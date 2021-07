Testujemy komputer dla gracza Optimus E-Sport Extreme GZ590T-CR2 - jest to maszyna mocna, bo wyposażona w GeForce RTX 3070 i Core i7 11700K, ale i nie topowa. Czy producentowi udało się tak dobrać podzespoły by uzyskać atrakcyjną cenę?

Optimus E-Sport Extreme GZ590T to gotowy komputer przeznaczony dla graczy

Został wyposażony w procesor Core i7 11700K oraz kartę graficzną GeForce RTX 3070

Możemy liczyć również na podświetlane pamięci RAM, zasilacz, wentylatory oraz AIO

4,6/5

Sytuacja na rynku podzespołów komputerowych wciąż jest daleka od ideału. Z jednej strony przez tąpnięcie na rynku kryptowalut ceny kart graficznych nieco poszły w dół, a górnicy zaczęli wyprzedawać używki, z drugiej zapowiadane są kolejne podwyżki i to nie tylko na GPU, ale i na pamięci RAM. W takiej sytuacji chyba wciąż warto postawić na gotowe zestawy.

Dziś w redakcji gościmy komputer gamingowy Optimus E-Sport Extreme GZ590T - zobaczcie jak wygląda i jak sprawdza się w grach!

Optimus E-Sport Extreme GZ590T - test wydajnego komputera dla gracza

Optimus E-Sport Extreme GZ590T - cena

Aktualnie za model Optimus E-Sport Extreme GZ590T w testowanej przez nas konfiguracji trzeba zapłacić od 10500 do 11000 tysięcy złotych (w zależności od sklepu).



Na górnym panelu obudowy oprócz portów USB A i C znajdziemy również sterowanie podświetleniem

Optimus E-Sport Extreme GZ590T - specyfikacja

Co też kryje się we wnętrzu tej maszyny? Poniższa tabelka powinna rozwiać wasze wątpliwości:

Model Optimus E-Sport Extreme GZ590T Procesor Intel Core i7 11700K Karta graficzna Zotac GeForce RTX 3070 Twin Eagle OC Pamięć RAM 2 x 8 GB 3000 MHz Corsair RGB Pro Płyta główna Gigabyte Z590 UD AC Dysk SSD Corsair MP 510 480 GB (NVMe) Dysk HDD Seagate Barracuda 2 TB Chłodzenie procesora (AIO) Corsair iCUE H150i RGB Pro XT Zasilacz be quiet! System Power 11 750W Obudowa Corsair Crystal Series 570X RGB Mirror Black System Windows 10 Home

Podzespoły zostały dobrane sensownie - mamy odpowiedni (acz nie topowy) procesor Intel Core 11-tej generacji, płytę Z590 która pozwala nam go bez problemu podkręcić oraz chłodzenie wodne AIO, które zapewni odpowiednie temperatury. Taktowanie pamięci RAM mogłoby być nieco wyższe, ale tutaj również możemy pobawić się w OC i wycisnąć z nich nieco więcej mocy.



Uruchomiłeś komputer i jesteś gotowy do gry? Nie zapomnij włączyć profilu XMP w UEFI BIOS oraz Resizable BAR

Producent zastosował tu niegdyś bardzo popularne połączenie, czyli niewielkiego SSD z pojemnym HDD jako magazyn. Widać, że zamysłem była maszyna mocna, ale ktoś zastanowił się nad tym, by obniżyć nieco cenę zestawu nie stosując najwydajniejszych i najdroższych rozwiązań.

Budowa i podzespoły

Rzut okiem do wewnątrz ujawnia nienaganny porządek - i tak ma być, wszak przeszklona obudowa umożliwia zaglądanie do środka, a dzięki licznemy podświetleniu RGB komputer prezentuje się imponująco. Niemały wpływ ma na to ciekawa obudowa Corsaira wyposażona między innymi w lustrzany górny panel. Jasne, będzie się palcować, ale wrażenie robi srogie.

Producent zastosował tu autorski model karty graficznej RTX 3070 ze stajni Zotaca. Zotac znany jest z produkcji kart premium, a karta dodatkowo jest fabrycznie podkręcona - lepiej być nie może.

Ten model oczywiście w pełni obsługuje zarówno sprzętowy ray-tracing, jak i technologię DLSS.

Jako podstawowy nośnik służy nam SSD NVMe Corsaira, a konkretnie MP510, który kryje się pod radiatorem. Jest to nośnik wykorzystujący PCIe 3.0, ale w razie czego płyta umożliwia instalację nośnika PCIe 4.0.

Praktycznie od razu możemy przystąpić do zabawy w podkręcanie procesora, dzięki chłodzeniu AIO. Warto również zająć się OC pamięci RAM co często może dać równie dobre o ile nie lepsze rezultaty (jeśli chodzi o wydajność w grach).

Z tyłu kryje się HDD Seagate Barracuda o pojemności 2 TB. Dawno już nie miałem okazji instalować gier na HDD i trzeba przyznać, że z perspektywy czasu i długoletniego używania SSD powrót do HDD bywa zaskakujący. Kilkukrotnie łapałem się na tym, że zastanawiałem się, czy gra nie zawiesiła się podczas ładowania. Nie oznacza to oczywiście, że gry ładują się godzinami, ale różnica w ładowaniu poziomów choćby Assassin's Creed Valhalla jest doskonale widoczna i to bez stopera w ręce.

Wiele spośród podzespołów jest wyposażonych w podświetlenie RGB i mamy tu do czynienia z kilkoma kontrolerami. Nie ma tu niestety możliwości sterowania całym podświetleniem choćby za pomocą oprogramowania Corsaira, ale nie jest to coś co uznalibyśmy za jakiś znaczący minus.

Testy wydajnościowe w grach

Testowanie czas zacząć. Generalnie rzecz biorąc osiągi GeForce RTX 3070 są już od dawna doskonale znane, ale nie zaszkodzi przetestować wydajności tego komputera w różnych scenariuszach.

Horizon Zero Dawn - ustawienia najwyższa jakość

[kl./s.]

1920 x 1080 135

99 2560 x 1440 108

84 3840 x 2160 62

52 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Assasins Creed Valhalla - ustawienia ultra jakość

[kl./s.]

1920 x 1080 83

64 2560 x 1440 69

55 3840 x 2160 46

38 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Watch Dogs Legion - ustawienia bardzo wysokie

[kl./s.]

1920 x 1080 108

83 2560 x 1440 89

75 3840 x 2160 54

46 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Watch Dogs Legion - ustawienia bardzo wysokie

[kl./s.] Ray-tracing ultra i DLSS wydajność

1920 x 1080 82

69 2560 x 1440 77

64 3840 x 2160 56

48 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

W przypadku Watch Dogs Legion nie wykorzystaliśmy już maksymalnych ustawień graficznych, a tylko bardzo wysokie, bowiem ustawienia ultra powodowały już przekroczenie maksymalnej dostępnej pamięci graficznej (gra z teksturami HD). W testach z włączonym ray-tracingiem wykorzystaliśmy DLSS na ustawieniach Wydajność, ale w przypadku rozdzielczości 4K UHD i tak maksymalna dostępna pamięć VRAM została minimalnie przekroczona.

Warto dodać, że testy przeprowadziliśmy z pamięciami RAM działającymi z pełną prędkością 3000 MHz, ale bez technologii Resizable BAR - warto ją włączyć, by uzyskać kilka dodatkowych FPS w wybranych grach.

Optimus E-Sport Extreme GZ590T - czy warto kupić?

Po krótkiej inspekcj sklepów znaleźliśmy tańsze komputery gamingowe wyposażone w GeForce RTX 3070, ale... nie w takiej fajnej konfiguracji. Tańsze maszyny zwykle mają słabsze procesory, nie mają chłodzenia AIO, czy też są oparte na płyty główne, które nie umożliwiają pełnego podkręcania CPU. Cena Optimusa jest więc jak najbardziej "prawilna" chociaż oczywiście nie zaszkodziłoby, gdyby producent nieco ją obniżył, by jeszcze bardziej zwiększyć atrakcyjność tego zestawu.

Parę lat temu sytuacja na rynku była jasna - chcesz mieć tańszy komputer to dobierz samemu podzespoły. Po wariackich skokach cen graficznych w wielu przypadków bardziej opłacalne było kupienie gotowego zestawu. Nie wykluczamy, że i dzisiaj uda Ci się znaleźć bardziej atrakcyjną cenowo opcję, ale rynek obecnie jest nie do przewidzenia. Dodajmy do tego zapowiadane wzrosty cen kart graficznych i może się okazać, że gotowe zestawy komputerowe jeszcze długo mogą być atrakcyjną opcją.

Opinia o Optimus E-sport Extreme GZ590T-CR2 Plusy bardzo dobra wydajność w grach dzięki GeForce RTX 3070 oraz Core i7 11700K

proste podkręcanie procesora dzięki płycie Z590 i chłodzeniu wodnemu

SSD 480 GB + HDD 2 TB

16 GB pamięci RAM 3000 MHz

płyta główna z Wi-Fi (5) w standardzie

bardzo ciekawa obudowa Corsair Crystal 570X RGB Mirror

cała masa podświetlenia RGB Minusy dla zwiększenia atrakcyjności warto byłoby obniżyć cenę o parę złotych