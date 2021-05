Mamy dla ciebie pięć propozycji – to uniwersalne prezenty na Komunię, dostosowane do młodych użytkowników, przydatne na co dzień, a równocześnie sprawiające radość. Co ty na to?

Muzyka towarzyszy nam już od pierwszych dni życia, a na etapie podstawówki zaczynamy powoli czuć, do jakiego stylu jest nam najbliżej. Muzyka zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę i najchętniej w ogólnie byśmy się z nią nie rozstawali. To możliwe – choćby za sprawą słuchawek. Stanowią one tylko część gadżetów, o których chcielibyśmy wspomnieć – w charakterze świetnych pomysłów na prezent z okazji I Komunii.

Słuchawki – uniwersalny pomysł na prezent na Komunię

Co łączy sportowców i dzieci? Jedni i drudzy są bardzo aktywni, nie boją się deszczu i zdarza im się pobrudzić. Między innymi dlatego właśnie – ale też ze względu na niską wagę – sprzęt dla tych pierwszych wyśmienicie sprawdza się także u młodszych użytkowników. Weźmy takie całkowicie bezprzewodowe słuchawki dokanałowe Creative Outlier Air Sports. Pot i deszcz nie robią na nich wrażenia, a ich waga wynosi zaledwie 10 gramów. Właściwie więc nie czuć, że się je nosi, a w przypadku mniejszych gumek silikonowych do uszu docierają dźwięki z otoczenia, co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo.

Słuchawki działają nawet 10 godzin między ładowaniami, a funkcję ładowarki może pełnić dołączone etui (w którym starcza energii na dwa pełne ładowania). Technologia Bluetooth 5.0 z aptX i AAC audio zapewnia z kolei niezawodne połączenie ze źródłem dźwięku. A skoro już przy nim jesteśmy, to nie można nie wspomnieć o tym, że brzmienie jest naprawdę dobre.

Creative Sound Blaster Jam V2 to kolejne dobre słuchawki dla aktywnych, tym razem jednak nauszne. Oczywiście ważą odrobinę więcej, ale 84 gramy masy własnej to wciąż wartość pozwalająca nazywać je lekkimi. Dzięki temu nie męczą głowy ani szyi. Komfort gwarantują również miękkie gąbki, z których zostały wykonane nausznice.

Słuchawki nauszne to szansa na większe przetworniki, a więc też większą moc. Tak właśnie jest. Miłośniczki i miłośnicy mocniejszych basów mogą w dodatku podbić niskie tony – wystarczy wcisnąć jeden przycisk, by muzyka zaczęła dobrze dudnić. Podobnie jak w poprzednim modelu można liczyć na łączność Bluetooth 5.0 z najnowszymi kodekami. Przyda się to także podczas rozmów głosowych – ich wysoką jakość zapewnia podwójny mikrofon z technologią redukcji szumów. Wisienką na torcie jest aż 22-godziny czas działania (a gdyby tego było za mało, to można jeszcze podłączyć słuchawki przez USB-C).

Bogate brzmienie na życzenie

Jeśli dziecko, dla którego szukasz prezentu, lubi sobie od czasu do czasu popykać w jakieś gierki, to optymalna opcją dla niego może być zestaw Creative Sound BlasterX H6. To słuchawki z 50-milimetrowymi przetwornikami, „oddychającymi” poduszkami i odłączanym mikrofonem. Dzięki złączom USB i mini jack można podłączyć je nie tylko do peceta, ale też do konsoli PlayStation 4, Xbox One czy Nintendo Switch.

Brzmienie oferowane przez te Sound Blastery robi niemałe wrażenie: nie tylko w grach, ale też przy oglądaniu filmów czy słuchaniu muzyki. Ale choć to już naprawdę potężny zestaw, komfort korzystania z niego jest pierwszorzędny. Zdecydowanie nie bez znaczenia jest też efektowne podświetlenie RGB, dzięki któremu nie ma żadnych wątpliwości, że są to słuchawki młodego miłośnika elektronicznej rozrywki.

Pozostajemy w temacie audio, ale zmieniamy kategorię, płynnie przechodząc do kolejnego pomysłu na prezent, jakim jest soundbar. Konkretnie mamy tu na myśli zestaw Creative Stage 2.1, tworzony przez kompaktową belkę i bezprzewodowy subwoofer. To sprzęt, który równie dobrze sprawdza się jako element kina domowego, jak i w roli głośników komputerowych. Gry, filmy, koncerty i muzyka ze studia – wszystko brzmi lepiej.

Przyzwoita jakość dźwięku jest jednak zaledwie jednym z wielu atutów tego modelu, który może pochwalić się szczytową mocą na poziomie 160 watów. Kolejny to szerokie opcje łączności, na które składają się między innymi: moduł Bluetooth, wejście optyczne, gniazdo AUX czy też port USB. Według Tomka, który miał przyjemność testować Stage, „zestaw oferuje bardzo dobrą funkcjonalność i jakość dźwięku. Świetnie nadaje się do oglądania filmów, grania na konsoli i PC oraz oczywiście słuchania muzyki”.

A może coś z innej beczki?

Szybkim krokiem zbliżając się już do końca, chcielibyśmy zwrócić twoją uwagę na urządzenie zupełnie innego rodzaju. Szczególnie praktyczne w dobie pandemii, ale tak naprawdę przydatne każdego dnia. Mówimy o kamerce internetowej, która sprawdzi się podczas nauki zdalnej, ale też pozwala utrzymywać kontakty ze znajomymi i rodziną. Jako prezent również sprawdzi się świetnie – wystarczy zerknąć na to, co oferuje Creative Live! Cam Sync 1080p.

A oferuje niemało. Bo to nie tylko rozdzielczość Full HD i płynność 30 klatek na sekundę, ale też pole widzenia 77 stopni, uchwyt pozwalający na obrót kamerki bez demontażu oraz podwójny mikrofon zapewniający krystalicznie czysty dźwięk. Jest również ciekawostka, której nie można by pominąć. To fizyczna osłona obiektywu – pozwala zadbać o prywatność w sieci.

Artykuł powstał we współpracy z Creative.