Gigabyte Z590 Aorus Elite AX to konkretnie wyposażona płyta oparta o topowy (w segmencie mainstream) układ logiki Z590. Jest tu szybkie W-Fi, jak i obsługa USB 3.2 Gen2 2x2 (przepustowość do 20 Gb/s). Na rynku można znaleźć tańsze płyty Z590, ale model Gigabyte to dobry wybór dla entuzjastów szykujących się do zakupu topowych modeli Intel Rocket Lake i nastawionych na podkręcanie.

Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1200

Chipset Intel Z590

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 2 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 2

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 5 (3)

Format ATX