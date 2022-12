Święty Mikołaj pakował monitory, a Pani Mikołajowa niepostrzeżenie dorzuciła głośniki – w efekcie w paczce możesz znaleźć jedne i drugie. Trwa świąteczna promocja, której bohaterami są urządzenia marek iiyama oraz Creative.

Świąteczna oferta iiyama G-Master z prezentami Creative

Święta to czas prezentów, a skoro tak, to iiyama dorzuca do swoich sprzętów coś ekstra. Kupując w nadchodzących dniach monitor gamingowy z rodziny G-Master otrzymasz dodatkowo głośnik Creative – w zależności od modelu będzie to wodoszczelny głośnik przenośny MUVO Play albo kompaktowy soundbar bezprzewodowy Stage Air V2. Więcej o nich już za chwilę, ale najpierw skupmy się na podstawowych elementach tych zestawów, a więc samych monitorach. Japoński producent daje nam niemały wybór…

Dobry a mały monitor gamingowy: iiyama GB2470HSU

Jeżeli na przykład szukasz dobrego, ale nie za dużego monitora, to 24-calowy model iiyama G-Master GB2470HSU Red Eagle powinien okazać się doskonałym wyborem. To świetny sprzęt dla gracza, dobrze sprawdzający się także podczas codziennego korzystania z komputera: przeglądania internetu, pracy z dokumentami czy też oglądania filmów i seriali.

Oferuje standardową jak na tę przekątną rozdzielczość Full HD (1920 x 1080 px) i zdecydowanie niestandardową, bo bardzo wysoką częstotliwość odświeżania: aż do 165 Hz. A że do tego obsługuje technologię FreeSync, to niezależnie od tego jak szybko porusza się Twoja postać w grze, wszystko jest doskonale widoczne.

Dzięki matrycy Fast IPS monitor może w dodatku pochwalić się czasem reakcji na poziomie 0,8 ms, a równomierne podświetlenie stanowi swoiste dopełnienie całości. O tym, że nie są to tylko deklaracje producenta, lecz stan faktyczny, przekonaliśmy się podczas testu modelu GB2470HSU.

Prezent #1: głośnik Creative MUVO Play Tak jak wspomniałem, kupując monitor iiyama w grudniu, możesz liczyć na prezent. W przypadku tego modelu będzie to Creative MUVO Play, czyli niewielki, a przez to ultramobilny głośnik bezprzewodowy. Waży tylko 360 gramów i działa nawet 10 godzin między jednym ładowaniem a drugim – to świetny wynik. Przy tym wszystkim MUVO Play oferuje naprawdę przyzwoite brzmienie i stabilną łączność w technologii Bluetooth 5.0. Dzięki przyciskom na obudowie urządzenie jest też proste w obsłudze, a sama konstrukcja jest ponadto wodoszczelna, więc z powodzeniem możesz z tego głośnika korzystać nawet na basenie czy na działce.

Opcja z gatunku uniwersalnych: iiyama G2770HSU

Monitor iiyama G-Master G2770HSU Red Eagle jest niewiele droższy od wspomnianego wcześniej modelu, a jest też wyraźnie większy, bo jego przekątna to już 27 cali. Jeśli więc Ciebie (czy też osoby, dla której szukasz prezentu) nie ogranicza zbytnio przestrzeń, to ten tutaj może okazać się nawet lepszą opcją.

Większy ekran zwiększa komfort podczas rozgrywki, jak i oddawania się innym formom rozrywki. Równocześnie model ten może pochwalić się bardzo zbliżoną specyfikacją: na czele z matrycą Fast IPS, czasem reakcji poniżej 1 ms, odświeżaniem 165 Hz, obsługą FreeSync i rozdzielczością Full HD.

To dobry, uniwersalny monitor na co dzień, który powinien przypaść do gustu osobie w każdym wieku. Jeżeli zatem szukasz sprawdzonego pomysłu na prezent i za wszelką cenę chcesz uniknąć rozczarowania, to model G2770HSU tego japońskiego producenta będzie po prostu w sam raz.

Do tego monitora iiyama dorzuca ten sam głośnik Creative MUVO Play.

Dobry monitor do pracy, jak i do zabawy: iiyama G2740QSU

Zarówno w grach, jak i podczas pracy czy nauki, niezwykle istotna jest rozdzielczość. Wyższa pozwala nie tylko dostrzegać więcej szczegółów, ale też efektywniej wykorzystywać przestrzeń na ekranie. Jeśli więc szukasz urządzenia, które sprawdzi się w obu tych zastosowaniach, to koniecznie rzuć okiem na model iiyama G-Master G2740QSU Black Hawk.

Ten „Czarny Jastrząb” oddaje do Twojej dyspozycji 27-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli – idealnej zarówno pod kątem gier, jak i pracy. Dobrze też prezentują się pozostałe elementy specyfikacji, takie jak odświeżanie 75 Hz, czas reakcji na poziomie 1 ms i kąty widzenia tak szerokie, że możesz na ekran patrzeć niemalże z boku i niczego nie tracić. Przysłowiową wisienką na torcie jest 100-procentowe pokrycie palety kolorów sRGB.

Do tego monitora iiyama dorzuca ten sam głośnik Creative MUVO Play.

Gamingowy monitor z niejednym atutem: iiyama G2770QSU

W naszym krótkim przeglądzie pozostajemy przy monitorach 27-calowych, ale robimy kolejny krok naprzód. Trafiamy mianowicie na model iiyama G-Master G2770QSU Red Eagle, mający równie wysoką rozdzielczość, co poprzednik (2560 x 1440 px), ale trzymający też parę asów w rękawie.

Jego największym atutem jest matryca Fast IPS o czasie reakcji na poziomie 0,5 ms i odświeżaniu nawet 165 Hz, co w połączeniu z technologią FreeSync Premium Pro oznacza absolutny brak smużenia i innych problemów z płynnością animacji.

Monitor G2770QSU pomaga Ci też zanurzyć się w świecie gry, oferując funkcję regulacji poziomu czerni (Black Tuner) oraz specjalne tryby wyświetlania, dostosowane do różnych gatunków, między innymi pierwszoosobowych strzelanek i strategii czasu rzeczywistego. To rasowy kompan dla hardkorowego gracza. Przekonaliśmy się o tym, testując bliźniaczy model GB2770QSU (różni się on tylko regulowaną stopą).

Prezent #2: soundbar Creative Stage Air V2 Wspomniany wyżej monitor reprezentuje wyższą półkę, to też możesz liczyć na bardziej wypasiony prezent. Jest nim konkretnie kompaktowy soundbar Creative Stage Air V2, który z komputerem może łączyć się zarówno poprzez USB, jak i bezprzewodowo (z wykorzystaniem technologii Bluetooth 5.3). Pomimo niewielkich wymiarów urządzenie oferuje niezłe brzmienie i mocny bas. W ten sposób jest w stanie zagwarantować jeszcze lepsze wrażenia: zarówno podczas rozgrywki, jak i oglądania filmów i seriali. Dzięki temu zaś, że zajmuje tak mało miejsca, z powodzeniem znajdzie się dla niego przestrzeń właściwie na każdym biurku – bez obaw.

Krótko mówiąc – daj się pochłonąć: iiyama GB3266QSU

Na koniec zostawiliśmy propozycję kierowaną do tych bardziej wymagających graczy, szukających sposobu na to, by bez reszty zanurzyć się w wirtualnym świecie i w pełni cieszyć się rozgrywką. Takie możliwości otwiera przed Tobą monitor iiyama G-Master GB3266QSU Red Eagle Curved.

Pod tą przydługawą nazwą kryje się monitor z dużym (32-calowym) wyświetlaczem typu VA, który w dodatku jest zakrzywiony, aby niejako otoczyć Cię obrazem. Wysoka rozdzielczość (2560 x 1440 pikseli) pozwala Ci w dodatku dostrzec każdy detal świata, do którego trafisz podczas rozgrywki, a bogate kolory i HDR sprawią, że bez trudu się nim zachwycisz.

Aby sprostać Twoim wymaganiom monitor GB3266QSU pozwala na regulację wysokości i kąta obrotu. Z kolei cechy, takie jak odświeżanie 144 Hz, czas reakcji 1 ms i technologia FreeSync Premium zapewniają maksymalny komfort rozgrywki: bez opóźnień, zacinania czy rwania obrazu.

Do tego monitora iiyama dorzuca ten sam soundbar Creative Stage Air V2.

Promocja, o której mowa w tym artykule, potrwa aż do Bożego Narodzenia (lub do wyczerpania zapasów). Już teraz możesz z niej skorzystać w oficjalnym sklepie iiyama, a także u zewnętrznych sprzedawców, takich jak Media Expert, Empik, Delkom czy x-kom. Lada moment powinna ponadto wystartować w kolejnych sklepach – na liście znajdują się między innymi: Komputronik, RTV EURO AGD oraz Alsen.

Artykuł powstał we współpracy z iiyama.