Czy można oszczędzać wydając pieniądze? Sformułowanie wydaje się błędne, jednak z pomocą takich serwisów jak Picodi istotnie zyskamy wydając mniej niż planowaliśmy. Przy pierwszym zakupie np. Samsunga Galaxy S22 oszczędzimy nawet kilkaset złotych, a to tylko początek

Tekst powstał we współpracy z Picodi

Obecna rzeczywistość ekonomiczna nie sprzyja wydatkom ponad miarę, dlatego możliwość zaoszczędzenia przy zakupie towarów czy usług to coś, co przyciąga naszą uwagę. Gdy oferty promocyjne nie działają, potrafimy szybko się zniechęcić. I to jest błąd, bo działanie takich serwisów jak Picodi (picodi.com) trzeba zrozumieć od podszewki. Najlepiej wchodząc na główną stronę serwisu i zaznajamiając się z informacjami na niej obecnymi.



Główna strona serwisu Picodi

Dlaczego Picodi? Bo to jedna z najpopularniejszych witryn z „okazjami”, której prawdziwy sens Wam przybliżymy. Wielu użytkowników na serwisy z kodami zniżkowymi wchodzi poprzez internetową wyszukiwarkę, zamiast otwierać witrynę, wpisując jej adres w przeglądarce. Korzystają oni przy tym z zapytania ze słowem kluczowym „rabat” lub „kod zniżkowy”. W ten sposób często trafiają na podstronę serwisu. Tam faktycznie oczy kłują właśnie liczne rabaty i kody zniżkowe. To jednak nienajlepszy sposób korzystania z takiego serwisu, gdyż, dostając się jedynie do wybranej podstrony, nieświadomie rezygnujemy z wielu innych korzyści, jeśli nie mamy doświadczenia w korzystaniu z takich serwisów.

Rabat lub kod zniżkowy to najprostsza forma „zaoszczędzenia” na zakupach w internecie. Jednak nie jedyna i nie działająca stale. W przypadku Picodi mamy ciekawszą i skuteczniejszą formę „oszczędzania”, a jest nią cashback

Co gorsza, nic w życiu nie jest za darmo, a oferty promocyjne mają to do siebie, że działają często tylko w szczególnych sytuacjach. Dobrym przykładem jest kod na Ubera, który jest aktywny tylko w przypadku pierwszego przejazdu. Owszem, trafiają się oferty dla już aktywnych użytkowników, lecz trudno ich nie przegapić, jeśli jesteśmy tylko okazyjnym użytkownikiem takiej platformy jak Picodi. Okazyjnym, czyli korzystającym tylko w momentach, gdy „zajdzie potrzeba”. Tracą na tym serwisy, ale też my, bo stałe korzyści nie są wirtualne, ale rzeczywiste. Zacznijmy jednak od początku.

Chcesz korzystać udanie z ofert Picodi? Te dwie rzeczy musisz zrobić na początku

Oferty promocyjne to okiem użytkownika przycisk, którego kliknięcie skutkuje naliczeniem rabatu, czy aktywowaniem innej korzyści. W rzeczywistości to skomplikowany mechanizm programistyczny, którego poprawne zadziałanie może być zablokowane przez skrypty modyfikujące zawartość stron.

Jednym z najpopularniejszych tego typu skryptów są wszelkiego rodzaju AdBlocki, z których korzysta wielu z nas używając przeglądarki internetowej. I to nawet jeśli oficjalnie się do tego nie przyznajemy. Dlatego, jeśli chcemy, by oferta ze strony picodi.com aktywowała się prawidłowo, musimy wyłączyć to narzędzie. Najlepiej zrobić to globalnie na czas zakupów, deaktywując całą wtyczkę, ewentualnie ograniczając blokowanie do witryn innych niż picodi.com i te, na których kupujemy.

Bez blokowania reklam i z założonym kontem na picodi.com, do którego przed rozpoczęciem zakupów się logujemy. To stosunkowo niewielka cena za korzyści, które odczujemy nie tylko przy pierwszym zakupie i skorzystaniu z usługi

Druga rzecz, którą warto zrobić już na samym początku, to zarejestrowanie się w Picodi i aktywowanie konta za pomocą e-maila otrzymanego na adres, pod którym się rejestrowaliśmy. W ten sposób łatwiej będzie nam kontrolować pojawianie się nowych interesujących nas ofert (w Ustawieniach w profilu użytkownika Picodi możemy uzupełnić nasze dane, a także określić, które sklepy lubimy szczególnie i jakie powiadomienia chcemy otrzymywać na e-mail). A co najważniejsze, rejestracja pozwoli nam skorzystać z usługi cashback (ang. zwrot gotówki), czyli tego co jest ogromną zaletą Picodi.



Utworzenie konta wymaga podania jedynie adresu e-mail. Inne dane możemy uzupełnić w profilu użytkownika później

Cashback, czyli to co jest najfajniejsze w Picodi

Cashback to określenie dla popularnej w branży sprzedażowej usługi zwrotu części poniesionych kosztów. Kojarzy się Wam prawdopodobnie najbardziej z ofertami świątecznymi lub promocjami z okazji wprowadzenia produktu do sprzedaży. Takie oferty potrafią być niezwykle korzystne, niemniej są krótkotrwałe i ograniczają się do konkretnych urządzeń czy też usług.

Tymczasem cashback w Picodi to coś więcej, gdyż działa on cały czas przez jaki korzystamy z tej usługi i dokonujemy zakupów we współpracujących z Picodi sklepach. Przypomina to trochę usługi zwrotu, które są stosowane przez niektórych operatorów kart płatniczych.

Zysk nie jest może tak spektakularny jak w przypadku ofert jednorazowych, ale kumuluje się i dzięki temu w ciągu roku możemy zaoszczędzić kilkaset złotych. Wszystko zależy od tego jak wiele kupujemy. Dlatego zysk czy też oszczędność jest tym wyższa, im więcej kupujemy.

Kto oferuje cashback poprzez Picodi?

Są to popularne sieci z elektroniką, Media Markt, Media Expert, RTV EURO AGD, Neonet, ale też Shopee czy AliExpress, sklepy z odzieżą, obuwiem, a nawet serwis Booking.com, przez który możemy kupować noclegi.



Popularne sklepy i kategorie produktów, na jakie można szukać zniżek w Picodi

Oznacza to, że cashback przysługuje nam nie tylko za zakup elektroniki i akcesoriów (laptopy, telefony, okablowanie, nośniki danych), w przypadku których najczęściej myślimy o oszczędnościach. Może to być dowolny produkt, który jest w ofercie obsługiwanych przez Picodi sklepów i serwisów (odzież, obuwie, zabawki, galanteria skórzana, a nawet akcesoria dla zwierząt).

Ile można zyskać na usłudze cashback w Picodi i o czym trzeba pamiętać?

Nie będzie zaskoczeniem, że pierwsza transakcja w danym sklepie/serwisie będzie promowana najlepiej. Może to być kilkanaście i więcej procent, zależnie od wybranej instytucji. W RTV EURO AGD dostaniemy 10% zwrotu za pierwsze zakupy za pośrednictwem picodi.com. Potem będzie do już 1,8% od wydanej kwoty. Chciałoby się powiedzieć: skromna oszczędność, ale gdy kupujemy regularnie, nie do pogardzenia. Z kolei w Shopee pierwszy zakup to cashback na poziomie 25%.

Średnia wartość uzyskiwanego cashback w trakcie korzystania z zakupów za pośrednictwem platformy Picodi to około 2-5 procent kwoty zakupu. Przeciętny klient może zaoszczędzić w ten sposób około 500-600 złotych rocznie

Trzeba jednak pamiętać, że firmy sprzedające produkty i usługi nie rozdają pieniędzy chętnie i bez ograniczeń. Dlatego warto przy aktywowaniu jakiegokolwiek kuponu dokładnie przeczytać, ile naprawdę możemy zyskać. Ważna jest tu bowiem nie tylko zniżka w procentach, ale też to, ile w rzeczywistości wynosi zniżka maksymalnie. Picodi rzetelnie informuje o takich ograniczeniach, dlatego jesteśmy w stanie kontrolować naszą faktyczną oszczędność jeszcze przed naciśnięciem przycisku Zapłać.

Cashhback za pośrednictwem Picodi działa już w trakcie zakupu, a nie dopiero długo po jego dokonaniu. Nie musimy bawić się w wypełnianie masy dokumentów, wystarczy, że mamy konto na picodi.com, a wszystko zadziała automatycznie. Oczywiście na zwrot trzeba i w tym przypadku chwilkę poczekać, ale i tak jest to bliższe usłudze natychmiastowego cashbacku niż typowej usłudze promocji cashback, w której, po wysłaniu dokumentów, czas oczekiwania na decyzję i zwrot liczony jest w tygodniach.

Poza tym warto choć raz dokładnie przeczytać regulamin usługi cashback w Picodi.

Cashback w Picodi - praktyczne korzystanie. Co zrobić, by faktycznie zadziałał?

Oferty sklepowe czy na Picodi, można przeszukiwać z aktywnym AdBlockiem, ale, jak już wcześniej wspomnieliśmy, zawsze w trakcie zakupów z pomocą Picodi należy mieć dezaktywowane narzędzia blokowania reklam. Inaczej cashback może się nie naliczyć, a my obejdziemy się smakiem ewentualnego zysku. Nie będziemy też w takiej sytuacji mogli żądać uznania nienaliczonego zwrotu.

Zwrot cashback zwykle otrzymamy w ciągu 24 godzin od dokonania transakcji

Procedura zakupowa z pomocą Picodi wygląda następująco:

Po wejściu na stronę Picodi i zalogowaniu się, na liście obsługiwanych instytucji należy wyszukać sklep, z którego chcemy skorzystać. Klikając na logo sklepu lub towarzyszący mu przycisk Aktywuj, aktywujemy ofertę cashback. Aktywne w danym momencie w Picodi oferty znajdziemy w naszym profilu użytkownika Picodi w części Aktywacje.



Zakładka z aktywowanymi ofertami cashback. Przed zakupami warto upewnić się, że są one istotnie aktywne

Następnie finalizujemy zakup na stronie sklepu, usługi. Ważne, by w tym czasie nie działało blokowanie reklam w przeglądarce, a strona sklepu była otwarta poprzez stronę Picodi.

Sklep, po dokonaniu zakupu, przekazuje informacje Picodi o dokonanej transakcji, a w profilu użytkownika w części Zamówienia pojawiają się dane o spodziewanym cashbacku. Czasem trzeba poczekać, aż sklep skomunikuje się z Picodi, jednak nie powinno to trwać dłużej niż 48 godzin.



Zakładka Zamówienia

W części Wypłaty w profilu użytkownika Picodi pojawi się saldo z kwotą zwrotu, który uzyskaliśmy. Możemy teraz przelać ją na nasze konto. Minimalna kwota wypłaty to 20 zł.



Zakładka z kwotami cashback dostępnymi do wypłaty

Jeśli nic nie zakłóciło procesu zakupowego, cashback powinien pojawić się w ciągu 24 godzin na naszym koncie Picodi. O tym jak duża może być to kwota, decyduje sklep, czasem wyższy jest zwrot za pierwszą transakcję z pomocą Picodi, a późniejsze cashbacki są niższe, czasem pierwsza korzyść nie jest superatrakcyjna, ale kolejne zwroty dużo wyższe niż w innych sklepach.

Na stronę Picodi warto wracać nie tylko dla usługi cashback

Witryna picodi.com to nie jedyny serwis tego typu w internecie, ale można go pochwalić za przejrzystość oferty i dokładne informacje o tym, co realnie zyskujemy korzystając z kuponów i zniżek. Również etap rejestracji użytkownika i pierwsze kroki w serwisie są jasno opisane, tak że nikt się tu nie pogubi.



Poradnik korzystania z Picodi dla nowego użytkownika

Cashback, który warto aktywować na Picodi za każdym razem przed zakupami w sieci, to forma oszczędzania, działająca w czasowej perspektywie najdłużej. Jednak z Picodi zaoszczędzimy także wyszukując oferty terminowe. Czasem dotyczą one poważnych inwestycji, gdy zysk to co najmniej kilkaset złotych.

Picodi zbiera za nas takie oferty z całego internetu, więc nie musimy grzebać w sieci, wystarczy tylko ta jedna strona. Każda oferta jest oznaczona typem, może to być kod, który podamy przy finalizacji zakupu, ale też promocja, która dotyczy całego sklepu lub danej linii produktowej. Warto też, po skorzystaniu z danej promocji, zostawić na picodi.com informacje o tym czy zadziałała. Dla lepszej oceny transakcji i weryfikacji oferty Picodi, z której mogą zechcieć skorzystać inni użytkownicy tej platformy. Inaczej rzecz ujmując, klienci Picodi wzajemnie wspierają się.



Program poleceń w Picodi

Jako użytkownik Picodi można też zarobić na programie poleceń. Każdy nowy użytkownik, który został przez nas zachęcony do zarejestrowania się w picodi.com, po pierwszym zakupie otrzyma 10 zł. Ta sama kwota trafi także na nasze konto Picodi. Nie ma tu ograniczeń co do liczby zapraszanych osób, warunkiem jest tylko, by nowi klienci dokonali zakupu za pośrednictwem platformy Picodi.

