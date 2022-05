Słuchawki Corsair HS65 Surround producent określa mianem gamingowych. Z powodzeniem podłączymy je do komputera, ale też konsol. Czy jednak nowe HS65 Surround mają do zaoferowania coś więcej, niż dźwięk 7.1? Dowiesz się tego z recenzji.

Corsair HS65 Surround cechują się możliwością odtwarzania dźwięku przestrzennego Dolby Audio 7.1.

Możliwość połączenia przez złącze 3,5 mm oraz USB sprawia, że ten zestaw od Corsair jest wyjątkowo uniwersalny.

Dedykowane oprogramowanie do personalizacji, Corsair iCUE, jest dostępne zarówno na Windows, jak i Mac OS.

Producent wprowadza funkcję SoundID, która ma pozwolić na dopasowanie dźwięku jak najbardziej spersonalizowanego dla każdego użytkownika.

ocena redakcji:









4,4/5

Corsair to marka, która jest rozpoznawalna wśród wszystkich graczy. Poza ogromnym asortymentem sprzętu dla graczy (klawiatur, myszy, monitorów), Corsair oferuje również mnóstwo podzespołów, z których można stworzyć naprawdę solidną maszynę do gier lub pracy.

Nie dziwi zatem, że wśród szerokiego portfolio Corsaira stale pojawiają się nowości. Tym razem jedną z nich, którą miałem przyjemność testować były nowe słuchawki - HS65 Surround, które producent wycenia na 389 zł i za tę cenę ma naprawdę wiele do zaoferowania. Zapraszam do recenzji nowych, przewodowych słuchawek 7.1 - czy warto je kupić i czy to sprzęt wyłącznie dla graczy?

Opakowanie jak czarna skrzynka z samolotu

Jaskrawo-żółte opakowanie nowego modelu słuchawek dla graczy od Corsair zdaje się „krzyczeć” do klienta już z daleka. Rzuca się w oczy i bez dwóch zdań na półkach sklepowych może to przynieść zamierzony efekt. Wszak trudno nie zwrócić uwagi na duży, czarno-żółty kartonik, który niezaprzeczalnie mógłby trafić do serialu dokumentalnego o katastrofach lotniczych w roli czarnej skrzynki samolotu.

Opakowanie mocno rzuca się w oczy, co?

Jakość wykonania opakowania jest zadowalająca - szczególnie w porównaniu z testowanymi przeze mnie ostatnio bezprzewodowymi HyperX Cloud Alpha, które w niemal dwukrotnie wyższej cenie - zewnątrz prezentowały się dużo gorzej.

Cienka warstwa kartonika na szczęście nie wgniata się w każdym możliwym miejscu - a to z uwagi na twardą zawartość wnętrza, która całą „konstrukcję” trzyma w ryzach i całość nie sprawia wrażenia marketowych słuchawek z logo portugalskiego dyskontu za 50 zł.

W środku opakowania zaskakująco nudno, no ale… nie zapominajmy, że to tylko słuchawki. Oprócz nich - we wnętrzu znajduje się przejściówka z 3.5 mm (mini-jack) na USB, która umożliwia odtwarzanie dźwięku 7.1 oraz standardowa papierologia. Generalnie rzecz biorąc - nic, co może przykuć uwagę.

Specyfikacja techniczna Corsair HS65 Surround

Przetwornik neodymowy 50 mm Impedancja 32 Ω Połączenie przewodowe (złącze 3,5 mm lub USB) Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20.000 Hz Mikrofon wbudowany, na chowanym ramieniu (jednokierunkowa redukcja szumów) Pasmo przenoszenia (mikrofon) 100 Hz - 10.000 Hz Długość przewodu ok. 1,5 m Waga 282 g Podświetlenie brak Dodatkowe informacje dźwięk przestrzenny Dolby 7.1;

nauszniki wykonane z pianki zapamiętującej kształt;

aplikacja iCue;

biały i czarny wariant kolorystyczny;

kompatybilność z Windows, Mac OS, PlayStation, Xbox.

Corsair HS65 Surround wyglądają dość skromnie, ale mi się to podoba

Bardzo się cieszę, że Corsair nie zdecydował się na dodatkowe „uatrakcyjnienie” słuchawek zabiegiem, jaki zastosowano na kartoniku - ostentacyjnym, żółtym kolorem. Egzemplarz, który trafił do mnie jest czarny (a producent określa go jako „Carbon”), ale do wyboru jest też wersja biała. Sam dla siebie pewnie wybrałbym biały, ale czarny też jest jak najbardziej w porządku.

Metalowe części na obudowie sprawiają, że HS65 Surround wydają się być produktem z wyższej półki

Co z jakością wykonania w produkcie za niespełna 400 zł? Zero jakichkolwiek zastrzeżeń. Ba, za to miłe zaskoczenie! Obudowę wykonano z metalu i plastiku (który powleczono czymś o nieco „gumowej” strukturze).

Obawiałem się, że takie połączenie może nie być zbyt trwałe i po kilku dniach korzystania z HS65 Surround najzwyczajniej w świecie pojawią się na nich rysy. Na szczęście do tej pory nic takiego nie miało miejsca, a przyznaję się, że zdarzyło mi się w pośpiechu odłożyć rzucić je na biurko.

Jedyne pokrętło umieszczone na obudowie HS65 Surroud działa precyzyjnie, stabilnie i dokładnie. Regulacja głośności jest ograniczona dwoma poziomami - minimalnym i maksymalnym, nie ma kręcenia w nieskończoność.

Pozostając na chwilę przy obudowie - Corsair HS65 Surround mają tylko jedno pokrętło (na lewej słuchawce). Ot, nic więcej - i przyznaję, że byłem zdziwiony, no bo… jak w nich wyciszyć mikrofon? Okazuje się, że wyciszenie mikrofonu realizuje się poprzez zmianę jego pozycji. Kiedy jest uniesiony i jakby schowany - żadne dźwięki nie będą trafiać do naszych rozmówców. Szybki ruch odsunięcia mikrofonu w dół natychmiast go uruchamia.

Osobiście jednak preferuję obecność np. podświetlenia, które informuje o stanie mikrofonu, ale to, co zrobił Corsair jest jak najbardziej w porządku i nie powinno sprawiać trudności nikomu żadnemu z użytkowników.

Pod maskownicą z logo Corsair niestety nic ciekawego nie ujrzymy - sprawdzałem ;)

Cały dzień noszenia na głowie? Bez problemu - właściwie nie czuć, że masz je na sobie

Corsair, jak zresztą każdy inny producent słuchawek chwali się, że nauszniki w HS65 Surround są wyjątkowo wygodne. Wiadomo - pianka zapamiętująca kształty pojawia się obecnie właściwie na każdym opakowaniu słuchawek, bez względu na ich cenę.

W przypadku tego zestawu natomiast - nie ma mowy o pustych hasłach reklamowych. Pianka w nausznikach jest rewelacyjna. HS65 założone o 8:00 wraz z początkiem pracy bez przeszkód można nosić przez kolejne 8 godzin (no dobra, krótkich przerw nie da się uniknąć, bo przewód nie pozwoli zabrać słuchawek do łazienki).

Sztuczna skóra z kolei sprawia, że okolice uszu podczas noszenia HS65 nie pocą się, a regulowany w szerokim zakresie pałąk (z mikrofibrą) jest właściwie nieodczuwalny na głowie.

Poza wyjątkowo wygodnymi nausznikami i pałąkiem, Corsair HS65 Surround są też lekkie - to daje dodatkowej wygody podczas ich noszenia.

Doskonale zdaję sobie sprawę, że korzystanie z słuchawek przez kilka godzin to nie tylko „obowiązek” w trakcie długich maratonów przed grami, ale też konieczność w niektórych zawodach wykonywanych przed komputerem. W obu tych przypadkach HS65 Surround sprawdzą się doskonale i na dobre pozwolą zapomnieć o niewygodzie podczas pracy, czy też gry.

Nauszniki wyglądają dość niepozornie, ale są naprawdę wyjątkowo wygodne

Wielkie brawa za oprogramowanie iCUE, trochę mniejszę za funkcję SoundID

Naturalnie, Corsair HS65 Surround posiadają dedykowane oprogramowanie do personalizacji dźwięku iCUE, w którym znalazła się opcja tworzenia profili użytkowników (jest też opcja ustawiania zdjęć profilowych), ustawienia korektora (EQ), włączania dźwięku przestrzennego Dolby Audio i dopasowanie dźwięku według swoich potrzeb dzięki nowej technologii SoundID.

Ekran główny oprogramowania iCUE

Najważniejsze w całym oprogramowaniu jest to, że Corsair oferuje aplikację dedykowaną komputerom z systemem Mac OS. Wiem, że sprzęt Apple jest zwykle traktowany po, nomen omen, MacOSzemu szczególnie, jeśli chodzi o sprzęt gamingowy, więc tym bardziej - należy się pochwała, że iCUE występuje w wersji „jabłkowej” i jest w pełni funkcjonalny.

Funkcjonalności oprogramowania generalnie są mimo wszystko w dużej mierze takie, jak wśród konkurencji. No ale nic w tym dziwnego - to słuchawki, więc trudno wymyślić tutaj coś więcej, niż korekcja equalizera, tworzenie profili (i ewentualnie personalizacja podświetlenia, jeśli występuje).

Rozpoczęcie personalizowania dźwięku (SoundID) w Corsair iCUE

Te dwie rzeczy w iCUE działają poprawnie - tak, jak powinny działać. Predefiniowanych ustawień EQ jest 5: Pure Direct, Movie Theater, FPS Competition, Clear Chat i Bass Boost. Własne „kompozycje” można zapisywać jako kolejne ustawienia.

W oprogramowaniu iCUE można włączyć opcję Mic Boost, zwiększającą czułość mikrofonu, która przydaje się w niektórych okolicznościach - np. podczas grania w nocy.

Corsair, mimo wszystko wymyślił nowość - funkcję SoundID i duża pochwała, że producent próbuje wprowadzić coś nowego, ale… u mnie nie spisała się ona tak, jak powinna. A jak powinna? W skrócie: personalizacja dźwięku iCUE polega na odtwarzaniu dźwięków, a zadaniem użytkownika jest wybór, które według niego brzmią lepiej. W efekcie słuchawki są spersonalizowane na podstawie tego, co uznaliśmy za najlepsze.

Jak było w praktyce? W mojej opinii iCUE stworzyło kompozycję nieco inną od tej, której oczekiwałem. Muzyka w dedykowanym profilu SoundID była nieco „zamulona”. Instrumenty zaczęły zlewać się w jeden pomieszany dźwięk, wokale zaczęły brzmieć niewyraźnie i generalnie rzecz biorąc - dźwięk nie był tak czysty, jak miał być. W grach sytuacja wyglądała podobnie.

Niemniej jednak, fajnie że SoundID się pojawiło. Kibicuję, aby w przyszłości dopasowanie profilu było bardziej trafne, bo w tej funkcji jest potencjał. Na ten moment być może nieco niewykorzystany, ale jest. Liczę, że to się zmieni w kolejnych modelach.

Elementy w Corsair HS65 Surround są ze sobą dobrze spasowane. Nawet podczas „znęcania się" nad nimi, nie słychać skrzypienia i innych - niepożądanych - dźwięków

Co do zaoferowania mają Corsair HS65 Surround kontekście dźwięku? Przede wszystkim - dźwięk przestrzenny Dolby Audio 7.1 (dostępny wyłącznie na komputerach w połączeniu przez adapter USB), który dodaje dodatkowych wrażeń w trakcie gry oraz innych multimediów. Sam dźwięk zapewniają natomiast duże, 50-milimetrowe przetworniki neodymowe, które z powodzeniem odtwarzają dźwięk w świetnej jakości (pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz). Aż żal z takim sprzętem ograniczać się tylko do gier, bo muzyka na HS65 Surround brzmi równie świetnie.

Jakość mikrofonu i dźwięku nie budzi żadnych zastrzeżeń

Corsair informuje, że wbudowany w zestaw HS65 Surround mikrofon cechuje się pasmem przenoszenia od 100 Hz do 10 kHz. Wartości te „na papierze” wyglądają całkiem dobrze. W rzeczywistości również przechwytywanie dźwięku stoi na wysokim poziomie.

Mikrofon można wyginać w jednej płaszczyźnie, aby odsunąć lub zbliżyć go do twarzy

Nagrania są czyste, głos nie jest sztucznie podbity niskimi tonami i generalnie rzecz biorąc, jest bardzo zbliżony do rzeczywistego i brzmi bardzo naturalnie. W mojej obiektywnej opinii, dźwięk rejestrowany przez Corsair HS65 Surround świetnie nadaje się do gier sieciowych i prowadzenia konwersacji w komunikatorach, bo wyjątkowo dobrze oddaje rzeczywisty głos nadawcy.

Jeśli natomiast chodzi o jakość odsłuchu - Corsair wyraźnie chce konkurować z najlepszymi na rynku i trzeba mu oddać, że robi to bardzo dobrze. W nowym zestawie HS65 Surround nie brakuje basu - to trzeba podkreślić, ale nie jest on dominujący. Podczas słuchania muzyki scena jest szeroka, a dźwięki wyraźnie od siebie odseparowane. Wyższe częstotliwości są wyraźne, wokale nie „zlewają się” w całość z resztą dźwięków.

Dotykanie tej pianki to sama przyjemność!

Połączenie świetnie grających, dużych przetworników z możliwością personalizacji EQ, a do tego całkiem niezłym, pasywnym wyciszeniem słuchawek sprawia, że HS65 Surround są świetnym wyborem, jeśli słuchawek używasz równie często do gry, co słuchania muzyki.

Dźwięk przestrzenny 7.1 w Corsair HS65 jest fantastyczny. Dzięki niemu granie lub słuchanie muzyki staje się zupełnie innym doświadczeniem.

Obecność dźwięku przestrzennego 7.1 można tylko pochwalić, bo nadaje wielu multimediom i grom zupełnie nowych wrażeń. Należy jednak pamiętać, że wiele starszych tytułów (zarówno gier, jak i muzyki) nie zostały przygotowane do odtwarzania w 7.1.

W każdym razie, HS65 Surround w grach radzą sobie naprawdę dobrze, a fakt że są kompatybilne z niemal każdą platformą - PlayStation, Xbox, Windows, Mac OS sprawia, że są wyjątkowo uniwersalne. Kupując ten zestaw otrzymujesz gwarancję, że jeśli jednak zrezygnujesz z PlayStation na rzecz Xboxa (lub odwrotnie), słuchawki nadal będą z nim współgrać.

Przejściówka dołączona w zestawie, która umożliwia odtwarzanie dźwięku 7.1 na komputerze

Dla kogo są słuchawki Corsair HS65 Surround i czy warto je kupić? Opinia

Myślę, że jednym z głównych powodów przemawiającym za zakupem Corsair HS65 Surround jest ich uniwersalna kompatybilność. Dla mnie to jeden z ważniejszych kryteriów przy tego typu urządzeniach i naprawdę doceniam, kiedy sprzęt działa równie dobrze na Windowsie, co Mac OS, ale też podepnę go do jakiejkolwiek konsoli.

Przypominam też, że oprogramowanie Corsair iCUE jest dostępne na sprzęt Apple. To nie takie oczywiste wśród konkurencji, a przecież Maki są często wykorzystywane do pracy. Dobrze zatem mieć możliwość konfiguracji słuchawek na sprzęcie, bez względu na jego system operacyjny.

No i wtyczka 3,5 mm - całkiem dobrze wykonana, swoją drogą

Zestaw HS65 mogę polecić również tym, którzy z słuchawkami nie rozstają się długimi godzinami. Naprawdę wygodne nauszniki i niewyczuwalny na głowie pałąk bez wątpienia należy docenić, bo jakby nie było - to wygoda podczas gry lub pracy jest najważniejszym czynnikiem. Bez niej - nieważne z jak dobrym sprzętem nie mamy do czynienia - nie ma mowy o czerpaniu przyjemności z czegokolwiek.

Czy jest coś, co może przekreślić zakup nowych Corsairów? Dla niektórych może to być brak łączności bezprzewodowej. To jednak kwestia w pełni indywidualna. Moim zdaniem byłoby świetnie, gdyby HS65 Surround posiadałby dodatkowy sposób połączenia (bez kabli), ale domyślam się też, że spowodowałoby to wzrost ceny zestawu. Jeśli jednak dla Ciebie kable leżące na biurku są czymś nie do zaakceptowania - to niestety ten model Corsair nie będzie najlepszym wyborem.

Dla osób, które nie chcą wydać więcej niż 400 zł na słuchawki - Corsair HS65 Surround jest świetnym wyborem.

Za cenę niespełna 400 zł słuchawki Corsair HS65 Surround są naprawdę świetnym wyborem. Ale tylko w tym budżecie. Jeśli jest on nieograniczony - na rynku naturalnie znajdą się lepsze rozwiązania, ale często to właśnie pieniądze okazują się być głównym kryterium zakupowym.

Opinia o Corsair HS65 Surround Plusy jakość dźwięku i nagrywania,

dźwięk przestrzenny 7.1,

wygodne podczas noszenia,

jakość wykonania,

uniwersalna kompatybilność,

oprogramowanie iCue, Minusy SoundID wymaga dopracowania,

brak połączenia bezprzewodowego,

dźwięk przestrzenny 7.1 dostępny tylko przez USB

Corsair HS65 Surround: ocena końcowa 88% 4.4/5