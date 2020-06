Tenda F6 oraz Tenda AC5 łączy jedna wspólna cecha – 100 Mbps przepustowości połączenia przewodowego (w tym tego z Internetem). To czyni z nich optymalny wybór wszędzie tam, gdzie głównie korzystamy z Wi-Fi, a Internet nie grzeszy prędkością. Sprawdzimy, na co je stać!

Zakup routera nie zawsze musi być ogromnym wydatkiem. Jeżeli nie dysponujemy bardzo szybkim łączem albo większość urządzeń przyłączamy bezprzewodowo, to może się okazać, że wcale nie potrzebujemy najlepszego routera na rynku. Może się okazać, że nawet routery poniżej 200 zł oferują zbyt wiele wobec naszych potrzeb. To właśnie w tę niszę na rynku celują dwa nowe modele od Tenda – AC5 oraz F6. Obu im się dzisiaj dokładnie przyjrzymy.



Opakowanie nowszego i szybszego routera jest w każdym wymiarze mniejsze, co może zmylić, gdy oba stoją obok siebie na półce w sklepie.

Zacznijmy od tego, że model F6 obecny jest na rynku od dosyć dawna w niezmienionej formie, podczas gdy Tenda AC5 została właśnie teraz odświeżona o zupełnie nową, bardziej współczesną obudowę. Oba routery są białe i posiadają cztery anteny. Na tym podobieństwa się nie kończą. Od przodu w obu przypadkach uświadczymy tylko jedną diodkę sygnalizującą zasilanie urządzenia. Jakość samych plastików też jest bardzo zbliżona i musimy przyznać, że stoi na całkiem wysokim poziomie.



Design jest całkiem nowoczesny i routery te z pewnością nie szpecą wystroju. Oczywiście nie zalecamy takiego rozstawiania antenek, jak na zdjęciach ;)

Nie mamy również zastrzeżeń co do spasowania elementów. W szczególności model AC5 jest pozbawiony wszelkich ostrych krawędzi i szczelin. Oba urządzenia są bardzo lekkie i mogą być podatne na zmianę pozycji pod wpływem bardziej sztywnych kabli sieciowych. Obawy te się utwierdzają, gdy zajrzymy na spód routerów. Zastosowano tu odlewane z plastiku obudowy nóżki, zatem nie ma mowy o żadnym gumowym materiale zapobiegającym przemieszczaniu się routera. Oba routery można za to przymocować do ściany lub sufitu dzięki otworom na haki.



Lekka masa w połączeniu z brakiem gumowych nóżek sprawiają, że oba routery leżą na półce tak, jak o tym zadecydują kable sieciowe.

Wracając jeszcze do anten - zarówno w przypadku modelu AC5, jak i F6, możliwe jest obracanie ich o 180° oraz odchylanie o 90° z usztywnieniem w okolicy 45°. Zastanawia nieco ilość zastosowanych anten w przypadku modelu F6, gdyż posiada on tylko jeden zakres oraz obsługuje MIMO 2x2, ale o tym za chwilkę. Zaglądając na tylny panel obu routerów widzimy dalsze podobieństwa. Do dyspozycji mamy 4 złącza RJ45 oraz przycisk resetowania pełniący odpowiednio również rolę aktywacji WPS w modelu AC5 i włączania/wyłączania Wi-Fi w modelu F6. Oczywiście w tym segmencie próżno szukać portu USB.



Oba routery nie grzeszą nadmiarem złączy. Tenda mógłby się też zdecydować co do kolorystyki gniazd.

Specyfikacja modeli Tenda F6 i AC5

Model Tenda F6 Tenda AC5 V3.0 Standard sieci: Przewodowe: IEEE802.3, IEEE802.3u;

Bezprzewodowe: IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz Przewodowe: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab;

Bezprzewodowe: IEEE 802.11ac/a/n @5GHz, IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz Anteny: 4 zewnętrzne 5dBi 4 zewnętrzne 6dBi Transmisja: 2.4 GHz 2x2 2.4 GHz 2x2; 5 GHz-1 2x2 Procesor: Qualcomm Atheros QCA9535 - 1 rdzeń, 650 MHz Realtek RTL8197FH - 1 rdzeń, 1 GHz Pamięć RAM: 64 MB 64 MB Pamięć FLASH: 16 MB 16 MB Szerokość kanałów: 20/40 MHz 20/40 MHz Szyfrowanie: WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2, WPS Obsługa USB: brak brak Protokoły: IPv4 IPv4 i IPv6 Połączenie WAN: PPPoE; Static IP; Dynamic IP PPPoE; Static IP; Dynamic IP Porty: 3 x RJ45 LAN Fast Ethernet, 1x RJ45 WAN Fast Ethernet 3 x RJ45 LAN Fast Ethernet, 1x RJ45 WAN Fast Ethernet Przyciski: Reset/Restart/Wi-Fi (3w1) Reset/Restart/WPS (3w1) Dodatkowe funkcje: Port Forwarding;

DMZ Host;

UPnP;

QoS;

Kontrola rodzicielska Port Forwarding;

DMZ Host;

UPnP;

QoS;

Kontrola rodzicielska Zapora sieciowa: jest jest Wymiary: 204 x 147,5 x 211 mm (wysokość z antenami) 200 x 127 x 33,6 mm Limity transmisji: 2.4 GHz: 300 Mbps; 2.4 GHz: 300 Mbps;

5 GHz: 867 Mbps Sugerowana cena 79 zł 99 zł

Specyfikacja zdradza pierwsze duże różnice. Model F6 jest zgodny jedynie z Wi-Fi 4, podczas gdy Tenda AC5 może pochwalić się dodatkowo zgodnością z Wi-Fi 5. W obu przypadkach mamy do czynienia z najpopularniejszymi odmianami tych standardów (odpowiednio N300 i AC1200), co pozwoli na optymalną pracę z większością urządzeń bezprzewodowych.



#Flatlay at it's best.

Rzut oka do środka pozwala stwierdzić przynajmniej tyle, że żadna z anten nie jest tutaj atrapą. W przypadku tańszego modelu za funkcjonowanie routera odpowiada SOC Qualcomm Atheros QCA9535 (jednordzeniowy, 650 MHz) wspierany przez 64 MB RAM. Droższy model posiada tyle samo pamięci, jednak współpracuje ona z innym SOC – konkretnie z Realtek RTL8197FN (jednordzeniowy, 1000 MHz), dodatkowo wspieranym przez RTL8812BR, dzięki któremu oferuje obsługę Wi-Fi 5 wraz z MU-MIMO 2x2.

W obu routerach podzespoły dobrano adekwatnie do ich budżetowego przeznaczenia

Niestety oba wymienione SOC oferują wsparcie tylko dla Fast Ethernet, zatem wszystkie porty RJ45 pracować mogą z prędkością nie większą niż 100 Mbps. Zastosowany przełącznik również nie posiada zdolności do przełączania większego ruchu, ale to wszystko wpisuje się w minimalizację kosztów. Warto zaznaczyć, że mamy możliwość przełączenia działania portu WAN na klasyczny LAN, co może być przydatne, gdy chcemy z urządzenia korzystać jako z punktu dostępowego.

Konfiguracja jest podobna, ale nie identyczna, w obu modelach

Obecnie dostępna wersja oprogramowania układowego dla Tenda F6 oraz Tenda AC5 wykorzystuje już najnowszy interfejs znany z tegorocznych odsłon routerów tego producenta. Musimy jednak zaznaczyć, że tańszy model nie posiada polskiego interfejsu.

Większość ustawień wygląda identycznie, choć oczywiście Tenda AC5 ze względu na wsparcie dla Wi-Fi 5 posiada bardziej rozbudowane menu ustawień Wi-Fi. Wspiera również opcję inteligentnego dobierania zakresu dla podpinanych urządzeń oraz technikę kształtowania wiązki. W przeciwieństwie do modelu F6, pozwala również utworzyć specjalną sieć dla gości.

Kolejne znaczące różnice to wsparcie dla IPTV oraz IPv6 w Tenda AC5. Natomiast do mniej istotnych dodatków można doliczyć możliwość ustawienia harmonogramu aktywności Wi-Fi oraz dezaktywacji diody w tym samym routerze.

W obu przypadkach pierwsza konfiguracja jest szybka, prosta i przyjemna

To, co nas najbardziej zaskoczyło, to obecność w obu routerach funkcji QoS i Kontroli rodzicielskiej. Oczywiście obie te funkcje są dostępne w bardzo uproszczonej formie, jednak to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż ich brak.

Zanim przejdziemy do testów, chcemy jeszcze zaznaczyć, że model AC5 jest dodatkowo zgodny z aplikacją na smartfony, co jeszcze bardziej podnosi jego praktyczność.

Testy wydajności Wi-Fi

Aby przesadnie nie komplikować wykresów, testy zasięgu i transferu ograniczyliśmy do tylko pięciu lokalizacji testowych. Do komunikacji bezprzewodowej z routerami tradycyjnie użyliśmy adaptera Wi-Fi 5 AC1900 (Netgear A7000), a do komunikacji przewodowej posłużył nam komputer z kartą sieciową Gigabit Ethernet. W testach transferu posłużyliśmy się po obu stronach dyskami SSD Kingston A2000. Poniżej rzut lokalizacji testowej.

Testowanie rozpoczniemy od sprawdzenia zasięgu. Jego siłę zmierzyliśmy w obu zakresach modelu AC5 oraz w jedynym obsługiwanym przez Tenda F6. Aby nadać kontekstu, dorzucamy jeszcze wyniki z naszego testu modelu Tenda AC8 w tych samych warunkach.

Test siły sygnału [dBi]

Legenda Tenda F6 2,4 GHz

Tenda AC5 2,4 GHz

Tenda AC5 5 GHz

Tenda AC8 2,4 GHz

Tenda AC8 5 GHz Lokalizacja testowa nr 1 -30

-30

-35

-42

-46 Lokalizacja testowa nr 2 -56

-62

-66

-63

-65 Lokalizacja testowa nr 3 -73

-71

-77

-74

-74 Lokalizacja testowa nr 4 -30

-27

-27

-18

-35 Lokalizacja testowa nr 5 -57

-50

-53

-52

-52

Wyniki są bardzo zbliżone dla wszystkich trzech urządzeń i w całym budynku zasięg jest obecny i zwykle prezentuje się jako komplet kresek na ikonce zasięgu. Wyjątkiem tradycyjnie jest garaż (środkowa lokalizacja) gdyż od reszty budynku rozdziela go znacznie grubsza ściana nośna. Pora sprawdzić, jak taki zasięg przełoży się na transfer.

Test przepustowości połączenia LAN\WAN -> Wi-Fi 2,4 Ghz [Mbps]

Legenda Tenda F6

Tenda AC5

Tenda AC8 Lokalizacja testowa nr 1 86,0

88,8

172,0 Lokalizacja testowa nr 2 74,6

88,8

169,6 Lokalizacja testowa nr 3 42,4

60,1

105,6 Lokalizacja testowa nr 4 88,8

88,8

180,0 Lokalizacja testowa nr 5 81,0

88,8

169,6

Można by napisać, że w całym domu mamy praktycznie maksymalną przepustowość, jaką oferuje nasz router na złączu WAN. Jest to oczywiście pokłosie zastosowanego w obu testowanych routerach kontrolera Fast Ethernet. Wcześniej testowany Tenda AC8 wyposażony został w Gigabitowy port WAN i wyniki były już limitowane przez przepustowość Wi-Fi. Mając to na uwadze można łatwo domyślić się, jak będzie wyglądać wykres dla Wi-Fi 5 w zakresie 5 GHz (poza tym, że dla Tenda F6 nie będzie w ogóle wyglądać ;)).

Test przepustowości połączeniaLAN\ WAN -> Wi-Fi 5 GHz [Mbps]

Legenda Tenda AC5

Tenda AC8 Lokalizacja testowa nr 1 88,8

530,4 Lokalizacja testowa nr 2 88,8

343,2 Lokalizacja testowa nr 3 79,9

134,4 Lokalizacja testowa nr 4 88,8

564,8 Lokalizacja testowa nr 5 88,8

343,2

Tym razem rozbieżność jest już dramatyczna i widać, jak bardzo Wi-Fi 5 się marnuje w połączeniu z 100 Mbps połączeniem sieciowym. Z drugiej strony, jeżeli by przyjąć, że nie mamy dostępnego łącza internetowego szybszego niż te 80-100 Mbps, to jest to dyskusja typowo akademicka. Mniej akademickie jest natomiast kopiowanie danych między PC lub serwerem NAS a naszym laptopem, zatem sprawdziliśmy jak Wi-Fi radzi sobie z kopiowaniem różnych rozmiarów plików.

Test kopiowania różnej wielkości plików LAN -> Wi-Fi [Mbps]

Legenda Tenda F6 2,4 GHz

Tenda AC5 5 GHz

Tenda AC8 5 GHz Duży plik (4 GB) 88,8

86,8

564,8 Średnie pliki (3-9 MB) 81,2

84,0

264,8 Małe pliki (50-150 KB) 18,2

25,3

26,4

Niespodzianek dużych nie ma. Dla średnich i dużych plików limitem był interfejs LAN w komputerze, a dla najmniejszych plików widać, jaką przewagę daje nieco szybszy procesor w modelach Tenda AC5 i AC8. Postanowiliśmy jednak dać jeszcze jedną szansę Wi-Fi w testowanych budżetowych routerach i sprawdziliśmy, jakie transfery uzyskamy kopiując bezprzewodowo pliki między dwoma komputerami.

Test przepustowości połączenia Wi-Fi -> Wi-Fi [Mbps]

Legenda Tenda F6

Tenda AC5

Tenda AC8 Wi-Fi -> Wi-Fi 2,4 GHz 76,6

90,2

92,0 Wi-Fi -> Wi-Fi 5 GHz n/d

147,2

236,0 Wi-Fi 2,4 GHz -> Wi-Fi 5 GHz n.d

117,7

180,0

Okazuje się, że transfer dla 2,4 GHz jest niemalże identyczny w przypadku AC5 i AC8, natomiast Tenda F6 już nieco bardziej odstaje. Dopiero jednak, gdy zaczniemy kopiować dane z wykorzystaniem Wi-Fi 5, to okazuje się, że komunikacja ta jest szybsza od podłączenia komputerów kablem sieciowym z routerem Tenda AC5. Oczywiście model AC8 uzyskał odczuwalnie wyższe wyniki dla zakresu 5 GHz (a model F6 w ogóle go nie obsługuje), ale uważamy, że w tym teście oba dzisiaj omawiane budżetowe routery wypadły bardzo przyzwoicie.

Testy środowiskowe

Na koniec sprawdziliśmy jeszcze pobór prądu i ten jest nawet niższy, niż się spodziewaliśmy. Dla modelu Tenda F6 nawet pod pełnym obciążeniem nie udało nam się przekroczyć 5 W zużycia energii. Model AC5, o ile typowo też tych 5 W nie przekracza, tak pod pełnym obciążeniem dobił do 8 W, co nadal jest świetnym wynikiem. Zmierzyliśmy też temperatury pracy i te są adekwatne do pobieranej energii – oba urządzenia są co najwyżej letnie w dotyku, nawet pod znacznym obciążeniem.

Opinia o routerach Tenda F6 i Tenda AC5

Pora podsumować naszą szybką recenzję niedrogich routerów od firmy Tenda. Zacznijmy może od tego, jak bardzo są niedrogie, gdyż to w zasadzie kluczowa informacja. Tenda F6 to koszt niespełna 70 zł w większości sklepów, podczas gdy Tenda AC5 (w odświeżonej wersji) ma kosztować równo 100 zł. Przyznacie, że to nieprzyzwoicie tanio, jak na całkiem przecież solidne urządzenia. Warto też spojrzeć na nie jako na wzmacniacze sygnału Wi-Fi - oba mogą pracować w trybie uniwersalnego, bezprzewodowego repeatera, a w przypadku Tenda AC5 cena jest nawet niższa, niż w dedykowanych do tego urządzeniach (o tych samych parametrach).

Biorąc pod uwagę cenę, trudno nawet za wadę uznać brak USB, jednak z pewnością nieco negatywnie zaskoczyła nas przepustowość przewodowej komunikacji. Przyznamy, że byliśmy pewni, że nikt już nawet nie produkuje układów niezdolnych do obsługi Gigabit Ethernet. A tu okazuje się, że można je nabyć nawet w tegorocznych konstrukcjach. Tu ponownie jednak musimy odnieść się do ceny i odbiorcy, do którego kierowane są oba testowane modele. Ostatecznie Internet o przepustowości ponad 100 Mbps to nadal strefa marzeń dla większości osób mieszkających poza najbardziej zurbanizowanymi regionami.

Dlatego też jesteśmy skłonni uznać taki krok (redukcję przepustowości LAN w celu redukcji ceny routera) za zaletę tych urządzeń. Kolejną niespodziewaną zaletą jest obecność kontroli przepustowości łącza dla danych klientów oraz namiastka kontroli rodzicielskiej. Ostatecznie musimy też pochwalić całkiem dobrą przepustowość Wi-Fi 5 modelu Tenda AC5. Nie oznacza to, że testowane produkty są pod jakimkolwiek względem (poza ceną) wybitne, jednak w swojej klasie są naprawdę bardzo dobrymi urządzeniami i zdecydowanie oba zasługują na odznaczenie Super Opłacalności.

Ocena routera Tenda F6

Dobra przepustowość wewnętrzna Wi-Fi 4

Przyjazny, funkcjonalny interfejs

Świetna cena

Przyzwoity zasięg



Tylko 100 Mbps przepustowości WAN

Nieco wolny SoC

Brak polskiego interfejsu

75% 4/5

Ocena routera Tenda AC5

Dobra przepustowość wewnętrzna Wi-Fi 5

Przyjazny, funkcjonalny i polski interfejs

Świetna cena

Sieć gości

Aplikacja mobilna

Przyzwoity zasięg

MU-MIMO 2x2



Tylko 100 Mbps przepustowości WAN

Nieco wolny SoC

90% 4,5/5

