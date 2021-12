Technics EAH-AZ40 to słuchawki bezprzewodowe o wysokiej jakości dźwięku. Generują solidny bas, mają dobre mikrofony, pracują dość długo na baterii i wyglądają dobrze. Czy warto je kupić? Zapraszam do recenzji słuchawek Technics AZ40.

ocena redakcji:









4/5

Testuję Technics AZ40. Oto moja opinia

Niedawno testowałem dla Was słuchawki TWSTechnics AZ60, które mogę krótko opisać, jako znakomite i polecam je w stu procentach. Cechują się bardzo wysoką jakością dźwięku, mają wsparcie dla rewelacyjnego kodeka LDAC, wyposażone są w skuteczną aktywną redukcję hałasu (ANC), działają dość długo na baterii i są świetnie wykonane. Kosztują jednak około 1000 zł. Są tyle warte, ale... może warto skusić się na tańsze słuchawki Technics EAH-AZ40, za 680 zł? Są gorsze? a może lepsze? Zapraszam do recenzji.

Jednej rzeczy mi brakuje

Technics AZ40 nie mają ANC. Dla niektórych osób to może być problem, bo aktywna redukcja hałasu jest bardzo przydatna podczas słuchania muzyki poza domem (w mieście). Pozwala dodatkowo wytłumić dźwięki ruchu ulicznego, co w połączeniu z dobrymi gumkami zapewniłoby wyższy komfort i lepszą czystość muzyki.

Muszę przyznać, że jest to dla mnie trochę zaskakujące, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę cenę przekraczającą 650 zł. W moim odczuciu Technics AZ40 aspirują do miana lidera w swojej klasie, przynajmniej pod względem jakości dźwięku i jakości wykonania.

Brak ANC w dokanałowych słuchawkach bezprzewodowych w tej cenie, to tak jakbyśmy kupili samochód ładny, wygodny i z mocnym silnikiem, ale bez klimatyzacji. Da się bez tego żyć, ale przyjemność jazdy jest mniejsza.

Pozostaje izolacja pasywna. Czy jest wystarczająca?

Moim zdaniem tak. Uszczelki silikonowe w komplecie zapewniają dobrą izolację i dość skutecznie obniżają głośność zewnętrznych dźwięków. Zapewniają dobry komfort słuchania muzyki i prowadzenia rozmów głosowych np. w parku, w niezbyt głośnym biurze, w domu przy otwartym oknie, niezbyt blisko ulicy. Izolacja jest w porządku. Gdyby dodano do tego ANC byłoby już bardzo dobrze.

W opakowaniu są 4 pary gumek, w rozmiarach XS, S, M, L (M są założone domyślnie na słuchawki). Jakość uszczelek jest bardzo dobra. Są miękkie, dobrze trzymają słuchawki w uszach i mają kolor pasujący do danego modelu. Otwory do zaczepiania gumek są okrągłe, więc nie ma problemu z ewentualnym dobraniem innych.

Warto dodać, że wszystkie są wyposażone w piankowe filtry, które ocieplają brzmienie i podkreślają tony niskie. Technics AZ40 to dobre słuchawki dla miłośników basów, ale o tym za moment.

Specyfikacja produktu Technics AZ40 (EAH-AZ40E) Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Waga 5.10 g etui z ładowarką: 31,18 g

Ilość jednocześnie sparowanych urządzeń Bluetooth max. 2

Regulacja głośności tak

Zasięg nadajnika 10m

Inne cechy słuchawek cyfrowa redukcja hałasu, wodoodporność IPX4 obsługa kodeków: SBC, AAC

Czas pracy bezprzewodowej 450 min

Konstrukcja słuchawek dokanałowe 4 rodzaje gumek w komplecie rozwiń

Dźwięki otoczenia można wzmocnić

Skoro system rozpoznawania zewnętrznych dźwięków i ich reprodukcji w przetwornikach słuchawek jest obecny, to wystarczyło tylko zaprogramować inne czasy, dodać przeciwfazę i proszę bardzo - mielibyśmy ANC.

Samo odtwarzanie dźwięków zewnętrznych przydaje się w sytuacjach, gdy w mieście przechodzimy przez jezdnię, drogę rowerową itp. Wtedy tak zwany tryb przezroczysty podnosi bezpieczeństwo, bo dzięki niemu możemy usłyszeć nadjeżdżające pojazdy lub dzwonki/klaksony.

Mamy do dyspozycji dwie opcje dźwięków otoczenia: tryb Przejrzysty, przekazujący dźwięki zewnętrzne bez dodatkowego wzmacniania ludzkiego głosu oraz tryb Uwaga wyciszający muzykę, podkreślający głos, przydatny podczas prowadzenia rozmów telefonicznych.

Bluetooth Multipoint - dwa telefony na raz

Ze słuchawkami Technics AZ40 można sparować dwa smartfony jednocześnie (lub np. telefon i tablet lub laptop). Słuchawki będą się szybko przełączały między aktywnymi źródłami dźwięku.

Jakość głosu z mikrofonu

Słuchawki Technics AZ40 mają 6 wbudowanych mikrofonów. Służą one nie tylko do rozmów głosowych, ale też do przekazywania dźwięków z otoczenia. Co ciekawe podczas rozmów działa coś na kształt redukcji szumu - można tę funkcję włączyć w aplikacji na telefon lub dotykając trzykrotnie jednej ze słuchawek (domyślnie prawej).

Jakość mikrofonu możesz ocenić w poniższym filmie.

Technics EAH-AZ40 - czas pracy na baterii

Słuchawki przy głośności ustawionej na około 60-65% grają bez przerwy przez około 6 godzin. W czasie testów kilkakrotnie słuchałem muzyki z przerwą na wideokonferencję. Wtedy słuchawki bez problemu wytrzymywały 1 godzinę rozmowy + 4,5 godziny muzyki, czyli łącznie 5,5.

Słowem: czas pracy 5,5-6 godzin przy głośności 60-65% jest realny. Można go przekroczyć nie używając mikrofonu i obniżając trochę głośność.

W komplecie dostajemy oczywiście etui, które ma wbudowany akumulator. Potrafi on naładować słuchawki około 3 razy. Łącznie możemy oczekiwać 23-26 godzin słuchania muzyki. To wystarczy nawet na dłuższą podróż.

Ładowanie słuchawek w etui od 0 do 50% trwa 22 minuty, a do 100% lekko ponad 50 minut. Czas pełnego ładowania rozładowanego etui z rozładowanymi słuchawkami może trwać nawet 2,5-3 godziny. Słuchawki mogą być używane i ładowane pojedynczo.

U mnie słuchawka lewa i prawa rozładowywały się w różnym tempie. Prawa wolniej, więc gdy lewa już nie grała, w prawej często zostawało jeszcze 10% energii.

Etui bez ładowania bezprzewodowego

Energię trzeba uzupełniać przez USB-C. Rzecz jasna brak ładowania indukcyjnego nie dyskwalifikuje słuchawek, ale na rynku dostępne są tańsze modele, które mają tę funkcję. W cenie około 680 zł moim zdaniem jest ona wskazana.

Wodoodporność

Słuchawki spełniają standard IPx4, więc nie są zalecane do intensywnego treningu sportowego. Nie będzie to żaden problem, jeśli chcesz używać ich do zwyczajnego, codziennego słuchania muzyki w domu i poza nim. Jednak latem wybierz inne słuchawki do biegania i na siłownię. Ponadto warto zaznaczyć, że etui nie ma nawet takiego poziomu wodoszczelności. Słuchawki i szczególnie etui mogą nie wytrzymać zalania i obfitego deszczu.

Sterowanie dotykowe jest wygodne

Słuchawki mają dość duże obszary dotykowe na zewnętrznych płaszczyznach. Są one czułe i precyzyjne. Bez problemu rozpoznają pojedyncze i wielokrotne dotknięcia.

Funkcje dotykowe można zmieniać w aplikacji na telefonie. Dostępne opcje to: odtwarzanie/pauza, regulacja głośności, przełączanie utworów, włączanie odsłuchu dźwięków zewnętrznych, a także odbieranie/odrzucanie i wyciszanie rozmów telefonicznych.

Aplikacja na telefon

Aplikacja jest darmowa i nosi nazwę Technics Audio Connect. Pozwala sprawdzić poziom naładowania akumulatorów w słuchawkach (ale nie w etui), włączyć dźwięk otoczenia, aktywować korektor dźwięku (kilka trybów fabrycznych + ręczny), skonfigurować sterowanie dotykowe, wybrać język informacji głosowych, skonfigurować automatyczne wyłączanie nieużywanych słuchawek (5, 10, 30, 60 minut) oraz włączyć redukcję szumów podczas rozmowy głosowej.

Czy siłą sygnału jest dobra?

Tak, jest dobra. Mogłem zostawić telefon w jednym pokoju i poruszać się po mieszkaniu w promieniu około 10 metrów, a dźwięk był odtwarzany prawidłowo, bez przerw i z dobrą jakością. Nawet przez ściany.

Czy słuchawki są głośne?

Grają wystarczająco głośno. Na pewno nie są ciche, ani ekstremalnie donośne (sytuacja wygląda podobnie jak w droższym modelu AZ60). Osoba dbająca o słuch będzie posługiwała się tutaj zakresem głośności do 70-80%. Zaletą jest to, że przy niskiej głośności nie słychać szumów własnych.

Technics EAH-AZ60 - jakość dźwięku

Są tutaj dwie podstawowe różnice między Technics AZ40, a AZ60: średnica przetworników: (6 vs 8 mm) oraz zastosowany kodek podczas transmisji dźwięku (AAC vs LDAC). Oczywiście kodowanie LDAC jest potężną zaletą droższego modelu AZ60, ale najważniejsza jest odpowiedź na pytanie: czy jakość dźwięku w AZ40 jest wystarczająco dobra?

Moim zdaniem tak. Nie tylko wystarczająco dobra, ale wręcz bardzo dobra. Owszem AZ60 grają jeszcze lepiej (moim zdaniem mogą być wzorem w swojej klasie), ale AZ40 za lekko ponad 650 zł też zasługują na wyrazy uznania.

Brzmienie słuchawek

Technics EAH-AZ40 mają miękki, dość ciepły charakter, z solidnym dołem, lekko cofniętym środkiem i przyjemną, czystą, dość przestrzenną górą. W porównaniu do AZ60 dół nie jest tak dociążony (zwłaszcza po włączeniu ANC w AZ60), środek jest podobny, a góra ze względu na brak kodeka LDAC nie jest tak szczegółowa. Jednak zdecydowanie chciałbym podkreślić, że ogólna jakość stoi na wysokim poziomie. Tony niskie są mocne, dobrze kontrolowane w całym zakresie głośności, a góra wciąż zaskakuje pozytywnie lekkością i poziomem detali (w tej klasie cenowej).

Kendrick Lamar - Backseat Freestyle

Test na basy. Faktycznie tonów niskich jest pod dostatkiem. Są dość miękkie i bardzo dobrze kontrolowane. Nabierają rumieńców przy 30% głośności, ale brzmią świetnie nawet przy 100%. Nie deformują się, wybrzmiewają dość długo i miękko, ale trochę im brakuje do poziomu dużego subwoofera. Wokal jest czytelny, wyraźny, lekko ocieplony, ale przyjemny w odbiorze. Góra jest chłodniejsza, odrobinę metaliczna, ostrzejsza i zawiera dość dużo szczegółów. Scena jest bardziej głęboka, niż szeroka. Tony niskie grają blisko uszu, a wysokie dalej / wyżej. Ogólne wrażenia są dobre.

Michael Jackson - Dangerous

Tutaj tony niskie są zdecydowanie krótsze, ale bardziej sprężyste. Ładnie balansują się z resztą pasma - nie przesłaniają wokalu i nie starają się dominować, ale są podkreślone i dość mocne. Środek jest ponownie lekko ocieplony, ale czysty. Góra chłodniejsza, dość jasna, gładka, przestrzenna, rozchodząca się w głąb i lekko na boki. Brzmienie zdecydowanie uznaję za rozrywkowe - pasujące do dynamicznej muzyki elektronicznej.

Chris Jones - Long After You Are Gone

Kultowy akustyczny utwór oparty o gitary i wokal. Na słuchawkach Technics AZ40 zaskakuje znakomitą dynamiką. Dół jest miękki i wybrzmiewa długo oraz przyjemnie wibruje. Środek wraz z wokalem jest bardzo czysty i stanowi chyba największy atut, a góra pasma świetnie go uzupełnia. Gitary brzmią czysto i szczegółowo, a ich górne rejestry tworzą zaskakująco dużą przestrzeń (słychać sporo powietrza od górnego zakresu średniotonowego wzwyż). Głos jest gładki, przyjemny i dość ciepły. Całość brzmi rewelacyjnie. Prawie jak na większych słuchawkach wokółusznych.

Simply Red - Money’s Too Tight (To Mention)

Jak się okazuje lżejsze, bardziej średniotonowe brzmienie wciąż pasuje do tych słuchawek. Dół jest płytszy i twardszy, trochę bardziej kartonowy. Środek i wokal są lekko ocieplone, wyraźne i przejrzyste, a góra dość ostra, metaliczna i szczegółowa. Separacja dźwięków jest poprawna. W górnych rejestrach słychać lekko kompresję AAC (tutaj jest różnica w stosunku do LDAC). Scena jest dość głęboka, ale niezbyt szeroka.

Death - Empty Words

Tutaj mam mieszane uczucia. Generalnie szczegółowość, separacja dźwięków i ogólna czystość są w porządku. Jednak dynamika wypada dość przeciętnie. Dół perkusji jest za słabo dociążony - brakuje mu pary, jest jakiś taki oschły i anemiczny. Natomiast talerze perkusji i częściowo gitary trochę cierpią w wyniku kompresji. Nie jest to jednak uciążliwe. Zdecydowanie najlepiej wypada wokal i środek. Głos oraz perkusja odtwarzane są blisko uszu, a gitary trochę dalej na boki. Mieszanka dobrej szczegółowości oraz braku mocnego dołu robi dziwne wrażenie. Słuchawki nadają się moim zdaniem zdecydowanie lepiej do muzyki elektronicznej, popu, jazzu, lekkiej gitary akustycznej, niż do metalu.

Czy warto kupić Technics EAH-AZ40? Opinia

W przypadku AZ60 nie miałem wątpliwości - to są słuchawki bardzo, bardzo dobre i w pełni godne polecenia. Natomiast tańsze AZ40 w cenie około 680 zł są po prostu w porządku pod względem dźwięku, ale brakuje im ANC i nie mają ładowania indukcyjnego w etui.

Cieszą uszy czystym, przejrzystym, dynamicznym brzmieniem i dość mocnymi basami. Z pewnością polecam je do muzyki elektronicznej, ale trochę mniej do ostrej muzyki gitarowej. Są dość wygodne, mają mocny i stabilny sygnał, grają wystarczająco głośno, wyposażone są w dobrej jakości uszczelki dokanałowe i wytrzymują realnie około 5,5 - 6 godzin na baterii.

Brzmienie jest jak najbardziej w porządku - wręcz bardzo dobre. Jednak brak ANC i ładowania Qi oraz bardzo skromna wodoodpornosć IPx4, w cenie niespełna 700 zł daje… pewien niedosyt.

Jeśli szukacie ładnych, dobrze wykonanych słuchawek TWS z bardzo dobrym dźwiękiem, a brak ANC Wam nie przeszkadza, to uważam, że Technics AZ40 wciąż mogą być interesującą propozycją. A jeśli potrzebujecie ANC, super kodeka LDAC i jeszcze lepszej jakości dźwięku, to wybierzcie model Technics AZ60. Ostateczną decyzję pozostawiam oczywiście Wam.

Dajcie znać w komentarzach jakie są Wasze opinie o Technics EAH-AZ40. Udanego dnia!

Opinia o Technics AZ40 (EAH-AZ40E) Plusy bardzo dobra jakość dźwięku (w tym dość mocne basy),

atrakcyjny wygląd i dobra jakość wykonania,

odpowiednia czułość obsługi dotykowej,

4 pary dobrej jakości gumek w komplecie,

wystarczający czas pracy na baterii,

dość szybkie ładowanie słuchawek w etui Minusy brak aktywnej redukcji hałasu (ANC),

wodoodpornosć na dość niskim poziomie IPx4,

brak ładowania indukcyjnego w etui