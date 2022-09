Najlepszy nowy Xiaomi do 1000 zł to Redmi Note 11. W praktyce to po prostu jeden z najlepszych telefonów w tej cenie. Ma bardzo dobry wyświetlacz AMOLED, z żywymi, nasyconymi kolorami i polepszoną płynnością obrazu 90 Hz oraz wyższą jasnością, w stosunku do starszego modelu 10. Warto jednak dodać, że w przeciwieństwie do poprzednika nie nagrywa wideo 4K, lecz tylko Full HD. Wyposażony jest za to w NFC do szybkich płatności telefonem, np w kasach samoobsługowych. Telefon ma oddzielne miejsce na kartę pamięci microSD do 1 TB, dość dobre aparaty jak na swoją klasę cenową, dwa głośniki stereo, bardzo szybki czytnik linii papilarnych, dual SIM i funkcję uniwersalnego pilota RTV (nadajnik podczerwieni). To uniwersalny telefon optymalny dla większości użytkowników.

Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 680

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 50 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 179 g