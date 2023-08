Zastanawiacie się nad zakupem laptopa do gier? Zobaczcie nasze propozycje - znajdziecie tutaj zarówno podstawowe modele w niższej cenie, jak i lepsze konstrukcje dla wymagających graczy.

Laptop do gier może być dobrą alternatywą dla komputera stacjonarnego. Gamingowe modele oferują bardzo dobre parametry, więc pozwolą na komfortowe granie w nowsze tytuły. Lepsze konstrukcje mają też odpowiednie osiągi, by zająć się tworzeniem treści. Dodatkowym atutem jest mobilność, dzięki czemu można z nich korzystać w różnych miejscach.

Jaki laptop do gier wybrać? Na rynku znajdziemy całą masę różnych konstrukcji, a do tego każdy z nas ma różne oczekiwania, więc wybór odpowiedniego modelu wcale nie jest taki prosty. Przygotowaliśmy poradnik, w którym znajdziecie polecane laptopy gamingowe z różnych segmentów cenowych.

Laptopy gamingowe - ranking 2023:

Jak wybrać laptop gamingowy?

Na co zwracać uwagę przy wyborze dobrego laptopa do gier? Producenci prześcigają się w tworzeniu coraz efektowniejszych konstrukcji, charakteryzujących się futurystycznym designem i widowiskowym podświetleniem RGB LED, ale przede wszystkim warto przyjrzeć się specyfikacji.



Laptopy do gier często wyróżniają się efektowną stylistyką, która powinna wpaść w oko graczom

Jednym z kluczowych elementów jest ekran. Nowoczesne laptopy do gier oferują dobrej jakości matryce IPS o rozdzielczości 1080p lub 1440p, które wyróżniają się wysoką częstotliwością odświeżania – 120 Hz, 144 Hz, 165 Hz, 240 Hz lub nawet 360 Hz (w lepszych zapewniono wsparcie dla Nvidia G-Sync lub AMD FreeSync). Ma to istotne znaczenie, bo szybsza matryca zapewnia lepszy komfort rozgrywki, zwłaszcza w dynamicznych grach akcji i sieciowych strzelankach. W przypadku laptopa wykorzystywanego do kreatywnej pracy, istotna będzie też jakość panelu i jego odwzorowanie barw.

Kluczowym elementem specyfikacji są także podzespoły, takie jak procesor, pamięć RAM i karta graficzna (to właśnie one decydują jaką wydajność oferuje laptop i jak sobie poradzi z grami). Nie chodzi jednak o same podzespoły, ale też o limity mocy, zastosowane chłodzenie i jego kulturę pracy. W przypadku źle zaprojektowanej konstrukcji, laptop będzie działać "na pół gwizdka" i/lub generować duży hałas.

Ostatnio na rynku pojawiły się nowe generacje procesorów Intel Core 13000 (Raptor Lake) oraz AMD Ryzen 7045H/HX3D (Dragon Range) i Ryzen 7040 HS (Phoenix). Dostępność takich konstrukcji jest niewielka i w przeważającej większości są to topowe, bardzo drogie konstrukcje. Osoby szukające propozycji w przystępniejszej cenie muszą zadowolić się starszymi jednostkami. W wydajniejszych laptopach świetnie wypadają modele Intel Core 12000 (Alder Lake) czy AMD Ryzen 6000H/Ryzen 7035H (Rembrandt), ale w starszych konstrukcjach nadal bardzo dobrą propozycją są układy AMD Ryzen 5000H (Cezanne).



Chłodzenie to bardzo istotny element laptopów dla graczy

Osobnym (i chyba najważniejszym!) tematem jest karta graficzna. Na rynku są już dostępne konstrukcje z układami Nvidia GeForce RTX 4000 i AMD Radeon RX 7000M/S, które podnoszą poprzeczkę w kwestii wydajności i efektywności energetycznej. Głównie są to jednak lepsze i droższe propozycje. Często znajdziemy tutaj przełącznik MUX, który pozwala przełączyć się bezpośrednio na zewnętrzną kartę i uzyskać jeszcze lepsze osiągi.

W tańszych modelach nadal dominują karty GeForce RTX 3000 (Ampere), które nadal zapewniają bardzo dobre osiągi, a do tego oferują wsparcie dla Ray Tracingu i DLSS. W przypadku tańszych laptopów warto zainteresować się układami RTX 3050 i RTX 3050 Ti. W średniowydajnych konstrukcjach dobrą propozycją nadal może być GeForce RTX 3060. Należy jednak zauważyć, że karty występują w różnych konfiguracjach limitów mocy (TGP), co dodatkowo różnicuje ich osiągi (wyższy limit mocy przekłada się na lepszą wydajność), więc nie zawsze dany model będzie oferować takie same możliwości.

Sporadycznie można również spotkać modele ze starszymi, słabszymi układami GeForce GTX 1600 (bez wsparcia dla Ray Tracingu i DLSS) lub konkurencyjnymi kartami Radeon RX 6000M/S (to dobre modele, ale po włączeniu ray tracingu wypadają gorzej od GeForce’ów). Takie układy oferują bardzo podstawowe osiągi, więc poradzą sobie raczej tylko z mniej wymagającymi tytułami na średnich ustawieniach.

Istotny wpływ na wydajność laptopa ma również pamięć operacyjna. Starsze, tańsze konstrukcje nadal korzystają z modułów DDR4 RAM, ale w najnowszych konstrukcjach z układami Intel Core 12xxx i 13xxx oraz Ryzen 6000 i 7035/7040/7045 stosowane są już nowsze, wydajniejsze moduły DDR5 RAM. Ile pamięci RAM do laptopa? Niezbędnym minimum na obecne czasy jest 16 GB pamięci RAM, ale jeżeli laptop będzie służył też do pracy dobrym pomysłem będzie wybór konfiguracji wyposażonych w 32 GB pamięci operacyjnej. Ważne, aby zastosowana pamięć działała w trybie dwukanałowym (dwa moduły), co pozwoli uzyskać lepszą wydajność w grach.

Podobnie wygląda sytuacja z dyskiem (koniecznie SSD!). Co prawda nie ma on dużego wpływu na wydajność w grach, ale na pewno wpływa na komfort użytkowania sprzętu i ilość dostępnego miejsca na gry. W tańszych laptopach niestety nadal dominują nośniki o podstawowej pojemności 500 GB. Warto jednak zaznaczyć, że niektóre sklepy oferują możliwość zmodyfikowania konfiguracji i dołożenia większej pojemności pamięci i/lub pojemniejszego dysku SSD.



Laptopy do gier często oferują wygodną, podświetlaną klawiaturę

Ważnym elementem specyfikacji jest też łączność – zarówno ta przewodowa, jak i bezprzewodowa. Dodatkowe porty USB, czytnik kart pamięci, wyjścia wideo do podłączenia zewnętrznego monitora czy szybkie karty sieciowe 2.5G LAN lub Wi-Fi 6E dla niektórych użytkowników też mogą mieć istotne znaczenie i decydować o wyborze tego lub innego modelu. Z kolei wbudowana bateria będzie decydować o możliwościach pracy w podróży. Wprawdzie po gamingowych modelach nie powinniśmy oczekiwać długiego czasu pracy bez podłączania do gniazdka, ale lepsze konfiguracje potrafią wytrzymać kilka godzin przy mniejszym obciążeniu.

Poniżej znajdziecie nasz ranking laptopów gamingowych z różnych segmentów cenowych. Skupiliśmy się na lepiej dostępnych modelach z popularnych segmentów cenowych.

HP Victus 15 (15-fb0122nw) - laptop gamingowy do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 HP Victus 15 to jeden z najtańszych laptopów, które można polecić mniej wymagającym graczom – konstrukcja poradzi sobie z nowszymi grami w rozdzielczości Full HD na średnich ustawieniach. Uwagę zwraca stonowana stylistyka oraz niezły, 15,6-calowy ekran IPS Full HD o odświeżaniu 144 Hz. Głównym atutem (w tej cenie) są jednak zastosowane komponenty – producent wykorzystał 6-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 5 5600H, 8 GB pamięci DDR4 RAM (co ważne, działającej w szybszym trybie dwukanałowym), a także kartę graficzną AMD Radeon RX 6500M. Na dane przewidziano nośnik SSD NVMe o pojemności 512 GB. Co ważne, laptop jest sprzedawany razem z systemem operacyjnym Windows 11, więc nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 5600H

Karta graficzna AMD Radeon RX 6500M

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2290 g

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C, 1x HDMI 2.1

HP Victus 16 (16-e0125nw) - tani laptop do gier z kartą GeForce RTX Ocena benchmark.pl









4,5/5 HP Victus 16 to jeden z tańszych laptopów, który nadaje się do grania – konstrukcja odpali nowsze tytuły, ale konieczne będzie obniżenie szczegółowości. Niepozorna stylistyka skrywa niezłą specyfikację. Producent zastosował 16,1-calowy ekran IPS Full HD o odświeżaniu 144 Hz, podświetlaną klawiaturę oraz podstawowy zestaw portów. W środku zastosowano 6-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 5 5600H, 16 GB pamięci DDR4 RAM (w dwukanałowej konfiguracji), a do tego kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3050. Na dane przewidziano dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB. Podana cena dotyczy konfiguracji z systemem Windows 11, więc z laptopa można korzystać zaraz po jego zakupie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 5600H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3050

Wyświetlacz (przekątna) 16.1 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2460 g

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, audio mini-jack, 3x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C, 1x HDMI 2.1

HP Victus 15 (15-fa0115nw) - laptop gamingowy do 4000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 HP Victus 15 na pierwszy rzut oka może nie wygląda zjawiskowo, ale to jeden z najlepszych laptopów do gier, jakie można kupić za około 4000 zł – konstrukcja poradzi sobie z nowszymi tytułami w rozdzielczości 1080p. Producent zastosował nowoczesny procesor Intel Core i5-12450H, 16 GB pamięci DDR4 RAM (w dwukanałowej konfiguracji) oraz kartę graficzną GeForce RTX 3050 Ti (nieco lepszy wariant od zwykłego modelu RTX 3050). Podstawowa konfiguracja oferuje też dysk SSD NVMe 512 GB z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 11. Uwagę graczy powinien też przyciągnąć niezły ekran – mamy do czynienia z matrycą IPS Full HD o odświeżaniu 144 Hz. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-12450H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3050 Ti

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2250 g

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C, 1x HDMI 2.1

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH7 (82S900JWPB) - laptop gamingowy do 5000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Lenovo IdeaPad Gaming 3 to ekonomiczna konstrukcja, która wyróżnia się bardzo dobrą opłacalnością – trudno o coś lepszego w segmencie do 5000 zł. Producent zastosował 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1440p i odświeżaniu 165 Hz. Warto dodać, że zastosowana matryca jest jasna (350 nitów) i ma dobre odwzorowanie barw (100% pokrycia palety sRGB). Dodatkowym atutem jest podświetlana klawiatura. Uwagę zwraca też mocna konfiguracja z procesorem Intel Core i5-12450H, 16 GB pamięci DDR4 RAM i kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 3060 (z wydajnej wersji z limitem mocy 105 W). Podstawowa wersja oferuje dysk SSD NVMe PCIe 3.0 x4 o pojemności 512 GB z systemem Windows 11. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-12450H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3060

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2300 g

Złącza RJ-45, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.1 typ C

HP Victus 16 (16-e0212nw) - laptop do gier z kartą GeForce RTX 3060 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Kolejny HP Victus 16 w naszym zestawieniu, ale tym razem w mocniejszej konfiguracji – taki sprzęt poradzi sobie z nowszymi grami w rozdzielczości Full HD. Producent zastosował 16,1-calowy ekran IPS Full HD o odświeżaniu 144 Hz. W środku znajdziemy też wydajne podzespoły – procesor AMD Ryzen 7 5800H, 16 GB pamięci DDR4 RAM, a do tego kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3060. Laptop sprzedawany jest w konfiguracji z pojemnym dyskiem SSD NVMe 1 TB, na którym fabrycznie zainstalowano system operacyjny Windows 11. HP Victus 16 to jedna z ciekawszych propozycji za około 5000 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 7 5800H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3060

Wyświetlacz (przekątna) 16.1 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 2450 g

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, audio mini-jack, kamerka internetowa, 3x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C, 1x HDMI 2.1

ASUS TUF Gaming A15 FA507NU-LP031W - laptop do gier z kartą GeForce RTX 4050 Ocena benchmark.pl









4,5/5 ASUS TUF Gaming A15 to niezły laptop do gier, który można kupić w niewygórowanej cenie. Laptop wykorzystuje 15,6-calową matrycę IPS Full HD o odświeżaniu 144 Hz, a także podświetlaną klawiaturę. Możemy też liczyć na nowoczesną specyfikację – pod maską znalazł się procesor AMD Ryzen 7 7735HS, 16 GB pamięci DDR5 RAM, a do tego karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4050. Producent przewidział także szybki dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB (z systemem Windows 11). Na uwagę zasługuje też nowoczesny zestaw portów. ASUS TUF Gaming A15 nie kosztuje ogromnych pieniędzy, ale pozwoli na komfortowe granie w nowsze tytuły w rozdzielczości Full HD i sprawną obsługę aplikacji do tworzenia treści. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 7 7735HS

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4050

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2200 g

Złącza RJ-45, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C, 1x USB 4.0, 1x HDMI 2.1

Lenovo LOQ 15IRH8 (82XV00APPB) - nowoczesny laptop do gier Ocena benchmark.pl









4,5/5 Lenovo LOQ to nowa seria laptopów do gier, która wyróżnia się korzystnym stosunkiem wydajności do ceny. Podobnie jest też w tym przypadku – za około 4500 zł otrzymujemy sprzęt, który poradzi sobie z nowszymi grami w rozdzielczości Full HD. Uwagę zwraca 15,6-calowa matryca IPS Full HD z odświeżaniem 144 Hz o jasności 350 nitów. Nie zapomniano też o odpowiedniej wydajności. Konstrukcję napędza nowoczesny procesor Intel Core i5-13420H, 16 GB pamięci DDR5-5200, a także karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4050 (producent zastosował szybką wersję o TGP 95W). Na dane przewidziano nośnik SSD NVMe pod PCIe 4.0 x4 o pojemności 512 GB. Laptop oczywiście jest sprzedawany razem z systemem Windows 11. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-13420H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4050

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2400 g

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, 1x USB 3.0, 2x USB 3.1, 1x HDMI 2.1

ASUS TUF Gaming A15 FA507NV-LP023W - wydajny laptop do grania Ocena benchmark.pl









4,5/5 Kolejny ASUS TUF Gaming A15 w naszym zestawieniu, ale tym razem w wydajniejszej konfiguracji – sprzęt poradzi sobie z nowszymi grami odpalonymi w rozdzielczości Full HD nawet na wysokich ustawieniach. Też mamy do czynienia z ekranem IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 px z odświeżaniem 144 Hz. Też bazuje na tej samej platformie z procesorem AMD Ryzen 7 7735HS i 16 GB pamięci DDR5 RAM. Zmieniła się jednak karta graficzna, bo tym razem jest to model GeForce RTX 4060. W cenie do 5500 złotych to jedna z najwydajniejszych konfiguracji (jeśli chodzi o modele sprzedawane razem z systemem operacyjnym). Przy okazji jest to też całkiem efektowna konstrukcja, która powinna wpaść w oko graczom. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 7 7735HS

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4060

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2200 g

Złącza RJ-45, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C, 1x USB 4.0, 1x HDMI 2.1

Gigabyte Aorus 15 (9KF-E3EE383SH) - laptop do gier z kartą GeForce RTX 4060 Ocena benchmark.pl









4,6/5 Gigabyte Aorus 15 to jedna z ciekawszych konstrukcji dla graczy, którzy chcą wydać na sprzęt około 6 – 7 tys. zł. W środku znalazł się procesor Intel Core i5-12500H, który został połączony z 16 GB pamięci DDR5 RAM i kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 4060. Konfiguracja poradzi sobie z nowszymi grami w rozdzielczości Full HD. Do tego udostępniono szybki dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB z systemem Windows 11. Graczy ucieszy nie tylko efektowna stylistyka, ale też dobrej jakości ekran – producent zastosował 15,6-calową matrycę IPS Full HD o odświeżaniu 144 Hz. Całość zamknięto w stonowanej obudowie. Do dyspozycji oddano nowoczesny zestaw portów (część złączy przeniesiono na tył obudowy, co poprawi komfort użytkowania sprzętu). Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-12500H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4060

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2090 g

Złącza mini DisplayPort, audio mini-jack, kamerka internetowa, 3x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C, 1x HDMI 2.1, 1x Thunderbolt 4

Gigabyte Aorus 15 (BSF-73EE754SH) - najlepszy laptop gamingowy do 10 000 zł Ocena benchmark.pl









4,7/5 Jeśli szukacie czegoś lepszego, warto zwrócić uwagę na Gigabyte Aorus 15, ale w nowszej, mocniejszej konfiguracji. To sprzęt, który zadowoli wymagających graczy, którzy szukają dobrego laptopa do grania w najnowsze tytuły w 1080p i 1440p. Uwagę zwraca 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 px i odświeżaniu 165 Hz. Ponadto przewidziano też wydajniejsze podzespoły – procesor Intel Core i7-13700H, 16 GB pamięci DDR5 RAM i kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4070 (z przełącznikiem MUX). Dodatkowym atutem jest pojemniejszy dysk – SSD NVMe 1 TB (oczywiście z zainstalowanym systemem Windows 11). Gigabyte Aorus 15 to jeden z ciekawszych laptopów do 10 tys. złotych. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-12700H

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4070

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 2250 g

Złącza mini DisplayPort, RJ-45, audio mini-jack, kamerka internetowa, 3x USB 3.0, 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.1 typ C, 1x Thunderbolt 4

Najlepszy laptop do gier - co wybrać?

Wybór odpowiedniego laptopa wcale nie jest taki prosty i zwykle zależy od naszych oczekiwań… i dostępnego budżetu.

Jeśli szukacie tańszej konstrukcji do okazjonalnego grania, świetną propozycją będzie jedna z podstawowych wersji HP Victus 16 z procesorem AMD Ryzen 5 5600H i kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 3050 – za niecałe 4000 złotych otrzymujemy nowoczesny sprzęt, który powinien poradzić sobie z nowszymi grami na średnich ustawieniach.

Wymagający gracze powinni zwrócić uwagę na modele Gigabyte Aorus 15, które oferują dużo lepsze parametry, pozwalające na komfortowe granie w nowsze tytuły. Co ważne, laptopy nadal są dostępne w akceptowalnych cenach, więc nie będzie trzeba wydawać na nie majątku.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.