kąt widzenia 178° w poziomie / 178° w pionie Format obrazu 16:9 Kontrast statyczny 1 000:1 Kontrast dynamiczny 100 000 000:1 Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld Rozstaw pikesli (Pixel pitch) 0,2331 x 0,2331 mm Porty wideo 1x Display Port (1.2a) / 2x HDMI (2.0b) / 1x Type C Porty USB 2x USB 2.0 Type A / 1x USB 2.0 Type B Porty audio 1x wyjście słuchawkowe Szerokość 614.9 mm Wysokość 532.7 mm Głębokość 206.7 mm Regulacja pochylenia -5° do 20° Regulacja wysokości 0 do 100 mm Regulacja przekręcenia -75° do 75° Regulacja rotacji -90° do 90° Pobór mocy 32W

Generalnie rzecz biorąc - monitor Optix MAG274QRF-QD można nazwać gamingowym. Wysoka wartość częstotliwości odświeżania, niski czas reakcji, czy też rozdzielczość WQHD zdecydowanie posłużą graczom podczas e-sportowych zmagań.

Trudno w specyfikacji Optixa doszukać się cechy, która dyskwalfikuje go z kategorii urządzeń dla graczy. Zapewnienia producenta polegają na prawdzie i z całą pewnością można stwierdzić, że MAG274QRF-QD jest dobrą opcją zakupową dla graczy, którzy dysponują budżetem co najmniej ok. 2200 zł.

