4 października w USA ma miejsce test systemu ostrzegania w sytuacjach kryzysowych. W praktyce oznacza to tyle, że wszystkie telefony komórkowe, telewizory i odbiorniki radiowe pokażą użytkownikom komunikat alarmowy.

Twórcy teorii spiskowych utożsamiają tę datę z jakąś dużą katastrofą komunikacyjną – lub nawet końcem świata. Tym razem ów koniec ma nastąpić z udziałem smartfonów. W internecie pojawiają się rady, by na wszelki wypadek owijać telefony folią aluminiową.

CBS News zdradza więcej szczegółów na temat testów. Mają one składać się z dwóch części. Pierwsza sprawdzi system powiadamiania o sytuacjach alarmowych we włączonych telewizorach i radioodbiornikach, a druga – w telefonach pod zasięgiem. Obydwie części odbędą się w tym samym czasie: o 14:20 czasu wschodniego 4 października. W Polsce będzie to godzina 20:20.

Ile potrwa test systemu ostrzegania o sytuacjach alarmowych w USA?

W telefonach sygnał alarmowy ma być transmitowany przez 30 minut, ale użytkownik ma odebrać go jednorazowo. Natomiast w przypadku radia i TV test potrwa tylko minutę. Transmisja programu lub audycji zostanie przerwana, a na ekranie pojawi się stosowny komunikat.

źródło: dobreprogramy.pl