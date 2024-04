Stało się - AI kręci filmy! Romantyczne co prawda, ale zawsze… Galaxy AI trafi na starsze flagowce, a jedna ze szkół podstawowych we Wrocławiu zakazała korzystania ze smartfonów. Czas na 30. odcinek SięKlika!

AI zrobiło film

AI poprawia teksty, pisze teksty, robi grafiki z tekstu i filmy. Noo, świat się kończy, czego dowodem może być film z AI: “Next Stop Paris”, projekt firmy TCL Studios.

“Next Stop Paris” to film romantyczny, w którego zwiastunie widzimy ładną panią i ładnego pana w pociągu. Ci ładni ludzie zostali wygenerowani przez AI. Kadry wyglądają, no jakby były wygenerowane przez AI. Wszystko jest ładne, się świeci i błyska, wątek fabularny wydaje się absolutnie żaden, czyli… Czyli wszystko się zgadza i wygląda jak definicja filmu romantycznego na Wikipedii.

Metalowy bolec w gniazdku

Pytanie za sto punktów… Do czego służy metalowy bolec w gniazdku?

Jest uziemieniem.

Galaxy AI może trafić na jeszcze starsze smartfony

Galaxy AI miało być dostępne wyłącznie dla topowych i najnowszych smartfonów, ale okazuje się, że będzie dostępne też dla starszych urządzeń. Nie w pełnym wymiarze, bo na przykład:

Galaxy S22, Z Flip 4, Z Fold 4 i Tab S8 mają otrzymać wszystkie funkcje Galaxy AI oprócz Instant Slo-Mo, czyli tych zwolnionych klipów, a

Galaxy S21, Z Flip 3 i Z Fold 3 mają otrzymać jedynie funkcję Circle to Search oraz inteligentną klawiaturę.

Google zrobi cuda z twoimi zdjęciami! Za darmo!

Google ogłosił, że narzędzia AI znane subskrybentom Google One ze Zdjęć Google trafią pod strzechy i będą darmowe. Od 15 maja ruszy udostępnianie tych fajnych, bazujących na sztucznej inteligencji ficzurów, które pozwalają na usuwanie obiektów na zdjęciach, wyostrzanie zdjęć czy nakładanie portretowego światła.

W gronie tych darmowych już za moment narzędzi AI znajdzie się magiczny edytor, który pozwala na przesuwanie obiektów na zdjęciach, powiększanie ich i inne cuda wianki. W przypadku tego cudeńka darmowe będzie jednak wygenerowanie, czy tam wyretuszowanie, jedynie 10 obrazów miesięcznie. Jak ktoś chce wincyj, to musi wyłożyć hajs na stół.

Star Wars Outlaws z datą premiery

Jestem gwiezdnowojennym odklejeńcem, więc jak poznałem datę premiery Star Wars Outlaws to mimo tego, że nie jest to gorący news z wczoraj, uznałem, że się nią z wami podzielę.

Gra wychodzi 30 sierpnia bieżącego roku. Można se ją już kupić, za 289,90 zł na PC i 349,99 na konsolach. To cena wersji podstawowej, tej normalnej. Jeszcze jest wersja Gold z jakimiś tam bonusami, ale nie chciało mi się sprawdzić, ile będzie kosztowała.

Złodzieje smartfonów mają przechlapane

Złodzieje smartfonów mają przechlapane! Chodzi o złodziei smartfonów na Androidzie, bo Android ma dostać nowe ficzury. Nowa wersja usługi Find My Device ma pozwolić na lokalizowanie nawet wyłączonych czy rozładowanych smartfonów. Rzecz działa już na Pixelach 8 i 8 Pro, ale że w kraju nad Wisłą Pixele to dobro luksusowe, to… Powinno nas cieszyć, że Google zamierza te swoje lokalizacyjne czary wrzucić i do innych telefonów.

Jak to wszystko ma działać? Ano po Bluetooth, a smartfony które będzie można w ten sposób lokalizować, będą musiały być wyposażone w hiper ultra energooszczędny hardware.

Co ciekawe, to jedna z tych funkcji, w których to świat Androida goni świat Apple, bo iPhone`y można tak lokalizować od 2021 roku, w ramach aktualizacji iOS 15.

Hakerzy mogą przejąć kontrolę nad telewizorami LG

Uwaga użytkownicy telewizorów LG, mam ważny komunikat. Badacze z firmy Bitdefender zidentyfikowali podatność w telewizorach LG z systemem WebOS na ataki hakerskie. Podatność, czyli lukę jakowąś, dzięki której hakerzy mogą przejąć kontrolę nad urządzeniem.

Atakujący mogli ominąć mechanizm autoryzacji i dodać dodatkowego użytkownika do telewizora, zwiększyć poziom dostępu i wprowadzić polecenia poprzez manipulację biblioteką odpowiedzialną za wyświetlanie plików muzycznych.

Szczęśliwie informujemy o tym post factum, bo w marcu wyszły już poprawki do systemu WebOS i tak zasugeruję sobie teraz, że jak ktoś jeszcze sobie poprawki nie ściągnął, to polecam serdecznie.

Szkoła we Wrocławiu zakazała smartfonów

Szkoła Podstawowa nr 113 we Wrocławiu zakazała smartfonów. W sensie, zabroniła używania smartfonów podczas lekcji, w czasie przerw i w ogóle - kiedy tylko jest się w szkole.

Zakaz jest dość ciekawy, bo dzieci ze smartfonów korzystać nie mogą, ale w sumie to mogą. Mogą podczas lekcji, kiedy sytuacja tego wymaga, czyli w celach edukacyjnych oraz mogą, kiedy muszą lub chcą - to chyba nie jest sprecyzowane - zadzwonić do rodziców. Muszą rzecz jasna ten fakt najpierw zgłosić.

