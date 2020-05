Jak wysłać zdjęcia mailem z telefonu? Oto najprostsze sposoby jak to zrobić na Androidzie i iPhone. Wiele osób tak robi, bo jest to prosta i sprawdzona metoda, pozwalająca na wymianę plików między różnymi urządzeniami. Może nie optymalna, ale uniwersalna.

Jak wysłać zdjęcia mailem z telefonu?

Są tacy, dla których nie ma maila - nie ma sprawy. Są przyzwyczajeni do tego, że w poczcie gromadzą się wszystkie informacje z Wszechświata. Jeśli czegoś tutaj nie ma, to nie istnieje. Możesz z tym walczyć, ale nic nie poradzisz.

Wysyłanie zdjęć e-mailem nie jest najbardziej optymalnym sposobem ich dostarczania drugiej osobie, ale co z tego, skoro mnóstwo osób tak robi?

Powodów jest kilka. Po pierwsze, e-mail to bardzo pewna forma komunikacji. Tak, wiem, że codziennie zdarzają się sytuacje w stylu: "Ale szefie! Ja nie dostałem żadnego mejla!". Jednak w praktyce, jeśli skrzynka jest poprawnie skonfigurowana, albo jest to usługa online (np. Gmail), to szansa, że mail po prostu nie dojdzie, jest znikoma. Może wpaść w spam lub być za duży, żeby dojść na daną skrzynkę, ale to już jest problem niewiedzy, że nie powinno się wysyłać 40-, czy 50-megabajtowych załączników w e-mailu.

Po drugie, wysyłanie e-maili wraz załącznikami jest intuicyjne i proste. Po trzecie, możesz do zdjęcia lub innej grafiki dołączyć tekst wiadomości. To wciąż lepsza opcja niż wysyłanie zdjęcia MMS'em. Po czwarte, można bezproblemowo wymieniać się wiadomościami e-mail, między komputerami, smartfonami, tabletami, a nawet dobrymi smartwatchami. Jest to bardzo uniwersalny standard, dobrze znany na całym świecie.

Jest to poradnik krok po kroku, dla osób początkujących.

Maksymalny rozmiar załącznika w e-mailu to:

Outlook.com - 34 MB

- 34 MB Gmail - 25 MB

- 25 MB Yahoo Mail - 25 MB

- 25 MB iCloud Mail - 20 MB

- 20 MB Soho Mail - 20 MB

Powyższe wartości dotyczą standardowych, bezpłatnych planów. W przypadku poczty online, takiej jak popularny Gmail.com, Outlook.com czy iCloud.com, można dołączyć znacznie większe pliki, pod warunkiem, że nie pobieramy ich z dysku komputera, lecz z dysku internetowego (Dysk Google, OneDrive, iCloud Drive).

W przypadku klientów pocztowych (programów zainstalowanych na komputerze), wielkość załącznika może być uzależniona od ograniczeń serwera. Innymi słowy używając poczty służbowej, zawsze należy dopytać jakie są limity wielkości załączników poczty e-mail. W każdej firmie może być inaczej.

Jak wysłać zdjęcia mailem z telefonu z Androidem?

Android - sposób 1:

W tym przykładzie posłużymy się bardzo popularną i darmową aplikacją Gmail, która jest standardowo zainstalowana, w większości dobrych telefonów z systemem Android.

Otwieramy Gmail'a i w prawym, dolnym rogu ekranu dotykamy przycisku "+", by stworzyć nową wiadomość e-mail.



naciśnij "+", by stworzyć nową wiadomość

W polu "Do" wpisujemy adres e-mail osoby, do której wysyłamy wiadomość wraz ze zdjęciem. Następnie wpisujemy tytuł e-maila i opcjonalnie dodatkową treść.



wpisz adres odbiorcy i temat

Teraz w prawym górnym rogu ekranu, dotykamy ikony spinacza, by dodać zdjęcie w załączniku. Można je wybrać z pamięci telefonu (opcja Załącz plik), lub z internetowego Dysku Google (opcja Wstaw z Dysku).



dotknij ikony spinacza

Teraz otworzy się prosty menadżer plików, w którym wybieramy zdjęcie (lub zdjęcia), które chcemy wysłać. Zazwyczaj wystarczy przytrzymać palec na danym zdjęciu, przez sekundę lub dwie, żeby je zaznaczyć.



wybierz zdjęcia

Zdjęcia zostały dodane do wiadomości. Teraz, w prawym górnym rogu ekranu, możemy kliknąć ikonę wysyłania (strzałkę).



naciśnij strzałkę na górze, by wysłać wiadomość

Na dole pojawi się informacja, że mail wraz ze zdjęciami, został wysłany. Przez pierwsze kilka sekund możemy tę czynność anulować (przycisk Cofnij), w razie, gdyby nam się przypomniało, że kogoś nie dołączyliśmy do wiadomości lub zabrakło jakichś załączników.



wiadomość wysłana

Android - sposób 2:

Opcjonalnie możemy wysłać zdjęcie nie rozpoczynając w Gmailu, lecz w galerii zdjęć.

Zaznaczamy wybrane zdjęcia, przytrzymując na nich palec przez sekundę lub dwie. Następnie na górze ekranu dotykamy przycisku Udostępnij (trzy małe okręgi połączone linią).



wybierz zdjęcia w galerii i udostępnij je

Powinno pojawić się menu udostępniania. Wybieramy w nim aplikację pocztową - w tym przypadku będzie to Gmail.



w menu na dole wybierz Gmail

Wyświetlą się opcje wysyłania, w których możemy wybrać rozmiar wysyłanych zdjęć. Jeśli są to zdjęcia poglądowe, to najlepiej jest wybrać opcję "Duży rozmiar".

Nazwa jest trochę myląca, bo oznacza, że zdjęcia zostaną pomniejszone i będą zajmowały mniej miejsca. Lepiej jest wysyłać małe zdjęcia, bo istnieje większa szansa, że dotrą do odbiorcy.

Alternatywnie można wybrać opcję Utwórz link - wtedy nie wysyłamy zdjęcia w załączniku, lecz udostępniamy link do jego pobrania z Dysku Google.



wybierz rozmiar pliku

Zdjęcia zostały dodane do maila. Teraz powinniśmy podać adres odbiorcy w polu "Do", następnie tytuł wiadomości oraz opcjonalnie treść.

Na końcu, w prawym górnym rogu ekranu, dotykamy przycisku wyślij (strzałka).



wyślij wiadomość (strzałka na górze)

Jak wysłać zdjęcia mailem z iPhone?

iPhone - sposób 1:

Otwieramy galerię zdjęć, czyli po prostu aplikację Zdjęcia.



otwórz aplikację Zdjęcia

W galerii przytrzymujemy palec na zdjęciu, które chcemy wysłać pocztą. Wysunie się małe menu, w którym wciskamy przycisk Udostępnij.



przytrzymaj palec na zdjęciu i wybierz Udostępnij

Teraz na samym dole wyświetlą się aplikacje - wybieramy Email.



w menu na dole wybierz Mail

Zostanie utworzona wiadomość e-mail z dołączonym zdjęciem. W polu "Do" wpisujemy odbiorcę, a niżej, w polu Temat podajemy tytuł wiadomości.

Następnie na górze ekranu naciskamy niebieski przycisk ze strzałką, by wysłać maila ze zdjęciem.



wpisz adres e-mail odbiorcy i tytuł

Zostaniemy poproszeni o wybór rozmiaru zdjęcia. Jeśli ma ono charakter poglądowy, to najlepiej wybrać opcję Mały lub Średni. Wtedy mamy pewność, że zdjęcie trafi do adresata (nie będzie za ciężkie).

Po wybraniu rozmiaru wiadomość zostanie od razu wysłana.



wybierz rozmiar zdjęcia

iPhone - sposób 2:

Można zacząć wysyłanie zdjęcia mailem od razu w aplikacji pocztowej. Tworzymy nową wiadomość. Wpisujemy adres e-mail odbiorcy, temat i opcjonalnie treść wiadomości.

Nad klawiaturą pojawią się różne opcje dodawania załączników - wybieramy zdjęcia (druga od lewej).



utwórz wiadomość, nad klawiaturą naciśnij ikonę dodawania zdjęć

W podglądzie na dole wybieramy zdjęcie, które chcemy wysłać. Zostanie ono dodane do wiadomości jako załącznik.

Teraz naciskamy na górze ekranu niebieski przycisk ze strzałką, by wysłać wiadomość.



wybierz zdjęcie z podglądu na dole

Pojawi się prośba o wybór rozmiaru zdjęcia. Jeśli ma ono charakter poglądowy - wybieramy Mały lub Średni.



wybierz rozmiar zdjęcia

Wiadomość zostanie wysłana razem ze zdjęciem.

