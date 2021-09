Jabra Elite 85t to słuchawki bezprzewodowe oferujące wysoką jakość dźwięku, skuteczną aktywną redukcję hałasu (ANC), dobre mikrofony, dość długi czas pracy na baterii i świetną jakość wykonania. Czy są warte swojej ceny? Tutaj znajdziesz test i moją opinię o Jabra Elite 85t.

4,5/5

Jabra Elite 85t - recenzja

W recenzji Jabra Elite 75t napisałem, że są to jedne z najlepszych słuchawek TWS do 500 zł na rynku. Nadal podtrzymuję moje zdanie. Uwielbiam te słuchawki, a teraz w dodatku są one tańsze (od około 400 zł), więc polecam je z całym przekonaniem. W tej cenie ciężko znaleźć coś lepiej grającego, wygodniejszego, wodoszczelnego, dobrze wykonanego i ze świetną aplikacją na telefon.

Tymczasem niedawno trafiły do mnie słuchawki Jabra Elite 85t, które wskakują o półkę wyżej. Jasne, że są one dostępne na rynku od roku, ale na początku kosztowały prawie tysiaka, a teraz można je mieć za około 700 zł. Pytanie: czy w ogóle warto?

Czy ANC działa dobrze? Czy jakość dźwięku jest adekwatna do ceny? Czy słuchawki mają dobry bas? Czy są to dobre słuchawki do biegania i sportu? Czy działają długo na baterii? Oto moja opinia o Jabra Elite 85t.

Do biegania i na siłownię - Jabra Elite 85t czy 75t?

Oficjalnie Jabra Elite 85t nie są stworzone do sportu, ale producent chwali się odpornośnią na desz, co może kusić potencjalnych użytkowników do biegania z tymi słuchawkami. Ja osobiście odbieram to jako zachętę do aktywnego, sportowego wykorzystania Elite 85t, więc oceniam je również pod tym kątem.

Jabra Elite 85t są większe od 75t i bardziej wystają z uszu. Subiektywnie, moim zdaniem ich dopasowanie jest trochę luźniejsze niż w modelu 75t, ale podkreślam, że to dotyczy moich uszu. Prawdopodobnie znajdą się osoby, które stwierdzą zupełnie coś innego, bo małżowiny ich uszu mają inny kształt.

W czasie rozmowy (i siłą rzeczy ruszania szczęką) słuchawki lekko się przemieszczają, a ich gumki niekiedy przestają uszczelniać kanał słuchowy. Gdy ćwiczyłem i jednocześnie rozmawiałem z kimś, to kilkukrotnie zdarzyło mi się, że jedna ze słuchawek obluzowała się do tego stopnia, że była na krawędzi wypadnięcia. Jeśli nie rozmawiałem z nikim, to takiego zachowania na szczęście nie zauważyłem.

Uszczelki w modelu Jabra Elite 85t są owalne, a w Elite 75t okrągłe. To również kwestia subiektywna i zależna od indywidualnego kształtu małżowiny usznej. W moim przypadku lepiej sprawdzają się uszczelki jak najbardziej zbliżone do okrągłych.

Czy są wodoszczelne?

Słuchawki Jabra Elite 85t nie mają wersji o podwyższonej odporności na deszcz i pot. Spełniają standard zaledwie IPx4, czyli są odporne co najwyżej na lekką wilgoć i drobne zachlapania. Natomiast Jabra Elite 75t już w standardzie mają IP55, a wersja Elite 75t Active aż IP57 (odporność nawet na ulewę).

To kolejny powód dla którego na siłownię, do biegania i generalnie do aktywności fizycznej lepsze są tańsze słuchawki Jabra Elite 75t.

Ale… do miasta, domu i biura są idealne!

Ponarzekałem trochę na trzymanie w uchu podczas uprawiania sportu, ale w czasie zwykłego chodzenia po mieście, dojazdów do pracy, spacerów, trekkingu, jazdy na rowerze lub słuchania muzyki w pracy, słuchawki Jabra Elite 85t są jednymi z najlepszych w swojej cenie. Dużą rolę odgrywa tutaj świetne ANC.

ANC jest rewelacyjne

Model 85t pozwala regulować moc aktywnej redukcji hałasu, aż w pięciu poziomach. Najniższy jest niezły, środkowy jest znakomity, a najwyższy jest absolutnie fenomenalny.

Pozycje 1 i 2 dobrze redukują szum wentylatorów, klimatyzatorów, komputerów i odległy szum samochodów za oknem. Pozycje 3 i 4 są uniwersalne - pasują w zasadzie do każdej sytuacji. Można ich używać równie dobrze w samochodzie, samolocie, pociągu, na dworcu lub w gwarnym biurze. Natomiast pozycja 5 daje konkretne odcięcie. Zapewnia wyjątkowo skuteczne tłumienie nawet na głośnych ulicach miasta.

Jabra Elite 85t pod względem skuteczności ANC nie muszą się bać porównania do najlepszych słuchawek TWS Sony, Apple czy Samsung. Aktywna redukcja hałasu jest po prostu bardzo dobra.

Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że ANC zadziała prawidłowo, tylko gdy dobrze dopasujemy rozmiar uszczelek silikonowych do swoich uszu.

A jak wygląda pasywna izolacja?

Jest OK, ale bez rewelacji. Okrągłe gumki w tańszych słuchawkach Jabra Elite 75t u mnie zapewniały trochę lepszą izolację pasywną. Na dodatek można bez problemu wymienić je na inne okrągłe, które bardziej komuś pasują. Natomiast w 85t mocowania gumek są owalne, podobnie jak same gumki. Na dodatek ujścia nie mają stałych filterków, więc wymieniając gumki w Elite 85t należy wybrać takie, które mają filterek połączony z uszczelką dokanałową.

W skrócie: Pasywna izolacja jest średnia, ale świetne ANC ratuje sytuację.

Mikrofon i odsłuch własnego głosu

Jakość mikrofonu możecie sami ocenić włączając poniższy film.

Jabra Elite 85t mają 6 mikrofonów, z których 4 są wykorzystywane do aktywnej redukcji hałasu, również podczas rozmów głosowych. Dzięki nim użytkownik może też usłyszeć własny głos w słuchawkach. Jest to bardzo przydatne, bo ANC na tyle dobrze redukuje zewnętrzne dźwięki (w tym częściowo nasz głos), że bez odsłuchu własnego głosu rozmowy byłyby trochę uciążliwe. Na szczęście w tych słuchawkach nie są.

Moje odczucia z rozmów telefonicznych oraz wideokonferencyjnych są bardzo pozytywne.

Czas pracy na baterii - jest dobrze nawet z ANC

W czasie moich testów przez większość czasu używałem słuchawek Jabra Elite 85t na ulicach miasta, ciągle korzystając z ANC. W takim przypadku każde 25% baterii schodziło w ciągu około 1,5 godziny słuchania muzyki, przy głośności około 60%. Jak łatwo policzyć w pełni naładowane słuchawki działały około 6 godzin z włączonym ANC przez cały czas. Przy trochę wyższej głośności działały 5,5 godziny, ,a po wyłączeniu ANC nawet 7 godzin. Słowem: czas pracy na baterii jest dobry.

Rzecz jasna słuchawki Jabra Elite 85t można doładować w etui. Wtedy łączny czas słuchania może osiągnąć około 20 godzin.

Etui z ładowaniem bezprzewodowym

Etui ma ładowanie indukcyjne w standardzie Qi. Wystarczy postawić je na ładowarce bezprzewodowej i tyle - ładowanie rozpoczyna się samoczynnie. Oczywiście czas ładowania jest zależny od mocy ładowarki. Pełne ładowanie całego etui i słuchawek może łącznie trwać nawet około trzech godzin. Przewodowo, po podłączeniu mocnej “kostki” czas ten skraca się zauważalnie.

Sterowanie za pomocą przycisków

Słuchawki mają przyciski do sterowania muzyką, ANC i rozmowami. Są one klasyczne, a nie pojemnościowe, więc trzeba je wcisnąć trochę mocniej. To z kolei w przypadku słuchawek dokanałowych mogłoby oznaczać, że wciskamy sobie ciśnienie do ucha, bo przecież uszczelki odcinają kanał słuchowy. Na szczęście (albo i nieszczęście) fabryczne gumki nie izolują aż tak idealnie, więc wciskanie słuchawek nie powoduje negatywnych wrażeń. Ponadto przyciski działają dość lekko i mają bardzo mały skok, więc nie stanowi to żadnego problemu.

Aplikacja na telefon

Aplikacja Jabra jest raczej lubiana, bo działa dobrze i nie ma zbędnych bajerów. Przede wszystkim dostajemy regulację ANC oraz funkcji przekazywania zewnętrznych dźwięków. Jest też oczywiście opcja wyłączenia ANC. Można bez problemu wybrać fabryczne ustawienia korektora dźwięku lub dopasować je ręcznie.

W aplikacji znajdziemy też opcje pauzowania muzyki po wyjęciu słuchawek z uszu, słyszenia własnego głosu w czasie rozmowy, a nawet ustawiania oddzielnego korektora dźwięku tylko dla rozmów. Funkcje przypisane przyciskom także można konfigurować.

Warto podkreślić dużą zaletę słuchawek Jabra Elite 85t - można z nimi połączyć nawet 8 urządzeń jednocześnie.

Jabra Elite 85t - specyfikacja

konstrukcja: słuchawki dokanałowe, zamknięte, jednodrożne

aktywna redukcja szumów (ANC): tak, regulacja w pięciu poziomach

wodoszczelność: tak, IPX4 (tylko lekkie zachlapania)

łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.1, AAC, SBC, parowanie do 8 urządzeń jednocześnie, HSP v1.2, HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, SPP v1.2

zasięg łączności bezprzewodowej: do 10 metrów

rozmowy telefoniczne: tak, 6 mikrofonów w słuchawkach

sterowanie: przyciski w słuchawkach i za pomocą aplikacji na telefon

czas pracy na baterii: około 5,5 - 6 godzin z ANC, około 7 godzin bez ANC, do 20 godzin łącznie z etui ładującym

ładowanie bezprzewodowe: tak, Qi

rozmiar przetworników: 12 mm

pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz

masa: 7 gramów (każda ze słuchawek), 45,1 grama łącznie z etui

inne cechy: 3 pary uszczelek w zestawie (S/M/L), funkcja przekazywania dźwięków z otoczenia, krótki przewód USB-C w zestawie

Jakość dźwięku

Tańszy model Jabra Elite 75t zasługiwał na duże wyrazy uznania. Moim zdaniem 75t to jedne z najlepiej brzmiących słuchawek do 500 zł, bo łączą świetną jakość i funkcjonalność z akceptowalną ceną. A jak spisuje się Jabra Elite 85t? Czy jest warta dopłaty?

Moim zdaniem słuchawki Jabra Elite 85t grają bardzo dobrze. Zarówno pod względem ogólnej czystości, mocy tonów niskich, szczegółowości w środku i górze pasma, jak i stabilności połączenia. Nie są idealne, ale uważam, że spodobają się osobom lubiącym mocny bas i atrakcyjne, dynamiczne, rozrywkowe brzmienie. Pod względem głośności też są w porządku. Może nie imponują decybelami, ale są po prostu głośne.

Dodam jeszcze, że ANC trochę zwęża trochę scenę i zmniejsza przestrzeń dźwięku. Różnica jest różna w zależności od utworu i często bywa bardzo subtelna. Zarówno z ANC włączony, jak i wyłączonym słuchawki grają dobrze i atrakcyjnie.

Kendrick Lamar - Backseat Freestyle

Srogi bas Milordzie! Jeśli dobrze dopasujemy rozmiar uszczelek Jabra Elite 85t grają prawie jak dobry subwoofer. Tony niskie są bardzo dobrze kontrolowane, nawet przy wysokiej głośności, a jednocześnie brzmią atrakcyjnie i głęboko już przy niskiej głośności. To dobrze świadczy o tych słuchawkach. Bas jest bardzo mocny, ale nie przesłania wokalu, który jest trochę ocieplony, ale w pełni zrozumiały. Środek jest cofnięty, a góra pasma łagodna. Nic nie syczy, nie kłuje, nie trzeszczy, nie iskrzy. Utwór brzmi świetnie na tych słuchawkach.

Simply Red - Money’s Too Tight (To Mention) - 2008 Remaster

Teraz dla odmiany coś zupełnie odwrotnego. Ten utwór nie jest basowy, lecz nastawiony bardziej na reprodukcję tonów średnich i wysokich. Słychać, że Elite 85t starają się dodać trochę ciepła i mocy w dole pasma, ale najważniejsze jest to, że wokal i tony wysokie na tym nie cierpią. Środek jest wręcz zaskakująco wyraźny i mocny. Dół perkusji jest wzmocniony, ale góra pozostaje czysta i szczegółowa. Można słuchać głośno, a wciąż utwór sprawia przyjemność i żadna część pasma nie staje się irytująca. Jest bardzo w porządku.

Brad Mehldau - Hungry Ghost

Dół jest dociążony, tony niskie wybrzmiewają za długo i brakuje lekkości w dole i środku pasma. Teoretycznie można napisać, że dół jest lekko przymulony, ale w sumie bardziej chodzi o nadmiar tonów niskich. Wciąż słychać ogólną czystość, dobrą separację dźwięków zwłaszcza w środku i górze. Przestrzeń nie jest bardzo duża, ale słuchawek nie określiłbym jako klaustrofobicznych. Ze zbyt mocnym dołem można sobie poradzić bardzo łatwo - po prostu zmieniając ustawienie korektora dźwięku w aplikacji Jabra. W górze słychać świetną szczegółowość, choć ta część pasma jest dość łagodna i gra raczej drugoplanową rolę.

Till Lindemann - Ich hasse Kinder

Tak jak można było się spodziewać - przy domyślnych ustawieniach korektora (płaski) cięższa, gitarowa muzyka nie brzmi dobrze, bo po prostu dół pasma jest zbyt mocny i trochę przymulony (nie nadąża za szybkością utworu). Środek brzmi w miarę OK, bo jest szczegółowy , choć lekko ocieplony, ale brakuje mu dynamiki i przejrzystości. Jest trochę płaski. Góra jest najlepsza, ale znacznie słabsza od dołu, więc niestety bywa lekko schowana. Zaletą jest to, że nie jest kłująca i nigdy nie bywa zbyt ostra.

Behemoth - Blow Your Trumpets Gabriel

Ponownie cięższa gitara i… ponownie słabo. Jabra Elite 85t są świetne do muzyki elektronicznej, ale do ciężkiej, szybkiej gitary się nie nadają. Tutaj brakuje przejrzystości i czystości w dość szerokim dole pasma. Środek wraz z wokalem jest w miarę dobry, ale sprawia wrażenie dość płaskiego i takiego… nijakiego. Góra jest łagodna, ale przynajmniej dość szczegółowa, choć w talerzach perkusji słychać kompresję dźwięku. Ogólnie rzecz ujmując brakuje czystości, przestrzeni, a w dole pasma także separacji.

Klute - Out Of Silence 2021 Re-master

Acha! Czyli jednak da się uzyskać dobrą przestrzeń na tych słuchawkach! Różnica w stosunku do poprzednich utworów jest duża. Tutaj scena jest bardzo głęboka i dość szeroka, środek i góra grają dość daleko od uszu, a dół bliżej. Słychać bardzo dobrą separację i dobrą czystość w całym zakresie częstotliwości. Brzmienie jest trochę chłodniejsze i w środku metaliczne, ale ogólne wrażenie jest takie, jakbym używał o wiele większych słuchawek, wyposażonych w duże przetworniki. Tony niskie są głębokie, dojrzałe, dociążone i gładkie, środek jest mocny i czysty, a w górze słychać sporo powietrza i dobrą szczegółowość. Tego utworu (i albumu) słucha się przyjemnie.

Czy warto kupić Jabra Elite 85t? Opinia

Postawię sprawę krótko i jasno. Jeśli słuchasz muzyki elektronicznej to Jabra Elite 85t są bardzo godne polecenia. Drum & bass, rap, hip hop, jazz, pop, dance - to wszystko brzmi na tych słuchawkach atrakcyjnie. Jeśli jednak słuchasz muzyki gitarowej, a szczególnie jej cięższych odmian, to zupełnie szczerze odradzam. Ten model się do tego nie nadaje, bo jest zbyt basowy i lekko przymulony w dole pasma.

Jeśli chodzi o ANC to słuchawki Jabra Elite 85t są jednymi z najlepszych. Mają też dobre mikrofony, są dość wygodne i pracują długo na baterii. Szkoda tylko, że nie zastosowano tutaj zwykłych, okrągłych uszczelek dokanałowych, które byłyby bardziej uniwersalne. Słuchawki są świetne do miasta, biura i domu. Na ulicę i do komunikacji miejskiej nadają się bardzo dobrze.

Które bym wybrał dla siebie? Jabra Elite 75t czy 85t? Szczerze... wybrałbym tańsze z nich, a dokładniej Jabra Elite Active 75t. Grają świetnie, są wygodniejsze, mają równie dobrą baterię i o wiele lepszą wodoszczelność.

A jaka jest Wasza opinia o Jabra Elite 85t? Używacie tych słuchawek? Macie podobne wrażenia jak ja, czy raczej inne? Podzielcie się w komentarzach. Udanego dnia!

