W tym rankingu znajdziesz telefony niepochodzące z Chin, a dokładniej z Chińskiej Republiki Ludowej. Zamiast nich polecamy smartfony amerykańskie, japońskie, europejskie, południowokoreańskie i tajwańskie. Zobacz jaki telefon nie z Chin warto kupić.

Jeśli nie chińskie smartfony, to jakie?

Odrzuć Xiaomi, Redmi, Poco, Vivo, Realme, Oppo, OnePlus, Motorola (Lenovo), TCL, Huawei i pozbywasz się większości modeli popularnych w Polsce. Odpadają przede wszystkim telefony tanie i klasy średniej, a jak wiadomo, to właśnie one wybierane są najczęściej. Czy w ogóle można kupić telefon dobry i nie pochodzący z Chin? Okazuje się, że tak. Nie jest to trudne, po prostu wybór producentów jest dość skromny.

Jakie są marki telefonów nie z Chin?

Pomijając marki mało znane i trudno dostępne, warto wyróżnić:

Samsung (Korea Południowa),

(Korea Południowa), Apple (USA),

(USA), Google (USA),

(USA), Sony (Japonia),

(Japonia), Nokia (Finlandia),

(Finlandia), CAT (Anglia),

(Anglia), Asus (Tajwan).

UWAGA! Są to marki niepochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, ale oprócz niej jest jeszcze Republika Chińska, czyli Tajwan. Ze względu na nazwę kraju firmy z Republiki Chińskiej można wciąż nazwać chińskimi, ale nie są to producenci “ludowo-chińscy”. Dla wielu osób może to być duża różnica. Z Tajwanu pochodzi choćby Asus, którego smartfony, choć rzadziej wybierane, moim zdaniem należą do najlepszych. Jest też HTC, ale ich smartfony są obecnie niszowe.

Smartfony nie z Chin. Polecane modele:

Czy Motorola jest chińska?

Smartfony pod marką Motorola tworzy firma Motorola Mobility, która należy do chińskiej firmy Lenovo. Prawdziwe jest więc twierdzenie, że Motorola jest chińska, ale odnosi się to tylko do urządzeń mobilnych. Oprócz tego jest jeszcze amerykańska Motorola Solutions, która zajmuje się sprzętem telekomunikacyjnym i zabezpieczeniami, ale nie produkuje smartfonów.

Może nie być chiński, ale pewnie będzie wyprodukowany w Chinach

Trudno jest skutecznie walczyć z tanimi chińskimi telefonami, bo cechują się one bardzo dobrą relacją ceny do możliwości i jakości. Wielu potencjalnych klientów szukając nowego telefonu zwraca uwagę na to, by był on po prostu opłacalny, a chińskie telefony takie są. Szczególnie tańsze modele w cenie od 700 do 1500 zł, będące optymalną propozycją dla większości z nas. Przykładem jest choćby Redmi Note 11 lub Redmi Note 11 Pro, ale konkurencyjnych modeli jest o wiele więcej.

Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz używać smartfonów chińskich marek, to możesz wybrać jeden z poniższych modeli. Pamiętaj jednak, że wciąż jest duża szansa, że będziesz wspierać Chiny jako państwo, bo wiele telefonów ”zachodnich marek” jest produkowanych właśnie w Chinach.

Innymi słowy nawet zakup iPhone pośrednio wspiera chińską siłę roboczą, chińskie fabryki i chińskie firmy, które są właścicielami tych fabryk. Odprowadzają one podatki w Chinach, zasilając budżet tego państwa. Obecnie ciężko jest coś na to poradzić. Znaczna część współczesnego świata produkuje w Chinach, bo tam jest taniej.

Ranking telefonów nie z Chin

Samsung Galaxy M13 4/64 GB - tani telefon nie z Chin do 800 zł Ocena benchmark.pl









4,2/5 W cenie poniżej 1000 zł wybór telefonów nie z Chin jest mały. Chińczycy mają tutaj mocną i stabilną pozycję oraz wiele różnych marek i modeli. Jeśli jednak z pewnością nie chcesz niczego chińskiego, to interesującym smartfonem jest Samsung Galaxy M13. Ma duży wyświetlacz Full HD+, o przekątnej 6,6 cala. Co prawda nie jest to panel AMOLED, lecz LCD, ale ogólna jakość obrazu jest dobra i telefon nadaje się do oglądania filmów oraz przeglądania mediów społecznościowych. Wyposażony jest też w NFC, więc można nim łatwo i szybko płacić w sklepach, tak jak zwykłą kartą. Ma klasyczne wyjście mini jack 3,5 mm, czyli możesz podłączyć ulubione słuchawki z kablem (oczywiście bezprzewodowe też, przez Bluetooth). Z boku obudowy umieszczono czytnik linii papilarnych, do szybkiego odblokowania telefonu i uwierzytelniania płatności. Akumulator 5000 mAh wystarcza na 1,5 do 2 dni działania. Galaxy M13 ma też całkiem dobry (jak na tę cenę) aparat tylny 50 Mpx, z nagrywaniem wideo Full HD. Skromnie wygląda jednak zaledwie 4 GB RAM i niezbyt mocny procesor. Za 800 zł to jednak dość dobry tani smartfon nie z Chin. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2408x1080 px

Procesor główny (nazwa) Exynos 850

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 50 + 5 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 192 g

Samsung Galaxy M23 5G 4/128 GB - niechiński telefon do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli potrzebujesz telefonu, który działa znacznie szybciej, lepiej radzi sobie z grami oraz ma najnowszą łączność komórkową 5G, to dołóż 200 zł i kup Samsung Galaxy M23. Co prawda on w wersji podstawowej też ma tylko 4 GB RAM, ale dzięki znacznie lepszemu procesorowi realne korzystanie jest o wiele przyjemniejsze. Ma wyświetlacz LCD 6,6 cala, ale w porównaniu do Galaxy M13 oferuje wyższą częstotliwość odświeżania 120 Hz, dzięki czemu przewijanie stron, wyświetlanie animacji, a nawet granie jest płynniejsze i mniej męczy oczy. W cenie do 1000 zł dużą zaletą jest też internet 5G, pozwalający na uzyskanie o wiele wyższej szybkości transferu danych i pośrednio wygodniejsze przeglądanie stron i szybsze ładowanie filmów z internetu. Pozostałe cechy są w zasadzie podobne do M13, czyli NFC, parat 50 Mpx, akumulator 5000 mAh na 1,5 dnia działania i identyczny system. To bardzo dobry smartfon nie z Chin do 1000 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2408x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 750G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 5 + 8 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 110 g

Samsung Galaxy A53 5G 6/128 GB - najlepszy niechiński smartfon do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,8/5 Skaczemy o kolejną półkę wyżej do modelu Galaxy A53. Tutaj można już oczekiwać bardzo dobrej jakości zdjęć. W zasadzie ten smartfon jest jednym z lepszych telefonów do zdjęć w swojej klasie - dotyczy to zarówno aparatu przedniego, jak i tylnego. Nagrywa również wideo 4K z obu stron. Ma też dobry procesor, więcej RAMu (6 GB), oferuje bardzo dobry wyświetlacz AMOLED 120 Hz 6,5 cala, głośniki stereo i co ważne - wodoszczelną obudowę IP67. W praktyce jest to bardzo uniwersalny model, dobry do multimediów, a nawet gier. Ma dużą baterię 5000 mAh na około 1,5 dnia działania i szybką łączność komórkową 5G. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 12 + 5 + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Nokia X30 8/256 GB - dobry europejski telefon do 2200 zł Ocena benchmark.pl









0/5 A jeśli nie chcesz Samsunga, to możesz zwrócić uwagę na Nokię X30. Ma czysty system Android, więc działa zaskakująco szybko i jest dobrze zoptymalizowana pod kątem zużycia energii. Ma co prawda mniejszy akumulator 4200 mAh, ale i tak działa typowo 1,5 dnia. Wersja z pamięcią 256 GB ma szybką pamięć masową UFS 3.0, która polepsza sprawność otwierania aplikacji. Pomaga w tym również 8 GB pamięci RAM. Nokia X30 ma wyświetlacz AMOLED 90 Hz i ważną zaletę w postaci wodoszczelnej obudowy IP67. Robi też całkiem niezłe zdjęcia i ma stabilizację optyczną w aparacie tylnym. Jako wadę w tej cenie uznać trzeba nagrywanie filmów zaledwie w rozdzielczości Full HD z obu stron. To po prostu dobry smartfon i solidny, niechiński konkurent Samsunga Galaxy A53. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 695

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 13 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 185 g

Apple iPhone SE 2022 64GB - amerykański smartfon do 2500 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 To propozycja dla osób, które chcą mieć mały, lekki i bardzo poręczny telefon. Jasne, że iPhone SE ma wadę w postaci dużych ramek nad i pod wyświetlaczem, a sam ekran nie jest wykonany w technologii AMOLED oferującej lepsze kolory i wyższy kontrast, ale realnie korzysta się z niego bardzo komfortowo. Nie przeszkadza zbyt mocno nawet mała bateria, bo świetna optymalizacja sprawia, że telefon i tak działa minimum 1 pełny dzień na baterii, a czasami więcej. Ma też bezprzewodowe ładowanie akumulatora. Ważną zaletą jest bardzo wysoka wydajność i rewelacyjna płynność działania. Mały iPhone SE 2022 działa lepiej i szybciej od wielu konkurentów. Robi też bardzo dobre zdjęcia aparatem tylnym, nagrywa filmy 4K, ma dobre głośniki stereo, szybki czytnik linii papilarnych, a wszystko to zamknięte jest w wodoszczelnej obudowie IP67. Jeśli wygodna obsługa jedną ręką jest dla Ciebie priorytetem, to iPhone SE 2022 będzie jednym z najlepszych smartfonów nie z Chin. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 15

Wyświetlacz (przekątna) 4,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 750 x 1334 px

Procesor główny (nazwa) A15 Bionic

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Waga 144 g

Samsung Galaxy S21 FE 6/128 GB - telefon inny niż chiński do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ten telefon jest bardzo szybki i wydajny. Ma procesor Snapdragon 888, a do tego znakomity wyświetlacz AMOLED 120 Hz, więc świetnie nadaje się do gier, filmów, mediów społecznościowych i różnorodnych aplikacji. Robi bardzo dobre zdjęcia oraz nagrywa filmy 4K z przodu i z tyłu. Dzięki przekątnej 6,4 cala nie jest zbyt wielki i nie uwiera w kieszeni. Jego obudowa ma wysoką wodoszczelność IP68, więc bez problemu przetrwa nie tylko ulewę i zalanie, ale też całkowite zanurzenie w wodzie. Ma niezłe głośniki, funkcję bezprzewodowego ładowania akumulatora i działa typowo do 1,5 dnia na jednym ładowaniu. To jeden z najbardziej udanych telefonów Samsung ostatnich lat. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 + 12 + 8 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 177 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Asus ZenFone 9 8/128 GB - najlepszy telefon do muzyki do 3300 zł Ocena benchmark.pl









4,9/5 Jeśli miałbym szczerze polecić jeden, relatywnie mały telefon z Androidem, który ma praktycznie same zalety, to na pierwszym miejscu jest Asus ZenFone 9. Absolutnie fenomenalne połączenie szybkości działania, wydajności w grach i aplikacjach, atrakcyjnego wyglądu, ekstremalnie poręcznej konstrukcji, wodoszczelnej obudowy IP68, imponującego wyświetlacza AMOLED 120 Hz 5,9 cala oraz znakomitej jakości zdjęć. Nawet mniejszy akumulator 4300 mAh nie przeszkadza, bo telefon jest tak dobrze zoptymalizowany, że zużywa mniej energii i osiąga czasy pracy zbliżone do niektórych telefonów z ogniwem 5000 mAh. Może nagrywać wideo 8K z tyłu i 4K z przodu, ma 8 GB RAM, świetny procesor Snapdragon 8+ Gen 1, szybki czytnik linii papilarnych z boku obudowy, dobre głośniki, bardzo szybkie WI-FI 6E i potężną zaletę w postaci fenomenalnej jakości dźwięku na wyjściu słuchawkowym mini jack 3,5 mm. To zdecydowanie jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy popularny smartfon do muzyki. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 5,9 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Samsung Galaxy S22 8/128 GB - dobry telefon do 3500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeden z najbardziej poręcznych smartfonów na rynku (choć wciąż trochę większy od modelu Asus ZenFone 9). To smartfon flagowy, czyli z najwyższej półki. Oferuje w zasadzie wszystko, czego można oczekiwać od tego typu sprzętu. Robi piękne zdjęcia, nagrywa świetne filmy (8K z tyłu i 4K z przodu), ma rewelacyjny wręcz wyświetlacz AMOLED 120 Hz, o wysokiej jasności i z bardzo dobrą jakością kolorów, wyposażony jest w wydajny procesor i dużo pamięci, aplikacje działają na nim szybko, ma nowoczesną łączność 5G i WI-FI 6, a także ładowanie bezprzewodowe, w tym indukcyjne ładowanie zwrotne, pozwalające doładować choćby słuchawki bezprzewodowe. Wszystko to zamknięte jest w wodoszczelnej obudowie IP68, która wytrzyma nawet zanurzenie pod wodę. Jedyną wadą jest skromna bateria, która typowo wytrzymuje 1 pełny dzień. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 2200

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 12 + 10 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 168 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Apple iPhone 14 128 GB - dobry telefon nie z Chin do 5000 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Innym znakomitym telefonem flagowym nie z Chin jest iPhone 14. To w zasadzie najbardziej optymalny model, który ma wszystko co trzeba, a jest znacznie tańszy od modelu Pro. Jest relatywnie niewielki (6,1 cala), poręczny i wygodny w czasie obsługi jedną ręką. Ma bardzo wydajny procesor i dobry wyświetlacz AMOLED, więc bardzo dobrze spisuje się podczas grania i przeglądania filmów. Sprzyja temu również para bardzo dobrych głośników (w zasadzie są one jednymi z najlepszych w swojej klasie). Jest ładny, dobrze wykonany, bardzo nowoczesny i wodoszczelny zgodnie ze standardem IP68. Można nim łatwo i szybko płacić w sklepach przez NFC, za pomocą usługi Apple Pay. Jest jednym z najlepszych telefonów pod względem jakości aparatu. Robi świetne zdjęcia i filmy 4K 60 kl/s z obu stron. Pracuje 1,5, a przy mniejszym obciążeniu nawet do 2 dni na baterii i ma funkcję bezprzewodowego ładowania akumulatora (MagSafe i Qi). Stanowi serce ekosystemu Apple, świetnie współpracując z MacBookami, iPadami smartwatchami i innym sprzętem Apple. Nie jest tani, ale jeśli ktoś celuje w górną półkę i nie chce mieć smartfonu z Chin, to iPhone 14 jest wart uwagi. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 16

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2532x1170 px

Procesor główny (nazwa) A15 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 + 12 Mpx

Waga 172 g

Asus ROG Phone 6D Ultimate 16/512 GB - najlepszy telefon do gier, nie z Chin Ludowych Ocena benchmark.pl









4,5/5 To absolutna bestia w świecie smartfonów. Tak, tego Asusa możesz kupić w wersji z 16 GB RAM, co oznacza, że telefon ma więcej pamięci od większości innych modeli na rynku, a nawet od niektórych laptopów. To sprzęt skierowany głównie dla graczy. W obudowie ma dotykowe triggery zapewniające o wiele szybsze i bardziej precyzyjne reakcje w wielu grach. Przydają się zwłaszcza w szybkich strzelankach wieloosobowych, których nie brakuje w sklepie Google Play i które są bardzo popularne. Rzecz jasna na najwyższym poziomie stoi też wydajność procesora. Układ Dimensity 9000 to prawdziwy demon szybkości i ścisła elita wśród najlepszych mobilnych procesorów stosowanych w smartfonach. O nadmierne nagrzewanie nie trzeba się martwić, bo na telefon można nałożyć nakładkę z aktywnym chłodzeniem (wentylatorem), zapobiegającą spadkom wydajności i zwiększającą komfort długiego grania. W dodatku ta nakładka ma też sprzętowe triggery, podobne jak w klasycznym padzie do konsoli. One jeszcze bardziej zwiększają wygodę i pewność w czasie grania. A grać można zaskakująco długo, bo ROG Phone 6D Ultimate ma akumulator 6000 mAh. Jeśli nie chcesz grać, to wystarcza on na 2 - 2,5 dnia typowej pracy, co jest wynikiem bardzo dobrym jak na telefon o tak wysokiej wydajności i z tak dużym wyświetlaczem. Sam ekran ma przekątną prawie 6,8 cala, wykonany jest w technologii AMOLED i ma odświeżanie aż 165 Hz. Takie wartości zapewniają imponującą płynność obrazu i wysoką jakość kolorów. Telefon robi też dobre zdjęcia, ma 5G i superszybkie Wi-Fi 6E. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,78 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2448 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 9000+

Aparat (tył) 50 + 13 + 5 Mpx

Pamięć RAM 16 GB

Waga 247 g

Najlepszy smartfon który nie jest produkowany w Chinach?

W naszej ocenie pośród najlepszych telefonów spoza Chińskiej Republiki Ludowej jest Asus ZenFone 9. To bardzo szybki, ładny, dobrze wykonany smartonf, a dodatkowo wodoszczelny, robiący piękne zdjęcia i filmy i wyposażony w nowoczesną łączność bezprzewodową. Dobrą opcją są również smartfony produkowane przez światowych gigantów: Samsung i Apple.