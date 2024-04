Wiemy, jak będzie wyglądała Motorola Edge 50 Ultra i nie wiemy, co potrafił będzie Apple Ring. Wiemy za to, że Microsoft wymyślił nowy klawisz na klawiaturze. Czas na 29. odcinek SięKlika!

Ziom, obadaj SięKlika, tej!

Prima aprilis, hehe

Parę dni temu mieliśmy prima aprilis, któremu towarzyszyło kilka bardzo, bardzo zabawnych newsów, jak choćby tekst Mirona o Samsungu, co to robi zdjęcia, nie mając aparatu.

Szczęśliwie dla was, serwisem satyrycznym nigdy nie zostaniemy…

Motorola Edge 50 Ultra

Wiemy już, jak wyglądać ma nowa, topowa Motorola Edge 50 Ultra. Telefon prezentuje się ślicznie, ma ładnie wkomponowaną w plecki wyspę z aparatami, jest smukły i, i to w sumie tyle.

Nowy klawisz na klawiaturze

Historia dzieje się na naszych oczach moi drodzy. Za sprawą sztucznej inteligencji i jej zintegrowania z systemem Windows na klawiaturze komputerów pracujących pod kontrolą tego OS-u ma pojawić się nowy klawisz wywołujący Copilota, czyli Microsoftowe AI. Klawisz ma znajdować się między prawym Altem a lewą strzałką, czyli w sumie w miejscu prawego CTRL.

Żebyśmy mieli jasność - nowy klawisz znajdzie się na klawiaturach laptopów pracujących na Windowsie, więc użytkownicy sprzętu Apple mogą spać spokojnie.

Ile kosztuje klimatyzacja?

Według wyliczeń Pawła klimatyzator pobiera średnio 500–1000 Watów, co przy cenach energii regulowanych przez państwo przekłada się na miesięczny koszt korzystania z klimy mieszczący się w przedziale 50 - 100 zł miesięcznie. Mówimy tu o klimatyzacji, która pracuje 8 godzin dziennie.

Sytuacja najpewniej ulegnie zmianie w lipcu, kiedy uwolnione zostaną ceny energii - w lipcu wszystko ma stać się rynkowe i wszystko ma stać się szalenie kosztowne, a rachunki za chłodzenie się klimą, będą kilkukrotnie wyższe - według Pawła średnio mowa tu kosztach od 150 do 300 zł miesięcznie. Oczywiście to wartości uśrednione, uogólnione i poglądowe, ale fakt pozostaje faktem - klima stanie się rozrywką dla bogatych.

Rosyjskie procesory do kosza?

Rosyjskie procesory Baikal kojarzycie? Wiecie, to te ich autorskie układy, które opracowane zostały po tym, jak Rosja została odcięta od zachodnich technologii, po tym, jak wpadła na pomysł, że czas najechać zbrojnie obce państwo.

Pomińmy w tej opowieści to, z kim firma Baikal Electronics musiała się dogadywać, bo te nazwy i tak nikomu nic nie powiedzą, przedstawiając fakty. Okazało się bowiem, że jeden z dostawców, czy tam podwykonawców nie daje rady, nie wyrabia produkcyjnie i nie wyrabia jakościowo, bo mnóstwo procesorów ulega uszkodzeniu… podczas pakowania. Serio. Kompetencje pracowników pracujących przy produkcji procesorów są niewystarczające do tego, by chipy były bezpiecznie pakowane…

Dorodne kobiety w grach nie są mile widziane

W oparciu o badania, o raport w sumie - Google PC & Console Insights Report​ 2022 Microsoft przygotował kilka złotych rad dla twórców gier. Przytaczam dwie:

“Deweloper powinien rozważyć, jaki procent czasu ekranowego zajmują osoby o różnej tożsamości płciowej/rasowej”.

“Czy tworzysz grywalne postacie kobiece, które pod względem umiejętności i zdolności dorównują swoim męskim rówieśnikom? Czy Twoje postacie kobiece są wyposażone w ubrania i zbroje odpowiednie do ich zadań? Czy mają przesadne proporcje ciała?”

Rzecz nie wymaga komentarza.

Rosyjska konsola do gier?

Zgniły Zachód ciemięży Rosję, więc Rosja kombinuje, by pokazać temu Zachodowi, że jest super.Putin, wiecie kto to, miał poinstruować przedstawicieli branży growej i w ogóle świata IT oraz rząd, że czas najwyższy produkować swoje własne konsole do gier.

Mało tego, miał podkreślić konieczność stworzenia rosyjskiego systemu operacyjnego i innych patentów pozwalających na dostarczanie Rosjanom gier w chmurze.

Seba przytoczył w swoim tekście więcej pomysłów mających rozhulać branżę grową w Rosji, a ja znowu nie potrafię tego skomentować.

Centrum Xylopolis

Z drewna można budować rzeczy i to nawet w 2024 roku, i to nawet spektakularne rzeczy, jak Centrum Xylopolis mające stać się siedzibą Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie. Budowla ma powstać w Wasilkowie, niedaleko Białegostoku. Ma to być dokładnie trzykondygnacyjny, nowoczesny budynek z drewna o powierzchni 6,5 tys. m2.

Centrum Xylopolis ma skupiać się na drewnie - ma być to placówka multimedialna wzorowana na takich instytucjach jak Centrum Nauki Kopernik. Innymi słowy, w okolicy Białegostoku powstanie drewniane muzeum drewna. Brzmi, może i dziwnie, ale projekt robi wrażenie.

Czas na Apple Ring

Żyjemy w złotym wieku, w złotej erze nawet technologii ubieralnych, a producenci prześcigają się w wypuszczaniu na rynek coraz to ciekawszych smartwatchy, opasek czy pierścionków, jak choćby Samsungowy Galaxy Ring. Trend dostrzegło też Apple, które ma w zanadrzu Apple Ring, który to ma być, kontrolerem do gogli Apple Vision Pro? Albo kontrolerem do iPhone`a?

W sensie, że pierścionek ma rozpoznawać gesty i za pomocą tych gestów pomagać w sterowaniu urządzeniami Apple. Nie będę osądzał, nie będę oceniał, czy to dobry, czy głupi pomysł - pożyjemy, zobaczymy, do czego będzie mógł się przydać ten pierścionek od Apple.

I to już koniec #29

Na pożegnanie wrzucę jeszcze, że niedawno zakończył się plebiscyt Produkt Roku WP 2023, czyli konkurs, w którym głosowaliście na najbardziej innowacyjne i po prostu najlepsze produkty i usługi ubiegłego 2023 roku.

Jakie produkty wygrały w poszczególnych kategoriach? Nie będę tutaj tego zdradzał, bo przygotowaliśmy dla was osobny materiał poświęcony w całości naszemu plebiscytowi. Jako zajawkę wrzucę tylko szybkie info, że w jedynej redakcyjnej kategorii, w której to my głosowaliśmy - my redakcja, my dziennikarze, Motorola Razr 40 Ultra nie została produktem roku, choć bardzo się starałem, by została.