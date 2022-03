Obecnie każdy może rozpocząć przygodę ze streamowaniem. Czasem jednak na przeszkodzie może stanąć bardzo specyficzny problem – brak miejsca w pokoju na wydajne PC. Tu z pomocą przychodzą mini PC, a wśród nich ich król – Intel NUC. Ale czy taki sprzęt da sobie radę?

Streamować każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej

Po tym, jak ostatnio mieliśmy okazję testować dla Was Intel NUC 12 Dragon Canyon, postanowiliśmy jeszcze nieco inaczej spojrzeć na jego możliwości – ostatecznie pod względem wydajności miejscami mocno nas zaskoczył. Najbardziej naturalnym zastosowaniem dla takiego zestawu wydaje się użycie go do prowadzenia transmisji z gier, zwłaszcza gdy na biurku po rozstawieniu monitorów, lamp, kamery i mikrofonu brakuje już miejsca na wyeksponowanie pełnowymiarowego PC (a przecież nie gramy na konsoli, aby się z tym ukrywać).



Również w Waszej opinii NUC najlepiej sprawdzi się w rękach graczy, choć nie przemawiał do Was w roli sprzętu influencerskiego.

Takie zastosowanie wymaga jednak nie tylko dobrej prezencji, ale również wysokiej wydajności, konkretnie procesora. Zastosowany w NUC 12 Dragon Canyon Intel Core i9-12900 to praktycznie najszybszy stosowany w takich urządzeniach procesor, ale został nieco ograniczony przez limity zasilania – czy mimo tego sprosta naszemu wyzwaniu? Przekonajmy się!

Co i jak sprawdzaliśmy?

Na potrzeby tego eksperymentu postawiliśmy następujące warunki:

Używamy aplikacji OBS;

Stream prowadzimy w FHD (1920x1080);

Transmitujemy stałe 60 FPS;

Poza przechwytywaniem gry, przechwytywana jest też kamera i mikrofon;

Test jest zaliczony, gdy mniej niż 3% klatek zostanie pominiętych na streamie.

Oczywiście zmierzyliśmy też wpływ streamowania na wydajność samej gry. Użyliśmy trzech gier, które reprezentują trzy różne segmenty wymagań sprzętowych:

CS:GO – klasyk gatunku sieciowych strzelanek – działa dobrze na przeciętnej lodówce lub na dorodnym ziemniaku;

– klasyk gatunku sieciowych strzelanek – działa dobrze na przeciętnej lodówce lub na dorodnym ziemniaku; Horizon: Zero Dawn – gra single player poprzedniej generacji, bez Ray Tracingu, obciąża dosyć mocno procesor ze względu na otwarty świat gry;

– gra single player poprzedniej generacji, bez Ray Tracingu, obciąża dosyć mocno procesor ze względu na otwarty świat gry; Dying Light 2 – tegoroczna nowość z bardzo szybką akcją, co znacznie podnosi wymagania wobec jakości streamu, ale jednocześnie sama gra nie wymaga przesadnie dużo od procesora, o czym mogliście przeczytać tutaj.



Jak na tak mały komputer, to całkiem sporo się w nim świeci :)

Na rozgrzewkę streamowanie z użyciem NVIDIA NVENC

Testy rozpoczęliśmy od obecnie najpopularniejszego sposobu streamowania pośród domowych użytkowników, czyli enkodowanie oddelegowaliśmy karcie graficznej. Oznacza to potencjalnie gorszą jakość obrazu, ale znacznie mniejsze obciążenie procesora (ten zajmuje się tylko grą, obsługą w tle OBS i okna w przeglądarce z obsługą czatu).

Weryfikacja możliwości streamowania z wykorzystaniem NVENC

1920x1080 px, procent pominiętych klatek stream, mniej = lepiej

Bitrate: 4000 Kbps 8000 Kbps 12000 Kbps CS:GO: <1% <1% <1% Horizon: Zero Dawn: <1% <1% 2% Dying Light 2: <1% <1% <1%

Ogólnie te wyniki okazały się być zgodne z naszymi oczekiwaniami i każda gra była absolutnie grywalna, również przy wyższym bitrate streamowania. Procesor Intel Core i9-12900, nawet mimo limitu mocy, posiada w tym przypadku spory zapas wydajności wielowątkowej, nawet w grach, które mocno go obciążają. Poniżej możecie zobaczyć nagranie z nałożonym podglądem tego, co widać na YouTube (przy czym widzicie tu całość po kolejnej kompresji YouTube…).

Pod względem wydajności samej gry z wykorzystaniem NVENC również nie mamy zastrzeżeń. Spadek wydajności mieścił się w 10%, co w przypadku tak mocnego zestawu nadal pozwala na więcej niż komfortowe granie w FHD, nawet w najwyższych detalach.

Czy Intel Core i9-12900 w Intel NUC poradzi sobie z enkodowaniem?

Druga część testów realnie nas ciekawiła. Do niedawna streamowanie w wyższej jakości, jaką oferuje wykorzystanie procesora, było zarezerwowane tylko dla zestawów z dwoma PC – osobny do grania i osobny do streamowania. Oczywiście można było próbować sił na jednym PC, ale oznaczało to albo inwestycję w platformę obsługującą serwerowe procesory, albo obniżenie jakości do poziomu, który nie różni się zbytnio od tego oferowanego przez kodowanie na karcie. Intel, dając nam aż 24 wątki, realnie pozwala mieć nadzieję, że uda się tu połączyć granie ze streamowaniem.

Weryfikacja możliwości streamowania z wykorzystaniem CPU (h.264)

1920x1080 px, procent pominiętych klatek stream, mniej = lepiej

Profil i bitrate: medium

4000 Kbps slow

4000 Kbps medium

8000 Kbps slow

8000 Kbps slow

12000 Kbps CS:GO: <1% <1% <1% <1% <1% Horizon: Zero Dawn: <1% <1% 21% 37% >50% Dying Light 2: <1% 2% <1% 3% 5%

Wyniki należy traktować jako połowiczny sukces – zwłaszcza biorąc pod uwagę limit zasilania 65 W, jaki narzuca tak mała konstrukcja komputera. W przypadku gier sieciowych i ogólnie tych mniej wymagających, NUC z Intel Core i9-12900 powinien całkiem dobrze sobie radzić z jednoczesnym kodowaniem obrazu i utrzymywaniem wysokiej płynności gry - nawet na ustawieniach „slow” i przy wysokim bitrate. W nowszych grach, które potrzebują jednak dla siebie większej liczby wydajnych rdzeni, konieczne jest już zejście do poziomu kodowania „medium”, który nadal wygląda nieco lepiej niż NVENC, ale jednak odczuwalnie gorzej niż „slow”. Co ciekawe, Horizon Zero Dawn nawet na poziomie „medium” nie pozwolił na płynną transmisję przy bitrate 8000 kbps, co widać na filmie poniżej.

Okazuje się jednak, że sama świeżość gry oraz nawet jej ogólnie wysokie wymagania niekoniecznie oznaczają problemy ze streamowaniem. Dying Light 2 mogliśmy bez większych problemów transmitować z enkodowaniem „slow” nawet przy bitrate 12 000 kbps. Co ciekawe, nowsze gry wykazały bardzo zbliżony spadek wydajności, co w przypadku transmitowania z kodowaniem przez kartę graficzną, podczas gdy CS:GO zaliczył praktycznie 50-procentowy spadek płynności... Co prawda, to nadal są wysokie wartości, pozwalające na przyjemną grę, ale zdecydowanie nie można obok tego przejść obojętnie.

Wydajność Intel NUC 12 Dragon Canyon podczas streamowania na CPU (h.264)

1920x1080 px, tryb najwyższej wydajności, więcej = lepiej

CS:GO

(wykres w skali 1:10 najniższe ustawienia) bez transmitowania 649

90 enkodowanie NVENC 635

81 enkodowanie CPU

(h.264 slow - 4000 Kbps) 326

86 enkodowanie CPU

(h.264 slow - 8000 Kbps) 312

83 enkodowanie CPU

(h.264 slow - 12 000 Kbps) 280

77 Horizon: Zero Dawn

(ultra) bez transmitowania 100

72 enkodowanie NVENC 90

67 enkodowanie CPU

(h.264 medium - 4000 Kbps) 90

67 enkodowanie CPU

(h.264 medium - 8000 Kbps) 88

66 Dying Light 2

(Ray Tracing + DLSS Q) bez transmitowania 78

54 enkodowanie NVENC 70

51 enkodowanie CPU

(h.264 slow - 4000 Kbps)

70

53 enkodowanie CPU

(h.264 slow- 8000 Kbps) 70

53 enkodowanie CPU

(h.264 slow- 12 000 Kbps) 69

52 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Czy Intel NUC 12 Dragon Canyon to idealny sprzęt dla streamera?

Nowy NUC z Intel Core i9-12900 spisał się całkiem dobrze w naszych testach, ale do ideału sporo tu zabrakło. O ile świetnie nada się do nawet semi-profesjonalnego streamowania, tak z pewnością nie zastąpi porządnego zestawu dwóch osobnych komputerów. To jednak wynika już z większej funkcjonalności dwóch niezależnich PC, niż kwestii wydajności omawianego tu NUCa.



Pod maskownicą z czaszką skrywa się socket LGA1700, w którym osadzono Intel Core i9-12900.

To, co natomiast faktycznie nas zaskoczyło, to potencjał, jaki skrywa w sobie nowa generacja procesorów Intela. Obecny tu Core i9-12900, nawet mimo bardzo surowego limitu mocy, jakim jest ograniczenie go do 65 W, był w stanie część gier obsłużyć przy kodowaniu w OBS ustawionym na „slow”! Całkiem możliwe, że bardziej tradycyjny PC z i9-12900K, który potrafi pod pełnym obciążeniem pobrać ponad 4x więcej energii, poradziłby sobie nawet z tymi bardziej wymagającymi grami w takich ustawieniach kodowania!

Procesory Intel Core 12. generacji oferują niesamowity przyrost wydajności, który otwiera zupełnie nowy wachlarz możliwości przed naszymi domowymi PC

Nie ukrywamy, że te testy zaostrzyły naszą ciekawość względem tego, z czym jeszcze poradzi sobie nowy NUC z dwunastą generacją Intel Core. Chodzi nam po głowie jeszcze jeden eksperyment, z którym niebawem do Was powrócimy!

Sprzęt na potrzeby testu dostarczył producent – Intel.