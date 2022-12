Marka Microsoft Surface istnieje na rynku już od 10 lat. To doskonała okazja na poznanie, co nowego pojawiło się przez cały ten czas i jak uniwersalnym hasłem okazuje się być Surface. Sprzęt dla każdego doskonale opisuje te linie produktów Microsoft.

Microsoft to dziś silny gracz na rynku

Jakie firmy przychodzą wam na myśl, jeśli chodzi o przemysł technologiczny? Z pewnością w głowach większości jest to Microsoft. W żadnym stopniu nie jest to zadziwiające. Wszak przedsiębiorstwo założone przez Billa Gatesa zapisało się na kartach historii przede wszystkim jako dostawca popularnego systemu operacyjnego Windows.

Microsoft to jednak nie tylko software - jest też hardware. I to właśnie gałąź firmy odpowiedzialna za produkcję urządzeń świętuje w tym roku swoje 10. urodziny. Surface pojawiło się po raz pierwszy w czerwcu 2012 roku - był to tablet Surface. Dziś oferta produktów z serii jest dużo większa, a pośród niej znajdziemy sprzęt, który sprosta każdym oczekiwaniom.

Microsoft Surface Laptop Studio pokazuje, jak zmieniła się technologia przez 10 lat

Od tabletu pracującego pod kontrolą systemu Windows RT zaprezentowanego w 2012 - po tę maszynę dla wymagających twórców. Microsoft Surface Laptop Studio nie bez powodu otrzymał dopisek „Studio” w nazwie.

To sprzęt, który od swojego przodka sprzed 10 lat dzielą lata świetlne w kwestii technologii. Producent postanowił dostarczyć użytkownikom sprzęt, który absolutnie nie będzie ograniczać twórców w pracy kreatywnej. Jedyną barierą jest tutaj wyobraźnia - z resztą Surface Laptop Studio poradzi sobie bez zająknięcia.

Microsoft Surface Laptop Studio to laptop dla wymagających. Ekranu o przekątnej 14,4" można używać na szereg różnych sposobów

Urządzenie może pracować w nawet trzech różnych trybach: stacji roboczej, Stage oraz studyjnym. Pozwala to dopasować laptop do otoczenia - nie ma zatem znaczenia, czy użytkownik pracuje przy wygodnym biurku, czy też dokańcza ważny projekt podczas podróży pociągiem. Dla Surface Laptop Studio każde miejsce jest dobre, aby dostarczyć wystarczająco dużą wydajność dla pracy twórczej.

Skoro już przy wydajności jesteśmy - ją w przypadku tego uniwersalnego urządzenia zapewnia mocna specyfikacja. Procesor Intel Core H35 i5-11300H (11. gen) lub Intel Core H35 i7-11370H (11. gen) w połączeniu z grafiką Nvidia GeForce RTX 3050 Ti zapewnia płynne funkcjonowanie najpopularniejszych, ale też wyjątkowo wymagających programów m.in. do produkcji grafiki (Adobe Photoshop), Premiere Studio, Visual Studio etc. Za brak niechcianych „lagów” podczas pracy odpowie natomiast 16 lub 32 GB pamięci LPDDR4X RAM.

Praca z długopisem jak na kartce papieru? Surface Laptop Studio to wygodne urządzenie dla twórców

Praca twórcza, to i wyświetlacz musi wykazać się dobrą charakterystyką. No i Microsoft Surface Laptop Studio spisuje się tutaj na medal. Wyświetlacz PixelSense Flow o przekątnej 14,4” odświeża się z częstotliwością do 120 Hz i ma rozdzielczość 2400 x 1600 px (201 PPI i współczynnik proporcji 3:2).

Dodatki, które zwiększają użyteczność tej maszyny to z kolei dwa porty Thunderbolt 4 40 Gb/s, złącze audio oraz specjalny port Surface. Na dysku Surface Laptop Studio nie zabraknie też miejsca nawet na te największe projekty - a to z uwagi na możliwość dopakowania do niego aż 2 TB przestrzeni dyskowej SSD.

Kiedy klawiatura jest niepotrzebna, można złożyć ekran i używać wyłącznie touchpada

Ten sprzęt pokochali użytkownicy. Microsoft Surface Laptop - czyli sprzęt, który ma działać i być wydajny

Laptopy to urządzenia, które od lat cieszą się ogromną popularnością. Szczególnie ostatnie lata okazały się być okresem, w którym te mobilne komputery sprawdziły się wielu użytkownikom z uwagi na pracę zdalną lub hybrydową.

Małego laptopa weźmiemy wszędzie ze sobą. Właśnie dlatego Surface Laptop to sprzęt, który użytkownicy sprzętu Microsoft upodobali sobie najbardziej. Nic w tym dziwnego. Dlatego też seria Surface Laptop doczekała się w ostatnim czasie premiery kolejnej już generacji oznaczonej numerem 5.

Co jednak najbardziej przekonuje użytkowników, którzy decydują się na zakup Surface Laptop? To, że jest „stylowy i szybki” - i tak zresztą producent określa tę propozycję. To sprzęt uniwersalny w każdym calu - a jest ich (cali, oczywiście) do wyboru wystarczająco, aby dopasować urządzenie do swoich potrzeb. Mniejszy wariant ma ekran o przekątnej 13,5”, większy natomiast 15”.

Prawdziwe pole do popisu w kwestii personalizacji zaczyna się jednak podczas wyboru procesora i pamięci RAM. Microsoft do wyboru oddaje kilka opcji (dla modelu Laptop 4):

procesor Intel Core i5-1135G7 (11. gen)

procesor Intel Core i7-1185G7 (11. gen)

procesor AMD Ryzen 5 4680U Mobile

Dorzucając do tego pamięci 8, 16 lub 32 GB (LPDDR4X RAM) mamy już całkiem duże możliwości konfiguracyjne. I o to właśnie chodzi w Surface Laptop. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.

Specyfikacja jest obszerna, a wspólne cechy, takie jak wysoka rozdzielczość ekranu (2256 x 1504 px dla 13,5” oraz 2496 x 1664 px dla 15”), długi czas pracy na baterii (maksymalnie 19 godzin w topowej specyfikacji i przy typowym obciążeniu), uniwersalne złącza USB-C, USB-A, 3,5 mm mini-jack oraz funkcja odblokowania systemu przez Windows Hello sprawiają, że jest to sprzęt do granic możliwości uniwersalny.

Port USB-C, USB-A i 3,5 mm mini jack. Taki zestaw w Surface Laptop 4 jest wygodnym, ale też uniwersalnym rozwiązaniem

Bez znaczenia, czy potrzebujesz laptopa na uczelnię, do pracy, do oglądania seriali, przewijania Facebooka, czy szukania przepisów na obiad - Surface Laptop jest wykonany ze świetnej jakości materiałów, ma dobrą specyfikację - i przede wszystkim jest taki, jaki powinien być laptop. Mobilny.

Niewiele ponad 1 kg wagi w połączeniu z grubością ok. 14,6 mm (po złożeniu) to wynik jak najbardziej zadowalający, który sprawia, że ten przenośny komputer zabierzesz ze sobą wszędzie.

Microsoft stale rozwija tę kategorię urządzeń, co potwierdza wspomniana wczceśniej premiera modelu Surface Laptop 5. Ten ma być aż 50% bardziej wydajny od swojego poprzednika, ale jednocześnie zachowa poprzednią formę - znów kupimy go w wersji 13,5” lub 15”.

Materiał, którym Microsoft ozdobił Surface Laptop 4 to coś, co trzeba sprawdzić w dotyku. Jest naprawdę świetny!

Laptop i tablet w jednym. Tak przedstawia się Microsoft Surface Pro

Urządzenia z linii Surface Pro to odpowiedź na potrzeby rynku, które - jak się okazuje - są bardzo specyficzne. Tablety mają to do siebie, że często brakuje im wydajności - i pracują pod kontrolą mobilnych systemów operacyjnych (np. Android).

Laptopy z kolei są od tabletów dużo większe i brakuje im tej „lekkości”, co mniejszej konkurencji. Pomiędzy tymi segmentami istniała pustka, którą doskonale wypełnił Microsoft Surface Pro.

Surface Pro 8 z podłączoną klawiaturą. Kiedy nie jest potrzebna - można ją odpiąć jednym ruchem

Surface Pro, czylo tableto-laptop dla tych, którzy wymagają więcej od tabletu, ale mniej od laptopa. Tak osobiście rozumiem ideę tego urządzenia.

Jak natomiast Windows rozumie tę ideę i w jaki sposób ją sprzedaje? Wygląda na to, że od modelu Surface Pro 8 postrzeganie tego segmentu przez producenta zmieniło się diametralnie - a to głównie z uwagi na największą od 2014 roku aktualizację modelu Surface Pro 3.

Nowa „ósemka” to sprzęt, który można zapakować do niewielkiej torebki i wziąć ze sobą na spotkania w ciągu dnia, a jednocześnie w pełni wykorzystać jego wydajność do pracy w programach np. twórczych.

Surface Pro 7+ to urządzenie mniejsze gabarytowo od Pro 8. Dla wielu może to być kluczowa zaleta

Tutaj z kolei znów pojawiają się hasła, które w przypadku urządzeń Microsoftu często odgrywają istotną rolę - uniwersalność i możliwość konfiguracji. Swój perfekcyjny zestaw z Surface Pro 8 stworzymy dobierając do niego niezbędne akcesoria Microsoft.

Dla niektórych będą to klawiatury, które podepniemy pod „laptop” jednym prostym ruchem, dla innych natomiast myszki - które pozwolą dokładniej operować w programach do obróbki grafiki, a pozostali z kolei wybiorą słuchawki - aby przez cały dzień pozostać w kontakcie z zespołem na MS Teams.

Dla użytkowników, którzy ponad procesory Intel Core i5-1135G7 (11. gen) lub i7-1185G7 (11. gen) i pamięć LPDDR4X RAM do 32 GB i ekran o przekątnej 13” o rozdzielczości 2880 x 1920 px (267 PPI i 120 Hz) wybierają nieco bardziej kompaktowe rozwiązania doskonale spisze się nieco mniejszy model Surface Pro 7+ (12,3”, 2736 x 1824 px przy 267 PP). Nie brak mu mobilności - ale pozwoli zaoszczędzić kilka stówek w portfelu.

Microsoft Surface Pro 9 z niemal bezramkowym wyświetlaczem i w genialnych kolorach. Personalizacja na całego

Zarówno Surface Pro 8, jak i Surface 7+ okażą się sprzętem godnym uwagi w przypadku osób, które często podróżują i nie potrzebują mocy pozwalającej wyrenderować film w 8K w kilka chwil. To raczej sprzęt, który zabierzemy ze sobą na spotkania, do pracy (w połączeniu z akcesoriami), a później przekonwertujemy go w miejsce do oglądania Netfliksa na ekranie o wysokiej rozdzielczości. Uniwersalny, wygodny i lekki jak piórko.

Podobnymi słowami można opisać najnowszą generację tego tabletu od Microsoft. Surface Pro 9 wprowadza niemal bezramkowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania do 120 Hz, a do tego procesory Intel Core 12. generacji. Nie zabrakło oczywiście złącz Thunderbolt 4, łączności 5G w połączeniu z procesorem Microsoft SQ 3 oraz pracy na baterii przez cały dzień.

Laptopy „na wynos” od Microsoft. Surface Laptop Go

Bynajmniej nie mam tu na myśli żadnej formy sprzedaży laptopów Microsoft w okienkach „drive-thru”. Ot, takie określenie przychodzi mi na myśl patrząc na urządzenia, które producent oferuje w ramach linii Surface Laptop Go. Jak w przypadku poprzednich serii - „Go” w nazwie nie jest bez znaczenia - i stąd pewnie moje skojarzenie z laptopami „na wynos”.

O co jednak chodzi? Jak zapewne zdążyliście zauważyć, Microsoft wręcz do perfekcji opanował kategoryzację swojego sprzętu pod względem potrzeb użytkowników. Przykładowo: Surface Laptop to sprzęt podstawowy, bardzo wydajny i mega uniwersalny. Surface Laptop Studio znajdzie natomiast odbiorców wśród twórców treści wideo, grafiki etc.

Wygląda klasycznie, prawda? I tak ma być. To prosty laptop, którego trudno nie polubić

A jakich odbiorców znajdzie Surface Laptop Go? Ano wszystkich tych, którzy siedzą w domu i pomyślą sobie: „potrzebuję laptopa”. I tyle. Bez żadnych precyzyjnych wymagań. Chcę laptopa, bo chcę laptopa - to wystarczy do zakupu Surface Laptop Go 2.

Widać to nawet na stronie producenta, gdzie informacje na temat tego laptopa „na wynos” są okraszone pastelowymi i żywymi kolorami. Lifestyle'owy charakter - chciałoby się rzec, idąc za trendami.

To po prostu laptop, którego użyjemy do zamówienia ubrań na Zalando, przejrzenia oferty KFC podczas leniwej soboty, odpalenia muzyki w tle podczas spotkania ze znajomymi, ale też połączenia się ze współpracownikami podczas spotkania na Teams lub zrobienia krótkiej prezentacji na uczelnię.

Microsoft Surface Laptop Go 2 ma ekran o przekątnej 12,4". Dla podstawowych zastosowań to wystarczający rozmiar

Ot, Surface Laptop Go 2 to po prostu laptop, który leży na szafce w domu i sięgamy po niego, kiedy telefon okazuje się niewygodny, a kombajn z najdroższą grafiką na rynku okazuje się być przerostem formy nad treścią.

Jasne, że można w tym miejscu mówić o jego specyfikacji. Dla zasady zatem: procesor Intel Core i5-1135G7, do 256 GB SSD, ekran 12,4” o rozdzielczości 1536 x 1024 (148 PPI), który jest dotykowy, a do tego 4 lub 8 GB LPDDR4X RAM.

Ale czy to kogokolwiek, kto chce kupić Surface Laptop Go 2 interesuje? Strzelam, że nie. Wystarczy, że waży niewiele ponad 1 kg, ma minimalistyczny design, pracuje długo na baterii i najzwyczajniej w świecie - jest bardzo ładny.

Minimalistyczny i lekki. Taki jest Surface Laptop Go 2

Tak się sprzedaje laptopy „na wynos” - wiele ich kupców przede wszystkim zwróci uwagę na cenę, wygląd zewnętrzny, jakość wyświetlacza - a dopiero na końcu postanowi zajrzeć na karteczkę ze specyfikacją lub przeczytać recenzję (którą swoją drogą napisał dla was Przemek).

Akcesoria Microsoft do laptopów i tabletów. W sklepie Microsoft znajdzie się cały ich szereg, m.in. słuchawki, myszki oraz klawiatury

Tableto-laptop do podstawowych zadań. Microsoft Surface Go

O tej kategorii urządzeń z serii Surface mógłbym teoretycznie powiedzieć najwięcej, bo miałem z nią długi kontakt podczas testu nowego modelu Surface Go 3. W praktyce natomiast mógłbym skopiować tekst z kilku akapitów powyżej odnośnie Surface Pro i zamienić kilka słów, aby bardziej pasowały do podstawowego tableto-laptopa od Microsoftu.

Postanowiłem jednak, że tego nie zrobię, bo i po co czytać dwa razy to samo - a i Surface Go jest o tyle ciekawym sprzętem, że zasługuje na kilka zdań wprowadzenia. Szczególnie, że to dziesiąte urodziny serii Surface.

Microsoft Surface Go 3 bez dołączonej klawiatury. Ot, prosty tablet z Windows 11

Do rzeczy zatem: czym jest Surface Go? Ja tego nie wiem, Microsoft chyba też nie do końca. Podejrzewam natomiast, że to twór, który powstał aby wypełnić przestrzeń pomiędzy przenośnymi tableto-laptopami do bardziej wymagających czynności (z większą wydajnością), a tabletami jako takimi, których obecności na rynku już absolutnie nie rozumiem.

Niemniej jednak, Surface Go to coś, co kupujemy jako któryś z kolei „komputer” w domu, bo pieniędzy na koncie jest jakby za dużo, a uzależnienie od technologii nie pozwala przejść obojętnie obok tej specyficznej konstrukcji. Surface Go 3 (który miałem okazję testować w zestawie z klawiaturą i długopisem) próbuje zastąpić pełnoprawnego laptopa, ale nie do końca mu się to udaje.

Przede wszystkim wynika to z rozmiaru ekranu (10,5”) i dostępnych procesorów Intel Pentium Gold 6500Y lub Core i3-10100U. Nie pomaga też grafika Intel UHD 615 i przestrzeń dyskowa SSD 128 GB. Pomaga jednak system Windows 11, którego zwykle na tabletach nie uświadczymy.

Po dołączeniu do Surface Go 3 klawiatury jego użyteczność wzrasta. W tej kompozycji, którą przedstawił producent to urządzenie sprawdza się doskonale - szybki przegląd sieci przy śniadaniu w domu lub na mieście

Czy jednak system operacyjny rodem z komputerów stacjonarnych może sprawić, że seria Surface Go będzie substytutem dla laptopów? Absolutnie nie. Będzie jednak świetnym urządzeniem, które podobnie jak większy Surface Laptop Go będzie stanowiło sprzęt „na wynos”. Coś, czego nie będziemy używać na co dzień, bo ma dość ograniczoną użyteczność, ale doskonale sprawdzi się tam, gdzie smartfon to za mało, a laptop to za dużo.

Dobrze jednak, że Microsoft zdaje sobie sprawę z obecności takiej niszy na rynku i skutecznie ją uzupełnia linią Surface Go. Trudno krytykować ten sprzęt za wydajność, która uniemożliwia odpalenie na nim najnowszych gier. Nie do tego został stworzony.

Jego rolą jest wsparcie domowników w podstawowych zadaniach, które wygodniej wykonuje się na większym ekranie. Seriale, gry mobilne, kalkulacje w Excelu, zapisywanie wspólnych notatek etc. - to wszystko zadania, dla których Surface Go został stworzony i odnajduje się doskonale.

Kolory klawiatur, które można podpiąć pod Surface Go 3 również. Microsoft lubi personalizację

Produkty Surface to odpowiadają na wszystkie potrzeby użytkowników

Microsoft przez 10 lat rozwinął serię produktów niemal idealną. Idealną pod tym względem, że trafia do niemal każdego użytkownika w kontekście jego potrzeb. Dziś, jeszcze w 2022 roku doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest dopasowanie sprzętu do wymagań osoby, która będzie z niego korzystać.

Microsoft doskonale zdaje sobie z tego sprawę i stale udoskonala to, czego oczekuje rynek. Potrzebujesz wydajnego laptopa do pracy twórczej, a twoja praca wymaga podróży? Proszę bardzo, Surface Laptop Studio to sprzęt, którego potrzebujesz. Mniej wydajny laptop, który ma służyć jako dodatkowy i zapasowy w domu? Idealnie sprawdzi się Surface Laptop Go.

Decydując się na zakup sprzętu Microsoft zyskujemy nie tylko dobrej jakości urządzenia dopasowane do twoich potrzeb, ale też integrację z systemem operacyjnym Windows 11. Oznacza to, że takie połączenie zostało doskonale sprawdzone przez producenta - i ten daje gwarancję sprawnego funkcjonowania zestawu. Trudno tutaj mówić o jakichkolwiek problemach z optymalizacją.

Sprzęt Microsoftu doskonale rozumie się z software Microsoftu - a to, zaraz obok ogromnych możliwości personalizacji - świetne podsumowanie dotychczasowych 10 lat rozwoju linii Surface, która z pewnością w najbliższych latach zaskoczy użytkowników.

Artykuł powstał we współpracy z Microsoft.