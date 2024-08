Deadpool, Samsung, Apple i Xiaomi, oto bohaterowie 38. odcinka SięKlika

Deadpool & Wolverine biją rekordy, a konkretnie rekordy wszech czasów, Samsung ostrzega przed upałami, których nie lubią smartfony z serii Galaxy, a iPhone`y rewolucjonizują piłkę nożną w Wielkiej Brytanii - serio, serio! Czas na 38. odcinek SięKlika!

Marvel znów na szczycie. Deadpool & Wolverine pobił rekord wszech czasów

Po jakichś 4 tygodniach Deadpool & Wolverine dorobił się miana najbardziej kasowego filmu dla starszego widza w historii. Widowisko wyprzedziło na liście wszech czasów Jokera i Oppenheimera, a trzeba przyznać, że to całkiem niezłe towarzystwo. Jak ktoś jeszcze nie oglądał, a jest popkulturowym świrem, to zachęcam do wycieczki do kina.

Premiera smartfonów Google Pixel 9. Są nafaszerowane AI

Stało się! Najważniejsza sprzętowa, a na pewno mobilna, taka smartfonowa nowość sierpnia ujrzała światło dzienne. Mowa oczywiście o nowych Pikselach od Google. Modele 9, 9 Pro oraz 9 Pro XL wleciały już do sklepów na całym świecie i cieszyć musi, że i tym razem amerykański technologiczny potentat zaliczył Polskę do całego świata.

Co potrafią? O tym możecie przeczytać na benchmarku trochę i nie tylko na benchmarku, a konkrety będziemy mieli, jak Miron potestuje to i owo. Bo pewnie potestuje. Co trzeba wiedzieć to fakt, że telefony robią super zdjęcia, dostaną 7 lat aktualizacji softu i mają AI, a AI robi rzeczy.

Ile hajsu trzeba będzie wywalić na nowe smartfony od Google?

Google Pixel 9 to 3749 złotych,

Google Pixel 9 Pro to 4599 złotych,

Google Pixel 9 Pro XL to 4899 złotych tylko, że w Play. Z abonamentem.

Tak czy inaczej, trzeba przyznać, że oferta cenowa operatora jest kozacka i pozwala zaoszczędzić sporo hajsu, bo jakieś 500 za na każdym z urządzeń, których oficjalne ceny to kolejno: 4049 złotych, 4949 złotych oraz 5399 złotych - mowa oczywiście o wariantach z najmniejszą ilością pamięci na dane - im większy dysk, tym droższy smartfon.

Od dziś w Polsce. Xiaomi Band 9 to opaski z ekranem AMOLED i świetną baterią

Nowe Xiaomi Bandy można już w Polsce. 9 generacja uwielbianej przez wszystkich opaski ma całkiem duży AMOLED-owy ekran, z maksymalną jasnością 1200 nitów, pracuje na baterii w trybie Always-On Display do 9 dni a z wyłączonym ekranem do 3 tygodni i mierzy saturacje, tętno, liczy kroki, analizuje sen - no robi to, co zawsze, ale podobno dokładniej niż kiedykolwiek. Kosztuje 2 stówki, co jest spoko.

Iran idzie na wojnę z kopaczami kryptowalut. Płacą za wskazanie koparek

Iran idzie na wojnę z kopaczami kryptowalut. Kraj zmaga się z przerwami w dostawach energii elektrycznej, za które częściowo odpowiadają nielegalne kopalnie kryptowalut. By walczyć z tym procederem i zadbać o stabilność całej infrastruktury energetycznej spółka energetyczna Tavanir wyznaczyła nagrodę w wysokości 1 mln riali irańskich za wskazanie nielegalnych kopalni kryptowalut. Do tej pory odkryto ponad 230 tys. nielegalnych urządzeń do kopania kryptowalut o mocy od 800 W do 900 MW, więc założyć można, że program hajs za donos działa całkiem nieźle.

Zamiast VAR-u będą iPhone'y. Rewolucja w angielskiej piłce

Władze Premier League zastąpią system VAR iPhone`ami. W tym celu nawiązały współpracę z firmą Genius Sports, która wykorzystuje iPhone’y połączone z modelami uczenia maszynowego. Technologia opracowana przez wspomnianą firmę zwie się Semi-Assisted Offside Technology (SAOT) i pozwala na dokładne trójwymiarowe renderowanie pozycji graczy, umożliwiając precyzyjne określenie linii spalonego.

Za pomocą iPhone`ów, a nie jakichś drogich kamer. By pokryć całą płytę boiska konieczne jest wykorzystanie od 24 do 28 iPhone'ów i umieszczenie ich w specjalnych uchwytach tu i ówdzie. Wspólnie telefony są w stanie zarejestrować między 7000 a 10000 punktów danych, co pozwala na tworzenie trójwymiarowych modeli graczy.

Dramatyczny spadek cen gruntów w metaversie

Ceny gruntów w metaverse drastycznie spadły. Grunty są teraz tanie jak barszcz i każdy może sobie kupić swoją własną działkę. Potem może zbudować na niej dom i to za taki hajs, że nie będzie musiał spłacać kredytu przez 30 lat.

Mowa tu oczywiście o wirtualnych gruntach w wirtualnej przestrzeni. W metaverse, które to rozwija się, rozwija i rozwinąć nie może.

Konkrety? Proszę bardzo! Jak podaje raport CoinGecko, ceny cyfrowych gruntów w metaverse doświadczyły dramatycznych spadków, sięgających od 55 do 95 proc. Najbardziej ucierpiały projekty takie jak Sandbox, gdzie cena działek spadła właśnie o wspomniane 95 proc.

Strasznie smutna rzecz…

Używasz telefonu w ten sposób? Później możesz tego żałować

Ciepło jest dość ostatnio, a wysokie temperatury nie idą w parze z nowoczesną elektroniką, czego dowodem niech będzie ostrzeżenie Samsunga skierowane do użytkowników smartfonów z serii Galaxy. Ostrzeżenie wprost akcentujące ryzyko uszkodzenia telefonu. O co chodzi?

Ano smartfony z serii Galaxy mają sobie świetnie radzić w temperaturze od 0 do 35 stopni Celsjusza, więc… Oto cytat bezpośrednio z Samsunga:

Zaleca się, aby temperatura robocza urządzenia mieściła się w zakresie od 0°C do 35°C. Korzystanie z urządzenia poza zalecanym zakresem temperatury może spowodować uszkodzenie urządzenia lub ograniczyć żywotność baterii

Samsung zaleca też ochronę obiektywu aparatu i niewystawianie go na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, bo to może uszkodzić matrycę aparatu.

Poznajesz? Nową reklamę Apple’a nakręcono w Polsce

Apple ma nową reklamę. Nakręcono ją w Polsce. Na stadionie w Bydgoszczy. Super sprawa.

