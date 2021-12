Czy można kupić dobry dysk SSD o pojemności 1 TB pod PCI-Express 4.0 za 700 zł? Firma Patriot twierdzi, że jest to możliwe i proponuje swój najnowszy model - Patriot P400 1 TB. My sprawdzamy, czy producent rzeczywiście ma rację.

Dysk Patriot P400 ma stanowić ciekawą ofertę dla osób poszukujących wydajnego i niedrogiego modelu dla nowszych komputerów i laptopów.

Producent przygotował dwie wersje pojemnościowe dysku - 512 GB i 1 TB. Nośniki korzystają z interfejsu PCI-Express 4.0 i plasują się w średnim segmencie cenowym dla tego segmentu.

W nasze ręce trafił model o pojemności 1 TB, który przetestowaliśmy zarówno w benchmarkach, jak i realnym użytkowaniu - uzyskane wyniki mocno nas zaskoczyły.

4,6/5

Dyski SSD M.2 pod PCI-Express 4.0 powoli wypierają starsze, standardowe modele pod PCI-Express 3.0. Nie ma się jednak czemu dziwić – takie nośniki oferują dużo lepsze osiągi, a przy tym można je kupić w coraz niższych cenach. Istotne znaczenie odgrywa też upowszechnienie się interfejsu – złącze PCI-Express w wersji 4.0 znajdziemy właściwie już we wszystkich najnowszych komputerach i laptopach.

Ostatnio w ofercie firmy Patriot pojawiły się nowe dyski korzystające z PCIe 4.0 – mowa o modelach Patriot P400, które producent zachwala jako dobra alternatywa dla standardowych modeli pod PCI-Express 3.0. Ma być wydajnie i niedrogo, co teoretycznie powinno przekonać klientów do zakupu „czterysetek”. Jak jest w praktyce? Przekonajmy się.

Patriot P400 - PCIe 4.0 w ekonomicznym wydaniu

Patriot P400 to już trzeci dysk producenta pod PCI-Express 4.0 (wcześniej w jego ofercie pojawiły się modele Viper VP4100 i VP4300). Nowa seria reprezentuje jednak trochę niższą półkę, która powinna zainteresować klientów ze skromniejszym budżetem, ale równocześnie oczekujących lepszych osiągów niż w przypadku modeli pod PCI-Express 3.0.

Model Patriot Viper VP4300 Patriot Viper VP4100 Patriot P400 Pojemność » 1 TB

» 2 TB » 500 GB

» 1 TB

» 2 TB » 512 GB

» 1 TB Interfejs PCI-Express 4.0 x4 / NVMe 1.3 PCI-Express 4.0 x4 / NVMe 1.3 PCI-Express 4.0 x4 / NVMe 1.3 Kontroler Innogrit Rainier IG5236

(8-kanałowy) Phison PS5016-E16

(8-kanałowy) Innogrit Rainier IG5220

(4-kanałowy) Kości pamięci Micron 3D TLC NAND

(96-warstwowe) Toshiba BiCS4 3D TLC NAND

(96-warstwowe) Micron 3D TLC NAND

(96-warstwowe) Pamięć podręczna DRAM » 1 TB: 1 GB DDR4

» 2 TB: 2 GB DDR4 » 500 GB: 512 MB DDR4

» 1 TB: 1 GB DDR4

» 2 TB: 2 GB DDR4 brak Transfery

(odczyt/zapis) » 1 TB: 7400/5500 MB/s

» 2 TB: 7400/6800 MB/s » 512 GB: 5000/2500 MB/s

» 1 TB: 5000/4400 MB/s

» 2 TB: 5000/4400 MB/s » 512 GB: 5000/3300 MB/s

» 1 TB: 5000/4800 MB/s Operacje I/O

(odczyt/zapis) » 1 TB: 800 000/800 000 IOPS

» 2 TB: 800 000/800 000 IOPS » 512 GB: 400 000/550 000 IOPS

» 1 TB: 800 000/800 000 IOPS

» 2 TB: 800 000/800 000 IOPS » 512 GB: 550 000/450 000 IOPS

» 1 TB: 620 000/550 000 IOPS Radiator aluminiowy + grafenowy aluminiowy grafenowy Gwarancja

Współczynnik TBW » 1 TB: 5 lat / 1000 TB TBW

» 2 TB: 5 lat / 2000 TB TBW » 512 TB: 5 lat / 850 TB TBW

» 1 TB: 5 lat / 1800 TB TBW

» 2 TB: 5 lat / 3600 TB TBW » 512 GB: 3 lata / 400 TB TBW

» 1 TB: 3 lata / 800 TB TBW Cena » 1 TB: 960 zł

» 2 TB: 2100 zł » 512 GB: (niedostępny)

» 1 TB: 900 zł

» 2 TB: 1700 zł » 512 GB: 460 zł

» 1 TB: 750 zł

Producent podczas premiery dysków chwalił się dosyć atrakcyjnymi cenami - te miały wynosić około 430 zł za wersję 512 GB i 700 zł za wersję 1 TB. Realnie w sklepach ceny są trochę wyższe, bo wynoszą odpowiednio 460 i 750 złotych, zatem właściwie mamy do czynienia już ze średnią półką dysków pod PCI-Express 4.0.

Konkurencja w podobnej cenie oferuje starsze konstrukcje z kontrolerem Phison E16 lub Innogrit Rainier IG5236. W sprzedaży można jednak znaleźć bardzo podobne modele ADATA Legend 840 (też z kontrolerem Innogrit Rainier IG5220), które są dostępne w minimalnie niższej cenie, a do tego producent udziela na nie dłuższej gwarancji - 5-letniej (tyle, że z wyraźnie niższym współczynnikiem TBW - 325 TB / 650 TB).

Patriot P400 1 TB - wygląd i budowa dysku

Producent udostępnił nam nośnik w wersji o pojemności 1 TB, która wygląda na dużo ciekawszą propozycję od wersji 512 GB (więc teoretycznie powinna cieszyć się większym zainteresowaniem ze strony kupujących).

Dysk bazuje na 4-kanałowym kontrolerze Innogrit Rainier IG5220, który nie korzysta z dodatkowej pamięci podręcznej DRAM (zamiast tego zastosowano technologię HBM - Host Memory Buffer). Na pokładzie znajdziemy też kości pamięci typu 3D TLC NAND, ale producent nie podaje ich dokładnej specyfikacji, bo układy mogą się zmieniać w zależności od dostępności komponentów.



Dysk z fabrycznym radiatorem potrafił rozgrzewać się do ponad 70 stopni Celsjusza

Układy schowano pod blaszką z grafitową powłoką, która ma wspomagać odprowadzanie ciepła, a przy tym znacznie nie zwiększać grubości nośnika. Według naszych obserwacji, nie jest ona wystarczająca przy zastosowanych komponentach - nawet przy krótszym obciążeniu, dysk rozgrzewa się do wysokich temperatur. Szkoda, że blaszka została fabrycznie naklejona na komponenty, co utrudnia montaż nośnika pod dodatkowym radiatorem np. z płyty głównej.

Warto również zwrócić uwagę na wytrzymałość nośnika. Producent udziela na dysk 3-letniej gwarancji, czyli dosyć krótkiej względem standardów na rynku (obecnie większość producentów na podobne modele udziela 5 lat gwarancji). Okres gwarancyjny został ograniczony przez ilość zapisanych danych (tzw. współczynnik TBW) - dla modelu o pojemności 1 TB jest to 800 TB, co przy zwykłym użytkowaniu nośnika wydaje się trudne do wykorzystania (konieczne byłoby tutaj zapisywanie około 750 GB danych dzień w dzień przez 3 lata).

Jak wygląda kwestia wydajności? Producent deklaruje transfery sekwencyjne sięgające 5000 MB/s przy odczycie i 4800 MB/s przy zapisie, co teoretycznie plasuje nośnik w średnim segmencie modeli pod PCI-Express 4.0 (ale znacznie powyżej topowych modeli pod PCI-Express 3.0). Jak będzie w praktyce? Przekonamy się w testach!

Patriot P400 1 TB - testy wydajności

Testy wydajności przeprowadziliśmy na platformie z procesorem AMD Ryzen 9 3900XT i płytą główną z chipsetem AMD X570 - to popularna konfiguracja, która zapewnia wsparcie dla magistrali PCI-Express 4.0:

Platforma testowa:

Konfiguracja testowa działała pod obsługą systemu operacyjnego Windows 10 64-bit (2004). Do płyty doinstalowaliśmy sterowniki AMD Chipset Drivers 2.13.27.501.

CrystalDiskMark 6 – Odczyt sekwencyjny Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 7461 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 7093 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 6618 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 5041 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 5010 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 3870 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 3477 Kioxia Exceria Plus 2 TB 3464 Patriot VPN100 512 GB 3428 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 3415 Corsair MP400 2 TB 3127 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 3127 Toshiba RC500 500 GB 1762

CrystalDiskMark 6 – Odczyt losowy 4 KiB Q8T8

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 2348 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 2268 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 2209 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 1845 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 1738 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 1377 Corsair MP400 2 TB 1354 Kioxia Exceria Plus 2 TB 1348 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 1298 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 1217 Toshiba RC500 500 GB 1210 Patriot VPN100 512 GB 765 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 755

CrystalDiskMark 6 – Odczyt losowy 4 KiB Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Toshiba RC500 500 GB 749 Corsair MP400 2 TB 691 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 689 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 688 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 606 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 553 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 550 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 547 Patriot VPN100 512 GB 475 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 467 Kioxia Exceria Plus 2 TB 464 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 406 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 389

CrystalDiskMark 6 – Odczyt losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 91 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 78 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 74 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 73 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 71 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 61 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 60 Corsair MP400 2 TB 60 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 60 Toshiba RC500 500 GB 58 Patriot VPN100 512 GB 54 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 50 Kioxia Exceria Plus 2 TB 48

CrystalDiskMark 6 – Zapis sekwencyjny Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 6275 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 5839 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 5062 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 4836 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 4287 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 3258 Kioxia Exceria Plus 2 TB 3236 Corsair MP400 2 TB 3055 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 3018 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 3004 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 2520 Patriot VPN100 512 GB 2376 Toshiba RC500 500 GB 1642

CrystalDiskMark 6 – Zapis losowy 4 KiB Q8T8

[MB/s] więcej = lepiej

Corsair MP400 2 TB 2249 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 2170 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 2161 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 2138 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 2054 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 1986 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 1912 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 1814 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 1758 Toshiba RC500 500 GB 1642 Patriot VPN100 512 GB 1292 Kioxia Exceria Plus 2 TB 1292 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 1159

CrystalDiskMark 6 – Zapis losowy 4 KiB Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Toshiba RC500 500 GB 678 Corsair MP400 2 TB 648 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 636 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 630 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 539 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 517 Kioxia Exceria Plus 2 TB 419 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 401 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 401 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 289 Patriot VPN100 512 GB 288 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 286 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 248

CrystalDiskMark 6 – Zapis losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 242 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 240 Toshiba RC500 500 GB 231 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 231 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 215 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 203 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 194 Corsair MP400 2 TB 189 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 189 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 168 Patriot VPN100 512 GB 153 Kioxia Exceria Plus 2 TB 152 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 148

Patriot P400 rzeczywiście oferuje transfery sekwencyjne sięgające 5000/4800 MB/s, co stawia go w czołówce naszego zestawienia - wyprzedzają go topowe modele pod PCIe 4.0. W operacjach losowych też jest bardzo dobrze, aczkolwiek przy większej głębokości kolejki jest to już "tylko" średni segment modeli pod PCIe 4.0.

AS SSD Benchmark – odczyt sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 5751 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 5751 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 5164 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 4363 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 4187 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 3407 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 3046 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 2872 Kioxia Exceria Plus 2 TB 2751 Corsair MP400 2 TB 2740 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 2728 Patriot VPN100 512 GB 2697 Toshiba RC500 500 GB 1564

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 78 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 77 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 76 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 70 Corsair MP400 2 TB 70 Patriot VPN100 512 GB 65 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 65 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 64 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 64 Kioxia Exceria Plus 2 TB 61 Toshiba RC500 500 GB 60 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 58 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 45

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 2623 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 2352 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 2138 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 2079 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 1748 Corsair MP400 2 TB 1737 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 1623 Toshiba RC500 500 GB 1587 Kioxia Exceria Plus 2 TB 1437 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 1288 Patriot VPN100 512 GB 1045 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 930 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 716

AS SSD Benchmark – odczyt, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 0,016 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 0,018 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 0,021 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 0,022 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 0,025 Corsair MP400 2 TB 0,027 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 0,027 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 0,028 Patriot VPN100 512 GB 0,029 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 0,03 Kioxia Exceria Plus 2 TB 0,044 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 0,044 Toshiba RC500 500 GB 0,048

AS SSD Benchmark – zapis sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 5525 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 5315 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 4661 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 3913 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 3881 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 2788 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 2747 Kioxia Exceria Plus 2 TB 2694 Corsair MP400 2 TB 2678 Patriot VPN100 512 GB 2331 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 2209 Toshiba RC500 500 GB 1549

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 212 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 193 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 181 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 181 Corsair MP400 2 TB 173 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 171 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 168 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 165 Patriot VPN100 512 GB 154 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 145 Toshiba RC500 500 GB 145 Kioxia Exceria Plus 2 TB 142 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 132

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 3287 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 3224 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 2885 Corsair MP400 2 TB 2769 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 2753 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 2481 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 2214 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 2019 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 1611 Toshiba RC500 500 GB 1351 Kioxia Exceria Plus 2 TB 1223 Patriot VPN100 512 GB 1202 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 1174

AS SSD Benchmark – zapis, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 0,019 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 0,021 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 0,021 Corsair MP400 2 TB 0,022 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 0,022 Toshiba RC500 500 GB 0,023 Patriot VPN100 512 GB 0,024 Kioxia Exceria Plus 2 TB 0,024 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 0,024 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 0,024 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 0,027 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 0,028 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 0,033

AS SSD Benchmark właściwie potwierdził nasze wcześniejsze obserwacje - P400 1 TB oferuje bardzo dobre wyniki transferów sekwencyjnych (wyprzedzają go topowe modele pod PCIe 4.0) i losowych. Niepokoi jednak dosyć wysoki czas dostępu przy odczycie (test powtarzaliśmy kilkukrotnie i wynik był taki sam).

PCMark 8 - Wynik ogólny

[punkty] więcej = lepiej

Kioxia Exceria Plus 2 TB 5098 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 5097 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 5094 Toshiba RC500 500 GB 5093 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 5083 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 5082 Patriot VPN100 512 GB 5081 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 5081 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 5081 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 5080 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 5052 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 5052 Corsair MP400 2 TB 5031

PCMark 8 - Bandwidth

[MB/s] więcej = lepiej

Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 773 Kioxia Exceria Plus 2 TB 674 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 656 Corsair MP400 2 TB 643 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 641 Toshiba RC500 500 GB 639 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 639 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 622 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 621 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 561 Patriot VPN100 512 GB 475 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 470 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 409

PCMark 8 w ogólnej punktacji nie pokazał dużych różnic między nośnikami - wszystkie modele oferują tutaj bardzo zbliżone osiągi. Warto jednak zwrócić uwagę na wyjątkowo wysoką przepustowość testowanego modelu.

Patriot P400 1 TB - wydajność w realnym użytkowaniu

Testy syntetyczne mamy za sobą, więc pora przejść do testów wydajności podczas realnego użytkowania dysku.

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 10 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 11 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 11 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 12 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 13 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 17 Corsair MP400 2 TB 17 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 17 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 19 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 22 Toshiba RC500 500 GB 29 Patriot VPN100 512 GB 30

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 66 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 66 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 76 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 77 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 77 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 79 Corsair MP 400 2 TB 82 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 86 Toshiba RC500 500 GB 101 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 121 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 132 Patriot VPN100 512 GB 135

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 13 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 14 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 14 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 14 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 15 Corsair MP400 2 TB 15 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 15 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 18 Toshiba RC500 500 GB 21 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 22 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 22 Patriot VPN100 512 GB 23

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 5 ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 5 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 5 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 6 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 6 Corsair Force MP400 2 TB 6 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 6 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 8 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 9 Patriot VPN100 512 GB 9 Toshiba RC500 500 GB 19 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 20

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 Blade 1 TB (PCIe 4.0) 56 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 57 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 59 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 59 Corsair MP400 2 TB 59 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 59 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 61 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB 61 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 85 Toshiba RC500 500 GB 95 Patriot VPN100 512 GB 97 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 99

W testach rzeczywistych jest naprawdę bardzo dobrze - propozycja Patriota właściwie traci pojedyncze sekundy do topowych modeli pod PCie 4.0.

Patriot P400 1 TB - test bufora

Nośnik korzysta z dodatkowego buforu, który ma przyspieszyć zapisywanie danych. Postanowiliśmy sprawdzić, jak zachowuje się on przy kopiowaniu dużej porcji danych (w tym przypadku pliku o wadze prawie 100 GB).

Okazuje się, że nośnik momentalnie spowalnia i kontynuuje zapis z transferem około 1,80 GB/s - to całkiem dobry wynik jak na ten segment cenowy.

Patriot P400 1 TB – testy po zapełnieniu dysku

Na koniec sprawdziliśmy, jak dysk znosi mocne zapełnienie komórek pamięci - w tym celu wypełniliśmy 80% jego pojemności i ponownie sprawdziliśmy osiągi przy rzeczywistym użytkowaniu.

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

Patriot P400 1 TB 11 Patriot P400 1 TB (80%) 13

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

Patriot P400 1 TB 66 Patriot P400 1 TB (80%) 66

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Patriot P400 1 TB 14 Patriot P400 1 TB (80%) 14

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Patriot P400 1 TB 5 Patriot P400 1 TB (80%) 5

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

Patriot P400 1 TB 57 Patriot P400 1 TB (80%) 58

Mocne zapełnienie nośnika właściwie nie ma wpływu na jego wydajność.

Patriot P400 - PCI-Express 4.0 wchodzi na salony

Patriot P400 to przykład na to, że da się zbudować dobry i niedrogi dysk SSD pod PCI-Express 4.0 – nośnik wywarł na nas bardzo dobre wrażenia, aczkolwiek do ideału mu jeszcze trochę brakuje.

Producent zastosował nietypową konstrukcję z 4-kanałowym kontrolerem Innogrit bez pamięci podręcznej DRAM. Trochę jednak niepokoi brak jasnego określenia zastosowanych kości pamięci, co ma ułatwić ewentualną zmianę układów w przypadku problemów z dostępnością komponentu u dostawcy (miejmy nadzieję, że nie będzie to zmiana na gorsze). Na dodatek trzeba się liczyć z wysokimi temperaturami pracy, bo fabryczny radiator nie radzi sobie zbyt dobrze z odprowadzaniem ciepła.

Mimo wszystko zastosowana konstrukcja przekłada się na zaskakująco dobre osiągi. Ku naszemu zdziwieniu Patriot P400 uzyskał bardzo dobre w testach rzeczywistych – możemy liczyć na świetne osiągi przy typowych, domowych czynnościach, a na dodatek nie musimy się obawiać spadku wydajności po mocnym zapełnieniu komórek pamięci. Bardzo dobrze wypadają też transfery sekwencyjne. W przypadku operacji losowych w benchmarkach też jest naprawdę nieźle.

Wszystko jednak rozbija się o cenę. Patriot P400 teoretycznie miał aspirować do ekonomicznych nośników pod PCI-Express 4.0, ale w sklepach nie wygląda on już tak atrakcyjnie – wersja o pojemności 1 TB kosztuje około 750 zł, więc podobnie np. do modeli ADATA XPG Gammix S70, Plextor M10P, czy PNY XLR8 CS3040. Na dodatek producent udziela na niego tylko 3-letniej gwarancji, podczas gdy konkurencja często daje tutaj 5 lat. Wiemy jednak, że cena jest tutaj mocno zależna od kursów walut i małej dostępności, zatem w miarę czasu powinna wrócić do poziomu sugerowanej wartości (tj. 700 zł) - w takiej sytuacji będzie to dużo bardziej opłacalna propozycja. Gdyby jeszcze tylko producent zdecydował się na dłuższą gwarancję, to mielibyśmy produkt niemal idealny.

Opinia o Patriot P400 [1 TB] Plusy świetne osiągi w testach rzeczywistych,

bardzo dobre transfery sekwencyjne,

dobre transfery losowe,

brak widocznego spadku wydajności po zapełnieniu,

zmieści się w mniejszych urządzeniach. Minusy mocno się nagrzewa,

tylko 3 lata gwarancji,

trochę zbyt wysoka cena w sklepach.