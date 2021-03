Nadszedł czas rozliczania PIT-ów. To też okazja, by wspomóc którąś z fundacji lub innych organizacji pożytku publicznego. Jeśli nie masz pomysłu, komu by przekazać swój 1%, możesz skorzystać z któregoś z naszych.

Rozliczenie PIT przez Internet jest dziecinnie proste – rządowy program robi w sumie wszystko za nas, ale pozwala nam wybrać, komu chcemy oddać 1% podatku. To nic cię nie kosztuje, a możesz wesprzeć fundację, której działania uważasz za właściwe, a cel – za ważny. Być może dobrze wiesz, komu chcesz pomóc, ale w innym przypadku sprawdź nasze propozycje – to organizacje, które według nas zasługują na takie wsparcie. Ale zanim do nich przejdziemy, to…

Kilka ważnych informacji na temat 1%: swój 1% podatku możesz przekazać podczas rozliczenia PIT-a (na co masz czas do 30 kwietnia),

przekazanie 1% nie ma wpływu na wysokość zwrotu podatku (to nic cię nie kosztuje),

co roku możesz wybierać tę samą albo inną organizację,

możesz, ale nie musisz podawać celu szczegółowego, tym bardziej że organizacje nie muszą się do niego stosować,

przy przekazywaniu 1% możesz zgodzić się na to, by twoje dane trafiły do organizacji (w innym razie będzie to anonimowe),

a jeśli nie wybierzesz własnego celu, twój 1% zasili po prostu budżet państwa.

Przejdźmy zatem do organizacji, którym warto przekazać 1% podatku. Oto 5 naszych propozycji:

Wikipedia nieraz ci pomogła? Teraz ty możesz pomóc jej

Jest taka organizacja, która przynajmniej raz (a pewnie dużo więcej razy) uratowała cię przed przykrymi konsekwencjami albo choćby pomogła ci zrozumieć coś, co do tej pory wydawało ci się czarną magią. To Wikipedia – wolna encyklopedia, która nie zawsze jest najdokładniejszym i najrzetelniejszym źródłem informacji, ale mimo to można na niej polegać, a sama koncepcja encyklopedii edytowanej społecznościowo na pewno zasługuje na uznanie. Jeśli chcesz je wyrazić, możesz przekazać swój 1% podatku właśnie Wikipedii.

Tylko w ostatnim roku Wikimedia Polska przeszkoliła prawie 600 wikipedystów, a aktywnych edytorów jest już ponad 1500. Organizowane były również konkursy, konferencje i akcje specjalne, a do tego realizowany był projekt Wikiszkoła (w ramach którego opracowywane są materiały szkoleniowe dla nauczycieli i nauczycielek). To najlepiej pokazuje, że nie będą to zmarnowane pieniądze i zdecydowanie warto zostać #WikiHero.

Przekaż 1% Wikipedii – KRS: 0000244732

Napędzaj społeczeństwo technologiczne

TechSoup to fundacja, która wzięła sobie za cel napędzanie społeczeństwa technologicznego. Co robi w tym celu? Lista podejmowanych aktywności jest naprawdę długa. To między innymi ułatwianie najróżniejszym organizacjom społecznym dostępu do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, a także nauka korzystania z nich. Działający pod jej skrzydłami eksperci pomagają wejść bibliotekom czy muzeum na drogę cyfrowej transformacji.

Fundacja TechSoup promuje również ideę otwartych danych publicznych i ułatwia przepływ wiedzy technologicznej między biznesem a administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Jeśli uważasz, że to wszystko zasługuje na uznanie i twoje wsparcie, to możesz przekazać jej swój 1% podatku.

Przekaż 1% Fundacji TechSoup – KRS: 0000327333

Przekaż 1% na rozwój nauk i techniki

Fundacja „Omnibus” im. Franciszki Drab działająca na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych – tak brzmi pełna nazwa kolejnej organizacji, którą możesz zechcieć wesprzeć swoim jednym procentem. Jest przydługawa, ale przynajmniej dokładnie opisuje to, czym zajmuje się ta fundacja.

Zgodnie ze statutem, celami fundacji są przede wszystkim działania na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych, edukacyjnych i rozwojowych. „Omnibus” realizuje je głównie poprzez udzielanie stypendiów dla dzieci i młodzieży, opłacanie i prowadzenie różnego rodzaju szkoleń i kursów, przekazywanie książek i aparatury naukowej potrzebującym, a także wspieranie rozwoju organizacji lokalnych oraz działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej. Poniżej znajdziesz numer KRS, jeśli uważasz, że to dobry cel.

Przekaż 1% Fundacji Omnibus im. Franciszki Drab – KRS: 0000337655

Cel: think-tank wspierający rozwój nanotechnologii w Polsce

NANONET jest z kolei fundacją wspierania nanonauk i nanotechnologii. Celem tej katowickiej organizacji jest tworzenie nanotechnologicznego think-tanku we współpracy z przemysłem, nauką i jednostkami samorządowymi. Chodzi o to, by zintegrować osoby i podmioty rozwijające, popularyzujące i wykorzystujące rozwiązania „nano” – aby te miały dobre miejsce do wymiany poglądów, ale też by napędzić rozwój w tej gałęzi innowacyjnej gospodarki.

Nanotechnologia jest jednym z najprężniej rozwijających się sektorów w świecie nowych technologii, a w naszym kraju nie brakuje ekspertów ani innowacyjnych przedsiębiorstw działających w jej obrębie. Jeśli chcesz wspomóc ten cel, poniżej znajdziesz numer KRS.

Przekaż 1% Fundacji NANONET – KRS: 0000306742

Pomóż zwierzakom z poznańskiego schroniska

Nie jest ci obojętny dobrobyt zwierzaków? To tak jak nam. A że siedziba redakcja benchmark.pl mieści się w samym sercu Wielkopolski, to zachęcamy do przekazania 1% podatku właśnie poznańskiemu Schronisku dla zwierząt. Dzięki wpływom z tego tytułu w ostatnich latach organizacji udało się poprawić warunki, wyeliminować część problemów oraz znacznie zmodernizować sprzęt w przyschroniskowej przychodni weterynaryjnej.

Jak punktuje to na swojej stronie Schronisko dla zwierząt w Poznaniu, pieniądze z 1% podatku to: leki, materiały medyczne i karma dobrej jakości, specjalistyczne badania i konsultacje, nowoczesne i higieniczne klatki dla kotów, (a ostatnio także szczególnie) wyremontowana kociarnia, zmodernizowany szpital dla psów oraz nowy skaner cyfrowy do aparatu rentgenowskiego w przychodni.

Przekaż 1% Schronisku dla zwierząt w Poznaniu – KRS: 0000373309 (cel szczegółowy: Pomoc dla schroniska)

A może wpadłeś tutaj, żeby podzielić się swoją propozycją? W takim razie nie krępuj się – sekcja komentarzy jest Twoja.

