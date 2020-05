Zastanawiasz nad kupnem dobrej płyty głównej dla procesora firmy Intel? W cyklu TOP polecamy interesujące modele - zarówno z podstawką LGA 1151, LGA 1200 jak i LGA 2066.

Chętni do zakupu dobrej płyty głównej Intel, muszą zwrócić szczególną uwagę na model chipsetu. Procesory Core 8-mej i 9-tej generacji zadziałają bowiem tylko na płytach głównych z chipsetami serii 3xx, a procesory 10-tej generacji tylko na płytach z chipsetami 4xx. Jeśli jesteś zainteresowany płytami głównymi przeznaczonymi dla procesorów AMD - nie omieszkaj zajrzeć do naszego zestawienia polecanych płyt.

Polecane płyty główne pod procesory Intel:

W obecnym zestawieniu znalazły się nowe płyty Z490 (obsługa procesorów Intel Comet Lake-S oraz przyszłych procesorów Rocket Lake-S). a także tania płyta B365 wyposażona w bardzo interesującą technologię BFB (Base Frequency Boost).

Jesteśmy świeżo po premierze procesorów Intel Comet Lake (Core 10xxx), które wymagają nowej podstawki LGA 1200 oraz chipsetów serii 4xx. Jak na razie zaprezentowano płyty z topowym chipsetem Z490. Nie należą one do najtańszych, ale chętni do zakupu nowych procesorów Intela już teraz, są na razie na nie skazani.

Procesory Core 8 i 9 generacji jeszcze długo będą gościć w naszych komputerach i do nich warto sięgnąć co najmniej po płytę z chipsetem B365 (następca B360) lub Z390 (pełne możliwości OC). Płyty ze słabszymi chipsetami (np. H310) można polecić wyłącznie do absolutnie budżetowych komputerów.

Tania płyta główna Intel

ASRock B365M Pro4 - tanie podkręcanie









4,5/5 Ocena benchmark.pl Chipset B365 nie przynosi rewolucyjnych zmian w stosunku do poprzednika, gdyż praktycznie zwiększono w nim nieco liczbę linii PCI Express. ASRock B365M Pro4 jest jednak godny uwagi nie tylko ze względu na dobrą cenę i przyzwoite wyposażenie, ale również na technologię BFB, która pozwala podkręcać (w ograniczonym zakresie) procesory Intela nawet bez odblokowanego mnożnika. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1151

Chipset Intel B365

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 2

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 7 (5)

Format mATX

Optymalna płyta główna Intel

MSI Z390-A PRO - pełna obsługa OC









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli chcesz zapewnić sobie pełne możliwości podkręcania jak i wykorzystanie pamieci RAM o wysokim taktowaniu, ale zarazem nie zamierzasz bić rekordów OC, możesz śmiało sięgnąć po tańszą płytę Z390 jak choćby MSI Z390-A PRO. Przyzwoite wyposażenie i atrakcyjna cena z pewnością przyciąga klientów wyposażonych w procesory Core 8xxx i 9xxx. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1151

Chipset Intel Z390

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 2

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 6 (2)

Format ATX

Wydajna płyta główna Intel dla entuzjastów

MSI MPG Z490 Gaming Plus - niedroga płyta dla Comet Lake









4,5/5 Ocena benchmark.pl Topowe płyty Z490 przeznaczone dla procesorów Core 10xxx są po prostu drogie, ale na szczęście w ofercie producentów nie zabrakło bardziej sensownie wycenionych modeli. Warto zauważyć, że model MSI MPG Z490 Gaming Plus pomimo relatywnie niskiej ceny (jak na modele oparte na Z490) wciąż ma na pokładzie kartę sieciową 2,5 Gb. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1200

Chipset Intel Z490

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 2

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 7 (3)

Format ATX

Gigabyte Z490 Aorus Elite AC - solidna płyta dla Core 10xxx









4,5/5 Ocena benchmark.pl Chcesz mieć pewność, że twój nowy procesor Intel Comet Lake będzie mógł rozwinąć skrzydła? Musisz zainwestować w lepsza płytę Z490. Gigabyte Z490 Aorus Elite AC ze swoją ceną przekraczającą 1000 złotych jest wciąż relatywnie tanim przedstawicielem rodziny Z490, a przy okazji jest wyposażona zarówno w LAN 2,5 Gb jak i Wi-Fi 5. Jeśli szukasz modelu z Wi-Fi 6, musisz brać pod uwagę dalszy wzrost ceny. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1200

Chipset Intel Z490

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 2

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 6 (4)

Format ATX

Płyta główna Intel dla profesjonalistów

ASUS TUF X299 Mark 2 - czterokanałowy RAM dla każdego









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jako, że procesory Intela przeznaczone do podstawki LGA 2066 znacznie potaniały, stały się one całkiem interesującą alternatywą. Pomimo tego, że nie są one najnowszymi konstrukcjami to oferują one bardzo dobrą wydajność oraz czterokanałowy kontroler pamięci RAM DDR4. Płyty X299 nadal nie są przesadnie tanie, ale... na tle nowych płyt ich cena nie przeraża jak dawniej. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 2066

Chipset Intel X299

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki nie

Sloty RAM 8 x DDR4 (Quad Channel)

Sloty PCIe x16 3

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 8 (4)

Format ATX (30,5 x 24,4 cm)

Jaką płytę Intel wybrać?

Z tańszych modeli warto zainteresować się modelem ASRock B365M Pro4 oraz ewentualnie MSI Z390-A PRO - ale pamiętajmy, że płyty te nie obsłużą najnowszych procesorów Comet Lake. Jeśli już inwestujemy w najnowsze rozwiązania, warto postawić na płytę co najmniej klasy Gigabyte Z490 Aorus Elite AC.

