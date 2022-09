Monitor to nieodłączny element komputera stacjonarnego, ale przyda się także właścicielom laptopów, którzy dużo czasu spędzają z nimi w domu. Zastanawiacie się jaki monitor do 1000 złotych wybrać? Który monitor jest najlepszy? Oto polecane przez nas modele w tym zakresie cenowym.

Biorąc pod uwagę liczbę dostępnych na rynku modeli, wybór monitora może stanowić nie lada wyzwanie. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Was ten poradnik, w którym każdy znajdzie idealny dla siebie monitor do 1000 zł. W odróżnieniu od przedziału cenowego do 500 zł, tutaj wybór dostępnych modeli jest znacznie większy. Dlatego skupiliśmy się na tym, aby znaleźć monitory jak najbardziej różniące się od siebie, a co za tym idzie przeznaczone do różnych zastosowań i dla różnych użytkowników.

Wśród monitorów z ceną nieprzekraczającą 1000 złotych można już znaleźć model praktycznie dla każdego. To optymalny wybór dla osób szukających dobrych monitorów Full HD (1920 x 1080) lub tańszych QHD (2560 x 1440). Nie zapomnijcie zobaczyć również nasze zestawienie najlepszych monitorów do gier.

Jaki monitor do 1000 zł wybrać? Oto polecane modele w 2022 roku:

Oczywiście nie mogło zabraknąć klasycznych, uniwersalnych monitorów o rozdzielczości Full HD, których długość przekątnej wynosi około 24 cale. Jeśli chodzi o inne cechy, którymi powinien charakteryzować się dobry monitor do 1000 zł, to z pewnością będzie to rodzaj matrycy. W zdecydowanej większości przypadków najlepszym wyborem będzie matryca IPS, ewentualnie VA. Wyjątkiem będą monitory gamingowe wyposażone najczęściej w matryce TN o nieco gorszej jakości obrazu, ale za to charakteryzujące się szybkim czasem reakcji, co przekłada się na płynne wyświetlanie dynamicznych scen.

Jaki monitor do około 700 zł?

Zakup monitora za około 500 do 700 złotych można polecić tym, którzy nie chcą zbyt wiele wydawać na ekran do swojego komputera, ponieważ nie spędzają przed nim zbyt dużo czasu. W tym przedziale cenowym można znaleźć na przykład monitory o 24-calowej przekątnej i matrycy IPS. Jeśli jednak celujemy w lepsze parametry, na przykład wyższą częstotliwość odświeżania, wyższą rozdzielczość, zakrzywiony ekran, czy w końcu po prostu większy wyświetlacz, to warto dołożyć parę złotych i zainwestować w monitor w cenie od 800 do 1000 złotych, bowiem to w tym przedziale znajdują się najciekawsze modele.

Jaki monitor do 1000 zł kupić?

Iiyama G-Master Red Eagle G2466HSU-B1 – monitor gamingowy do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Krótko - po pierwsze matryca VA z odświeżaniem 165 Hz, po drugie - zakrzywiony ekran, po trzecie - wsparcie FreeSync. Iiyama G-Master Red Eagle G2466HSU-B1 to z pewnością jeden z najciekawszych monitorów w tej klasie cenowej i co do tego nie ma wątpliwości. Oczywiście należy pamiętać, że jego ekran ma przekątną tylko 23,6 cala, a wsparcie HDR jest absolutnie podstawowe. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 23,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Jasność 400 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza słuchawkowe, 1x DisplayPort, 2x HDMI, 2x USB 2.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 165 Hz Zobacz recenzję

Samsung 27'' Odyssey G3 (LF27G35TFWUXEN) - monitor 27 cali do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Kolejny gamingowy monitor, ale tym razem z wyświetlaczem, którego przekątna ma długość 27 cali. Co więcej, jak na monitor dla graczy przystało, matryca charakteryzuje się odświeżaniem o częstotliwości 144 Hz oraz czasem reakcji wynoszącym 1 ms. Warto dodać, że urządzenie obsługuję technologię AMD FreeSync, która synchronizuje pracę karty graficznej oraz monitora, co pozytywnie wpływa na jakość obrazu. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 4000:1

Złącza D-Sub, audio mini-jack, 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2

Częstotliwość odświeżania matrycy 144 Hz

AOC 27G2U5 (27 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli szukacie czegoś większego (ale wciąż z rozdzielczością Full HD) to zwróćcie uwagę na AOC 27G2U5. W tym przypadku mamy do czynienia ekranem z matrycą IPS o przekątnej 27 cali. Częstotliwość odświeżania obrazu tego modelu wynosi 75 Hz, ale wydając nieco ponad 1000 złotych można stać się posiadaczem bliźniaczego modelu AOC 27G2U, który oferuje już odświeżanie na poziomie 144 Hz. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza D-Sub, 1x DisplayPort, 2x HDMI, audio mini-jack, 4x USB 3.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 75 Hz

Philips 275E1S/00 (27 Ocena benchmark.pl









4,5/5 1920 x 1080 to dla ciebie zdecydowanie za mało i szukasz monitora z większą rozdzielczością? Mamy dla ciebie dobrą wiadomość - cena Philips 275E1S/00 często spada poniżej 1000 złotych, ma 27-calową matrycę IPS oraz charakteryzuje się odświeżaniem 75 Hz i rozdzielczością, która wynosi 2560 x 1440. Gracze powinni jednak zwrócić uwagę na czas reakcji wynoszący aż 4 ms. Cóż, w tej cenie nie można mieć wszystkiego. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza D-Sub, 1x DisplayPort, 1x HDMI, audio mini-jack

Częstotliwość odświeżania matrycy 75 Hz

Philips 245E1S/00 – monitor do biura do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Monitor, którego przekątna ekranu ma długość 24 cali, w sam raz do użytku domowego lub do biura. Warto dodać, że rozdzielczość wynosi 2560 x 1440 pikseli co oznacza, że ten model charakteryzuje się wysokim poziomem gęstości pikseli, a co za tym idzie wyświetlany obraz będzie bardziej wyraźny niż w przypadku wyżej oraz niżej opisanych monitorów. Zastosowano w nim także technologie, które chronią oczy użytkownika - redukcja migotania (flicker free) oraz filtr światła niebieskiego. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 23,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 1000:1 (statyczny)

Złącza D-Sub, 1x DisplayPort, 1x HDMI, audio mini-jack

Częstotliwość odświeżania matrycy 75 Hz

LG 29WP60G-B Ultra-Wide - ultrapanoramiczny monitor do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ultrapanoramiczne monitory (o proporcjach ekranu 21:9) cieszą się coraz większą popularnością i na rynku można znaleźć ciekawe modele w cenie do 1000 zł. Doskonałym przykładem jest ten proponowany model o 29-calowym ekranie IPS i rozdzielczości 2560 x 1080. Ten monitor sprawdzi się znakomicie w domu kinomaniaka, jak i gracza. Jest to propozycja szczególnie ciekawa dla graczy wyposażonych w karty Radeon, bowiem obsługuje on technologię AMD FreeSync. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 29 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1080 px

Proporcje ekranu 21:9

Czas reakcji 1 ms

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 1000:1 (statyczny)

Złącza 1x DisplayPort, 1x HDMI, audio mini-jack, USB typu C

Częstotliwość odświeżania matrycy 75 Hz

Acer KA272bi 27 Ocena benchmark.pl









4,3/5 Ostatni propozycja to duży, 27-calowy monitor za około 800 złotych. Model ten charakteryzuje się bardzo dobrą relacją ceny do oferowanych możliwości. Posiada matrycę typu IPS z odświeżaniem o częstotliwości 75 Hz oraz rozdzielczość Full HD. Monitor sprawdzi się zarówno w domu jak i w biurze, a dzięki niskiemu czasowi reakcji wynoszącemu 1 ms oraz wsparciu dla AMD FreeSync przypadnie do gustu także mniej wybrednym graczom. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 1000:1 (statyczny)

Złącza D-Sub, 1x HDMI, audio mini-jack

Częstotliwość odświeżania matrycy 75 Hz

Jaki najlepszy monitor do 1000 złotych?

Jeśli wystarczy Ci 24-calowa matryca, to nie znajdziesz nic lepszego od Iiyama G-Master Red Eagle G2466HSU-B1 z odświeżaniem 165 Hz (VA). Ciekawym wyborem będzie również ultrapanoramiczny LG LG 29WP60G-B Ultra-Wide. Do biura najlepszy będzie Philips 245E1S/00.