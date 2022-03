W tym rankingu znajdziesz telefony niepochodzące z Chin, a dokładniej z Chińskiej Republiki Ludowej. Zamiast nich polecamy smartfony amerykańskie, japońskie, południowokoreańskie i europejskie. Zobacz jaki telefon nie z Chin warto kupić.

Telefon nie z Chin. Czy da się znaleźć coś dobrego?

Odrzuć Xiaomi, Redmi, Poco, Vivo, Realme, Oppo, OnePlus, Motorola (Lenovo), TCL, Huawei i pozbywasz się większości modeli popularnych w Polsce. Odpadają przede wszystkim telefony tanie i klasy średniej, a jak wiadomo, to właśnie one wybierane są najczęściej. Czy w ogóle można kupić telefon dobry i nie pochodzący z Chin? Okazuje się, że tak. Nie jest to trudne, po prostu wybór producentów jest dość skromny.

Jakie są niechińskie marki telefonów?

Pomijając marki mało znane i trudno dostępne, warto wyróżnić:

Samsung (Korea Południowa),

(Korea Południowa), Google (USA),

(USA), Sony (Japonia),

(Japonia), Nokia (Finlandia),

(Finlandia), CAT (Anglia).

UWAGA! Są to marki niepochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, ale oprócz niej jest jeszcze Republika Chińska, czyli Tajwan. Ze względu na nazwę kraju firmy z Republiki Chińskiej można wciąż nazwać chińskimi, ale nie są to producenci “ludowo-chińscy”. Dla wielu osób może to być duża różnica. Z Tajwanu pochodzi choćby Asus, którego smartfony, choć rzadziej wybierane, moim zdaniem należą do najlepszych. Jest też HTC, ale ich smartfony są obecnie niszowe.

Jaki telefon nie z Chin kupić?

Bonus: smartfon z Tajwanu, czyli nie ludowo-chiński.

Asus ZenFone 8 - do 3000-3500 w zależności od wersji

Może nie być chiński, ale pewnie będzie wyprodukowany w Chinach

Trudno jest skutecznie walczyć z tanimi chińskimi telefonami, bo cechują się one bardzo dobrą relacją ceny do możliwości i jakości. Wielu potencjalnych klientów szukając nowego telefonu zwraca uwagę na to, by był on po prostu opłacalny, a chińskie telefony takie są. Szczególnie modele w cenie od 700 do 1500 zł, będące optymalną propozycją dla większości z nas. Przykładem jest choćby Redmi Note 11 lub Redmi Note 11 Pro.

Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz używać smartfonów chińskich marek, to możesz wybrać jeden z poniższych modeli. Pamiętaj jednak, że wciąż jest duża szansa, że będziesz wspierać Chiny jako państwo, bo wiele telefonów ”zachodnich marek” jest produkowanych właśnie w Chinach.

Innymi słowy nawet zakup iPhone pośrednio wspiera chińską siłę roboczą, chińskie fabryki i chińskie firmy, które są właścicielami tych fabryk. Odprowadzają one podatki w Chinach, zasilając budżet tego państwa. Ciężko jest coś na to poradzić. Znaczna część współczesnego świata produkuje się w Chinach, bo tam jest taniej.

Telefony nie z Chin - ranking

Samsung Galaxy M12 - do 700 zł, alternatywa dla tanich chińskich telefonów Ocena benchmark.pl









4,6/5 Południowokoreański Samsung nie ma lekko w walce z Xiaomi, Redmi, Poco, Vivo, Realme i Oppo. Już sam ekosystem Xiaomi ma potężne udziały w polskim rynku urządzeń mobilnych, a pozostali konkurenci też mają dobre modele za około 700-800 zł. Mimo to, Galaxy M12 to wciąż niezły wybór w tej cenie. Można nim płacić zbliżeniowo w sklepach przez NFC, ma dual SIM i oddzielny slot na kartę pamięci microSD do 1 TB. W tej klasie cenowej trzeba przyznać, że robi całkiem dobre zdjęcia aparatem tylnym i przednim, nagrywa wideo FHD30 z obu stron, działa 2 dni na jednym ładowaniu i wyposażony jest w duży, dość dobry wyświetlacz PLS IPS. Ma on odświeżanie 90 Hz, które poprawia płynność animacji, przewijania stron i zmniejsza zmęczenie oczu podczas obsługi. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x720 px

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 + 5 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 214 g

Nokia X20 5G - do 1300 zł, jeśli już ktoś musi kupić Nokię Ocena benchmark.pl









3,7/5 Subiektywnie uważam, że smartfony Nokia nie są w stanie efektywnie konkurować z chińskimi odpowiednikami w podobnej cenie. Przykładowo Nokia X20 za 1300 zł oferuje dość słaby procesor Snapdragon 480. Samsung w tej cenie zapewnia wyższą wydajność, a chińskie modele, takie jak POCO X3 Pro lub realme GT Master Edition, to już prawdziwa przepaść. Jestem jednak w stanie zrozumieć to, że ktoś po prostu lubi smartfony Nokia, ma sentyment do marki lub patrzy na inne cechy. Dlatego jeśli już koniecznie musisz kupić Nokię, to model X20 wciąż będzie wystarczająco dobry. Przede wszystkim dlatego, że ma szybką łączność komórkową 5G. Ponadto robi atrakcyjne zdjęcia z przodu i z tyłu, ma dobrej jakości optykę Zeiss, komunikację zbliżeniową NFC, dobrą jakość dźwięku przez Bluetooth aptX HD oraz dość ładną obudowę. Na pokładzie znajdziemy 8 GB RAM - tyle wystarczy do sprawnej obsługi wielu zakładek w przeglądarce internetowej i korzystania z kilku aplikacji na raz. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 480 5G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 2 + 5 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 220 g

Samsung Galaxy M52 5G - do 1500 zł, jeden z liderów klasy średniej Ocena benchmark.pl









4,1/5 Galaxy M52 5G to jeden z najlepszych smartfonów w swojej cenie. Tutaj po prostu nie ma lipy - ten model ma bardzo wiele zalet i bardzo mało wad. Znakomity wyświetlacz AMOLED 120 Hz idealny do filmów, nagrywanie wideo 4K30 z przodu i z tyłu, bardzo dobra jakość zdjęć z obu stron, szybki internet komórkowy 5G, hybrydowy dual SIM, duży akumulator wystarczający na 2 dni pracy, NFC do płatności zbliżeniowych, a do tego 6 GB RAM i bardzo dobry procesor Snapdragon 778 5G. To nie tylko dobra alternatywa dla chińskich telefonów, ale po prostu jeden z najciekawszych smartfonów klasy średniej w 2022 roku. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 778G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 12 +5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 175 g

Samsung Galaxy A53 5G - do 2100 zł, znakomity smartfon premium Ocena benchmark.pl









4,3/5 Pod niektórymi względami jest on bardzo podobny do tańszego Galaxy M52 5G. Ma jednak wodoodrporną obudowę IP67 i bardzo przydatną stabilizację optyczną w aparacie tylnym. Kamera główna ma co prawda tyle samo megapikseli, ale realnie robi lepszej jakości zdjęcia, bo korzysta z trochę większego sensora i dysponuje bardziej dopracowanym oprogramowaniem. To bardzo dobry i nowoczesny smartfon do mediów społecznościowych, polecany dla twórców i konsumentów treści multimedialnych. Jego wyświetlacz 6,5 cala AMOLED 120 Hz z HDR10 świetnie spisuje się podczas oglądania filmów. Na baterii działa 1,5 - 2 dni. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 12 + 5 + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

CAT S62 Pro - do 2800 zł, najlepszy smartfon do ciężkiej pracy z kamera FLIR Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli ktoś musi mieć smartfon nowoczesny i szybki, ale jednocześnie odporny na trudne warunki na placu budowy lub w zawodach wykonywanych na zewnątrz, to w zasadzie nie ma lepszego wyboru. CAT S62 Pro to wytrzymały telefon wart zakupu. Jego charakterystyczną cechą jest kamera na podczerwień (FLIR), która pozwala nanieść obraz termiczny na zdjecia. Taka funkcja może przydać się do odnajdywania miejsc ciepłych, chłodnych, wilgotnych, a nawet do rozpoznawania podwyższonej temperatury ciała. W dodatku kamera FLIR ma 4x więcej pikseli niż wcześniejsza, więc szczegółowość obrazu termicznego jest lepsza. Obudowa jest bardzo solidna, ma wodoszczelność IP68 i IP69 oraz spełnia normę wojskową MIL-spec 810H. Telefon wytrzyma upadki z wysokości 1,8 metra, a także kontakt z piaskiem, wodą i słoną mgłą. Na pokładzie jest też 6 GB RAM, procesor Snapdragon 660 i NFC. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 5,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2160 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 660

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 248 g

Google Pixel 6 5G - do 3200 zł, szybki smartfon z czystym Androidem Ocena benchmark.pl









4,5/5 Szósta seria smartfonów Google Pixel może nie jest już ta przełomowa, jak pierwsze z nich, ale wciąż trzeba przyznać, że jest to telefon dobry i nowoczesny. Zauważalnie lepsza jest wersja Pixel 6 Pro, ale przy okazji kosztuje znacznie więcej od podstawowej szóstki. Ten smartfon jest bezpośrednim konkurentem iPhone 13, Galaxy S21, a nawet Galaxy S22, ale kosztuje mniej. Jego najważniejszą zaletą jest czysty i bardzo szybki system Android 12, a także procesor Google Tensor z kilkoma przydatnymi funkcjami w systemie (np. tłumaczenie na żywo lub lepsze dyktowanie tekstu). Pixel 6 robi bardzo dobrej jakości zdjęcia w dzień i w nocy, nagrywa wideo 4K60 z tyłu, ma bardzo dobry wyświetlacz AMOLED 90 Hz z HDR10+, który w dodatku nie jest zbyt wielki - ma przekątną 6,4 cala i cienkie ramki. Obudowa jest wodoszczelna zgodnie ze standardem IP68, a przy tym (subiektywnie) wygląda bardzo dobrze i wyróżnia się na tle większości konkurencyjnych telefonów. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Google Tensor

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 207 g

Apple iPhone 13 - do 4200 zł Ocena benchmark.pl









4,9/5 Apple iPhone 13 to najbardziej opłacalny iPhone, aż do momentu pojawienia się modelu 14 w drugiej połowie 2022 roku. Zwykły model bez oznaczenia Pro spełnia w zasadzie wszystkie najważniejsze wymagania i jest jednym z najlepszych smartfonów flagowych w tym roku. Działa wybitnie płynnie, jest bardzo wydajny, pracuje 2 dni na baterii, robi świetne wrażenie pod względem jakości zdjęć i filmów, nadaje się do grania, jest świetnie wykonany, poręczny, relatywnie lekki i przy tym wodoodporny. Ma też nowoczesną łączność bezprzewodową, w tym 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, dual SIM z eSIM, a także NFC. Bajecznie współpracuje z laptopami MacBook, tabletami iPad i generalnie z całym ekosystemem Apple. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 15

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2532x1170 px

Procesor główny (nazwa) A15 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Waga 173 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Sony Xperia 5 III - do 4300 zł, dobry telefon dla miłośników fotografowania Ocena benchmark.pl









4,5/5 Xperia 5 III to zaskakująco interesujący smartfon. Być może niezbyt dobrze wyceniony, ale mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że jeśli ktoś go kupi, to będzie zadowolony. Nie uważam, żeby był lepszy np. od Samsunga Galaxy S22, ale z pewnością wyróżnia się ciekawymi opcjami w aparacie. Przykładem jest teleobiektyw z dwoma pozycjami ogniskowania (dual focal length). Są to powiększenia 2,9x oraz 4,4x w stosunku do aparatu podstawowego. Ponadto Xperia 5 III ma dedykowany przycisk aparatu na obudowie. Ten spust migawki jest dwustopniowy - lekkie naciśnięcie to ustawianie ostrości, a mocniejsze to zapisanie zdjęcia. W dodatku takie pół przyciśnięcie ma też funkcję śledzenia ostrości na wybranym obiekcie. Generalne ten smartfon oferuje sporo zaawansowanych i przydatnych opcji w czasie fotografowania i filmowania. Ma też gniazdo na słuchawki przewodowe mini jack 3,5 mm, slot microSD, wodoszczelną obudowę IP68, głośniki stereo, bardzo wydajny procesor i działa 1,5 dnia na baterii. Xperia 5 III to bardzo szybki i funkcjonalny telefon. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2520 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 + 12 + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 168 g

Sony Xperia PRO-I - do 8400 zł, gdyby telefon i profesjonalna kamera mieli dziecko Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli chcesz sięgnąć na sam szczyt mobilnej elity, a jednym z Twoich priorytetów są rozbudowane możliwości filmowania za pomocą telefonu, to Sony Xperia PRO-I jest odpowiednim telefonem dla Ciebie. Wyposażony jest w duży, 1-calowy sensor światłoczuły oparty na matrycy z aparatu Sony RX100 VII. Oferuje 315 pól autofokusa i optykę 24 mm f/2 z możliwością przymknięcia do f/4 (większa głębia ostrości, ale gorsza jasność). Może robić zdjęcia z szybkością 20 klatek na sekundę, również w formacie RAW oraz nagrywać wideo 4K w 60 lub nawet 120 kl/s. Ma skuteczną stabilizację optyczną, funkcję śledzenia oka oraz dwa kolejne obiektywy - standardowy 50 mm, określany też jako teleobiektyw 2x, a także aparat ultraszerokokątny 16 mm. Telefonu można używać do przesyłania zdjęć RAW z aparatów Alpha oraz zdalnego sterowania funkcjami śledzenie ruchu przez dotyk i ustawiania ostrości dotykiem. A to dopiero początek zalet, bo na temat funkcji dostępnych w aplikacji aparatu można napisać cały oddzielny artykuł. Sony Xperia PRO-I to absolutny szczyt telefonów flagowych, jest super szybki, super wydajny i wybitnie funkcjonalny pod kątem fotografowania i filmowania. Ma też wodoszczelną obudowę. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x1644 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 512 GB

Aparat (tył) 12 + 12 + 12 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 211 g

Bonus: smartfon z Tajwanu, czyli nie “ludowo-chiński”.

Asus ZenFone 8 - do 3000-3500 w zależności od wersji Ocena benchmark.pl









5/5 Asus ZenFone 8 to moim zdaniem najlepszy mały telefon z Androidem na rynku. Najszybszy, najnowocześniejszy, najwydajniejszy, najbardziej poręczny i najlepiej wykonany smartfon z wyświetlaczem poniżej 6 cali (jego panel OLED ma 5,9 cala i 120 Hz). Absolutnie rewelacyjny telefon niemal w każdym calu. Ma znakomity aparat tylny, który wyróżnia się naturalnym obrazem, bez silnego wyostrzania i innej negatywnej ingerencji. To jeden z najlepszych telefonów pod względem jakości zdjęć. Kolejną kwestią w której imponuje ZenFone 8 jest jakość dźwięku na wyjściu słuchawkowym. Ten telefon ma szczegółowość i moc, która potrafi dać mnóstwo zadowolenia, nawet na dużych, zaawansowanych, wymagających słuchawkach. Wygląda pięknie i jest jednym z najlepiej wykonanych telefonów dostępnych w sprzedaży. Ma też wodoszczelność IP68. Ponadto jest to jeden z najszybciej działających telefonów na rynku. Jedyną przeciętną cechą jest czas pracy wynoszący 1, maksymalnie 1,5 dnia, ale w zasadzie wszystkie inne cechy zasługują na potężną pochwałę. Asus ZenFone 8 jest w ścisłej czołówce moich ulubionych smartfonów ostatnich kilku lat. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 5,9 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 64+12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 170 g Zobacz recenzję

Najlepszy smartfon nie z Chin. Opinia

Moim zdaniem dla większosci osób idealny jest Samsung Galaxy M52 5G, bo mieści się w atrakcyjniej cenie do 1500 zł. Działą szybko, a 5G, dobre aparaty, pracuje 2 dni na baterii, ma bardzo dobry wyświetlacz AMOLED 120 Hz i nadaje się do gier, filmów i mediów społecznosciowych. To optymalny niechiński telefon.